Совладелец Beauty Lounge Антон Харебов — о том, как хорошо выглядеть в 50 и не сойти с ума от новостей

В Beauty Lounge его совладелец Антон Харебов почти ежедневно от рассвета и до заката. И все равно неуловим — запись к повелителю голливудской волны и стрижки-бабочки забита на два месяца вперед. Потому что укладывать Антону нужно не только волосы, но и бизнес-процессы в многоуровневом бьюти-хабе.
Что делать: Спорт, коллаген и ментальная чистота
Иксеры — первое поколение, которое опровергает поговорку «если бы молодость знала, если бы старость могла». Пожалуйста: и знаем, и можем, и выглядим отлично. Но в моих планах дожить где-то до 97. На своих ногах, в своем уме и довольным тем, как прошла моя личная эпоха. Для этого вкладываюсь в здоровье. Пью много коллагена, чтобы хватило на все системы и органы. Хожу пять раз в неделю на силовые и йогу Айенгара. А еще вернулся к своему первому психотерапевту, с которой мы начинали сессии еще в 2001 году. Уверен, что каждый человек — это радиоволна. И если в голове пошли помехи, имеет смысл просто перенастроить приемник.
Чего не делать: Игнорировать сигналы тела
Есть люди, которые продолжают пить «вкусный кофе», хотя их организм морзянкой через ЖКТ передает, что это плохая идея. Я исключил лактозу не потому, что это тренд (тренды в вопросах здоровья вообще неимоверная чушь!), а потому, что отслеживал свое состояние. Самая большая ошибка — не слушать себя.
Плюс вайб: Мезо, игольчатый RF и вспомнить утром про крем
Благодарен себе за то, что 25 лет из своих 50 делаю биоревитализацию — начинал еще в первом салоне, где работал после переезда в Петербург. Мужики в массе своей ленивы, и внедрять в свой уход ежедневное использование крема, да еще и не 30 в 1, а какого-нибудь специализированного — работа на сопротивление. Я осваиваю ее только сейчас (спасибо понятной в управлении японской линейке McCoy Non F). Но в косметологии все проще, реже, быстрее и предсказуемее. За один визит раз в полгода я подтягиваю кожу на лице игольчатым RF Morpheus, ставлю инъекции полимолочной кислоты и использую стандартную мезотерапию.
На Антоне: майка INCANTO, рубашка MADEMAN, туфли DOUCAL'S, галстук FATINN
Суперсила: красота + еда
За пятнадцать лет мы с партнером и подругой Кристиной Массон вырастили из обычного салона целый квартал на Лахтинской улице — несколько этажей красоты (ориентир — багряные маркизы!) и ресторан с кейтеринг-службой через дорогу. Живу по-оперному: директор тут, директор там. Но знаю, что где бы мы с Кристиной ни находились, на команду из 80 стилистов, косметологов и мастеров маникюра можно рассчитывать абсолютно во всем — от самого сложного блонда до установления прямых связей с японскими брендами космецевтики.
К кому идти: Тренер, косметолог, эндокринолог
Спортом занимаюсь исключительно с тренером Алексеем Моськиным. Если бы не я, он бы открывал зал Fitness Room в 9, а если бы не он, я бы тоже отложил будильник на попозже. А связанные взаимными обещаниями, мы каждый раз встречаемся в 8 утра на гибридных тренировках: 10 минут кардио, 15 — растяжка, 20 — силовая, 20 — на выносливость. После 45 стал чувствовать, что желаний много, а сил на все не хватает. Эндокринологи смотрели мои анализы и говорили «да все у вас хорошо». Но гениальная Елена Юрьевна Беликова из «СМ-Клиники» на Ленинском добавила: «Хорошо, но должно быть лучше» — и прописала мне ГЗТ, которая включает гормон роста. Риски я просчитал, ответственность за это решение, как взрослый мальчик, взял на себя, эффектом страшно доволен. А БАДы добавляю по плану нутрициолога Оксаны Олексенко, которая давно в команде Beauty Lounge.
На Антоне: рубашка MADEMAN, пиджак SCANDALIS, лонгслив NAYUGA
По папе и брату вижу, как бы я старел без своего косметолога. Наши кавказские лица становятся пергаментно худыми. И за то, что я чуть отличаюсь от этого описания, пять лет благодарен дерматологу Александре Сергеевне Кирилюк, которую счастливо повстречал в нашем же Beauty Lounge. Она покорила меня, запросив перед началом работы длинный список анализов (и точно не для галочки — тот же доктор, увидев дефициты, надолго отложила процедуры одной моей клиентке).
Точка опоры: Цифровая гигиена и Кузьма
По психотипу я контролер, который должен всегда знать, что происходит, и держать руку на пульсе. Но в последнее время пришлось себя переломить и отписаться ото всех (я не шучу!) новостных каналов. Тревожность и нарушения сна — это уже серьезно. Сказал себе так: не могу повлиять — значит, исключаю. Буду работать с проблемами по мере непосредственного поступления. Цифровую гигиену блюду даже с клиентами. И случайно оказался старорежимным инфлюенсером: многие взяли с меня пример и тоже поудаляли из поля зрения все СМИ, кроме глянца.
В любом состоянии готов гулять со своей собакой. Я кошатник и тяжело переживал уход последнего питомца. А потом подружился с двумя бельгийскими гриффонами ресторатора Кати Бокучавы, которые вместе с хозяйкой регулярно заходили на ланч в наш Beauty Wine & Dine. И через год взял себе Кузьму. Сейчас он протестующий подросток, но как только окрепнут его мозг и лапы, начнем вместе бегать!
Текст: Алла Шарандина
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