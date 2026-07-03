«Кажется, моя память стала хуже»

Так сегодня все чаще описывают свое состояние не только пожилые люди или пациенты после тяжелых заболеваний, но и молодые, внешне совершенно здоровые люди.

Жалобы на память, внимание и концентрацию — топ-темы для обсуждения у неврологов и нейропсихологов. Врачи и ученые описывают такие проблемы как brain fog — «туман в голове». Это не медицинский диагноз, а бытовое название состояния, при котором человеку сложно сосредоточиться, запоминать новую информацию, быстро переключаться между задачами и ясно мыслить.

Активно изучать этот феномен начали после пандемии, когда стало понятно, что подобные симптомы проявляются во время болезни и могут еще долго оставаться с человеком. Например, одно из исследований говорит, что через 12 недель после COVID-19 когнитивные нарушения остаются примерно у 22% людей.

Однако коронавирус лишь привлек внимание к проблеме. Сегодня хорошо изучено, что на внимание, память и скорость обработки информации влияют хронический стресс, недосып и эмоциональное выгорание. Более того, они быть связаны не только с ковидом, но и возникать после других вирусных инфекций.

Значит, проблема не в памяти?

Запоминание — лишь финальный этап обработки информации. Прежде чем новые сведения закрепятся, мозгу нужно сосредоточиться, ненадолго удержать их, обработать и связать с уже имеющимися знаниями.

Современные исследования показывают, что внимание и рабочая память (другими словами «оперативная») — не одно и то же. Даже если что-то привлекло человека, еще не значит, что мозг сохранит эти данные. Он постоянно отбирает самое важное, чтобы не перегружаться лишними деталями.

Это легко заметить в повседневной жизни. Представьте, что вы читаете книгу, но одновременно думаете о завтрашнем совещании. Глаза скользят по строчкам, а через минуту оказывается, что вы не можете пересказать ни одного абзаца. В этом случае внимание было занято другим, поэтому информация не успела пройти все этапы обработки и закрепиться.

По такому же принципу сбой может возникнуть и на других этапах. Например: