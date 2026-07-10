Гринвошинг косметички: почему eco-обещания на средствах красоты не гарантируют пользу ни коже, ни планете

Почему натуральное не всегда лучшее?

Зелёная этикетка и пометка natural ещё не гарантируют мягкий и безопасный состав. Исследователи изучили 1651 средство, которое продавалось как natural или clean, и в 94,2% случаев нашли хотя бы один контактный аллерген — вещество, способное вызвать аллергию при соприкосновении с телом.

Однако его наличие не значит, что неприятные симптомы появятся у каждого. Косметика может вызвать их по двум разным причинам:

из-за аллергии , когда иммунная система чувствительна к определённому компоненту

, когда иммунная система чувствительна к определённому компоненту из-за раздражения, когда продукт напрямую повреждает защитный барьер

Иными словами, покраснение или зуд не всегда говорят об аллергии, а потенциально проблемный ингредиент не делает средство опасным для всех. Отсюда два практических вывода.

Если врач уже определил конкретный аллерген, именно его и стоит искать в перечне компонентов. На пометки fragrance-free и hypoallergenic здесь полагаться не стоит: анализ 174 популярных увлажняющих средств показал, что даже продукты с такими надписями могут содержать вещества, способные спровоцировать нежелательный ответ организма.

Если подобной проблемы раньше не было, по одному списку ингредиентов заранее оценить переносимость не получится. Имеет значение концентрация компонентов, частота применения, количество продукта, и то, нужно ли его смывать . Поэтому самое надёжное правило — пользоваться косметикой по инструкции и следить за реакцией на неё.

Какие эко-решения реально помогают природе?

Меньше отходов и нового сырья, больше пользы планете? Да, но у каждого эко-решения есть свои нюансы.

Рефилы

Сменный блок позволяет докупить средство без ещё одного полноценного флакона. Чем дольше служит основная ёмкость, тем реже приходится выбрасывать тару. Поэтому такой вариант лучше выбирать для продукта, который уже подошёл и регулярно заканчивается.

Большие объёмы

На литровую бутылку обычно уходит меньше материала, чем на несколько маленьких с тем же количеством содержимого. Но пользы не будет, если шампунь не получается закончить. Он может не подойти, надоесть или остаться на стенках неудобной ёмкости — и тогда часть отправится в слив или мусор.

Переработанный пластик

Для такой упаковки или расчёски используют материал, который уже был в обороте. Это уменьшает потребность в новом пластике, но не значит, что можно покупать лишнее. Исследование более 90% мирового производства пластмасс, показало: одной переработки недостаточно, пока товаров становится всё больше (исследование в Nature Sustainability). Поэтому сначала стоит решить, нужна вам вещь или нет, и только потом изучать, из чего она сделана.

Техника из вторых рук

Подержанный фен или стайлер может заменить новый прибор и прослужить ещё несколько лет. Но если устройство быстро сломается или станет очередным гаджетом в домашней коллекции, польза будет минимальной.