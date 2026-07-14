Диагноз: Петербург. Вот, как жить среди вечного дефицита света, повышенной влажность и белых ночей!

Говорят, топ анализов характеризует здоровье региона — это так?

Лучше сказать, что по рейтингу исследований можно предположить, как в регионе налажена система здравоохранения и принятия медицинских решений. Обрисуем широкими мазками.

К примеру, если квалифицированных кадров достаточно, хорошо работают различные проекты в сфере просвещения и профилактики, то, вероятнее всего, большую долю в общей выборке займут чекапы и анализы, характерные для раннего этапа диагностики. А если в регионе не все благополучно то, вероятно, в топ анализов войдут специфические исследования, направленные на выявление конкретных заболеваний, оценку их течения. Допустим, в пандемию COVID-19 одним из самых популярных тестов был ПЦР на коронавирус.

Теперь разберем на примере Петербурга и области. Наиболее часто назначаемый врачами клинический анализ — это анализ крови, позволяющий оценить состояние организма, выявить анемию, воспалительный процесс, другие патологические процессы. Чаще всего проводится как один из диагностических общеклинических показателей организма. Здесь нет никакой специфики, скорее всего, этот анализ самый распространенный и в России, потому что это база любой диагностики.

Биохимические маркеры, наиболее часто сдаваемые петербуржцами и медицинскими туристами Северо-Запада, — это основные показатели используемые для определения текущего состояния органов и систем и диагностики заболеваний.

Глюкоза: оценка состояния поджелудочной железы, диагностика сахарного диабета

оценка состояния поджелудочной железы, диагностика сахарного диабета АЛТ, АСТ, билирубин: проверка функции печени и желчевыводящих путей.

проверка функции печени и желчевыводящих путей. Холестерин: выявление рисков атеросклероза, гипертонической болезни.

выявление рисков атеросклероза, гипертонической болезни. Креатинин, общий анализ мочи: оценка работы почек (мочевыделительной системы).

оценка работы почек (мочевыделительной системы). ТТГ: проверка функции щитовидной железы.

Здесь оговоримся, что представлена только статистика исследований проводимых лабораториями ИНВИТРО — для того, чтобы собрать точную общую картину, потребуется запросить данные всех лабораторий региона.

Почему нельзя самому интерпретировать анализы?

Многие сейчас получают результаты анализов на почту и сразу идут гуглить, что означает каждый показатель или доверяют интерпретацию искусственному интеллекту. На самом деле один и тот же анализ без контекста вообще мало о чем говорит.

Недавно на волне трендов из социальных сетей к врачам стали активно обращаться с вопросом, имеет ли смысл проверять уровень кортизола. Но кортизол — гормон хитрый. Он может «взлететь» от сильного стресса, после ударной силовой тренировки, бессонной ночи и коктейльной вечеринки, а потом быстро опуститься. Что нам скажет единичный анализ? Скорее, ничего. Так что если уж проверять кортизол, то в динамике, под наблюдением врача и — что самое главное — по показаниям. К примеру, иногда уровень гормона стресса рекомендуют держать на контроле после онкозаболеваний, чтобы не допустить ухудшения и развития синдрома Кушинга (характеризуется хронически высоким уровнем кортизола).