Екатерина Агапова, CEO клиники DEGA — о бесполезных модных процедурах, генетических тестах на старение кожи и силе 10 000 шагов

Соло-мама клиники DEGA Екатерина Агапова всего за два года после ухода хирурга-сооснователя вырастила энергичное чадо до таких размеров, что оно перестало помещаться по прежнему адресу. И въехало (добавив диагностический центр) в дом на набережной неподалеку от Лавры.
костюм MIORANTA, кольцо CAVIAR JEWELLERY
Суперсила: Большая команда и инхаус-обследования
Весной мы начали работу в новой клинике с окнами на Неву и на храм чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)» на проспекте Обуховской Обороны. Ее уже успел освятить настоятель Скорбященской церкви. Пять этажей вмещают всё, что было в DEGA в Коломне, — от внушительного парка косметологических аппаратов до отделения флебологии. Плюс диагностический центр, где пациент может сдать лабораторные анализы, пройти УЗИ и даже КТ-исследования, получить заключения врачей. Кто хоть раз делал пластику, знает, сколько времени занимает эта беготня по кабинетам для допуска к операции. А еще в диагностическом центре легко сдать генетический тест, чтобы узнать риски старения кожи — то есть ее наследственную способность к синтезу коллагена!
Что делать: Работа над телом и сон во имя всего святого
Согласна с подругой, американским пластическим хирургом в ее прайм-эре за шестьдесят: никогда не забывать про SPF, ботокс и увлажнение. Это важные вещи, но я добавлю к ним свои три столпа. Первый — уснуть до полуночи. Вот мое непопулярное мнение: лучше выключить себя безрецептурным снотворным пару раз в месяц, чем вертеться в кровати до утра и сбить режим. Второй — нормальное питание. Тут все понятно: берем правило гарвардской тарелки, овощи, рыбу и птицу без излишков масла. Третий — физнагрузки. У меня это функциональные и силовые четыре раза в неделю по утрам в Encore Fitness на Крестовском. Занимаюсь с разными тренерами, потому что не хочу утомлять собой человека и уставать от общения самой при таких частых встречах.
Чего не делать: Ориентироваться на маркетинговые ноу-хау
Самое бесполезное дело — ходить на модные процедуры или искать новейшую прошивку любимого аппарата. Мне приходится тестировать их все на себе и в своей клинике, и в чужих. А пациенту отделения косметологии DEGA такие эксперименты ни к чему. Косметологический аппарат может стоить без преувеличения как кадиллак, и чтобы отбить затраты на его покупку, маркетологи будут обещать невиданные ранее омоложение, гладкость и безболезненность. Но реальная разница с техникой предыдущего поколения будет только в цене сеанса. Из распиаренных новинок могу подтвердить лишь эффект монополярного термолифтинга на корейском аппарате Oligio: полчаса горячих поглаживаний его насадкой — и ты действительно красавчик с подтянутым лицом.
костюм MIORANTA, кольцо CAVIAR JEWELLERY
Плюс вайб: 10 000 шагов и новый сезон драмеди
Обожаю прогулки. Если что-то находится в получасе ходьбы, выберу такой маршрут даже на каблуках. Пройти шесть километров теплым вечером от клиники до дома? Было! Есть и guilty pleasure, которое не причиняет вреда здоровью, а приятно массирует мозг, — легкие сериалы вроде «Эмили в Париже». Мои требования к сюжету просты: чтобы никого в кадре не мучили, а зло в финале было эпично наказано. Медицинские шоу при этом не включаю — раздражаюсь от ошибок (даже в великой «Скорой помощи» с Джорджем Клуни мы студентами находили по пять ляпов за эпизод!). А еще эти вечные лавстори между коллегами... Смотрю на них как CEO с позиции «ну и как мне вам составить несовпадающий график?». Все равно же поссорятся, и начнется драма на рабочем месте...
Минус вайб: Ночные перелеты и коктейли
Ночью мне надо оказаться в своей кровати, и точка. Допускаю, что могу устроиться в отеле или в гостях, но точно не в разложенном кресле под шум турбин или мотора. Многие знакомые возят с собой в командировку любимые ортопедические подушки. У меня все проще: подушка просто должна быть. Перед важными событиями полностью исключаю на несколько месяцев подготовки алкоголь. А если нужно поддержать тост на чьем-то празднике, то б/а вино и пиво в последние пять лет к нашим услугам в любом ресторане. Только, конечно, не моктейль с непредсказуемым количеством сахара!
К кому идти: Офтальмологи
Как офтальмолог по первой профессии со знанием дела могу рекомендовать гигантский центр «Зрение» моего однокурсника по Первому меду Никиты Даля и Марии Красавиной, с которой мы вместе получали MBA. Тут с супертехнологиями работают выдающиеся рефракционные хирурги, и я с легким сердцем отправила на лазерную коррекцию детей. С близорукостью они оба попрощались за 30 секунд!
Текст: Алла Шарандина
Комментарии (0)