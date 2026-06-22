Совладелец Beauty Lounge Антон Харебов — о том, как хорошо выглядеть в 50 и не сойти с ума от новостей

Что делать: Спорт, коллаген и ментальная чистота

Иксеры — первое поколение, которое опровергает поговорку «если бы молодость знала, если бы старость могла». Пожалуйста: и знаем, и можем, и выглядим отлично. Но в моих планах дожить где-то до 97. На своих ногах, в своем уме и довольным тем, как прошла моя личная эпоха. Для этого вкладываюсь в здоровье. Пью много коллагена, чтобы хватило на все системы и органы. Хожу пять раз в неделю на силовые и йогу Айенгара. А еще вернулся к своему первому психотерапевту, с которой мы начинали сессии еще в 2001 году. Уверен, что каждый человек — это радиоволна. И если в голове пошли помехи, имеет смысл просто перенастроить приемник.

Чего не делать: Игнорировать сигналы тела

Есть люди, которые продолжают пить «вкусный кофе», хотя их организм морзянкой через ЖКТ передает, что это плохая идея. Я исключил лактозу не потому, что это тренд (тренды в вопросах здоровья вообще неимоверная чушь!), а потому, что отслеживал свое состояние. Самая большая ошибка — не слушать себя.

Плюс вайб: Мезо, игольчатый RF и вспомнить утром про крем

Благодарен себе за то, что 25 лет из своих 50 делаю биоревитализацию — начинал еще в первом салоне, где работал после переезда в Петербург. Мужики в массе своей ленивы, и внедрять в свой уход ежедневное использование крема, да еще и не 30 в 1, а какого-нибудь специализированного — работа на сопротивление. Я осваиваю ее только сейчас (спасибо понятной в управлении японской линейке McCoy Non F). Но в косметологии все проще, реже, быстрее и предсказуемее. За один визит раз в полгода я подтягиваю кожу на лице игольчатым RF Morpheus, ставлю инъекции полимолочной кислоты и использую стандартную мезотерапию.