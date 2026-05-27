Знакомьтесь, Сергей Брагилев — наследник медицинской империи «ГрандМед», пластический хирург и фанат калистеники

Сергей Брагилев — герой в белом халате, которого мы заслужили (а значит, вели себя очень хорошо!). Операционный директор «ГрандМеда» и потомственный пластический хирург 13 лет проводит реконструктивные операции — в том числе благотворительные, например детям после травм. А нам просто делает красиво в вечном тренде на clean girl look.
Пуловер SAWIL
Суперсила: от апгрейда тела до помощи в создании жизни
Прежде чем понять, что я на самом деле могу оперировать, несколько лет ассистировал отцу, пластическому хирургу Вадиму Брагилеву, и его коллегам после пар на медфаке СПбГУ. И тогда же изнутри изучил «ГрандМед», который он основал в миллениум с четырьмя партнерами. С тех пор наша клиника выросла в многозадачный холдинг, где соединены учебный центр для врачей, эстетическая медицина, стоматология, центр женского здоровья и вспомогательные репродуктивные технологии. Каждый день в стране рождается минимум один ребенок, которому помогли появиться врачи нашего Embrylife — мы входим в топ-10 по стране! Управлять системой с такими возможностями невероятно почетно.
Что делать: work-life balance и косметолог по расписанию
Кризис — это потеря баланса. Недоспал — переел, перенервничал — недоспал. Дебет с кредитом в организме должны сходиться. Усердно над этим работаю, но ритм жизни увлекает. Могу незаметно отработать 12-часовую смену или заполнить график на 10–14 дней без выходных. Недавно решил, что короткий отпуск буду встраивать в календарь силовым методом. Просто закрашивать его в календаре каждые два месяца. Но все-таки без авиарежима — пациенты должны быть под наблюдением, а я на связи.
Я и сам пациент нашей клиники. Полностью доверяю врачам отделения косметологии и делаю уходовые процедуры для кожи лица, чтобы компенсировать следы нашего климата, городской пыли и усталости. Периодически захожу на капельницы с глутатионом. Когда нужно мобилизовать все силы, восстав из межсезонья и ОРВИ, использую плацентарные препараты — они здорово бустят работоспособность и повышают иммунитет.
Точка опоры: скорость на ручном управлении
И управление на скорости. Каждую зиму встаю на горные лыжи, ближе всего в Кировске или в Сочи. Там достойные трассы, бывает, что и с фристайлом. В остальные сезоны вжимаю педаль в пол на загородных шоссе. Экстремальное вождение люблю, умею, практикую — четкие, отточенные действия в сложных ситуациях, когда нужны быстрый анализ и такая же реакция. Всё как в операционной!
Тренч PAVEL YEROKIN, свитер F.G.Z., рубашка MADEMEN, галстук TOPTOP, брюки ENDY KOCH, туфли TG COLLECTION
Чего не делать: забывать о тренировке нейронов
Когда говорят «бьюти-рутина», я слышу только «рутина». И мне это не нравится. Поэтому и в уходе за собой, и в спорте, и в работе считаю важным выходить из зоны комфорта. В работе обычно это происходит само собой: каждый день у меня операции абсолютно разного профиля. Мой главный кайф — ринопластика. Но часто бывают еще более сложные реконструктивные операции после травм, исправление последствий неудачных вмешательств, комплексные операции, когда мы с командой врачей решаем все проблемы за один подход... Плюс еще мои бесконечные административные задачи операционного директора. Очень бодрит, когда оптимизировать бизнес-процессы нужно с командой в 400 человек.
Плюс вайб: калистеника
С дисциплиной я знаком с детства — шесть лет в боевых искусствах. А сейчас занимаюсь калистеникой под контролем МС по спортивной гимнастике Дмитрия Дубинина. Это упражнения с использованием собственного веса, которые не перегружают мышцы. Но при этом ты всегда чувствуешь тонус тела в целом и тренируешь даже те мускулы, которые в обычной жизни не используешь. Стойки, ходьба на руках, подтягивания... Технически непросто, но результат потрясающий. Изначально калистеника — искусство гармоничного и сильного тела. Древние греки не ходили в качалку, но по античным скульптурам в Эрмитаже все мы знаем, как выглядели их тела.
Минус вайб: кроссфит
Раньше пробовал такие тренировки, но для хирурга подобные нагрузки опасны. Утром бешеный удар по мышцам, а днем операция, где нужно «видеть» руками. Вообще, этот навык альтернативного зрения, когда решения принимаются тактильно еще до того, как их обработал мозг, — очень ценный, удобряется годами практики в операционной. Крайне жаль бить по нему и усложнять себе жизнь.
Текст: Алла Шарандина
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