Знакомьтесь, гуру Шри Шри Рави Шанкар — именно он превратил дыхательные практики в мировое движение. Мы взяли у него интервью

Разговор с гуру: как выбрать своего учителя, почему скептицизм не мешает практике и где искать внутренний ресурс

Шри Шри Рави Шанкар — индийский духовный лидер и основатель организации Art of Living («Искусство жизни»). Сегодня его курсы по дыханию и медитации работают более чем в 180 странах мира. За последние сорок лет Рави Шанкар стал одним из самых известных учителей по практикам осознанности. Через программы Art of Living прошли сотни миллионов человек, а сам гуру выступал в ООН, на Всемирном экономическом форуме и в крупнейших университетах мира, а также был удостоен Падма Вибхушан — одной из высших гражданских наград Индии.

Мы живем в эпоху психотерапии, медитаций и заботы о себе. Но тревоги, выгорания и внутреннего напряжения меньше не становится. Почему?

Главная причина в том, что нагрузка на человека стала очень высокой. Нужно много всего успеть, времени постоянно не хватает, а сил становится все меньше. Так появляется внутреннее напряжение. Есть и другой важный момент: люди часто не умеют отпускать прошлое. Они продолжают держаться за прежние эмоции, и со временем это начинает отнимать больше внутренних сил.

Именно поэтому дыхание и медитация могут быть полезны. Они помогают телу получить больше энергии, делают мозг устойчивее и возвращают человека в настоящий момент.

Многие до сих пор считают йогу и медитацию нишевым увлечением. Это действительно так?

Сегодня к этим практикам обращаются миллионы людей по всему миру. Хотя ещё пару десятилетий назад медитацию и йогу чаще связывали с религией или национальными традициями и редко воспринимали как инструменты для поддержания психологического благополучия. Когда 45 лет назад я только начинал свой путь, само слово «йога» у многих вызывало недоумение. Казалось, что она никак не связана с современным образом жизни, технологиями и уж тем более не подходит интеллектуалам.

С тех пор отношение заметно изменилось. Сегодня йогу практикуют около 2,5 миллиардов человек по всему миру. Более того, даже компании из списка Fortune 500 (входят крупнейшие западные корпорации — Прим. ред.) внедряют для сотрудников программы осознанности и занятия, помогающие восстанавливать внутренний баланс.