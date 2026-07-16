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Здоровье

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Почему врачи советуют разное? Кому доверять? Сколько мнений действительно достаточно?

Один врач отправляет на операцию, второй предлагает таблетки, а третий советует опять перепроверить диагноз — медицинский кастинг объявляется открытым! Но сколько мнений действительно нужно, чтобы вылечиться? Как не выбрать самого убедительного вместо самого компетентного? И в какой момент пора перестать коллекционировать заключения? Специально для Собака.ру разложил все по полочкам Максим Котов — онколог-хирург и попечитель фонда «Не напрасно»

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Когда нужно второе мнение

Не каждое назначение стоит сразу перепроверять у трех докторов. Но в некоторых ситуациях дополнительная консультация помогает увидеть картину целиком.

Искать еще одного специалиста имеет смысл, если:

  • Диагноз пока неясен: анализы и обследования не всегда дают однозначный ответ. Другой доктор может заново оценить симптомы и результаты исследований, а затем предложить, что делать дальше.
  • Заболевание редкое или малоизученное с такими случаями врачи сталкиваются нечасто, поэтому дополнительная консультация поможет проверить первоначальные выводы и возможные варианты терапии. 
  • Впереди долгое или пожизненное лечение: так бывает при эпилепсии, сахарном диабете или аутоиммунных заболеваниях. Такая терапия заметно влияет на повседневную жизнь, поэтому важно убедиться, что диагноз поставлен правильно, а выбранная схема подходит. 
  • Речь об онкологии или сложной операции: при злокачественных опухолях терапию часто приходится планировать сразу на несколько шагов вперед. А перед травматичным вмешательством, которое может серьезно ограничить человека или привести к инвалидности, важно узнать, есть ли менее тяжелая альтернатива.
  • Есть несколько способов лечения: подходы могут отличаться по эффективности, безопасности, удобству и стоимости. Иногда полезнее поговорить не с двумя докторами одной специальности, а с экспертами по разным методам. Например, тиреотоксикоз — состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов, — корректируют операцией или радиоактивным йодом. Первый вариант стоит обсудить с хирургом, второй — со специалистом по радиойодтерапии.
  • Назначенная схема не помогает: если человек соблюдает все рекомендации, терапию уже корректировали, а улучшений по-прежнему нет, то пора проверить первоначальные выводы и узнать об альтернативах.

Почему врачи могут посоветовать разное

На руках два заключения — и в каждом свой план действий? Это еще не означает, что кто-то из специалистов точно неправ.

Во-первых, в медицине не всегда существует один-единственный способ действовать. Подходы отличаются набором препаратов, организацией терапии, стоимостью и удобством для пациента. Влияет и клинический опыт доктора: кто-то чаще применяет одну проверенную методику, а кто-то лучше знаком с другой. При этом обе тактики могут быть обоснованными.

Во-вторых, специалисты могли оценивать разные данные. Лабораторные показатели, снимки КТ и МРТ, а также результаты патоморфологического исследования — изучения клеток и тканей — иногда трактуют неодинаково. Бывает и так, что на первую консультацию человек приходит с базовым набором документов, а на следующую приносит свежие анализы. Более полная картина может изменить дальнейший план действий.

Наконец, возможна ошибка. Да, врачи тоже люди! Они могут неправильно понять результаты диагностики и из-за этого предложить неподходящую схему.

Поэтому не стоит автоматически доверять тому, кто говорит увереннее. Гораздо полезнее посмотреть, как специалист объясняет свое назначение.

К кому обращаться за вторым мнением

Громкое имя здесь не главный ориентир, важнее — опыт работы именно с вашей проблемой.

  • Ищите доктора в другой клинике. Внутри одного учреждения коллеги часто придерживаются похожих подходов и обсуждают сложные случаи между собой. А эксперт из другой команды, скорее всего, посмотрит на ситуацию независимо.
  • Выясните, как часто врач сталкивается с вашим заболеванием. Особенно это важно при редких опухолях, генетических и неврологических диагнозах. Если подобные случаи почти не встречаются в его практике, специалист может не знать каких-то нюансов.
  • Подумайте, что именно хотите перепроверить. Порой нужен не еще один лечащий доктор, а эксперт по конкретному исследованию. Например, снимки КТ и МРТ может заново оценить специалист по лучевой диагностике, а клетки и ткани при редкой опухоли — онкопатоморфолог.

Искать подходящего человека можно не только по отзывам и рейтингам, помочь могут:

  • Сообщества пациентов и профильные чаты — там подскажут, куда обратиться.
  • Благотворительные фонды, которые занимаются конкретными заболеваниями и сотрудничают с медиками.
  • Авторы научных публикаций по нужной теме.
  • Эксперты, которые занимаются просветительством.
Диляра Керимбаева, Собака.ru

Как подготовиться к консультации

Не приносите кипу бумаг без структуры и связи. Чем точнее и полнее собраны документы, тем быстрее доктор разберется в ситуации.

Возьмите с собой:

  • выписки из стационаров, если вы лежали в больнице
  • заключения специалистов
  • результаты анализов и других обследований
  • описания КТ, МРТ, ПЭТ-КТ и сами изображения на диске или флешке
  • список препаратов, которые вы принимаете или принимали: названия, дозировки и длительность курса
  • короткую историю болезни

Краткая хронология событий очень поможет, если симптомы появились давно, исследований было много, а терапию уже несколько раз меняли. Не нужно составлять медицинский роман: достаточно указать, когда возникли жалобы, какие проверки вы прошли, что вам назначали и как менялось состояние.

Разложите бумаги по датам, а самые свежие и значимые результаты положите отдельно. С них лучше начать разговор, остальные материалы можно доставать по просьбе доктора.

Если нужна максимально независимая оценка, сначала предложите изучить снимки, анализы и другие исходные данные, а затем уже покажите предыдущие рекомендации. Скрывать какие-то симптомы, таблетки и факты из истории болезни не надо, даже если сильно стесняетесь. Самосаботажем не занимаемся!

Рекомендации расходятся: что делать?

Два разных плана — еще не повод выбирать наугад. Чтобы потом не записываться на новые приемы из-за каждого уточнения, заранее составьте короткий список вопросов и задайте их обоим врачам.

  • на каких анализах и обследованиях основано решение
  • почему специалист предлагает именно этот вариант
  • какого результата можно ожидать
  • какие есть риски
  • существуют ли другие способы лечения

Ответы лучше записать или попросить кратко указать в заключении, чтобы потом сопоставить информацию. Вот как это сделать:

Проверьте, что оба доктора видели одинаковые документы: если один располагал более полными или свежими данными, сравнивать выводы напрямую нельзя.

Сравните, какие вам составили планы лечения: если оба медицински обоснованны, обратите внимание на риски, расходы, срок восстановления и нужна ли госпитализация. Здесь важно не найти «неправильного» врача, а выбрать вариант, который лучше подходит именно вам.

Если же эксперты настаивают на принципиально разных решениях, а их аргументы не помогают определиться, можно:

  • получить третью независимую оценку
  • обратиться к человеку, который занимается именно вашим диагнозом
  • попросить провести консилиум, хотя организовать его удается не всегда

Заключение другого специалиста можно спокойно показать тому, кто ведет ваше лечение. Доктор изучит рекомендации коллеги, ответит на вопросы и объяснит, почему поддерживает новую тактику или считает ее неподходящей. Раздражение, обида и обвинения в недоверии со стороны медика — тревожный сигнал. В такой ситуации попросите его аргументировать свою позицию или обратитесь за помощью к другому эксперту.

Сколько мнений нужно и когда пора остановиться

Обычно хватает двух-трех независимых заключений или одного консилиума.

Скорее всего, информации уже достаточно, если:

  • два или несколько специалистов подтверждают один диагноз
  • понятно, почему назначения расходятся
  • нужные обследования вы уже прошли
  • все способы терапии уже известны
  • плюсы и риски каждого подхода вам объяснили
  • данных хватает, чтобы выбрать тактику

Исключение — редкие и сложные случаи, когда разные стороны проблемы должны оценить несколько узких экспертов.

А вот признаки того, что поиск затянулся:

  1. Начало терапии все время переносится, хотя очередные консультации уже не дают новой информации.
  2. Человек ищет не дополнительный взгляд, а доктора, который согласится с желаемым вариантом, даже если тот может не помочь или навредить.

В такой ситуации следующий прием, скорее всего, лишь добавит сомнений и еще сильнее отдалит решение.

Когда откладывать лечение опасно

Иногда на поиски просто нет времени - промедление может ухудшить состояние или повлиять на прогноз.

Промедление особенно опасно если есть:

  • Тяжелая анемия, при которой требуется переливание крови.
  • Серьезная инфекция, которую необходимо как можно быстрее лечить антибиотиками.
  • Острое состояние, требующее операции.
  • Некоторые онкологические заболевания, когда задержка терапии может снизить ее эффективность.

Это не означает, что человек обязан молча соглашаться с любым назначением и отказываться от независимой оценки. Но прежде чем искать еще одного эксперта, стоит выяснить, сколько времени есть в запасе.

Спросите доктора прямо: на какой срок можно безопасно перенести начало терапии? Так станет ясно, успеете ли вы получить дополнительное заключение, не рискуя здоровьем.

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