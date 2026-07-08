Почему в «пасмурном» Петербурге меланому выявляют чаще, чем в среднем по России? При чём здесь отпуск у моря? Когда пора показать родинку врачу?

Даже когда Петербург наконец радует хорошей погодой, отпуск у моря всё равно остаётся главным бьюти-планом сезона. Хочется вернуться с идеальным медовым оттенком кожи (привет, нулевые: он снова на пике!), но, умоляю, никакого санмаксинга! Разбираемся, почему в северном городе меланому выявляют чаще, чем в среднем по России, как пользоваться SPF без самообмана и когда пора показать родинку врачу.
Почему в Петербурге меланому выявляют чаще, хотя солнца у нас мало?
Казалось бы, серое небо должно работать как естественная защита, но цифры говорят об обратном. В 2024 году в городе зарегистрировали 683 новых случая — 12,14 на 100 тысяч жителей против 9,55 в среднем по России. Даже с поправкой на возраст петербургский показатель остаётся выше общероссийского.
На пресс-конференции фонда «Не напрасно»врач Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова, к.м.н. Арина Вашкевич назвала три возможных объяснения:
- Дело в демоглафии: в Петербурге много людей старшего возраста, а с годами риск меланомы растёт. Так что часть разницы объясняется не климатом и не какой-то особой «петербургской генетикой», а просто демографией. Хотя, конечно, болезнь встречается и у молодых.
- Меланому стали лучше выявлять: у нас много профильных врачей, медицинских центров и возможностей пройти дерматоскопию — осмотр родинок с помощью специального прибора. По словам Вашкевич, заболевание всё чаще замечают на первой и второй стадиях, а запущенные случаи встречаются реже. Иными словами, петербургская статистика может быть выше отчасти потому, что тут успевают обнаружить больше случаев — причём на раннем этапе.
- Отпускные привычки: в Петербурге солнца большую часть года мало, поэтому у моря многим хочется загореть быстро и словно на весь год вперёд. Вашкевич отмечает, жители других северных городов тоже часто себя так ведут.
Почему нельзя загореть на год вперёд?
Всё начинается в тот момент, когда короткий отпуск превращается в гонку за загаром: хочется получить заметный оттенок уже в первые дни, провести у бассейна побольше времени и не потерять ни одного солнечного часа.
Обычно сценарий такой:
- SPF наносится один раз утром
- несколько часов проходят под открытым солнцем
- покраснение кажется нормальной частью процесса
Арина Вашкевич отмечает: именно попытка взять от отпуска максимум часто и заканчивается ожогом.
Эту мысль подтверждает исследование с участием более 160 тысяч женщин из Норвегии. У тех, кто регулярно проводил отпуска на солнце, меланому чаще выявляли на туловище и ногах. Большую часть года эти зоны скрыты одеждой, а у моря за несколько дней получают непривычно много ультрафиолета.
Конечно, одна поездка сама по себе не приводит к болезни. Смысл в другом: пасмурные месяцы дома не «обнуляют» то, что кожа получила во время интенсивного загара.
Подготовиться к солнцу заранее тоже не получится. Загар — это не полезная адаптация, а реакция на уже случившееся повреждение клеток ультрафиолетом.
А я уже обгорел — это опасно?
Нет, один солнечный ожог не означает, что у человека обязательно разовьётся меланома. Здесь нет прямой цепочки «обгорел — заболел». Гораздо важнее, как часто это происходит. В ещё одном исследовнии норвежских женщин (168 тысяч участниц!) меланома чаще встречалась у тех, кто регулярно обгорал на протяжении жизни.
То есть опаснее не один неудачный день у бассейна, а привычный сценарий:
- обгореть
- дождаться, пока кожа перестанет болеть
- снова выйти на солнце
- повторить то же самое в следующем отпуске
На пресс-конференции фонда «Не напрасно» руководитель группы проектов «Всё не напрасно» Наталья Хилько привела внутренние данные профилактического теста за 2025 год. Среди тех, кто его прошёл, половина сообщила о солнечных ожогах до 17 лет, а 48% признались, что вообще не пользуются солнцезащитой. Эти цифры нельзя переносить на всех петербуржцев или россиян. Но они показывают, насколько привычными остаются солнечные ожоги и отказ от защиты.
Солнечный ожог не обязательно выглядит как волдыри. Даже заметная краснота означает, что ультрафиолета было слишком много. Отёк, пузыри и сильная болезненность — признаки более серьёзного повреждения.
Неприятные ощущения могут дать о себе знать не сразу. Иногда они появляются лишь через несколько часов или на следующий день. Так что отсутствие дискомфорта на пляже ещё не означает, что всё обошлось.
Уже случившийся ожог нельзя отменить. Но и воспринимать его как будущий диагноз не нужно. Гораздо важнее не накапливать новые повреждения.
Как защитить кожу в отпуске?
Чтобы не повторять этот сценарий в каждом отпуске, необязательно всё время сидеть в номере. Но и одного крема будет недостаточно!
Главное — не получить слишком много ультрафиолета за короткий срок.
- Смотрите на УФ-индекс, а не на температуру. Ветер и облака создают ощущение прохлады, но не защищают кожу. ВОЗ советует принимать меры уже при УФ-индексе 3 и выше.
- Не проводите весь день на открытом солнце. Делайте перерывы, уходите в тень, надевайте лёгкую закрытую одежду, головной убор и очки.
- Даже с хорошей защитой не стоит проводить под прямыми лучами больше времени. Используйте средство с SPF не ниже 30 и тщательно наносите его на все открытые участки, включая уши, пробор, шею и стопы. При этом одежда и тень по-прежнему необходимы.
- Обновляйте SPF в течение дня. Даже водостойкий крем не остаётся на коже навсегда. Его нужно обновить после купания, вытирания полотенцем и активного потоотделения.
Если кожа уже покраснела и болит, загорать дальше не стоит. Закройте повреждённый участок от солнца и дайте ей восстановиться. Появились большие волдыри, высокая температура, тошнота и слабость — пора к врачу!
Когда пора показать родинку дерматологу?
Защита от солнца — только одна часть профилактики. Также важно замечать изменения кожи. Для этого задайте себе три вопроса:
- Что-то изменилось? Родинка начала расти, поменяла форму или цвет?
- Что-то появилось? Возникло новое необычное образование?
- Что-то выбивается? Одна родинка выглядит совсем не так, как остальные?
Если хотя бы один ответ — «да», стоит записаться к врачу. Он осмотрит кожу и при необходимости проведёт дерматоскопию — изучит подозрительный участок под увеличением. Если он вызовет сомнения, образование удалят и отправят на анализ, который поможет поставить точный диагноз.
Не тяните: заметили что-то реально странное — идите на приём. Чем раньше станет ясно, что происходит, тем проще избежать серьёзных последствий.
И простой итог для всех нас: не нужно бояться солнца или отказываться от моря. Достаточно не превращать ожоги в отпускную норму и не игнорировать то, что появилось или изменилось на коже.
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