Знакомьтесь, гуру Шри Шри Рави Шанкар — именно он превратил дыхательные практики в мировое движение. Мы взяли у него интервью

Прямо сейчас миллионы людей платят за то, чтобы научиться правильно дышать. Говорят, это помогает справиться не только с тревогой и стрессом, но даже с чувством одиночества. А медитация вообще меняет структуру мозга! Верим? Редактор рубрики «Здоровье» поговорила с индийским духовным лидером Шри Шри Рави Шанкаром, его последователями и независимыми экспертами, чтобы и с научной стороны разобраться, чем древние практики могут помочь человеку эпохи велнес-гаджетов.
Разговор с гуру: как выбрать своего учителя, почему скептицизм не мешает практике и где искать внутренний ресурс
Мы живем в эпоху психотерапии, медитаций и заботы о себе. Но тревоги, выгорания и внутреннего напряжения меньше не становится. Почему?
Главная причина в том, что нагрузка на человека стала очень высокой. Нужно много всего успеть, времени постоянно не хватает, а сил становится все меньше. Так появляется внутреннее напряжение. Есть и другой важный момент: люди часто не умеют отпускать прошлое. Они продолжают держаться за прежние эмоции, и со временем это начинает отнимать больше внутренних сил.
Именно поэтому дыхание и медитация могут быть полезны. Они помогают телу получить больше энергии, делают мозг устойчивее и возвращают человека в настоящий момент.
Многие до сих пор считают йогу и медитацию нишевым увлечением. Это действительно так?
Сегодня к этим практикам обращаются миллионы людей по всему миру. Хотя ещё пару десятилетий назад медитацию и йогу чаще связывали с религией или национальными традициями и редко воспринимали как инструменты для поддержания психологического благополучия. Когда 45 лет назад я только начинал свой путь, само слово «йога» у многих вызывало недоумение. Казалось, что она никак не связана с современным образом жизни, технологиями и уж тем более не подходит интеллектуалам.
С тех пор отношение заметно изменилось. Сегодня йогу практикуют около 2,5 миллиардов человек по всему миру. Более того, даже компании из списка Fortune 500 (входят крупнейшие западные корпорации — Прим. ред.) внедряют для сотрудников программы осознанности и занятия, помогающие восстанавливать внутренний баланс.
Представим офисного сотрудника, который работает по 8–10 часов в день, постоянно находится на связи и быстро выгорает. Если компания предлагает ему курс медитации — это забота о человеке или попытка сделать его более устойчивым к тяжелым условиям?
Я не думаю, что здесь обязательно есть противоречие. Сейчас сама парадигма постепенно меняется: все больше управленцев понимает, что забота о сотрудниках важна не только для бизнеса, но и сама по себе.
Ведь внутреннее состояние человека напрямую влияет на то, как он работает. Когда в компании или команде высокий уровень стресса, продуктивность неизбежно снижается. А если ее все же удаётся поддерживать, такой результат обычно оказывается краткосрочным.
Поэтому практики могут быть полезны и человеку, и организации. Они снижают напряжение, улучшают концентрацию внимания и делают общение внутри команды более гармоничным. В этом смысле забота о сотрудниках и эффективность бизнеса не должны противопоставляться: одно часто поддерживает другое.
Скептики нередко связывают практики осознанности с религией или эзотерикой.
Скептицизм — это очень хорошо! Чтобы начать практиковать техники дыхания и медитации, не нужно заранее в них верить. Достаточно быть открытым новому опыту. В основе этих практик лежит работа с дыханием и наблюдение за тем, как оно связано с нашими эмоциями и состоянием ума. Как это работает можно проверить на собственном опыте. Поэтому я бы советовал сначала попробовать, понаблюдать за собой и только потом делать выводы.
Я считаю, важно быть открытым к знанию, откуда бы оно ни пришло. Предвзятость не имеет научного обоснования. Если человек заранее отвергает практику только потому, что она относится к другой культуре или кажется ему непривычной, он закрывает для себя возможность узнать что-то полезное.
Так уже было с йогой. Многие древние техники медитации пришли к нам из Японии, Китая и Индии, где они существуют очень давно. Но еще 40–50 лет назад были распространены довольно смешные представления о йоге — ее не воспринимали всерьез. Сейчас всё иначе: люди с гордостью говорят, что занимаются йогой, потому что видят ее пользу.
И если в моменте, когда существует так много исследований о влиянии дыхательных и медитативных практик на состояние человека, кто-то предпочитает оставаться закрытым для такого опыта — это его выбор. Остается только пожелать ему всего хорошего.
Сегодня медитация и mindfulness превратились в огромную индустрию. Как отличить подлинную практику от ее многочисленных имитаций?
Под именем медитации и расслабления часто предлагаются вещи, которые, на мой взгляд, не имеют под собой серьезной основы. Но есть и подлинные практики, которые действительно помогают человеку лучше понимать себя и своё состояние. Если говорить о том, как их отличить, я бы обратил внимание на три вещи.
Во-первых, эффективность метода должна подтверждаться наукой.
Во-вторых, нужно разобраться, есть ли у него аутентичный источник. Я имею в виду связь с традицией и знаниями, которые проверялись временем. Например, существуют йога-школы с многовековой историей, которые опираются на собственную систему знаний.
И в-третьих, человек, который обучает практике, должен сам отлично ее освоить. Очень часто люди не проходят серьезное обучение, но начинают учить других йоге или дыханию просто потому, что это востребовано и приносит деньги. Это всё равно что неделю поучиться игре на музыкальном инструменте и сразу начать преподавать. В серьезных традиционных школах недостаточно просто выучиться — нужно еще доказать, что ты действительно способен передавать знания другим.
Но важны не только знания. Учитель должен уметь практиковать сам. Если человек постоянно находится в тревоге, раздражении или внутреннем конфликте, ему будет сложно научить других спокойствию. Поэтому я бы советовал обращать внимание не только на слова наставника но и на то, насколько он расслаблен и устойчив. Мы выражаем гораздо больше своим присутствием, чем словами.
Вы несколько раз говорили, что эффективность ваших техник подтверждена исследованиями. О каких данных идет речь?
Если говорить о наших техниках, прежде всего это Сударшан Крия — дыхательная практика. Сегодня существует множество опубликованных научных исследований, посвященных её эффективности. У нас даже есть отдельный департамент, который занимается этой работой.
Наши практики изучали в разных странах и научных центрах. Например, Университет Осло проводил исследование, посвященное влиянию медитации на гены. Отдельные работы проводились в Индии. Йельский университет также изучал воздействие этих техник.
Современному человеку становится всё сложнее концентрироваться, чувствовать близость и справляться с собственным плохим состоянием. Могут ли практики помочь с этим?
Сегодня у людей слишком много стимулов для мозга и слишком мало глубокого отдыха. Мы постоянно куда-то спешим, что-то делаем, переключаемся с одной задачи на другую, но редко по-настоящему восстанавливаемся. Энергии становится всё меньше, а усталость накапливается. И чем дольше это продолжается, тем сложнее остановиться и вернуть себе силы.
Способность наших органов чувств воспринимать и наслаждаться тоже ограничена. Им нужно обновление, нужна перезагрузка. Вот у вас есть iPad: если пользоваться им постоянно и никогда не ставить на зарядку, рано или поздно он просто отключится. То же самое происходит и с человеком. Мне кажется, сегодня многие просто забыли, как «перезаряжать» свое сознание.
Проблема еще и в том, что нас почти нигде не учат обращаться со своим внутренним состоянием. Мы чувствуем тревогу, раздражение, усталость, но часто не знаем, что с этим делать.
Если человек постоянно живет в таком напряжении, как это влияет на его отношения с окружающими?
Несмотря на огромное количество социальных сетей, сообщений и контактов, многие люди чувствуют себя очень одинокими, потому что эмоционально истощены. Для меня одиночество — это еще и неспособность осознать себя и прикоснуться к тому источнику энергии, которым человек является.
Именно поэтому практики могут быть полезны. В курсах нашей школы мы объединяем дыхательные техники, йогу, медитацию и знания о том, как устроен человеческий ум. В первую очередь их цель — помочь людям восстановить внутренний ресурс, почувствовать больше ясности, спокойствия и энергии.
Эти программы прошло уже около миллиарда человек. Их также используют тысячи университетов по всему миру. Некоторые учебные заведения даже помогают студентам оплачивать участие, потому что видят результат: людям становится легче концентрироваться, они чувствуют себя увереннее и лучше справляются с повседневными нагрузками.
Что об этом говорит наука
Если попытаться свести философию Гурудева (почтительное обращение к духовному учителю) к одной идее, она будет звучать довольно просто: дыхание, эмоции и состояние ума тесно связаны между собой. Когда мы тревожимся или испытываем стресс, меняется ритм дыхания. Сторонники метода считают, что работает и обратная связь: если осознанно менять темп и глубину вдохов и выдохов, можно влиять на своё самочувствие.
Поэтому центральное место в системе Art of Living занимают дыхательные техники. Самая известная из них — Сударшан Крия, которую Шри Шри Рави Шанкар разработал в 1980-х годах. Позже на ее основе появилась программа SKY (Sudarshan Kriya Yoga), объединяющая дыхательные упражнения, медитацию и приемы расслабления.
Чтобы разобраться, что об этом говорит наука, мы обратились к доктору медицинских наук Елизавете Шелеско. В Art of Living ее рекомендовали не только как опытного врача и исследователя, но и как преподавателя, который сам много лет практикует эти техники.
Елизавета Шелеско
д.м.н., врач высшей категории, заведующая отделением оториноларингологии НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко
«Несмотря на обнадеживающие цифры, дыхательные практики пока не достигли того уровня доказательности, который есть у медикаментов или психотерапии. Это связано с тем, что изучать их гораздо сложнее.
Например, в исследованиях лекарств используют плацебо. Но вот “плацебо-дыхания” не существует. Человек либо выполняет практику, либо нет. Поэтому очень трудно отделить эффект самой техники от ожиданий человека, его мотивации и других факторов. К тому же нет двух одинаковых курсов: везде разная программа, разная длительность занятий, разные инструкторы. Это затрудняет сравнение. К тому же большинство исследований длятся всего несколько недель или месяцев, поэтому пока мы знаем лишь о краткосрочных эффектах. А нам хотелось бы понимать, что происходит с людьми через годы регулярной практики».
Однако некоторые данные уже накоплены. Среди самых цитируемых работ Елизавета выделяет три крупных научных обзора. По мнению редакции, их выводы выглядят осторожно-оптимистично: отдельные исследования показывают, что Сударшан Крия может быть связана с уменьшением симптомов ПТСР и депрессии, а также с улучшением некоторых показателей здоровья сердца и сосудов. У людей, которые регулярно медитируют, учёные находят особенности в работе мозга, связанные с вниманием, памятью и управлением эмоциями. Но сами авторы подчеркивают: имеющихся данных пока недостаточно, чтобы говорить о 100% доказанных причинах и следствиях. Поэтому сегодня речь скорее идет о перспективном направлении исследований, чем о наборе подтвержденных эффектов.
Важно и то, что под общим названием «дыхательные и медитативные практики» скрываются десятки разных методик. Поэтому говорить о них как об одном явлении не совсем корректно. По словам Елизаветы Шелеско, лучше всего сегодня изучены Сударшан Крия и трансцендентальная медитация: «Первая показывает наиболее убедительные результаты в исследованиях, связанных с тревогой, эмоциональным выгоранием и зависимостями, вторая — в работе с последствиями тяжелого стресса и некоторыми сердечно-сосудистыми показателями».
Наш независимый эксперт — невролог и сомнолог ALVI Clinic Виктория Лимаренко отмечает, что влияние подобных техник на организм подтверждают и актуальные данные о работе нервной системы. Медленное размеренное дыхание помогает телу переключиться из режима напряжения в режим отдыха и восстановления. Благодаря этому становится легче успокоиться, сосредоточиться и справляться со стрессом. Плюс такие практики иногда помогают быстрее заснуть, если это трудно дается из-за тревоги.
При этом, подчёркивает врач, дыхательные упражнения и медитация остаются вспомогательным инструментом. При тревожных расстройствах, депрессии или хронической бессоннице они не заменяют психотерапию и медикаменты. А еще не способны вылечить любые болезни или быстро «перепрошить» мозг. И более того, некоторые интенсивные техники с частыми вдохами и выдохами могут вызывать головокружение и дискомфорт, а у людей, склонных к тревоге, даже спровоцировать панику.
За чем приходят в Art of Living
Несмотря на все оговорки учёных, у практик дыхания и медитации миллионы сторонников по всему миру. Почему? Ответы у всех разные. Для одних это способ справляться со стрессом, для других — возможность замедлиться в мире постоянной перегрузки.
Данила Лисица
Режиссер и продюсер, регулярно практикует Сударшан Крию и медитацию по методике Шри Шри Рави Шанкара
«Я работаю в сфере организации крупных событий, а это почти всегда жизнь в режиме постоянного стресса: переговоры, совещания, дедлайны и бесконечное решение проблем. Несколько лет назад, когда у меня родился сын, я вдруг понял, что после рабочего дня на семью просто не остается сил.
Тогда я начал регулярно делать Сударшан Крию и медитировать. Со временем заметил, что стал быстрее справляться с задачами, спокойнее реагировать на сложные ситуации и меньше уставать. Сейчас, если по какой-то причине пропускаю практику несколько дней подряд, разницу в состоянии замечаю сразу.
Для меня главный эффект — ощущение ясной головы. Перед сложным совещанием или большим проектом бывает достаточно нескольких минут медитации, чтобы собраться и перестать прокручивать в голове десятки тревожных сценариев. Проблемы от этого не исчезают, но реагировать на них становится гораздо легче».
Данила объясняет — привлекают не только сами техники, но и общий подход гуру. В его философии не нужно отказываться от привычной рутины ради духовных практик. Наоборот, речь идёт о том, чтобы находить баланс между работой, семьей, личным развитием и заботой о собственном состоянии.
Эта мысль красной нитью проходит через истории учеников Art of Living. Большинство из них не ищет просветления, а просто хочет (как и все мы!) лучше справляться с повседневной жизнью.
Можно по-разному относиться к философии Шри Шри Рави Шанкара и масштабу его движения. Но сам факт остается любопытным: в мире, где как никогда много технологий, знаний и способов заботы о себе, миллионы людей обретают баланс через собственное дыхание. А сам Гурудев, кажется, остается главным подтверждением собственных идей. После насыщенной программы ПМЭФ и пары деловых встреч на вопрос о том, что способно вывести его из равновесия, Рави Шанкар ответил коротко: «Пока ничего такого нет».
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