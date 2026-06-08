Кристина Савостян («Флоренция») — о лечении зубов под микроскопом и похудении на тирзепатиде

Ортопед, гнатолог и соосновательница сети клиник «Флоренция» Кристина Савостян стоваттной улыбкой (с природным провенансом!) уже 12 тысяч раз осветила пациентам путь к стоматологическому креслу, а теперь подтверждает, что можно сиять еще больше — сбросив двадцать килограммов и прокачав внешнее «я».
Суперсила: Микродетали и максидзен
Мы с мужем основали первую клинику девять лет назад и решили, что будем браться в ней за самые сложные случаи — поэтому собственная зуботехническая лаборатория и умение лечить под микроскопом были в плане по дефолту. Затем к ним добавились собственные аппараты КТ и седация для детей и взрослых. Потому что лечение зубов — высокоточное дело, а значит, все его участники должны быть максимально информированы и спокойны.
Что делать: Сон и минимум покупок
Первое и самое важное: уход за собой нельзя превращать в еще один источник стресса. Я за систему, а не за перегруз и бесконечный улучшайзинг. В хаотичный бьюти-шопинг тоже категорически не верю. Лучше несколько проверенных баночек (у меня это кремы для защиты микробиома кожи Institut Esthederm и грандиозные шампуни Oribe) и стабильных привычек, которые действительно работают, чем постоянная гонка за новыми средствами. База, которой не изменяю: сон, нормальный режим, ежедневная гигиена — в том числе стоматологическая. Ирригатор и зубная нить после каждого приема пищи — маст!
Чего не делать: Прокрастинация
Люди готовы инвестировать в сумки, в косметику, во что угодно, но не в здоровье. А приходят, когда лечить уже сложно, долго и дорого. Правильная стратегия — это профилактика и чекапы раз в полгода (не понимаю, что от них может удержать, если во всей нашей сети осмотры бесплатны!). Определенно, самая большая ошибка — откладывать. И я тут, честно говоря, главная обвиняемая. Почему стоматолог трижды переносит установку элайнеров самому себе? Только потому, что в его единственное «окно» снова записались пациенты с острой болью.
Точка опоры: близкие и диджитал-детокс
Я не из тех, кто уходит в сложные практики и медитирует по расписанию. Меня лучше всего «собирают» люди, особенно дети, муж и близкие друзья. Время без телефонов (и связи с пятью клиниками — тремя в Петербурге и двумя в Москве) — лучшее, и точка!
Минус вайб: Перекусы, смузи и азиатские порошки
Не живу в системе жестких запретов, но держу в уме последствия любого guilty pleasure. Рассказываю: самое вредное — постоянные перекусы с их непрерывной нагрузкой на зубы и эмаль. Сладкие напитки исключаю полностью, а к кислым отношусь очень аккуратно, в том числе к будто бы полезным смузи (часто очень агрессивным для зубов!). И, конечно, не устаю критиковать привезенные подругами и пациентками из Таиланда или Индии чудо-средства для отбеливания зубов, которые царапают своими абразивами эмаль, и она в итоге повреждений еще сильнее забивается налетом.
Плюс вайб: Гормональный буст для похудения и немного вина
Не скрываю, что худею на тирзепатиде — препарате того же ряда, что предназначен для борьбы с диабетом второго типа. Эффект заметен сразу, а побочки нужно просто иметь в виду. То есть отслеживать, как усваиваются полезные вещества — витамины группы B, важные для сердца калий и магний. Особенно актуальным биохимический анализ крови будет для тех, в кого вместе с препаратами для похудения залетает вино (признаю: грешна!). Жаль, что не могу себе позволить красное — стоматологу сидеть с цветными зубами в компании как-то не комильфо. Но однажды я найду время поставить виниры, и тогда — исключительно шираз!
К кому идти: Эндокринолог и дерматолог
Если я нахожу «своего» врача или специалиста, то остаюсь надолго. Это про доверие, стабильный результат и спокойствие. А с учетом бизнеса в двух городах еще и вопрос эффективности — у меня просто нет ресурса на постоянные поиски и переезды. С эндокринологом Кариной Ярош из DEGA мы вместе уже лет десять. Советую ее всем знакомым (приток новеньких лично от меня — 78 пациентов!), а теперь и вам. А на посещение дерматокосметолога Натальи Екшибаровой дарю сертификаты всем своим сотрудникам.
Текст: Алла Шарандина
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