Как покорять город на шпильках и не расплачиваться мозолями? Почему восемь сантиметров иногда удобнее четырёх и когда пора переобуться?

— У меня самый большой страх — страх высоты.
— А у меня его нет. Ты видела мои туфли?
«Секс в большом городе»
Кэрри Брэдшоу покоряла Нью-Йорк на шпильках так, будто брусчатки, отеков и горящих стоп не существует. Но как повторить этот номер в реальной жизни — провести на высоком каблуке целый день и не попрощаться с ногами? Какие признаки уже в примерочной выдают неудачную пару, когда силиконовая накладка становится мастхэвом и как не закончить вечер босиком, нам помог разобраться дуэт на стыке подиума и медицины: травматолог-ортопед, к.м.н. Алексей Олейник и Адель Васильева — основатель модельного агентства Арлетт Менеджмент.
Хочу носить каблуки каждый день. Можно?
Одно дело — дойти от машины до ресторана, другое — восемь часов гулять по городу. По словам травматолога-ортопеда Алексея Олейника, для повседневной жизни оптимален подъем около 3–4 см. Он почти не меняет привычную механику ходьбы, а для некоторых даже комфортнее плоской подошвы. Так 60–70% веса по-прежнему приходится на пятку, поэтому передняя часть стопы не испытывает лишнего давления.
Начиная примерно с 5–6 см организм уже вынужден подстраиваться:
- Пятка постоянно приподнята, поэтому вес смещается к пальцам.
- Нога съезжает вперед, особенно в узких лодочках.
- Голеностоп теряет устойчивость, и его легче подвернуть.
- Шаг становится короче.
- Нагрузка на коленную чашечку и внутреннюю часть сустава увеличивается примерно на 23% по сравнению с ходьбой босиком.
- Меняется положение таза и поясницы, сильнее напрягаются спина и шея.
Получается, такая обувь влияет не только на ноги, но и на все тело. Последствия зависят не только от высоты каблука, но и от того, как долго и как часто вы его носите.
Один выход на шпильках выше 6 см, скорее всего, закончится лишь усталостью. Если надевать их несколько раз в неделю, могут появляться натоптыши, неприятные ощущения под пальцами и перенапряжение переднего отдела стопы. А при ежедневном использовании уже повысится риск хронических нарушений.
Однако одна и та же пара переносится всеми по-разному. Как объясняет Алексей, значение имеют форма стопы, состояние связок и соединительной ткани, гормональный фон и перенесенные травмы. Туфли не всегда создают проблему с нуля, но могут ускорить ее развитие.
Например, тесные модели с большим подъемом способны усугубить Hallux valgus — ту самую «косточку» у большого пальца. На эту деформацию приходится около 80% патологий стопы. Она встречается примерно у каждой третьей женщины и каждого восьмого мужчины — разница составляет 2–2,5 раза.
Перегрузка также может привести к:
- боли в передней части стопы
- невроме Мортона — утолщению нерва, которое вызывает боль
- искривлению пальцев, при котором они остаются согнутыми и напоминают молотки
- частым подворачиваниям и растяжениям связок
- хронической нестабильности голеностопа
Как выбрать реально удобные туфли?
Только по высоте каблука нельзя понять, насколько комфортной окажется пара. Алексей Олейник советует оценивать всю конструкцию.
1. Форма каблука
От нее зависит, насколько легко будет удерживать равновесие. Чем шире опора, тем надежнее обувь. Самый рискованный вариант — шпилька. Блочная модель или «рюмка» стабильнее: восемь сантиметров на широком основании обычно переносятся легче, чем те же восемь на тонком. К тому же меньше вероятность подвернуть ногу.
2. Платформа
Она сокращает перепад между пяткой и носком. Поэтому модель с каблуком 10 см и платформой высотой 3 см ощущается легче, чем такая же на тонкой подошве.
3. Форма и размер носка
В передней части должно быть достаточно места: пальцы лежат свободно, не заходят друг на друга и не сдавливаются с боков. Ориентир — самый длинный палец: иногда это не большой, а второй. Между ним и носком желательно оставить около 0,5–1 см. Но слишком большой запас тоже не нужен: если стопа болтается внутри, мышцам приходится все время искать устойчивое положение.
4. Фиксация
Стопа не должна съезжать вперед. Удерживать ее на месте помогают ремешки, шнуровка и плотный задник. Они снижают давление на пальцы и делают шаг увереннее. Пятка может слегка смещаться, но не должна выскакивать.
5. Подошва
Слишком тонкая и жесткая основа почти не смягчает удары при ходьбе по асфальту и плитке. Из-за этого стопа чувствует каждую неровность и быстрее утомляется. Подходящий вариант держит форму, немного амортизирует и не мешает естественным движениям.
Даже безупречная по всем параметрам пара, к сожалению, может не подойти именно вам. Цена, известный бренд и элитный материал тоже не гарантируют комфорта — обувь обязательно нужно проверить в движении.
Под нагрузкой стопа немного удлиняется и расширяется. Поэтому не ограничивайтесь позированием перед зеркалом: пройдитесь по магазину, развернитесь, остановитесь и поднимитесь на носки. Обратите внимание, не скользит ли нога к носку, остается ли пятка на месте и не приходится ли напрягать все тело, чтобы сохранить равновесие.
От покупки лучше отказаться, если край туфель врезается в кожу или давит на косточку большого пальца, мизинец либо подъем. Жжение, онемение и боль тоже нельзя списывать на новизну. Если они появились уже через несколько минут после начала примерки, во время долгой прогулки дискомфорт, скорее всего, усилится.
Разнашивать обычно — не вариант. Немного растянуться может только натуральная кожа, и лишь в том случае, если модель сидит плотно, но не причиняет боли и нигде не пережимает. Если пальцы уже сдавлены или одна из деталей давит в конкретной точке, приспосабливаться, скорее всего, начнет не обувь, а сама стопа:
- кожа постепенно станет менее чувствительной
- в местах давления образуются мозоли и натоптыши
- человек привыкнет к дискомфорту
- походка изменится, чтобы разгрузить болезненный участок
Алексей Олейник
травматолог-ортопед, к.м.н., научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.
«Главный ориентир: в туфлях должно быть удобно уже во время примерки. Если приходится надеяться, что через пару болезненных недель они наконец “сядут”, лучше продолжить поиски».
Как уверенно ходить на каблуках?
Даже самые элегантные туфли не превратят вас в Наоми Кэмпбелл — увы. По словам Адель Васильевой, основателя модельного агентства, высокий подъем скорее подчеркнет сутулость, скованность, перекосы и неправильное положение таза.
Поэтому начинать стоит не с постановки шага, а с подготовки тела. Если болят стопы, колени или спина, сначала обратитесь к врачу. Затем при необходимости можно поработать с тренером. Важно не только укреплять мышцы, но и уметь их расслаблять — сильное напряжение мешает двигаться свободно.
Перед выходом полезно сделать короткую разминку. Адель советует выполнить несколько круговых движений плечами, а затем расправить и расслабить их, подвигать тазом, размять стопы, спокойно подышать и покатать массажный или игольчатый мяч. Так будет проще почувствовать опору и избавиться от лишней скованности.
Во время движения:
- Держите корпус ровно, не прогибайтесь в пояснице и не отклоняйтесь назад.
- Расправьте плечи, но оставьте их расслабленными.
- Расправьте подбородок параллельно полу, а руки не прижимайте к телу.
- Шагайте в спокойном темпе и мягко переносите вес по стопе.
Специально вытягивать носок, активно раскачивать бедрами или ставить ноги строго по одной линии не нужно. На подиуме такие приемы могут быть уместны, а на улице только мешают удерживать равновесие.
Адель Васильева
основатель модельного агентства Арлетт Менеджмент
«Можно идеально держать спину и технически правильно двигаться, но этого еще недостаточно, чтобы походка действительно цепляла. Уверенный шаг начинается с чувства собственного достоинства. Когда человек знает себе цену — это сразу считывается».
Летний город против каблуков: как пережить рабочий день и сохранить ноги
В зной даже привычная пара может внезапно начать давить и натирать. Мы больше ходим, сильнее потеем, а к вечеру стопы немного увеличиваются в объеме.
Как объясняет Алексей, из-за высокой температуры сосуды расширяются, и часть жидкости выходит в ткани. Поэтому обувь, которая утром сидела свободно, через несколько часов может стать тесной.
А еще в жару чаще появляются и мозоли. По словам ортопеда, открытые босоножки и мюли хуже удерживают ногу, поэтому она скользит и задевает ремешки. Пот делает кожу более уязвимой. Солнце, песок, морская вода и кондиционеры, напротив, пересушивают ее и могут вызвать трещины.
Чтобы снизить нагрузку, врач рекомендует:
- Проводить в туфлях как можно меньше времени. До работы можно доехать в кроссовках, а в офисе переобуться. Если предстоит много ходить или долго стоять, захватите сменную пару.
- Чередовать модели. Разная высота, колодка и способ фиксации помогают менять участки, на которые приходится основное давление.
- Делать перерывы. Не стойте часами неподвижно. Иногда достаточно пройтись, подвигать стопами или несколько раз плавно подняться на носки.
- Не пытаться меньше пить из-за отеков. В зной это не решит проблему и может ухудшить самочувствие.
Если появились жжение, онемение или резкая боль, лучше переобуться или ненадолго снять туфли. Терпеть не надо: из-за неприятных ощущений человек непроизвольно меняет походку, а вес смещается на другие зоны стопы, колени и спину.
После возвращения домой походите босиком, сделайте несколько движений голеностопами и аккуратно разомните пальцы. При отечности можно на 10–15 минут приподнять ноги выше уровня сердца.
«Восстановление лучше дополнить простым домашним уходом», — говорит Адель Васильева. Если нет острой боли и выраженного отека, сделайте теплую ванночку, нанесите восстанавливающий крем и мягко прокатите под стопой массажный роллер или мяч.
После тесной пары можно ненадолго надеть специальные разделители: они дают пальцам больше пространства и помогают вернуть их в естественное положение. Чтобы кожа меньше сохла, а мозоли и натоптыши появлялись реже, ее важно регулярно увлажнять и бережно очищать от излишков ороговевшего слоя. Если уплотнения постоянно возвращаются, лучше обратиться к специалисту, а не срезать их самостоятельно.
По словам Алексея Олейника, силиконовые аксессуары тоже могут пригодиться:
- Подушечки под переднюю часть стопы могут уменьшить жжение и болезненность в области плюсны — участка между основанием пальцев и сводом.
- Защитные накладки прикрывают пятку, мизинец или косточку большого пальца в местах трения.
- Специальные стельки уменьшают скольжение вперед и помогают немного перераспределить давление.
Когда пора снимать туфли и идти к врачу?
Даже если стопы не болят, это еще не значит, что все в порядке. Некоторые нарушения развиваются постепенно и долго остаются почти незаметными.
Обратиться к специалисту стоит, если:
- боль или онемение регулярно возвращаются
- голеностоп часто подворачивается
- отек долго не проходит после отдыха
- пальцы начали менять положение
- натоптыши постоянно возникают в одном месте
- без каблуков стало сложнее или неприятнее ходить
Дело может быть не только в неудобных туфлях. Иногда такая пара лишь делает заметнее уже существующее нарушение — например, деформацию стопы или нестабильность голеностопа.
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