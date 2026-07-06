Что может рассказать один поцелуй? Современная наука — о культуре, совместимости, любви, здоровье и отношениях

Поцелуй — инстинкт или культурная привычка?

Кажется, что они существовали у всех и всегда. Но по словам доцента факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Екатерины Хониневой, романтические поцелуи существуют меньше чем в половине обществ — всего в 46%. Об этом говорит исследование антрополога Уильяма Джанковяка. Причем в более равноправных сообществах такая традиция встречается гораздо реже — в 29% случаев, тогда как в культурах с четкой социальной иерархией — в 82%.

Эти данные ставят под сомнение популярную гипотезу, что поцелуй нужен человеку от природы, чтобы оценить потенциального партнера, например, его здоровье или биологическую совместимость. Если бы это действительно была врожденная функция, романтические поцелуи встречались бы почти во всех культурах. Но в 54% исследованных обществ такой практики вообще нет. Поэтому, объясняет Екатерина Хонинева, то, как мы проявляем любовь, — вопрос скорее не биологии, а культуры. Эти способы мы перенимаем с детства, так же как родной язык.

И они могут выглядеть совершенно по-разному. Для нас привычны объятия, прикосновения, слова, подарки и ритуалы ухаживания. А в некоторых обществах Океании партнеры соприкасались носами и вдыхали запах друг друга — этот жест называют океанийским, или малайским, поцелуем. Когда же в конце XIX века представители народа тонга на юге Африки впервые увидели целующихся европейцев, они восприняли это вообще как странное и неприятное поведение.

Получается, универсальны не жесты, а чувства. А вот язык, на котором их выражают, у каждой культуры свой.

Почему после первого поцелуя иногда сразу понятно: «мое» или «не мое»?

Как объясняет психофизиолог и нейроученый Полина Кривых, в головном мозге есть область, отвечающая в том числе за восприятие прикосновений, — соматосенсорная кора. Заметная ее часть обрабатывает сигналы, поступающие от губ — нашего самого чувствительного органа чувств. Поэтому даже короткий поцелуй запускает целую цепочку реакций: в мозге выделяется дофамин, связанный с системой вознаграждения, снижается уровень кортизола (основного гормона стресса), а также выделяется окситоцин — гормон, который играет важную роль в формировании привязанности. Но дело не только в прикосновении.