Разбор: пудра правда вызывает рак? Что не так с тальком в косметике?

Помните белую присыпка Johnson’s Baby, которую когда-то активно рекламировали по телевизору? Ее выпускала Johnson & Johnson — большая американская компания, известная также лекарствами и медицинской техникой. Сейчас корпорация готова заплатить 5,5 млрд долларов, чтобы урегулировать около 76 тысяч судебных исков. Подавшие их женщины считают, что заболели раком яичников из-за того, что годами пользовались присыпками с тальком. Johnson & Johnson это отрицает и настаивает: ее продукция была безопасна. Но сумма выглядит почти как признание вины — и отсюда главный вопрос: значит ли это, что тальк вызывает рак? Не обязательно. Судебное соглашение — еще не медицинское доказательство. Разбираемся, стоит ли бояться талька, выкинуть любимую пудру и впредь выбирать только talc-free средства.
Что такое тальк и что с ним не так?
Тальк — природный минерал, в косметике он нужен, чтобы:
- впитывать влагу
- не давать порошку сбиваться в комки
- делать более плотное покрытие
- приятно распределять продукт по коже
Поэтому тальк можно встретить в присыпках, пудрах, румянах и тенях. Вопросы к средствам с тальком возникли по двум причинам:
1. Примеси асбеста. Он иногда попадает в тальк при добыче: в природе залежи этих минералов могут находиться рядом. Асбест опасен: если вдохнуть его волокна, они могут остаться в легких и со временем привести к раку легкого, мезотелиоме (тоже злокачественной опухоли) и другим заболеваниям.
2. Тревога вокруг тальковых присыпок. Нам покажется странным, но в США было принято наносить детскую или телесную присыпку на кожу в интимной зоне, белье и прокладки. Так женщины старались уменьшить влажность и избежать раздражения. В 2020 году ученые изучили данные почти 253 тысяч американок. Оказалось, что около 96 тысяч (38%) из них хотя бы раз так делали. Получается, множество людей регулярно используют средства с тальком и периодически слышат от исследователей, что их привычка может вызвать рак — отсюда и беспокойство.
Тальк реально вызывает рак?
Это все еще открытый вопрос. Для ответа ученым нужны новые длительные исследования. Причем такие, чтобы можно было точно проследить, каким тальком, как часто и сколько лет пользуются женщины. А сейчас факты складываются в неоднозначную картину.
В 2024 году Международное агентство по изучению рака назвало тальк «вероятно канцерогенным для человека». Не пугаемся: это не значит, что румяна обязательно приведут к болезни. Эксперты выясняли, может ли тальк в принципе быть связан с раком, но не отвечали на бытовые вопросы: сколько средства для этого нужно использовать, как часто и каким способом. Иногда припудрить лицо и годами наносить присыпку на белье — сценарии с разным уровнем риска.
Второй из них изучают особенно активно. Опасны ли порошки с тальком для интимной зоны? Исследования пока точно сказать не могут: одни научные работы указывают на связь с раком яичников, другие ее не находят. Специалисты дают осторожный итог: если дополнительный риск и существует, он, вероятно, невелик.
Асбест — отдельная история, он опасен, но не всегда идет в комбо вместе с тальком. В 2023 году американская служба, которая следит за безопасностью лекарств и косметики (FDA), изучила 50 образцов косметики с тальком и ни в одном не обнаружила асбеста. Одна проверка не говорит обо всём рынке, но уже обнадеживает.
Так пудру выбрасывать или нет?
Нет. Самое важное здесь — не само слово talc в составе, а то, что это за средство и как вы им пользуетесь.
Главное правило простое: сухую косметику лучше не вдыхать. Компактная пудра, румяна и тени обычно не создают большого облака из порошка, а вот рассыпчатые средства легче поднимаются в воздух. Один раз напылить — не страшно. Но регулярно вдыхать мелкие частички не стоит: набирайте меньше средства, не стряхивайте кисть прямо перед лицом и аккуратно сдувайте излишки.
На практике действуем так:
- Пудру, румяна и тени только из-за талька выбрасывать не нужно.
- Рассыпчатые средства лучше наносить так, чтобы не вдыхать облачко из порошка.
- Присыпки с тальком для интимной зоны разумнее не использовать.
- Talc-free — нормальный выбор, если вам так спокойнее, но это не значит, что вся формула безопасна.
Редакция напоминает: косметические продукты могут вызвать раздражение или другую нежелательную реакцию. Если состояние кожи вас беспокоит или вы сомневаетесь, подходит ли вам средство — проконсультируйтесь со специалистом.
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