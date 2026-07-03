«Э-э-э… извини, как тебя зовут?» Собеседник на вечере только представился, но его имя уже успело вылететь из головы? Или, может быть, вы перечитываете рабочее письмо по три раза, потому что к концу уже не помните, с чего оно начиналось? Разбираемся, почему мозг иногда начинает работать как компьютер с сотней открытых вкладок, что такое brain fog — «туман в голове» и в каких случаях забывчивость уже нельзя списывать на стресс, недосып или возраст.
«Кажется, моя память стала хуже»
Так сегодня все чаще описывают свое состояние не только пожилые люди или пациенты после тяжелых заболеваний, но и молодые, внешне совершенно здоровые люди.
Жалобы на память, внимание и концентрацию — топ-темы для обсуждения у неврологов и нейропсихологов. Врачи и ученые описывают такие проблемы как brain fog — «туман в голове». Это не медицинский диагноз, а бытовое название состояния, при котором человеку сложно сосредоточиться, запоминать новую информацию, быстро переключаться между задачами и ясно мыслить.
Активно изучать этот феномен начали после пандемии, когда стало понятно, что подобные симптомы проявляются во время болезни и могут еще долго оставаться с человеком. Например, одно из исследований говорит, что через 12 недель после COVID-19 когнитивные нарушения остаются примерно у 22% людей.
Однако коронавирус лишь привлек внимание к проблеме. Сегодня хорошо изучено, что на внимание, память и скорость обработки информации влияют хронический стресс, недосып и эмоциональное выгорание. Более того, они быть связаны не только с ковидом, но и возникать после других вирусных инфекций.
Значит, проблема не в памяти?
Запоминание — лишь финальный этап обработки информации. Прежде чем новые сведения закрепятся, мозгу нужно сосредоточиться, ненадолго удержать их, обработать и связать с уже имеющимися знаниями.
Современные исследования показывают, что внимание и рабочая память (другими словами «оперативная») — не одно и то же. Даже если что-то привлекло человека, еще не значит, что мозг сохранит эти данные. Он постоянно отбирает самое важное, чтобы не перегружаться лишними деталями.
Это легко заметить в повседневной жизни. Представьте, что вы читаете книгу, но одновременно думаете о завтрашнем совещании. Глаза скользят по строчкам, а через минуту оказывается, что вы не можете пересказать ни одного абзаца. В этом случае внимание было занято другим, поэтому информация не успела пройти все этапы обработки и закрепиться.
По такому же принципу сбой может возникнуть и на других этапах. Например:
- внимание быстро истощается, и человеку становится трудно следить за длинным разговором или инструкцией.
- рабочей памяти сложно удерживать новую информацию, поэтому легко теряется мысль или забывается начало предложения.
- Снижается скорость обработки информации, из-за чего привычные задачи начинают занимать больше времени.
- Хуже работают исполнительные функции — процессы, которые помогают планировать действия, переключаться между задачами, выстраивать логические связи и удерживать последовательность шагов.
- Тревога или сильное эмоциональное напряжение постоянно отвлекают, поэтому новая информация просто не успевает полноценно обработаться.
Когда пора к врачу?
И как понять, когда недостаточно просто выспаться и взять паузу в работе?
Анна Матюшкина
Медицинский психолог и нейропсихолог многопрофильной клиники «Наше Здоровье»
«Разовые эпизоды забывчивости сами по себе еще не говорят о серьезной проблеме. Не пониаете, куда положили телефон, не смогли сразу вспомнить фамилию актера или несколько минут искали очки, которые все это время были у вас на голове, — подобное время от времени случается практически с каждым. Для специалиста гораздо важнее другое: стали ли такие ситуации происходить регулярно и начали ли они мешать работе, учебе, привычным делам и повседневной жизни. Именно это повод не списывать все на усталость или возраст, а обратиться за диагностикой».
Обратиться к врачу нужно если:
- Изменения сохраняются несколько недель или месяцев.
- Привычная умственная работа стала занимать заметно больше времени.
- Стало трудно сосредоточиться на разговоре, книге или привычных рабочих задачах.
- Сложно планировать даже простые дела или удерживать внимание.
- Симптомы появились после болезни, травмы, операции или сильного стресса.
- Изменения начинают замечать близкие раньше, чем вы сами.
- Проблемы с памятью или вниманием начинают мешать работе, учебе или повседневной жизни.
Как объясняет Анна Матюшкина, особенно внимательным стоит быть, если такие симптомы появились после инсульта, черепно-мозговой травмы, тяжелой инфекции (в том числе COVID-19), сложной операции, длительного заболевания или сильного стресса. Если лечение уже закончилось, но сосредоточиться, поддерживать разговор или справляться с привычными делами стало заметно сложнее, лучше не откладывать визит к специалисту.
То же касается и пожилых людей. Разовая забывчивость сама по себе не говорит о деменции. Но если человек все чаще теряет нить разговора, плохо ориентируется в знакомых местах или больше не справляется с привычными бытовыми делами, не стоит автоматически списывать это на возраст. Раньше узнаете причину — будет больше шансов сохранить качество жизни.
А какой врач нужен?
Поможет нейропсихолог — специалист, который оценивает, как работают память, внимание, мышление, речь и другие когнитивные функции. Чаще всего к нему обращаются после инсульта, тяжелой травмы головы, серьезной инфекции, сложной операции или длительной болезни. Но сегодня среди его пациентов все больше людей, которые столкнулись с сильным стрессом, эмоциональным выгоранием или просто заметили, что привычная умственная нагрузка стала даваться гораздо тяжелее.
Например, вчерашний школьник, который без труда поступил в университет, но неожиданно понял, что не справляется с самостоятельной учебой и большим объемом информации. Или человек около тридцати лет, который замечает, что привычные задачи требуют гораздо больше сил, а сосредоточитьсявсе труднее.
Анна Матюшкина
Медицинский психолог и нейропсихолог многопрофильной клиники «Наше Здоровье»
«Сегодня у пациентов огромный выбор методик, поэтому многие сразу начинают искать "самую эффективную". Но одинаковых решений здесь нет. Два человека могут жаловаться на одно и то же, а причины окажутся совершенно разными. Поэтому наша задача — сначала понять, как именно работает мозг конкретного человека.
Нейропсихологическое обследование совсем не похоже на экзамен или привычный медицинский осмотр. Обычно это спокойная беседа и серия простых заданий: человек отвечает на вопросы, запоминает слова, рисует, ищет закономерности, объясняет последовательность действий. При этом врач оценивает не столько правильность ответов, сколько то, как пациент выполняет задания: быстро ли устает, начинает ли терять темп, нужны ли подсказки. По этим деталям становится понятно, какие функции сохранены, где возникают основные трудности и какое лечение действительно будет полезно».
Только после этого можно подобрать лечение, которое действительно поможет. Вот что могут порекомендовать:
- Когнитивные тренировки — если необходимо развивать внимание, память и другие когнитивные функции.
- Психотерапию — когда нарушения связаны со стрессом, тревожностью или эмоциональным состоянием.
- Медикаментозную терапию — если требуется лечение основного заболевания.
- Аппаратные методики (например, ТМС, БАК или БОС) — как часть комплексной реабилитации. Обычно их проходят в клинике и проводятся с помощью специального оборудования и под наблюдением специалиста. Они нужны, чтобы дополнительно стимулировать работу мозга и нервной системы.
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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