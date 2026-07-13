«Успешный успех»: Почему розовые очки убивают ваш бизнес, а критическое мышление важнее мотивации

Насмотрелись на суперблогеров, которые в пять утра уже медитируют, в семь запускают бизнес мечты, а к обеду позируют с идеальным прессом на фоне панорамных окон? За кадром «успешного успеха» обычно остаётся всё самое нефотогеничное: долги, хронический стресс, работа на износ и банальное везение, ловко замаскированное под универсальный рецепт. Как проверять красивые обещания, задавать неудобные вопросы, учиться на ошибках и не принимать важные решения на эмоциях? Об этом в книге «Стратегия без иллюзий» рассказывает Семён Колосов — консультант по стратегическому менеджменту и внедрению изменений.
В последнее время термин «критическое мышление» приобрел негативный окрас. Свою лепту в это внесли авторы и пропагандисты так называемого позитивного мышления. Я не против оптимизма, но говорю сейчас о проповедниках подхода «верь в себя, выйди из зоны комфорта, рискуй, и победы придут», который не подкрепляется опытом и не учитывает контекст времени и ситуации конкретного человека. Большинство добившихся успеха не знают, как его повторить. Если у кого-то получилось — не факт, что у вас тоже получится, если вы начнете его копировать. Обе стороны далеко не всегда это понимают, вследствие чего плохо работают с планированием рисков и анализом — или не работают вовсе. Я видел много историй, когда люди в розовых очках решались на изменения в жизни, а потом не могли справиться с проблемами: оставались без работы, возвращались после неудачного переезда и теряли деньги. Большинство так и не поняли, в чем дело, и нашли виноватых вокруг.
Есть и хорошие примеры. Один мой друг всегда легко шел на риск. Как будто у него не просто розовые очки, а бинокль с метровыми линзами. Однажды он занял денег, чтобы купить автомобиль. До начала рабочего дня таксовал, чтобы погасить долг. Затем подал заявку на ипотеку, когда у него не было первого взноса и представления, где его найти. Он выдавал желаемое за план, а я скептически занудствовал, что так делать нельзя. В итоге с квартирой и машиной все получилось. Проповедники успешного успеха скажут, что вот же он, реальный пример. Вышел из зоны комфорта, добился желаемого, а не искал отмазки.
Снаружи все выглядит действительно так, но никто не видел, чего ему это стоило. Непрекращающийся стресс, синяки под глазами, проблемы с конкурентами в такси, постоянные долги и работа на износ. Ему помогли волевые качества и ресурс здоровья. Он не сдавался, договаривался, терпел стресс и физические испытания. Нельзя сказать, что риски были критическими, но не каждый человек может такое выдержать и пройти по краю. Также не стоит забывать про ошибку выжившего: на AliExpress нет плохих отзывов об альпинистском снаряжении.
Спросите моего друга — хотел бы он повторить свой опыт? Он откажется. Грабли столько раз ударяли ему по лбу, что у него активизировалось критическое мышление. Он по-прежнему ставит перед собой масштабные цели, но планирует совершенно иначе и без розовых очков. Сейчас он понимает, что можно было избежать испытаний и при этом получить такой же результат. Имело смысл сразу мыслить критически, расставлять приоритеты, планировать работу с рисками и учитывать их в плане задач.
Можно сказать, что критическое мышление включает в себя и логическое, так как все умозаключения опираются на законы логики. Мыслить критически — не значит критиковать все вокруг, сомневаться в каждой мелочи или быть пессимистом. Это способность адекватно оценивать реальность. Анализировать и проверять информацию, смотреть на ситуацию под разными углами, формировать собственное мнение, объективно взвешивать свои и чужие суждения, а также задавать правильные вопросы. Задача критического мышления — защитить нас от ложной информации или манипуляций. Люди с критическим мышлением не поступают определенным образом только потому, что так сказал авторитетный человек, так поступали всегда или так принято. Они ставят под сомнение любые полученные данные, чужую точку зрения и выводы. Не с целью поспорить, а чтобы докопаться до истины. Отсутствие у большинства людей критического мышления помогает политикам воплощать свои планы и побеждать на выборах, сталкивать социальные группы лбами и скрывать свой непрофессионализм. Корпорации успешно продают потребителям на невыгодных условиях вещи и услуги, которые им не нужны. Мошенники манипулируют людьми, СМИ ведут пропаганду и так далее.
Розовые очки и лапша — самый ходовой товар сегодня.
Дмитрий Семенихин
Развить критическое мышление помогут анализ информации, широкий кругозор, умение задавать вопросы, конструктивная критика, работа с когнитивными искажениями, сценарное планирование и накопление опыта. Я всегда мыслил очень критически, но не всегда эффективно. Я слишком концентрировался на проектировании негативных сценариев развития событий. Иногда придумывал столько барьеров, что руки опускались еще до того, как я начинал действовать. Когда я научился анализировать и работать с вероятностью рисков, стало легче. Развить критическое мышление мне помогла работа менеджером. После хождения по граблям и правильно сделанных выводов накапливаются опыт, обширная база вариантов развития событий и возможных рисков. Чем дальше, тем легче. Но здесь есть противоречие. Нужно собрать больше граблей, чтобы накопить больше опыта, но в то же время лишний раз лучше на грабли не наступать.
Критическое мышление позволяет не ходить по одним и тем же граблям и собирать только самые ценные. В процессе нужно развивать и тестировать критическое мышление. Начните практиковать следующие приемы.
1. Анализируйте и проверяйте информацию
Сравнивайте данные как минимум из трех источников из разных сегментов информационного поля, обязательно ищите первоисточники. Выделяйте тезисы, доводы и доказательства. Находите причинно-следственные связи и ошибки в логике. Сомневайтесь, проверяйте факты и задавайте вопросы, которые помогают рассмотреть ситуацию с разных сторон. «Что?», «Где?», «Когда?», «Как?», «Почему?», «Какая существует альтернатива?», «Почему я в этом уверен?», «Как убедиться?» и тому подобные. В работе я часто использую конструктивную критику через проверочные вопросы. Например, команда проекта таким образом тестирует собственное решение на правильность, эффективность и возможные риски.
2. Анализируйте другие точки зрения
Не принимать иное мнение только потому, что оно вам не нравится, — это не критическое мышление. Если человек — не очевидный самодур или неадекват, то он пришел к своей точке зрения путем определенных умозаключений. Всегда старайтесь разобраться в сути чужих убеждений и понять ход мысли. Так вы сможете посмотреть на решение или ситуацию под другим углом. Я часто видел начинающих менеджеров, которые не хотят презентовать свое решение людям с критическим мышлением. Они же будут задавать неудобные вопросы и критиковать! Но для меня конструктивная критика — самое полезное, что я могу получить. Она помогает обнаружить слабые места в решении, заметить минусы, о которых не думал, или найти новые варианты. Цените конструктивную обратную связь и учитесь давать ее сами.
3. Анализируйте ошибки и расширяйте кругозор
Накапливайте опыт и знания из разных сфер. Любая ошибка — это инвестиция в следующий подход. Обращайте внимание на ошибки в критическом мышлении. После провалов анализируйте, какие вопросы вы не задали, что упустили. Фиксируйте гипотезы, как избежать ошибок в следующий раз и какие инструменты могут помочь. Широкий кругозор позволит вам получить знания из других сфер, посмотреть на чужие ошибки и спроектировать больше вариантов развития событий и рисков.
4. Мыслите осознанно
Среда провоцирует нас на быстрые и эмоциональные решения. Не пропускайте этап критического мышления, когда необходимо сделать важный выбор. Обязательно выделяйте время, чтобы подумать критически, визуализировать связи и подкрепить суждения логикой. Если чувствуете, что не получается, отложите процесс по возможности.
Комментарии (0)