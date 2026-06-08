Кристина Савостян («Флоренция») — о лечении зубов под микроскопом и похудении на тирзепатиде

Суперсила: Микродетали и максидзен

Мы с мужем основали первую клинику девять лет назад и решили, что будем браться в ней за самые сложные случаи — поэтому собственная зуботехническая лаборатория и умение лечить под микроскопом были в плане по дефолту. Затем к ним добавились собственные аппараты КТ и седация для детей и взрослых. Потому что лечение зубов — высокоточное дело, а значит, все его участники должны быть максимально информированы и спокойны.

Что делать: Сон и минимум покупок

Первое и самое важное: уход за собой нельзя превращать в еще один источник стресса. Я за систему, а не за перегруз и бесконечный улучшайзинг. В хаотичный бьюти-шопинг тоже категорически не верю. Лучше несколько проверенных баночек (у меня это кремы для защиты микробиома кожи Institut Esthederm и грандиозные шампуни Oribe) и стабильных привычек, которые действительно работают, чем постоянная гонка за новыми средствами. База, которой не изменяю: сон, нормальный режим, ежедневная гигиена — в том числе стоматологическая. Ирригатор и зубная нить после каждого приема пищи — маст!

Чего не делать: Прокрастинация

Люди готовы инвестировать в сумки, в косметику, во что угодно, но не в здоровье. А приходят, когда лечить уже сложно, долго и дорого. Правильная стратегия — это профилактика и чекапы раз в полгода (не понимаю, что от них может удержать, если во всей нашей сети осмотры бесплатны!). Определенно, самая большая ошибка — откладывать. И я тут, честно говоря, главная обвиняемая. Почему стоматолог трижды переносит установку элайнеров самому себе? Только потому, что в его единственное «окно» снова записались пациенты с острой болью.

Точка опоры: близкие и диджитал-детокс

Я не из тех, кто уходит в сложные практики и медитирует по расписанию. Меня лучше всего «собирают» люди, особенно дети, муж и близкие друзья. Время без телефонов (и связи с пятью клиниками — тремя в Петербурге и двумя в Москве) — лучшее, и точка!