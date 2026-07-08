Почему в «пасмурном» Петербурге меланому выявляют чаще, чем в среднем по России? При чём здесь отпуск у моря? Когда пора показать родинку врачу?

Почему в Петербурге меланому выявляют чаще, хотя солнца у нас мало?

Меланома — это злокачественная опухоль, которая чаще всего развивается на коже. Она может выглядеть как новая необычная родинка или как старая, которая вдруг начала меняться. Болезнь возникает, когда в пигментных клетках, благодаря которым мы загораем, накапливаются повреждения ДНК. Один из главных факторов риска — ультрафиолет. Также значение имеют особенности кожи и наследственность. Опухоль может прорасти в глубокие слои кожи, проникнуть в кровеносные и лимфатические сосуды, а затем распространиться в другие органы, например, лёгкие, печень, кости или мозг. Поэтому особенно важно обнаружить и удалить её как можно раньше.

Казалось бы, серое небо должно работать как естественная защита, но цифры говорят об обратном. В 2024 году в городе зарегистрировали 683 новых случая — 12,14 на 100 тысяч жителей против 9,55 в среднем по России. Даже с поправкой на возраст петербургский показатель остаётся выше общероссийского.

На пресс-конференции фонда «Не напрасно»врач Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова, к.м.н. Арина Вашкевич назвала три возможных объяснения:

Дело в демоглафии: в Петербурге много людей старшего возраста, а с годами риск меланомы растёт. Так что часть разницы объясняется не климатом и не какой-то особой «петербургской генетикой», а просто демографией. Хотя, конечно, болезнь встречается и у молодых. Меланому стали лучше выявлять: у нас много профильных врачей, медицинских центров и возможностей пройти дерматоскопию — осмотр родинок с помощью специального прибора. По словам Вашкевич, заболевание всё чаще замечают на первой и второй стадиях, а запущенные случаи встречаются реже. Иными словами, петербургская статистика может быть выше отчасти потому, что тут успевают обнаружить больше случаев — причём на раннем этапе. Отпускные привычки: в Петербурге солнца большую часть года мало, поэтому у моря многим хочется загореть быстро и словно на весь год вперёд. Вашкевич отмечает, жители других северных городов тоже часто себя так ведут.

Почему нельзя загореть на год вперёд?

Всё начинается в тот момент, когда короткий отпуск превращается в гонку за загаром: хочется получить заметный оттенок уже в первые дни, провести у бассейна побольше времени и не потерять ни одного солнечного часа.

Обычно сценарий такой:

SPF наносится один раз утром несколько часов проходят под открытым солнцем покраснение кажется нормальной частью процесса

Арина Вашкевич отмечает: именно попытка взять от отпуска максимум часто и заканчивается ожогом.

Эту мысль подтверждает исследование с участием более 160 тысяч женщин из Норвегии. У тех, кто регулярно проводил отпуска на солнце, меланому чаще выявляли на туловище и ногах. Большую часть года эти зоны скрыты одеждой, а у моря за несколько дней получают непривычно много ультрафиолета.

Конечно, одна поездка сама по себе не приводит к болезни. Смысл в другом: пасмурные месяцы дома не «обнуляют» то, что кожа получила во время интенсивного загара.