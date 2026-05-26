  Здоровье
«Новые имена в медицине 2026» — гид по врачам Петербурга, которые уже лечат нас технологиями будущего!

Знакомьтесь, 25 суперврачей нового поколения — лучшее обновление списка ваших контактов! Лауреаты ежегодной медицинской премии Собака.ru снимают (редкие и трижды негативные!) диагнозы, изобретают лечение ожогов плазмой и экзодатчики для контроля за опасными сбоями сердца, по их протоколам лечат во всем мире. А главное — они готовы принять нас всех в Петербурге.

5 крутых онкологов Петербурга — спасают, восстанавливают и опережают науку
5 прогрессивных кардиологов, которые знают все о нашем сердце — еще до рождения и первых симптомов!
5 отличных эндокринологов Петербурга, которые знают все о гормонах, диабете, щитовидке и здоровом похудении
Знакомьтесь, сильнейшие неврологи Петербурга!
5 топовых хирургов Петербурга, которые знают все о трансплантации, регенерации и операциях будущего

Онкологи

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Врачи нового поколения не играют в «химию против всего». Теперь у каждой опухоли — почти персональное досье: молекулярные особенности, прогнозы, чувствительность к терапии. Одни специалисты буквально собирают лечение под конкретного пациента, другие сразу думают, как сохранить качество жизни после операции — от внешности до возможности снова спокойно смотреть на себя в зеркало. Онкология стремительно теряет интонацию приговора и становится территорией точной медицины, где борются не только за выживаемость, но и за возвращение человека к нормальной жизни. Обо всем этом петербургские онкологи рассказали Собака.ru.

Кардиологи

Сердце теперь слушают не только через стетоскоп. Петербургские врачи уже подключили к работе искусственный интеллект, чтобы ловить риск инфаркта еще до первых симптомов, и всерьез изучают, как бактерии кишечника влияют на сосуды. Расспросили кардиологов о медицине будущего — и вот что узнали.

Эндокринологи

Кажется, эндокринология окончательно стала главной медицинской TikTok-вселенной: кортизол обвиняют во всех отеках, «Оземпик» обсуждают чаще новых сериалов, а усталость моментально списывают на гормональный сбой. Но петербургские эндокринологи возвращают всей этой теме здравый смысл — без запугивания, псевдодиагнозов и модного wellness-шума. Подробности — в материале Собака.ru.

Неврологи

Поймать болезнь Паркинсона еще до первых симптомов, «выключить» хроническую мигрень и разобраться, почему организм месяцами подает сигнал SOS, — для наших неврологов это обычная практика. Они работают с эпилепсией, нарушениями сна, инсультами и редкими генетическими синдромами, подключают нейрогенетику, ботулинотерапию и сверхточную диагностику. Как сегодня выглядит high-tech-неврология, специалисты объяснили Собака.ru.

Хирурги

Хирургия все меньше похожа на драматичные операционные из «Анатомии страсти», где все решают крики, адреналин и дефибриллятор в последний момент. Сегодня это ювелирная точность, меньше разрезов, быстрее восстановление — а ещё 3D-моделирование, клеточные технологии и операции, которые планируют буквально по миллиметрам, как haute couture по лекалам. Как все это уже работает в Петербурге — в материале Собака.ru.

