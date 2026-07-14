Диагноз: Петербург. Вот, как жить среди вечного дефицита света, повышенной влажность и белых ночей!

«В нашей воде и еде мало йода, поэтому петербуржцам нужно налегать на водоросли и морскую капусту!», «Жизнь без солнца — чистый стресс, так что срочно пьем магний». Алармизм на алармизме алармизмом погоняет.
А с какими вызовами для здоровья сталкиваются жители северо-западных широт на самом деле и как защитить себя? Проанализировали самые популярные анализы и составили рутину здорового петербуржца вместе с Марией Волковой врачом-терапевтом «ИНВИТРО Северо-Запад».
Говорят, топ анализов характеризует здоровье региона — это так?
Лучше сказать, что по рейтингу исследований можно предположить, как в регионе налажена система здравоохранения и принятия медицинских решений. Обрисуем широкими мазками.
К примеру, если квалифицированных кадров достаточно, хорошо работают различные проекты в сфере просвещения и профилактики, то, вероятнее всего, большую долю в общей выборке займут чекапы и анализы, характерные для раннего этапа диагностики. А если в регионе не все благополучно то, вероятно, в топ анализов войдут специфические исследования, направленные на выявление конкретных заболеваний, оценку их течения. Допустим, в пандемию COVID-19 одним из самых популярных тестов был ПЦР на коронавирус.
Теперь разберем на примере Петербурга и области. Наиболее часто назначаемый врачами клинический анализ — это анализ крови, позволяющий оценить состояние организма, выявить анемию, воспалительный процесс, другие патологические процессы. Чаще всего проводится как один из диагностических общеклинических показателей организма. Здесь нет никакой специфики, скорее всего, этот анализ самый распространенный и в России, потому что это база любой диагностики.
Биохимические маркеры, наиболее часто сдаваемые петербуржцами и медицинскими туристами Северо-Запада, — это основные показатели используемые для определения текущего состояния органов и систем и диагностики заболеваний.
- Глюкоза: оценка состояния поджелудочной железы, диагностика сахарного диабета
- АЛТ, АСТ, билирубин: проверка функции печени и желчевыводящих путей.
- Холестерин: выявление рисков атеросклероза, гипертонической болезни.
- Креатинин, общий анализ мочи: оценка работы почек (мочевыделительной системы).
- ТТГ: проверка функции щитовидной железы.
Здесь оговоримся, что представлена только статистика исследований проводимых лабораториями ИНВИТРО — для того, чтобы собрать точную общую картину, потребуется запросить данные всех лабораторий региона.
Почему нельзя самому интерпретировать анализы?
Многие сейчас получают результаты анализов на почту и сразу идут гуглить, что означает каждый показатель или доверяют интерпретацию искусственному интеллекту. На самом деле один и тот же анализ без контекста вообще мало о чем говорит.
Недавно на волне трендов из социальных сетей к врачам стали активно обращаться с вопросом, имеет ли смысл проверять уровень кортизола. Но кортизол — гормон хитрый. Он может «взлететь» от сильного стресса, после ударной силовой тренировки, бессонной ночи и коктейльной вечеринки, а потом быстро опуститься. Что нам скажет единичный анализ? Скорее, ничего. Так что если уж проверять кортизол, то в динамике, под наблюдением врача и — что самое главное — по показаниям. К примеру, иногда уровень гормона стресса рекомендуют держать на контроле после онкозаболеваний, чтобы не допустить ухудшения и развития синдрома Кушинга (характеризуется хронически высоким уровнем кортизола).
Вернемся к петербуржцам. Раз с общественным здоровьем все относительно в порядке, как сделать так, чтобы стало еще лучше?
Нужно работать со специфическими условиями жизни в нашем регионе. Но еще раз повторюсь, что строго под контролем врача, потому что даже на самые безобидные меры, вроде увеличения физической нагрузки, отдельный организм может дать непредсказуемую реакцию.
Условие № 1. В Петербурге высокая влажность
Из-за этого нарушается теплорегуляция организма, потому что пот не испаряется с кожи. Результат: в холодное время года мы сильнее мерзнем, а в жару перегреваемся.
Что делают петербуржцы?
Выбирают одежду из натуральных тканей, которая не препятствует потоотделению, устанавливают в квартирах, домах и офисах хорошие системы вентиляции, которые поддерживают оптимальный микроклимат (влажность не выше 60%).
Условие № 2. Света, правда, мало
Обычно статистика оперирует цифрами 60-75, когда речь идет о среднем количестве солнечных дней в Петербурге. Проблема еще и в том, что погода непредсказуема, поэтому стабильный солнечный фон для города — большая редкость. Что такое свет? Это поддержание циркадных ритмов (естественных режимов бодрствования и отдыха), синтез витамина D, необходимое условие для работы зрительного аппарата «не на износ».
Что делают петербуржцы?
Те, кому тяжело просыпаться в темноте, используют будильники, которые вместо тирликанья применяют мягкое нарастающее свечение. Подозревающие у себя дефицит витамина D направляются к эндокринологу, чтобы сдать анализ и определить свою норму. Все, у кого нет аллергии, едят морковь, тыкву, чернику, морошку — плоды прохладного климата, которые полезны для здоровья глаз. И все без исключения делают упражнения с эффектом окулус репаро!
Условие № 3. Белые ночи!
Обратная сторона световой нестабильности Петербурга. Сезон уже миновал, но напомним на всякий случай, что предпринять, когда солнце практически не уходит за горизонт.
Что делают петербуржцы?
Поддерживают стабильный режим (засыпают до 23 часов и просыпаются около 7-8 утра), на ночь закрывают окна блэкаут-шторами или используют маски для сна, а если всесуточные гуляки под окнами мешают спать, то надевают беруши.
Условие № 4. Резко скачет атмосферное давление
Барометрические образования, то есть циклоны и антициклоны для Петербурга не редкость. Особенно от движений ртутного столба страдают люди с проблемами с сердцем и сосудами, а также те, кому знакомы мигрени. Но также не стоит исключать и феномен метеозависимости — под ним, как правило, понимается повышенная чувствительность к переменам погоды на фоне снижения адаптационных ресурсов организма (после болезни, в результате переутомления и пр.).
Что делают петербуржцы?
Пьют много воды, чтобы слишком вязкая кровь не перегружала сосуды еще больше, заваривают успокаивающие сборы с северными спэшлами (иван-чай, брусника, хвоя) и гуляют! Много-много гуляют, чтобы поддержать сердечно-сосудистую систему в тонусе и насытить кровь кислородом.
Условие № 5. Все в сумме приводит к депрессивному настроению
Петербург стабильно занимает первые строчки рейтингов по среднедушевому потреблению антидепрессантов. Винить просто погоду нельзя. Возможно, такая статистика связана с тем, что петербуржцы чаще обращаются к психотерапевтам и психиатрам в принципе, в регионе налажена система диагностики депрессии и другими факторами. Тем не менее, факт остается фактом — жители норд-норд-веста знают, как справляться с плохим настроением.
Что делают петербуржцы?
Качают дофамин доказательными способами: высыпаются, занимаются спортом, практикуют стресс-менеджмент (йога, пилатес, медитации, плавание, дыхательные упражнения), проявляют любопытство к трезвости и вместо алкогольных напитков выбирают позиции с нулевым градусом. И, конечно, ходят в театры, музеи и на выставки, потому что встреча с прекрасным всегда заряжает позитивом! А кто может быть культурнее петербуржцев? :)
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