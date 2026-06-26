Как сохранить хорошее зрение на долгие годы? 7 привычек, которые действительно работают

Уведомление от айфона «Сегодня вы использовали телефон на X% больше, чем обычно» тоже триггерит вас сильнее, чем сова в Duolingo? И правильно — мы проводим за компьютером до 60% своего времени, двигаемся категорически мало и не всегда наполняем тарелку по-гарвардски. Результат: летящее в тартарары зрение, красные глаза к концу дня и учащающееся желание щуриться. Испугались? Не бойтесь, мы вам не рассказчики хорроров, а друзья. Рассказываем, как сохранить пресловутую единицу в мире цифровой перегрузки.
Обогатите свой рацион антиоксидантами
Чем больше в организме накапливается свободных радикалов (неполных молекул, которые стараются атаковать другие молекулы в попытках за их счет восстановить свой электронный баланс), тем выше риски ускоренного старения и повреждения различных органов и систем, включая глаза. Свободные радикалы могут способствовать развитию катаракты, глаукомы и падению зрения.
Что помогает выводить из организма свободные радикалы? Антиоксиданты (витамины, минералы и другие вещества, которые нейтрализуют радикалы, восстанавливая их баланс, без риска для других молекул). Поэтому пересматриваем свой окулярный рацион с акцентом на:
- Витамин А: темно-зеленые листовые овощи, салат-латук, тыква, морковь.
- Витамин С: цитрусовые, брокколи и болгарский перец.
- Лютеин и зеаксантин: зеленые листовые овощи (капуста, шпинат, брокколи, горох и салат-латук), яйца, твердая пшеница и кукуруза.
- Витамин С: цитрусовые (апельсины, лимоны), перец, клубника, брокколи. картофель и брюссельская капуста.
- Витамин Е: орехи, семена, шпинат и другие зеленые листовые овощи.
- Важные жирные кислоты: лосось, сардины и скумбрия.
- Цинк: устрицы, красное мясо, бобовые, орехи и морепродукты.
Бросьте курить
В сигаретном дыму 4000 активных соединений, которые токсичны для тканей глаза и воздействуют на них в основном через ишемические или окислительные механизмы. В тесной связи с курением развивается большинство хронических заболеваний зрительного аппарата, включая возрастную макулярную дегенерацию, глаукому, катаракту и синдром сухого глаза. Поэтому настоятельно рекомендуем отказаться от курения, чтобы сохранить здоровье и остроту зрения.
Высыпайтесь
Наука все еще активно изучает связь между качеством сна и окулярным здоровьем. Текущие данные говорят о том, что сон может влиять на функцию сетчатки, состояние слезной пленки и выработку слезной жидкости, регуляцию внутриглазного давление, воспалительные реакции — через циркадные и нейроэндокринных механизмы. Кроме того, выявляется связь между нарушениями сна (к примеру, синдромом обструктивного апноэ во сне), и заболеваниями глаз, в том числе глаукомой, диабетической ретинопатией и синдромом сухого глаза.
Исследования будут продолжаться, а решение нужно уже сейчас. Спите около 8-9 часов в сутки, откладывайте гаджеты за час до отхода ко сну и не забывайте снимать линзы (если только не пользуетесь ночными).
Сделайте перерыв в использовании гаджетов
Длительное пребывание перед экраном имеет серьезные последствия: от перенапряжения глаз до сухости, зуда, ощущение жжения. Основная причина — мы забываем моргать, сконцентрировавшись на экране.
Чтобы избежать негативных последствий чрезмерного увлечения гаджетами, делайте частые перерывы. Можно следовать правилу «20-20-20», которое заключается в том, чтобы каждые 20 минут на 20 секунд смотреть на объект, находящийся на расстоянии 6 метров от вас. Кроме того, для дополнительной защиты можно попробовать использовать очки с защитой от синего излучения, которые снимают лишнюю световую нагрузку с глаз.
Регулярно проверяйте зрение
Мы до сих пор не можем решить эту проблему, но люди не слишком ответственно относятся к офтальмологическим чекапам зрения. Основная цель комплексной проверки зрения — адаптировать рутину под нужды ваших глаз (врач оценит лайфстайл и предложит увлажняющие капли, подберет солнцезащитные очки, маски для массажа глаз — это не страшно, а даже приятно!) и, конечно, выявить потенциальный риск развития проблем. Важно: заболевания глаз в основном протекают бессимптомно и могут проявиться только на поздней стадии, когда вылечить их уже сложно! Поэтому, чтобы избежать таких неприятных последствий, необходимо регулярно посещать кабинет офтальмолога.
Подберите солнцезащитные очки
Точно так же, как крем-санпротектор необходим для кожи, темные очки нужны для глаз — чтобы длительное пребывание на солнце не привело к фотоморщинам, катаракте и макулярной дегенерации Лучше использовать очки со 100% защитой от ультрафиолетовых лучей A и B.
Упражнения для глаз
- Флексинг
Это упражнение растягивает и укрепляет мышцы, отвечающих за движение глаз.
Как выполнять:
- Повернитесь лицом вперед и смотрите прямо перед собой.
- Посмотрите вверх, затем вниз. Голова при этом не меняет положения. Повторите 10 раз.
- Затем посмотрите вправо, не двигая головой, затем влево. Повторите 10 раз.
- Моргание
Помните, мы говорили, что забываем моргать во время работы за компьютером? Ставим напоминалки, будильники, клеим стикеры на видное место и моргаем!
Как выполнять: Смотрите прямо перед собой и медленно моргайте каждые 5 секунд в течение 2 минут.
- Фокусировка на ближнем и дальнем объектах
Тренируемся переключать взгляд между объектами на разном расстоянии.
Как выполнять:
- Сядьте или встаньте поудобнее.
- Поднесите большой палец к лицу на расстояние около 25 см и сосредоточьтесь на нем.
- Затем сосредоточьтесь на объекте, находящемся на расстоянии 3–6 метров.
- Переключайтесь между ближним и дальним фокусом в течение 2–3 минут.
- Пальминг
Отличный трюк, который снимает напряжение и уменьшает стресс в периорбитальной области.
Как выполнять:
- Сядьте поудобнее и закройте глаза.
- Аккуратно положите ладони на закрытые глаза.
- Не давите на глаза, дайте им свободно моргать.
- Расслабьтесь на 2 минуты.
- Упражнение на фокусировку
Укрепляет мышцы, отвечающие за фокус, и тренирует координацию глаз.
Как выполнять:
- Удобно сядьте и вытяните руку, подняв большой палец.
- Сосредоточьтесь на большом пальце и медленно поднесите его к лицу.
- Остановитесь, когда палец будет на расстоянии 8 сантиметров от лица.
- Медленно вернитесь в исходное положение.
- Повторяйте в течение 2 минут.
- «Восьмерка»
Прокачиваем контроль глазных мышц!
Как выполнять:
- Посмотрите на пустую стену и представьте, что примерно в трех метрах от вас лежит на боку большая восьмерка. Медленно обведите ее взглядом, не двигая головой.
- Повторяйте упражнение в одном направлении в течение минуты, затем в обратном направлении еще минуту.
Благодарим специалистов ИНВИТРО Северо-Запад за экспертную помощь при подготовке материала.
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