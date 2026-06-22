Как перестать сутулиться к концу рабочего дня? Вот 5 простых правил, которые помогут держать спину дольше 10 минут

1. Минимум напряжения

Когда я был ребенком и только учился писать, страницы в моей тетради всегда были продавлены следами от букв. Классная руководительница, проверяя домашнее задание, говорила, что я слишком сильно надавливаю на ручку, и советовала писать чуть более расслабленно. Как только я попробовал сделать так, как она сказала, оказалось, что буквы получаются ничуть не хуже, а следов на следующей странице не остается.

То же самое и с правильной осанкой. Следует избавиться от ненужного напряжения. Использовать нужно лишь столько силы, сколько необходимо для поддержания позы. Например, поза «смирно» внешне выглядит собранной, но для нее нужно прикладывать слишком много усилий. Если долго так стоять, человек начнет испытывать чрезмерное напряжение, которое приведет к усталости мышц и перегрузке суставов. Когда перенапряженные мышцы слишком долго удерживают суставы, возникает давление, из-за которого нарушается циркуляция в тканях.

Какую бы позу вы ни принимали, категорически запрещается прикладывать избыточную силу. Новички в спорте обычно напрягают все тело при выполнении упражнений, однако опытный спортсмен использует ровно столько энергии, сколько требуется для движения. Та же самая ситуация происходит и с осанкой. Сперва вы будете перенапрягаться, но затем научитесь сохранять правильное положение тела без лишних усилий.

2. Не выпрямлять, а выстраивать

Перед тем как сесть на канатную дорогу в Сораксане, можно заметить рядом с мостом, проходящим через ущелье, причудливые башенки из камней. Соседние камни соприкасаются лишь краями, но при этом удерживают равновесие. Может показаться, что достаточно легкого толчка, чтобы они упали, но на самом деле они стоят довольно-таки устойчиво. Таких каменных башенок там десятки, и, смотря на них, невольно диву даешься.

Строго говоря, эти камни не столько «выпрямлены», сколько выстроены. Слова «выпрямить» и «выстроить» имеют разное значение. В первом случае речь идет о приложении усилий для поднятия чего-то согнутого вверх, а во втором — о сложении одного на другое для создания устойчивой конструкции.

То же самое и с осанкой. «Выпрямить тело» значит напрячь мышцы, чтобы разогнуть корпус, а «выстроить тело» — «сложить» кости и суставы друг на друга. На первый взгляд это тонкое различие, но оно имеет большое значение. Когда мы думаем, что нам нужно выпрямиться, фокус автоматически переносится на мышцы, однако если сказать себе, что нужно «выстроить тело», акцент сместится на кости и суставы. Принимая правильное положение, важно помнить об этой разнице и представлять, что все суставы тела — это маленькие кубики, которые нужно выстраивать друг на друга в направлении силы тяжести. Тогда лишнее мышечное напряжение уйдет само собой, а тело обретет естественную устойчивость.

3. Не долго, а часто

Как бы правильно вы ни стояли, долго находиться в одной позе тоже нежелательно. Для мышц это означает постоянное напряжение одних и тех же групп, позволяющих оставаться в этом положении. Даже самое незначительное напряжение со временем перерастает в сильную усталость. Длительное пребывание в одной позе увеличивает нагрузку и на суставы. Межпозвонковые диски и хрящи коленного сустава получают воду и питательные вещества, а также выводят продукты обмена только во время движения. Даже если поза идеальна, отсутствие движения препятствует этим важным процессам, что приводит к постепенному ослабеванию хрящей. С этой точки зрения гораздо лучше, когда правильную осанку принимают понемногу, но часто, а не держат постоянно.