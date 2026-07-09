Как покорять город на шпильках и не расплачиваться мозолями? Почему восемь сантиметров иногда удобнее четырёх и когда пора переобуться?

Хочу носить каблуки каждый день. Можно?

Одно дело — дойти от машины до ресторана, другое — восемь часов гулять по городу. По словам травматолога-ортопеда Алексея Олейника, для повседневной жизни оптимален подъем около 3–4 см. Он почти не меняет привычную механику ходьбы, а для некоторых даже комфортнее плоской подошвы. Так 60–70% веса по-прежнему приходится на пятку, поэтому передняя часть стопы не испытывает лишнего давления.

Начиная примерно с 5–6 см организм уже вынужден подстраиваться:

Пятка постоянно приподнята, поэтому вес смещается к пальцам.

Нога съезжает вперед, особенно в узких лодочках.

Голеностоп теряет устойчивость, и его легче подвернуть.

Шаг становится короче.

Нагрузка на коленную чашечку и внутреннюю часть сустава увеличивается примерно на 23% по сравнению с ходьбой босиком.

Меняется положение таза и поясницы, сильнее напрягаются спина и шея.

Получается, такая обувь влияет не только на ноги, но и на все тело. Последствия зависят не только от высоты каблука, но и от того, как долго и как часто вы его носите.

Один выход на шпильках выше 6 см, скорее всего, закончится лишь усталостью. Если надевать их несколько раз в неделю, могут появляться натоптыши, неприятные ощущения под пальцами и перенапряжение переднего отдела стопы. А при ежедневном использовании уже повысится риск хронических нарушений.

Однако одна и та же пара переносится всеми по-разному. Как объясняет Алексей, значение имеют форма стопы, состояние связок и соединительной ткани, гормональный фон и перенесенные травмы. Туфли не всегда создают проблему с нуля, но могут ускорить ее развитие.

Например, тесные модели с большим подъемом способны усугубить Hallux valgus — ту самую «косточку» у большого пальца. На эту деформацию приходится около 80% патологий стопы. Она встречается примерно у каждой третьей женщины и каждого восьмого мужчины — разница составляет 2–2,5 раза.

Перегрузка также может привести к:

боли в передней части стопы

невроме Мортона — утолщению нерва, которое вызывает боль

искривлению пальцев, при котором они остаются согнутыми и напоминают молотки

частым подворачиваниям и растяжениям связок

хронической нестабильности голеностопа

Как выбрать реально удобные туфли?

Только по высоте каблука нельзя понять, насколько комфортной окажется пара. Алексей Олейник советует оценивать всю конструкцию.

1. Форма каблука

От нее зависит, насколько легко будет удерживать равновесие. Чем шире опора, тем надежнее обувь. Самый рискованный вариант — шпилька. Блочная модель или «рюмка» стабильнее: восемь сантиметров на широком основании обычно переносятся легче, чем те же восемь на тонком. К тому же меньше вероятность подвернуть ногу.

2. Платформа

Она сокращает перепад между пяткой и носком. Поэтому модель с каблуком 10 см и платформой высотой 3 см ощущается легче, чем такая же на тонкой подошве.

3. Форма и размер носка

В передней части должно быть достаточно места: пальцы лежат свободно, не заходят друг на друга и не сдавливаются с боков. Ориентир — самый длинный палец: иногда это не большой, а второй. Между ним и носком желательно оставить около 0,5–1 см. Но слишком большой запас тоже не нужен: если стопа болтается внутри, мышцам приходится все время искать устойчивое положение.

4. Фиксация

Стопа не должна съезжать вперед. Удерживать ее на месте помогают ремешки, шнуровка и плотный задник. Они снижают давление на пальцы и делают шаг увереннее. Пятка может слегка смещаться, но не должна выскакивать.

5. Подошва

Слишком тонкая и жесткая основа почти не смягчает удары при ходьбе по асфальту и плитке. Из-за этого стопа чувствует каждую неровность и быстрее утомляется. Подходящий вариант держит форму, немного амортизирует и не мешает естественным движениям.