«Успешный успех»: Почему розовые очки убивают ваш бизнес, а критическое мышление важнее мотивации

В последнее время термин «критическое мышление» приобрел негативный окрас. Свою лепту в это внесли авторы и пропагандисты так называемого позитивного мышления. Я не против оптимизма, но говорю сейчас о проповедниках подхода «верь в себя, выйди из зоны комфорта, рискуй, и победы придут», который не подкрепляется опытом и не учитывает контекст времени и ситуации конкретного человека. Большинство добившихся успеха не знают, как его повторить. Если у кого-то получилось — не факт, что у вас тоже получится, если вы начнете его копировать. Обе стороны далеко не всегда это понимают, вследствие чего плохо работают с планированием рисков и анализом — или не работают вовсе. Я видел много историй, когда люди в розовых очках решались на изменения в жизни, а потом не могли справиться с проблемами: оставались без работы, возвращались после неудачного переезда и теряли деньги. Большинство так и не поняли, в чем дело, и нашли виноватых вокруг.

Есть и хорошие примеры. Один мой друг всегда легко шел на риск. Как будто у него не просто розовые очки, а бинокль с метровыми линзами. Однажды он занял денег, чтобы купить автомобиль. До начала рабочего дня таксовал, чтобы погасить долг. Затем подал заявку на ипотеку, когда у него не было первого взноса и представления, где его найти. Он выдавал желаемое за план, а я скептически занудствовал, что так делать нельзя. В итоге с квартирой и машиной все получилось. Проповедники успешного успеха скажут, что вот же он, реальный пример. Вышел из зоны комфорта, добился желаемого, а не искал отмазки.

Снаружи все выглядит действительно так, но никто не видел, чего ему это стоило. Непрекращающийся стресс, синяки под глазами, проблемы с конкурентами в такси, постоянные долги и работа на износ. Ему помогли волевые качества и ресурс здоровья. Он не сдавался, договаривался, терпел стресс и физические испытания. Нельзя сказать, что риски были критическими, но не каждый человек может такое выдержать и пройти по краю. Также не стоит забывать про ошибку выжившего: на AliExpress нет плохих отзывов об альпинистском снаряжении.

Спросите моего друга — хотел бы он повторить свой опыт? Он откажется. Грабли столько раз ударяли ему по лбу, что у него активизировалось критическое мышление. Он по-прежнему ставит перед собой масштабные цели, но планирует совершенно иначе и без розовых очков. Сейчас он понимает, что можно было избежать испытаний и при этом получить такой же результат. Имело смысл сразу мыслить критически, расставлять приоритеты, планировать работу с рисками и учитывать их в плане задач.