Как сохранить хорошее зрение на долгие годы? 7 привычек, которые действительно работают

Обогатите свой рацион антиоксидантами

Чем больше в организме накапливается свободных радикалов (неполных молекул, которые стараются атаковать другие молекулы в попытках за их счет восстановить свой электронный баланс), тем выше риски ускоренного старения и повреждения различных органов и систем, включая глаза. Свободные радикалы могут способствовать развитию катаракты, глаукомы и падению зрения.

Что помогает выводить из организма свободные радикалы? Антиоксиданты (витамины, минералы и другие вещества, которые нейтрализуют радикалы, восстанавливая их баланс, без риска для других молекул). Поэтому пересматриваем свой окулярный рацион с акцентом на:

Витамин А: темно-зеленые листовые овощи, салат-латук, тыква, морковь.

Витамин С: цитрусовые, брокколи и болгарский перец.

Лютеин и зеаксантин: зеленые листовые овощи (капуста, шпинат, брокколи, горох и салат-латук), яйца, твердая пшеница и кукуруза.

Витамин С: цитрусовые (апельсины, лимоны), перец, клубника, брокколи. картофель и брюссельская капуста.

Витамин Е: орехи, семена, шпинат и другие зеленые листовые овощи.

Важные жирные кислоты: лосось, сардины и скумбрия.

Цинк: устрицы, красное мясо, бобовые, орехи и морепродукты.

Бросьте курить

В сигаретном дыму 4000 активных соединений, которые токсичны для тканей глаза и воздействуют на них в основном через ишемические или окислительные механизмы. В тесной связи с курением развивается большинство хронических заболеваний зрительного аппарата, включая возрастную макулярную дегенерацию, глаукому, катаракту и синдром сухого глаза. Поэтому настоятельно рекомендуем отказаться от курения, чтобы сохранить здоровье и остроту зрения.

Высыпайтесь

Наука все еще активно изучает связь между качеством сна и окулярным здоровьем. Текущие данные говорят о том, что сон может влиять на функцию сетчатки, состояние слезной пленки и выработку слезной жидкости, регуляцию внутриглазного давление, воспалительные реакции — через циркадные и нейроэндокринных механизмы. Кроме того, выявляется связь между нарушениями сна (к примеру, синдромом обструктивного апноэ во сне), и заболеваниями глаз, в том числе глаукомой, диабетической ретинопатией и синдромом сухого глаза.

Исследования будут продолжаться, а решение нужно уже сейчас. Спите около 8-9 часов в сутки, откладывайте гаджеты за час до отхода ко сну и не забывайте снимать линзы (если только не пользуетесь ночными).