Разбор: пудра правда вызывает рак? Что не так с тальком в косметике?

Что такое тальк и что с ним не так?

Тальк — природный минерал, в косметике он нужен, чтобы:

впитывать влагу

не давать порошку сбиваться в комки

делать более плотное покрытие

приятно распределять продукт по коже

Поэтому тальк можно встретить в присыпках, пудрах, румянах и тенях. Вопросы к средствам с тальком возникли по двум причинам:

1. Примеси асбеста. Он иногда попадает в тальк при добыче: в природе залежи этих минералов могут находиться рядом. Асбест опасен: если вдохнуть его волокна, они могут остаться в легких и со временем привести к раку легкого, мезотелиоме (тоже злокачественной опухоли) и другим заболеваниям.

2. Тревога вокруг тальковых присыпок. Нам покажется странным, но в США было принято наносить детскую или телесную присыпку на кожу в интимной зоне, белье и прокладки. Так женщины старались уменьшить влажность и избежать раздражения. В 2020 году ученые изучили данные почти 253 тысяч американок. Оказалось, что около 96 тысяч (38%) из них хотя бы раз так делали. Получается, множество людей регулярно используют средства с тальком и периодически слышат от исследователей, что их привычка может вызвать рак — отсюда и беспокойство.