Что может рассказать один поцелуй? Современная наука — о культуре, совместимости, любви, здоровье и отношениях

Первый поцелуй может закончиться свадьбой. А может — блоком во всех соцсетях. Почему он важнее десятка свиданий? Правда, что так мозг оценивает потенциального партнера? Можно ли поцелуями укрепить отношения, уменьшить стресс и даже стать здоровее? Или все это красивые мифы? В День поцелуя вместе с экспертами разбираемся, что современная наука знает об одном из самых интимных жестов.
Поцелуй — инстинкт или культурная привычка?
Кажется, что они существовали у всех и всегда. Но по словам доцента факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Екатерины Хониневой, романтические поцелуи существуют меньше чем в половине обществ — всего в 46%. Об этом говорит исследование антрополога Уильяма Джанковяка. Причем в более равноправных сообществах такая традиция встречается гораздо реже — в 29% случаев, тогда как в культурах с четкой социальной иерархией — в 82%.
Эти данные ставят под сомнение популярную гипотезу, что поцелуй нужен человеку от природы, чтобы оценить потенциального партнера, например, его здоровье или биологическую совместимость. Если бы это действительно была врожденная функция, романтические поцелуи встречались бы почти во всех культурах. Но в 54% исследованных обществ такой практики вообще нет. Поэтому, объясняет Екатерина Хонинева, то, как мы проявляем любовь, — вопрос скорее не биологии, а культуры. Эти способы мы перенимаем с детства, так же как родной язык.
И они могут выглядеть совершенно по-разному. Для нас привычны объятия, прикосновения, слова, подарки и ритуалы ухаживания. А в некоторых обществах Океании партнеры соприкасались носами и вдыхали запах друг друга — этот жест называют океанийским, или малайским, поцелуем. Когда же в конце XIX века представители народа тонга на юге Африки впервые увидели целующихся европейцев, они восприняли это вообще как странное и неприятное поведение.
Получается, универсальны не жесты, а чувства. А вот язык, на котором их выражают, у каждой культуры свой.
Почему после первого поцелуя иногда сразу понятно: «мое» или «не мое»?
Как объясняет психофизиолог и нейроученый Полина Кривых, в головном мозге есть область, отвечающая в том числе за восприятие прикосновений, — соматосенсорная кора. Заметная ее часть обрабатывает сигналы, поступающие от губ — нашего самого чувствительного органа чувств. Поэтому даже короткий поцелуй запускает целую цепочку реакций: в мозге выделяется дофамин, связанный с системой вознаграждения, снижается уровень кортизола (основного гормона стресса), а также выделяется окситоцин — гормон, который играет важную роль в формировании привязанности. Но дело не только в прикосновении.
Алина Михайлова
Психолог-сексолог, тренер центра Secrets
одновременно мозг считывает запах, вкус, дыхание, мимику, синхронность движений, естественные реакции тела и даже то, насколько бережно партнер относится к вашим границам. Все это складывается в общее впечатление еще до того, как мы успеваем его осознать. Вот почему такой контакт часто говорит больше любых слов. Интонацию можно изменить, эмоции — скрыть, а вот дыхание, мимику и реакции тела контролировать гораздо сложнее.
Неудивительно, что многие воспринимают первый поцелуй как своеобразный экспресс-тест. Исследование Рафаэля Влодарски и Робина Данбара, в котором приняли участие почти 900 человек, показало: люди действительно используют его, чтобы оценить потенциального партнера (хотя пока не совсем понятно, как). При этом женщины в среднем придают этому больше значения, чем мужчины. Но такую проверку сложно назвать универсальной и на 100% точной.
Полина Кривых
Психофизиолог, нейроученый, автор телеграм-канала «Что-то на нейронаучном» и сооснователь книжных клубов Inhound
«По трехкомпонентной теории Роберта Стернберга, истинная любовь складывается из обязательств, страсти и близости. Поцелуи особенно важны для последних двух составляющих. Причем как страстные, так и «повседневные», которые усиливают эмоциональную близость партнеров и формируют ощущение контакта».
Поэтому ощущение «есть химия» или, наоборот, «что-то не так» действительно может возникнуть буквально за несколько секунд. Но даже самая сильная искра — еще не гарантия счастливого романа.
Много поцелуев = счастливые отношения?
Меньше целуетесь и уже переживаете, что отношения «остыли»? Не спешите с выводами. В 2020 году больше 1600 человек, которые давно были вместе, рассказали ученым о своей личной жизни. Оказалось, чем чаще партнеры обменивались такими проявлениями нежности, тем выше они оценивали и качество секса, и свою связь. Как объясняет Алина Михайлова, это логично: такие знаки внимания как будто каждый раз говорят партнеру «я рад, что ты рядом».
А если со временем целоваться вы стали реже, не спешите ставить отношениям диагноз. Яркая влюбленность постепенно сменяется более спокойной привязанностью, поэтому бурные проявления чувств уже не случаются так часто, как раньше. И это нормально!
Гораздо важнее, чтобы такие моменты не исчезли совсем. Наблюдение за молодоженами показало: среди пар, которые спустя шесть лет все еще были вместе, в 86% случаев партнеры откликались на небольшие попытки установить контакт — обнять, поцеловать или просто проявить внимание. У тех, кто в итоге развелся, таких откликов было всего 33%. Поэтому, если нежность остается только частью секса и исчезает из обычной жизни, это может говорить о том, что вы постепенно отдаляетесь друг от друга, — говорит Алина Михайлова.
Но универсального рецепта счастливых отношений не существует. Одним людям физическая близость нужна чаще, другим — реже. Примерно у каждого пятого человека повышена чувствительность к сенсорным раздражителям (sensory processing sensitivity). Тесный контакт лицом к лицу скорее перегружает их нервную систему, чем расслабляет. И это никак не связано с холодностью или неспособностью любить.
Не меньшее значение имеет семейный опыт. Если в его детстве дома не было принято обниматься, целоваться или открыто проявлять нежность, во взрослом возрасте такие жесты могут казаться непривычными или даже неловкими. Это не значит, что человек любит меньше, — просто выражать чувства можно по-разному.
Целоваться — полезно для здоровья?
Интернет обещает, что поцелуи едва ли не заменяют фитнес, косметолога и психотерапевта одновременно. Реальность гораздо интереснее: некоторые эффекты действительно подтверждаются исследованиями, а некоторые до сих пор остаются красивыми легендами. Но кое-что наука уже знает достаточно хорошо.
Полина Кривых
Психофизиолог, нейроученый, автор тг-канала «Что-то на нейронаучном» и сооснователь книжных клубов Inhound
«В рамках когнитивной модели Лазаруса—Фолькман,воспринимаемый уровень стресса зависит в том числе от того, насколько мы уверены в своей способности с ним справиться. При этом психолог Джон Готтман подчеркивает, что даже короткие поцелуи могут укреплять связь с партнером и повышать самооценку. Это делает нас увереннее в себе, а значит — помогает легче справляться со стрессом».
Спокойствием дело не ограничивается. По словам к.м.н., врача-инфекциониста клиники «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анны Поповой, во время поцелуя в теле происходит сразу несколько изменений:
- Уровень стресса снижается — организм начинает активнее вырабатывать «гормоны счастья» — дофамин, серотонин и эндорфины, а уровень кортизола, который называют гормоном стресса, наоборот, падает.
- Настроение улучшается, а эндорфины вдобавок могут ненадолго притупить болевые ощущения.
- Сердце начинает работать активнее: учащаются пульс и дыхание, расширяются сосуды, а ткани получают больше кислорода.
- Слюны становится больше, а вместе с ней — кальция и фосфора, которые помогают поддерживать прочность зубной эмали и служат профилактикой кариеса. Заодно десны получают своеобразный массаж.
- В работу включаются десятки мышц лица, поэтому улучшается кровоснабжжение тканей и тонус кожи.
- Происходит обмен бактериями. Если оба партнера здоровы, это может стать своеобразной тренировкой для иммунной системы: организм знакомится с новыми микроорганизмами и учится на них реагировать.
Но не забываем, есть инфекции, которые можно получить через слюну. По словам Анны Поповой, это прежде всего:
- Вирус Эпштейна—Барр и цитомегаловирус, вызывающие инфекционный мононуклеоз — его даже называют «болезнью поцелуев».
- Герпес — причем заразиться можно даже тогда, когда у человека нет высыпаний.
- Вирус папилломы человека (ВПЧ). Он может вызывать папилломы, бородавки и другие заболевания, а некоторые его типы повышают риск развития рака шейки матки, ротоглотки и других органов.
- Некоторые инфекции, передающиеся половым путем. Есть исследования, показывающие, что при поцелуях и особенно оральных контактах могут передаваться некоторые ИППП — например, гонорея, сифилис, хламидиоз и микоплазмоз.
И, конечно, никто не отменял обычные простуды и ОРВИ. Поэтому, если у вас или у партнера температура, боль в горле или другие признаки инфекции, с поцелуями лучше повременить.
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