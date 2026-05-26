«Новые имена в медицине 2026» — гид по врачам Петербурга, которые уже лечат нас технологиями будущего!

Врачи нового поколения не играют в «химию против всего». Теперь у каждой опухоли — почти персональное досье: молекулярные особенности, прогнозы, чувствительность к терапии. Одни специалисты буквально собирают лечение под конкретного пациента, другие сразу думают, как сохранить качество жизни после операции — от внешности до возможности снова спокойно смотреть на себя в зеркало. Онкология стремительно теряет интонацию приговора и становится территорией точной медицины, где борются не только за выживаемость, но и за возвращение человека к нормальной жизни. Обо всем этом петербургские онкологи рассказали Собака.ru.