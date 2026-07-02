Голос — новый личный бренд. Почему все чаще идут его «ставить»? Какие ошибки в речи мешают карьере и общению?

Записать сторис с десятого дубля, волноваться перед каждым созвоном или постесняться отправлять голосовые — знакомо? Почему собственный голос кажется таким неприятным? Можно ли сделать его таким, как у любимого подкастера? И какие привычки мешают звучать уверенно даже тем, кто отлично разбирается в своем деле? Рассказывает Евгения Синицкая — актриса, ведущая предматчевой студии МБА-ШОУ в Единой лиге ВТБ и преподаватель по технике речи.
Как голос стал новой инвестицией в себя
К преподавателям техники речи всё чаще приходят те, кто раньше вообще не думал о публичных выступлениях. Массажисты, фитнес-инструкторы, врачи, косметологи — словом, специалисты, которые всегда работали с человеком тет-а-тет, а не перед объективом или большой аудиторией.
Почему это происходит именно сейчас?
- Быть просто крутым профессионалом уже недостаточно: раньше клиентов приводило сарафанное радио, сегодня выигрывает тот, кто уверенно ведёт себя в кадре, комфортно чувствует себя в соцсетях и может ярко презентовать свою экспертизу.
- Мы стали чаще слышать себя со стороны: голосовые заметки, зумы, короткие видео — всё это заставляет регулярно сталкиваться с собственной интонацией и тембром. Запись почти всегда кажется «не такой», как мы звучим у себя в голове. Это нормально: вживую звук воспринимается иначе из-за костной проводимости. Привыкнуть можно только с практикой — чем чаще записываешь и прослушиваешь себя, тем быстрее уходит неловкость.
- Изменилось само восприятие коммуникации: теперь это не просто передача информации, а важная часть личного бренда. То, как человек говорит — с какой энергией, в каком ритме, с какой эмоциональной окраской — во многом формирует первое впечатление. А значит, чёткая и приятная манера речи считается конкурентным преимуществом.
Поэтому запрос «поставить голос» сейчас редко касается только дыхания и артикуляции. За ним часто стоят страх камеры, внутренняя скованность, тревога перед публикой или привычка себя сдерживать. Поэтому на занятиях работа идёт глубже: с телесными зажимами, ограничивающими установками и теми паттернами, которые мешают свободно проявляться.
Почему одних людей хочется слушать, а других — нет
Приятный голос — это не случайность и не подарок природы. Вот что делает речь убедительной и помогает удерживать внимание слушателя:
Опора на дыхание. Все начинается с диафрагмы, а не с напряжения в горле. Если вдох получается глубоким, а воздух расходуется плавно, голос звучит свободнее, объемнее и увереннее. Именно этот эффект многие принимают за красивый низкий тембр, хотя дело не столько в природных данных, сколько в технике.
Интонация и эмоции. Если человек говорит монотонно, внимание быстро рассеивается. А вот интонация, паузы и смысловые акценты делают речь живой, помогают передавать эмоции и удерживать интерес слушателя.
Спокойная манера говорить. Сегодня она ценится особенно высоко. Мы живем в постоянном информационном шуме, поэтому интуитивно больше доверяем тем, кто излагает мысли размеренно и без суеты. И дело не только в ощущениях. Человек, который хорошо разбирается в теме, обычно не торопится и не пытается никого переубедить — он спокойно выдерживает паузы и не сбивается с собственного ритма. Такое состояние передается окружающим: рядом с уверенным собеседником мы и сами чувствуем себя спокойнее. К тому же здесь работает эффект ореола: если человек говорит уверенно и без лишнего напряжения, мы чаще воспринимаем его как профессионала еще до того, как успели оценить его аргументы.
Что мешает звучать убедительно
В работе с голосом дыхание — база. Но освоить только его недостаточно. Вот с какими привычками клиентов регулярно борются преподаватели по технике речи:
- Недостаточная артикуляция: многие говорят сквозь зубы, почти не открывая рот, проглатывают окончания и отдельные звуки. В итоге речь теряет чёткость, и слушателю приходится напрягаться, чтобы разобрать смысл.
- Речевой мусор: слова-паразиты, бесконечные «э», «ну», «как бы» и излишние англицизмы сами по себе не критичны. Проблема возникает, когда они превращаются в автоматическую привычку. Такие помехи отвлекают внимание и размывают основную мысль.
- Зажимы и страх проявляться: с детства многих из нас учили «не высовываться», говорить потише и сдерживать эмоции. Эти установки часто остаются во взрослом возрасте. Человек боится звучать слишком уверенно, речь становится плоской и невыразительной. Иногда это проявляется в характерной «извиняющейся» интонации — когда говорящий словно заранее сомневается в своих словах или просит прощения за то, что вообще их высказал.
Все эти особенности влияют на первое впечатление, которое производит человек. Ещё до того, как собеседник успевает вникнуть в содержание слов, он бессознательно оценивает нашу уверенность и внутреннее состояние.
- Тихая речь часто считывается как неуверенность, а то, что к ней нужно постоянно прислушиваться — утомляет.
- Зажатое дыхание делает голос напряжённым, так окружающим сложнее почувствовать спокойствие и доверие.
- Монотонная интонация не удерживает внимание, поэтому даже ценная мысль может пролететь мимо.
- Слишком быстрый темп создаёт ощущение суеты, из-за этого слушатель может легко упустить мысль.
При этом не каждую привычку нужно выкорчёвывать под корень. В дружеском общении слова-паразиты вполне уместны. Но вот на деловой встрече или публичном выступлении стоит держать речь под контролем — это часть профессионального имиджа.
А если хочется прямо сейчас улучшить свою речь, то первый шаг — начать замечать свои особенности. Где вы начинаете говорить слишком быстро? Когда голос становится тише? В каких ситуациях появляются слова-паразиты? Только после этого имеет смысл что-то менять.
Начните с малого: чаще улыбайтесь во время разговора, шире открывайте рот, чтобы свободнее произносить гласные, и выполняйте базовые дыхательные упражнения. Например, представьте, что перед вами горит свеча. Сделайте спокойный вдох через нос, а затем медленно и ровно выдыхайте через рот так, чтобы пламя отклонялось, но не гасло. Это упражнение помогает научиться контролировать выдох и делает голос более устойчивым.
Можно ли кардинально изменить голос?
На занятия по технике речи люди нередко приходят с чётким запросом: «Хочу другой голос». Но полностью изменить его невозможно. Это как учиться играть на гитаре: недостаточно просто купить инструмент, чтобы играть красиво, — нужны регулярные тренировки. При этом сама гитара не становится другой. Так же и с голосом: одни его особенности заданы природой, а другие можно развивать.
К первым относится тембр — он во многом зависит от анатомии:
- длины и толщины голосовых связок
- строения резонаторов — полостей, которые усиливают и окрашивают звук
- формы черепа
- объёма гортани
Хорошая новость в том, что потенциал есть почти у каждого. Во время занятий можно:
- Научиться правильно дышать, чтобы речь стала свободнее и увереннее.
- Сделать звучание более объемным и насыщенным.
- Избавиться от мышечных зажимов, которые часто возникают из-за стресса или привычки постоянно себя сдерживать.
Постепенно меняется и сама манера общения. Человек учится работать с интонацией, выдерживать паузы и делать речь более живой. Вместе с этим появляется уверенность: становится легче рассказывать о себе и выступать перед аудиторией. Меняется не личность, а привычки, которые раньше мешали проявлять себя.
На практике это выглядит так:
- Вы меньше устаете во время долгих разговоров.
- Можете долго говорить без напряжения, даже в стрессовой ситуации.
- Легче справляетесь с волнением перед публичными выступлениями.
- Увереннее формулируете мысли и презентуете себя.
- Спокойнее реагируете на неудобные вопросы и быстрее снимаете внутреннее напряжение.
Какой должна быть хорошая речь
После разговора о дыхании, дикции и интонации легко решить, что существует какой-то идеальный голос, к которому нужно стремиться. Но это один из самых распространенных мифов. На самом деле задача не в том, чтобы звучать как любимый ведущий, актер или подкастер. Полностью скопировать чужую манеру все равно невозможно, да и не нужно. Куда важнее научиться свободно пользоваться собственным голосом.
При этом впечатление производит не какая-то одна особенность, а их сочетание. Обычно мы воспринимаем человека как приятного собеседника, если у него:
- естественное и свободное звучание
- четкая дикция
- выразительная интонация
- умение ясно и интересно доносить свои мысли
В конечном счете хорошая речь — это та, о которой никто не думает. Если человеку не приходится вслушиваться, привыкать к вашей манере говорить или расшифровывать слова, он перестает замечать голос и начинает воспринимать их смысл.
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