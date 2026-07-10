Гринвошинг косметички: почему eco-обещания на средствах красоты не гарантируют пользу ни коже, ни планете

Купили «самый натуральный» крем в тюбике мятного цвета, с листиком, кроликом и целым букетом eco-обещаний — а от него пошло раздражение на коже и теперь предатель изгнан в дальний угол ванной? Да, было. Можно ли верить «зелёным» словам на этикетках косметики? Почему recyclable ещё не значит, что флакон когда-нибудь увидит переработку? И как трёхлитровый шампунь, рефил или фен с рук могут внезапно сыграть против матери-природы? Разбираемся, где заканчивается забота о планете и начинается гринвошинг.
Можно ли верить eco-обещаниям?
Минималистичная упаковка и слова natural или eco легко считываются как знак качества: кажется, что такое средство одновременно полезно для кожи, этично произведено и почти не вредит природе. Но единого стандарта, который объединял бы все эти характеристики, нет. Одна надпись может относиться к составу, другая — к упаковке или тестированию, а третья — быть скорее частью имиджа у конкретного бренда.
По словам директора по устойчивому развитию и цифровизации экосервиса «Сохрани Лес» Александра Чикина, на этом эффекте нередко строится гринвошинг — ситуация, когда экологичный образ продукта оказывается убедительнее реальных изменений: «Зелёная упаковка, изображения листьев, слова “натуральный”, “чистый”, “эко”, “зелёный” создают у нас ощущение правильного и эксклюзивного выбора».
Исследование с 37 тысячами участников из 40 стран показало: людей действительно интересуют товары с «зелёными» обещаниями — и многие готовы платить за них больше. Хотя эта научная работа посвящена продуктам питания, а не косметике, но она хорошо иллюстрирует общий механизм: яркая формулировка может сработать раньше, чем мы успеем разобраться, что именно за ней стоит.
Поэтому официальные регуляторы советуют брендам не ограничиваться общими заявлениями вроде green и eco-friendly, а сразу объяснять, в чём именно состоит экологическое преимущество: например, какая доля упаковки сделана из вторичного сырья и можно ли её переработать.
Тот же принцип работает и с другими популярными маркировками: каждая из них описывает только одну сторону продукта.
- Clean обычно означает, что бренд или магазин отбирает средства по собственному списку критериев. У каждой такой системы могут быть свои правила.
- Organic может описывать то, как производятся отдельные ингридиенты, но ничего не говорит о безопасности всей формулы.
- Recycled говорит о том, что при производстве использовали вторичное сырьё.
- Recyclable значит, что материал можно переработать при наличии подходящей инфраструктуры, но ещё не факт, что упаковка попадёт на переработку.
- Cruelty-free и not tested on animals относятся к испытаниям на животных, а не к экологичности состава или упаковки. В России техрегламент не устанавливает для этих обозначений отдельного обязательного значения: один бренд может говорить только о готовом средстве, другой — также об ингредиентах и работе поставщиков.
Почему натуральное не всегда лучшее?
Зелёная этикетка и пометка natural ещё не гарантируют мягкий и безопасный состав. Исследователи изучили 1651 средство, которое продавалось как natural или clean, и в 94,2% случаев нашли хотя бы один контактный аллерген — вещество, способное вызвать аллергию при соприкосновении с телом.
Однако его наличие не значит, что неприятные симптомы появятся у каждого. Косметика может вызвать их по двум разным причинам:
- из-за аллергии, когда иммунная система чувствительна к определённому компоненту
- из-за раздражения, когда продукт напрямую повреждает защитный барьер
Иными словами, покраснение или зуд не всегда говорят об аллергии, а потенциально проблемный ингредиент не делает средство опасным для всех. Отсюда два практических вывода.
Если врач уже определил конкретный аллерген, именно его и стоит искать в перечне компонентов. На пометки fragrance-free и hypoallergenic здесь полагаться не стоит: анализ 174 популярных увлажняющих средств показал, что даже продукты с такими надписями могут содержать вещества, способные спровоцировать нежелательный ответ организма.
Если подобной проблемы раньше не было, по одному списку ингредиентов заранее оценить переносимость не получится. Имеет значение концентрация компонентов, частота применения, количество продукта, и то, нужно ли его смывать . Поэтому самое надёжное правило — пользоваться косметикой по инструкции и следить за реакцией на неё.
Какие эко-решения реально помогают природе?
Меньше отходов и нового сырья, больше пользы планете? Да, но у каждого эко-решения есть свои нюансы.
- Рефилы
Сменный блок позволяет докупить средство без ещё одного полноценного флакона. Чем дольше служит основная ёмкость, тем реже приходится выбрасывать тару. Поэтому такой вариант лучше выбирать для продукта, который уже подошёл и регулярно заканчивается.
- Большие объёмы
На литровую бутылку обычно уходит меньше материала, чем на несколько маленьких с тем же количеством содержимого. Но пользы не будет, если шампунь не получается закончить. Он может не подойти, надоесть или остаться на стенках неудобной ёмкости — и тогда часть отправится в слив или мусор.
- Переработанный пластик
Для такой упаковки или расчёски используют материал, который уже был в обороте. Это уменьшает потребность в новом пластике, но не значит, что можно покупать лишнее. Исследование более 90% мирового производства пластмасс, показало: одной переработки недостаточно, пока товаров становится всё больше (исследование в Nature Sustainability). Поэтому сначала стоит решить, нужна вам вещь или нет, и только потом изучать, из чего она сделана.
- Техника из вторых рук
Подержанный фен или стайлер может заменить новый прибор и прослужить ещё несколько лет. Но если устройство быстро сломается или станет очередным гаджетом в домашней коллекции, польза будет минимальной.
Как не купить лишнее под видом осознанности?
Даже самый продуманный формат не делает покупку необходимой.
директор по устойчивому развитию и цифровизации экосервиса «Сохрани Лес»
«Как можно заботиться о себе и о природе? Ответ прост: не покупать больше, чем нужно. Разумное потребление помогает выбирать качественные, долговечные и экологичные вещи, экономить ресурсы и заботиться о планете. При этом важно понимать: большие форматы уходовых средств работают экологично только тогда, когда выбор соответствует реальным потребностям человека. Если продукт не подходит, то им пользуются редко, и часть средства в итоге будет слита в раковину. Поэтому оптимальный сценарий — сначала найти свой уход, а уже затем переходить на большие его объёмы».
Перевести этот принцип на язык шопинга поможет короткая проверка:
- Что эта покупка заменит? Новый крем имеет смысл, если прежний закончился, а не если дома уже открыты три похожих средства.
- Подходит ли мне продукт? Незнакомую формулу лучше сначала попробовать в небольшом объёме, чем сразу брать литровую упаковку.
- Получится ли использовать всё до конца? Стоит проверить срок годности, объём и удобство флакона: средство не должно залежаться или остаться на стенках.
Иногда самая экологичная баночка — та, которую вы всё-таки не купили.
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