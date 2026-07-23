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Здоровье

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5 технологий чемпионов для спортсменов-любителей: зачем измерять кислород, анализировать бег и забираться в recovery boots?

На тренировку — как на техосмотр: маска, датчики, ватты и графики. Нужно ли любителю знать о себе столько же, сколько олимпийцу? Какие измерения помогают заниматься точнее, а какие лишь красиво оцифровывают очевидное? И могут ли сон и ужин проиграть технологичному восстановлению? Вместе с Иваном Соловьевым — тренером PRO TRENER с более чем 17-летним стажем — разбираемся, что из арсенала большого спорта пригодится энтузиасту-любителю. 

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Газоанализатор

  • Как это работает?

Маска на лице, датчики на теле, беговая дорожка под ногами — все выглядит как фрагмент подготовки олимпийской сборной. Хотя сегодня такое исследование можно пройти и в обычном фитнес-клубе.

Вы бежите или крутите педали, постепенно увеличивая темп, а оборудование анализирует выдыхаемый воздух. По сути, это оценка того, как работает система энергообеспечения организма: как он получает кислород, доставляет его к мышцам и использует для выработки энергии во время нагрузки.

Газоанализатор показывает:

  1. VO₂max — максимальный объем кислорода, который организм способен использовать за минуту на пределе своих возможностей. Он показывает, насколько слаженно сердце, легкие, сосуды и мышцы работают во время нагрузки. Чем выше показатель, тем меньших усилий обычно требуют привычные нагрузки — например, долгая прогулка или подъем по лестнице. С возрастом VO₂max может снижаться примерно на 3–5% каждые десять лет, особенно если мало двигаться или неправильно выстраивать тренировки. Поэтому важно знать свою отправную точку и следить за динамикой.
  2. Аэробный порог — уровень нагрузки, до которого можно долго тренироваться в комфортном темпе. Значительную часть энергии организм получает из жиров, а усталость накапливается медленно. Такие занятия развивают базовую выносливость без переутомления.
  3. Анаэробный порог — граница, после которой нагрузка становится слишком высокой: усталость быстро накапливается, поэтому долго поддерживать такой темп уже не получится. 
  4. Зоны пульса и мощности — диапазоны, которые считаются лично под вас. Они показывают, с каким пульсом развивать выносливость, а с каким — выполнять более интенсивные задания и готовиться к соревнованиям.

В итоге вместо универсального совета «бегать на таком-то пульсе» вы получаете собственные ориентиры: когда сохранять спокойный темп, когда прибавлять и как распределять интенсивность, чтобы тренировки действительно работали.

  • Когда пригодится?

Такое исследование имеет смысл, если вы:

— Следите за выносливостью и уже старше 35 лет. Первое измерение станет отправной точкой, а следующие помогут увидеть изменения VO₂max и индивидуальных зон пульса. Так проще вовремя менять нагрузку и сравнивать свои данные с показателями ровесников.

— Регулярно тренируетесь, но не можете подобрать комфортную интенсивность. Например, почти каждая пробежка дается тяжело, а восстановление затягивается. По результатам теста тренер составит программу под ваш уровень и цели. 

— Готовитесь к соревнованию и хотите оценить свою форму. Результаты подскажут, на каком пульсе бегать спокойно, а на каком — выполнять скоростные отрезки. А повторная проверка даст знать, на сколько хороша ваша тактика тренировок. 

Новичку необязательно знать свой VO₂max, а вот индивидуальные зоны пульса помогут выбрать посильную нагрузку — например, чтобы постепенно увеличить дистанцию, улучшить выносливость или подготовиться к первому забегу. А вот ради прогулок или двух неспешных тренировок в неделю тестирование можно и не проходить.

  • Где заканчиваются возможности технологии?

Значит, что фитнес-часам, которые показывают похожие данные, нет смысла верить? Нет. Они рассчитывают VO₂max и тренировочные диапазоны по математическим моделям, поэтому хорошо подходят для наблюдения за общей динамикой. Лабораторное оборудование анализирует газообмен прямо во время движения и точнее определяет индивидуальные границы. Но готового плана занятий оно все равно не выдает. Чтобы понять, что означают цифры и как использовать их на практике, результаты нужно обсудить с врачом или тренером.

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Система непрерывного мониторинга глюкозы (CGM)

  • Как это работает?

Миниатюрный датчик крепится к коже и передает показания в приложение. Вместо одной цифры там появляется кривая, по которой видно, как уровень сахара меняется в течение дня.

Изначально такие устройства создавали для людей с сахарным диабетом. Так они могут узнать реакцию на терапию и, если нужно, подкорректировать лечение. Но пользу для этих пациентов нельзя автоматически переносить на тех, у кого нет диагноза.

  • Когда пригодится?

Биохакеры превращают CGM в персональную лабораторию: отслеживают уровень глюкозы в течение дня, сопоставляют кривую с едой, прогулками, тренировками, недосыпом и стрессом, пытаются понять, почему одно блюдо насыщает надолго, а после другого быстро тянет к холодильнику.

Обычному здоровому человеку сенсор поможет увидеть, как еда, прогулки, тренировки или недосып меняют уровень глюкозы — и совпадают ли эти колебания с ранним голодом или спадом сил. 

  • Где заканчиваются возможности технологии?

CGM не объяснит, почему появилась слабость или быстро вернулся голод, и не поставит диагноз. Одна высокая точка на графике еще не говорит, например, о преддиабете — его подтверждают лабораторными анализами.

Если каждая цифра начинает тревожить, сенсор уже не помогает, а превращается в инструмент навязчивого контроля. Колебания глюкозы в течение дня — это нормально, график не обязан быть идеально ровным.

Smart trainer

  • Как это работает?

Домашние велозаезды обычно выглядят так: сел, включил сериал и поехали. Умная модель (тот самый Smart trainer) превращает такое занятие в тренировку  с четким планом и измеримым результатом. Система сама меняет сопротивление под нужную нагрузку, а через приложение может имитировать рельеф с подъемами и спусками и вести по готовой программе. Некоторые модели еще показывают, насколько эффективно вы крутите педали — раньше такие данные использовали в основном профи в спортивных сборных. 

Главный показатель на экране — мощность в ваттах. Она показывает, сколько усилий вы прикладываете в конкретный момент. Скорость для этого не подходит: ехать 20 км/ч по ровной дороге и на подъеме — совсем не одно и то же. Если по плану нужно держать 180 ватт, оборудование адаптируется под это значение. 

  • Когда пригодится?

Smart trainer будет полезен тем, кто готовится к велостарту, занимается триатлоном или системно развивает выносливость. С ним можно:

  1. точнее чередовать легкие и интенсивные нагрузки
  2. повторять занятия в одинаковых условиях и сравнивать результаты

Тем, кто хочет несколько раз в неделю просто подвигаться под фильм не обязательно покупать этот новый гаджет, подойдет обычный велотренажер.

  • Где заканчиваются возможности технологии?

Устройство выполняет программу, но не знает, подходит ли она вам сегодня. Одни и те же 200 ватт после отдыха могут даваться легко, а после недосыпа — с трудом. Поэтому цифры стоит оценивать вместе с пульсом и собственными ощущениями.

GAIT-анализ

  • Как это работает?

GAIT-анализ показывает детали, которые трудно уловить глазом. Во время исследования человек идет или бежит на дорожке, а на таз, колени, голени и стопы крепят небольшие датчики или светоотражающие маркеры. Иногда дополнительно используют специальные стельки либо платформу, которая измеряет давление под ногами.

Камеры фиксируют положение суставов, длину шага, время контакта стопы с поверхностью и распределение нагрузки. Затем специалист расшифровывает данные и ищет особенности: например, одна сторона тела двигается активнее другой, тазу не хватает устойчивости или после старой травмы сохранилась привычка щадить больную ногу.

Диляра Керимбаева, Собака.ru
  • Когда пригодится?

Чаще всего GAIT-анализ проводят при травмах от перегрузки, когда беспокоят колени, ахиллово сухожилие, подошвенный апоневроз (плотная ткань вдоль подошвы), тазобедренный сустав или поясница. Исследование помогает понять: 

  1. почему во время пробежек регулярно появляется боль
  2. как тело двигается после травмы
  3. стоит ли менять отдельные элементы техники

По итогам можно получить конкретные рекомендации: какие упражнения добавить, как скорректировать объем занятий и нужно ли переучиваться ставить стопу или держать корпус.

  • Где заканчиваются возможности технологии?

То, что правая и левая нога двигаются немного по-разному, еще не означает, что вот-вот случится травма. В исследовании с участием 836 бегунов-любителей такая разница между ногами не повышала риск травмы в ближайшие шесть месяцев. 

Если боль уже появилась, одной оценки движений будет мало. Например, при неприятных ощущениях в колене в первую очередь подбирают упражнения и меняют объем занятий. Коррекцию техники иногда добавляют к этим мерам, но только как дополнение.

Поэтому GAIT-анализ может указать на связь между движением и жалобой, но не предскажет травмы и не заменит медицинское обследование.

Recovery boots

  • Как это работает?

После марафона или тяжелой велотренировки на ноги надевают длинные манжеты до бедер. Внутри них находятся пустые камеры, они по очереди наполняются воздухом и мягко сжимают конечности снизу вверх.

Это называют последовательной пневматической компрессией. Давление движется волной, поддерживает кровоток и помогает выводить лишнюю жидкость. Поэтому после сеанса ноги могут казаться легче.

  • Когда пригодится?

В первую очередь после марафона, долгого велозаезда или другой сверхнагрузки, когда ноги гудят и кажутся неподъемными. Компрессия может быстро уменьшить эти ощущения. Процедура будет кстати, если вот-вот предстоит еще одна тяжелая тренировка или, например, забег на соревнованиях. Также манжеты помогают немного убрать отеки и тяжесть у тех, кто проводит весь день стоя или часто летает на самолете (стюардессам привет!).

  • Где заканчиваются возможности технологии?

Эффект скорее умеренный: после процедуры может стать легче, но это не означает, что мышцы уже восстановились и готовы снова работать на пределе. Еда, сон и отдых делают основную работу, а recovery boots лишь добавляют комфорта. 

А мне это надо?

Раньше спортивные технологии помогали спортсменам выигрывать секунды, а теперь подсказывают обычному человеку, когда ускориться, когда отдохнуть и как лучше двигаться. Wellness становится все больше похож на цельную систему наблюдения за собой.

Но перед тестированием, покупкой устройства или процедурой спросите себя: что конкретно изменится после? Измеримость еще не означает полный контроль. Хорошая технология отвечает на конкретный вопрос и помогает что-то изменить. Плохая — добавляет еще один экран, на который вы потом постоянно тревожно поглядываете.

 

Редакция напоминает, что медицинские и спортивные устройства могут иметь противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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