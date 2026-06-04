Екатерина Агапова, CEO клиники DEGA — о бесполезных модных процедурах, генетических тестах на старение кожи и силе 10 000 шагов

Суперсила: Большая команда и инхаус-обследования

Весной мы начали работу в новой клинике с окнами на Неву и на храм чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)» на проспекте Обуховской Обороны. Ее уже успел освятить настоятель Скорбященской церкви. Пять этажей вмещают всё, что было в DEGA в Коломне, — от внушительного парка косметологических аппаратов до отделения флебологии. Плюс диагностический центр, где пациент может сдать лабораторные анализы, пройти УЗИ и даже КТ-исследования, получить заключения врачей. Кто хоть раз делал пластику, знает, сколько времени занимает эта беготня по кабинетам для допуска к операции. А еще в диагностическом центре легко сдать генетический тест, чтобы узнать риски старения кожи — то есть ее наследственную способность к синтезу коллагена!

Что делать: Работа над телом и сон во имя всего святого

Согласна с подругой, американским пластическим хирургом в ее прайм-эре за шестьдесят: никогда не забывать про SPF, ботокс и увлажнение. Это важные вещи, но я добавлю к ним свои три столпа. Первый — уснуть до полуночи. Вот мое непопулярное мнение: лучше выключить себя безрецептурным снотворным пару раз в месяц, чем вертеться в кровати до утра и сбить режим. Второй — нормальное питание. Тут все понятно: берем правило гарвардской тарелки, овощи, рыбу и птицу без излишков масла. Третий — физнагрузки. У меня это функциональные и силовые четыре раза в неделю по утрам в Encore Fitness на Крестовском. Занимаюсь с разными тренерами, потому что не хочу утомлять собой человека и уставать от общения самой при таких частых встречах.

Чего не делать: Ориентироваться на маркетинговые ноу-хау

Самое бесполезное дело — ходить на модные процедуры или искать новейшую прошивку любимого аппарата. Мне приходится тестировать их все на себе и в своей клинике, и в чужих. А пациенту отделения косметологии DEGA такие эксперименты ни к чему. Косметологический аппарат может стоить без преувеличения как кадиллак, и чтобы отбить затраты на его покупку, маркетологи будут обещать невиданные ранее омоложение, гладкость и безболезненность. Но реальная разница с техникой предыдущего поколения будет только в цене сеанса. Из распиаренных новинок могу подтвердить лишь эффект монополярного термолифтинга на корейском аппарате Oligio: полчаса горячих поглаживаний его насадкой — и ты действительно красавчик с подтянутым лицом.