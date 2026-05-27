Знакомьтесь, Сергей Брагилев — наследник медицинской империи «ГрандМед», пластический хирург и фанат калистеники

Суперсила: от апгрейда тела до помощи в создании жизни

Прежде чем понять, что я на самом деле могу оперировать, несколько лет ассистировал отцу, пластическому хирургу Вадиму Брагилеву, и его коллегам после пар на медфаке СПбГУ. И тогда же изнутри изучил «ГрандМед», который он основал в миллениум с четырьмя партнерами. С тех пор наша клиника выросла в многозадачный холдинг, где соединены учебный центр для врачей, эстетическая медицина, стоматология, центр женского здоровья и вспомогательные репродуктивные технологии. Каждый день в стране рождается минимум один ребенок, которому помогли появиться врачи нашего Embrylife — мы входим в топ-10 по стране! Управлять системой с такими возможностями невероятно почетно.

Что делать: work-life balance и косметолог по расписанию

Кризис — это потеря баланса. Недоспал — переел, перенервничал — недоспал. Дебет с кредитом в организме должны сходиться. Усердно над этим работаю, но ритм жизни увлекает. Могу незаметно отработать 12-часовую смену или заполнить график на 10–14 дней без выходных. Недавно решил, что короткий отпуск буду встраивать в календарь силовым методом. Просто закрашивать его в календаре каждые два месяца. Но все-таки без авиарежима — пациенты должны быть под наблюдением, а я на связи.

Я и сам пациент нашей клиники. Полностью доверяю врачам отделения косметологии и делаю уходовые процедуры для кожи лица, чтобы компенсировать следы нашего климата, городской пыли и усталости. Периодически захожу на капельницы с глутатионом. Когда нужно мобилизовать все силы, восстав из межсезонья и ОРВИ, использую плацентарные препараты — они здорово бустят работоспособность и повышают иммунитет.

Точка опоры: скорость на ручном управлении

И управление на скорости. Каждую зиму встаю на горные лыжи, ближе всего в Кировске или в Сочи. Там достойные трассы, бывает, что и с фристайлом. В остальные сезоны вжимаю педаль в пол на загородных шоссе. Экстремальное вождение люблю, умею, практикую — четкие, отточенные действия в сложных ситуациях, когда нужны быстрый анализ и такая же реакция. Всё как в операционной!