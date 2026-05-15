Весь мир следит за вспышкой хантавируса на лайнере MV Hondius! Что это за болезнь? Насколько она опасна?

В последние дни слово «пандемия» часто мелькает в новостных лентах. Причина — вспышка хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius. За несколько дней болезнь поразила девять человек, трое из них скончались. 10 мая судно пришвартовалось к берегу острова Тенерифе, где пассажиры покинули борт и сейчас направляются в свои родные страны, где им предстоят обследования. Так что, хантавирус — это очередная страшилка из новостей или серьезная угроза? Что известно об этой болезни? Правда ли от нее нет вакцины? Разбираемся вместе с инфекционистом Lahta Clinic Дарьей Михайлович!
Что случилось?
«Три пассажира скончались в результате предполагаемой вспышки хантавируса на круизном судне», — примерно такое сообщение 4 мая появилось во всех крупных мировых СМИ. Речь шла о вспышке на голландском лайнере MV Hondius, который совершал круиз от аргентинского города Ушуаи до Канарских остров.
Первым заболевшим был пожилой гражданин Нидерландов. Мужчине стало плохо 6 апреля, через 5 дней после отплытия от берегов Южной Америки. Уже 11-го числа мужчина скончался от острой дыхательной недостаточности.
Через две недели на берег сошла вдова первого погибшего. У нее уже были симптомы заболевания, во время перелета в Южную Африку ей стало хуже и 26 апреля она умерла в аэропорту.
Еще одна пассажирка, немка, умерла 2 мая. А уже на следующий день стало известно, что ВОЗ расследует вспышку на борту лайнера. 10 мая судно пришло в Тенерифе, где началась эвакуация пассажиров, завершившаяся 11-го числа.
Дарья Михайлович
инфекционист Lahta Clinic
«Круизные лайнеры — очень сложная среда с точки зрения распространения инфекций. Люди долго находятся в тесном контакте друг с другом, пользуются общими помещениями, системами вентиляции, источниками воды и питания. Именно поэтому любые вспышки на судах всегда требуют особенно жесткого эпидемиологического контроля».
А как же карантин?
Пассажиры, покинули судно в обязательном порядке сдают тесты на вирус и остаются под наблюдением врачей. Так, вечером 11 мая стало известно, что тест одной из пассажирок, француженки, дал положительный результат уже после того как она сошла на берег. Сейчас женщина находится в клинике в тяжелом состоянии.Также вирус был выявлен у американца, доставленного на родину, однако у него заболевание протекает в легкой форме, он находится под надзором врачей. А уже 12-го числа заболевание было выявлено у испанца, который находился на карантине в Мадридском военном госпитале. Общее число выявленных случаев среди пассажиров достигло 9.
Как пишет BBC, жители Великобритании, доставленные на родину, проведут в клинике 72 часа, после чего (если у них не выявят симптомов), им предстоит самоизоляция в течение 42 дней. Обследования будут проходить и граждане других стран, которые вернутся домой после эвакуации с лайнера. Однако, отмечает издание, часть пассажиров успела покинуть борт еще до 4 мая, когда был официально подтверждена вспышка хантавируса.
Что вообще такое хантавирус?
Для многих это слово прозвучало впервые только сейчас, но на самом деле хантавирус известен врачам давно: впервые его возбудитель обнаружили еще в 1976 году, а сегодня ученые знают уже десятки его разновидностей.
По данным ВОЗ, хантавирусы — это целая группа инфекций, связанных прежде всего с грызунами. Мыши и крысы сами при этом обычно не болеют, но могут долгое время переносить возбудитель. Человек чаще всего заражается, когда вдыхает пыль с высохшими следами этих выделений — например, во время уборки подвала, сарая, дачного дома или плохо проветриваемого помещения. Реже заражение происходит через укусы грызунов. Однако есть формы, которые передаются от человека к человеку (об этом ниже).
Одна из главных проблем в том, что возбудитель довольно хорошо сохраняется во внешней среде:
- в высохшей пыли он может сохраняться до нескольких недель
- в выделениях грызунов при комнатной температуре — до 12–15 дней
- в холодной воде — до нескольких месяцев
Проще говоря, если в дачном доме или подвале когда-то были мыши, а потом помещение долго стояло закрытым, обычная уборка веником может оказаться опасной: вместе с пылью в воздух поднимаются частицы мочи, слюны и помета грызунов.
Риск на природе тоже есть — например, во время лесных работ, походов и ночевок в заброшенных постройках, — но он ниже. А вот в обычной городской квартире (без грызунов) вероятность столкнуться с инфекцией — минимальная.
Среди первых симптомов хантавируса:
- температура
- сильная слабость
- головная боль
- мышечные боли,
- тошнота
- рвота и боли в животе
Насколько он опасен на самом деле?
Течение болезни может быть очень разным и это одна из главных сложностей. Все зависит от конкретной разновидности и региона распространения. Как указывают в ВОЗ, в Европе и Азии летальность обычно составляет от менее 1% (сопоставимо с обычным гриппом) до 15%, а в Северной и Южной Америке может доходить до 50%.
Врачи объясняют: по сути, речь идет о двух разных сценариях развития болезни, которые раньше вообще считались отдельными заболеваниями.
Сценарий №1: Европа, Азия и Россия
Здесь инфекция чаще вызывает геморрагическую лихорадку, а в первую очередь страдают почки и сосуды.
Среди симптомов:
- высокая температура
- боли в пояснице
- падение давления
- снижение уровня тромбоцитов
- кровотечения
В тяжелых случаях развивается почечная недостаточность. Летальность при такой форме обычно редко превышает 10%.
Сценарий №2: Северная и Южная Америка
Тут циркулирует более агрессивный хантавирус, он поражает прежде всего легкие и сердце (именно к этой группе относится вирус Андес, который выявили на круизном лайнере).
Жидкость начинает скапливаться в легких, человеку становится трудно дышать, сердце хуже перекачивает кровь. Такое состояние может очень быстро привести к шоку и тяжелой дыхательной недостаточности. Смертность при этой форме достигает 40%, а по некоторым данным — даже 50%.
Поэтому поездка в лес в Карелии и путешествие по Аргентине — это два совершенно разных уровня риска. Все зависит от того, какой именно вариант инфекции у местных грызунов.
Кто в группе риска?
В отличие от COVID здесь нет четкого разделения на «опасно только для пожилых» и «молодые переносят легко». Тяжелое течение возможно даже у здоровых взрослых.
Сложнее инфекция обычно проходит при хронических заболеваниях сердца и легких, поскольку дает серьезную нагрузку на дыхательную и сердечно-сосудистую системы.
Статистика также показывает, что тяжелые формы нередко фиксируют у мужчин — во многом потому, что они чаще контактируют с природой, хозяйственными постройками, подвалами и другими местами, где могут быть грызуны. Дети заражаются реже и, по некоторым данным, обычно переносят заболевание легче.
Как понять, что это уже не простуда?
В первые дни болезни хантавирус действительно может выглядеть как обычный грипп, ОРВИ или даже отравление. Появляются температура, слабость, ломота, головная боль. Позже к ним нередко добавляются тошнота, рвота, боли в животе и диарея — для хантавируса это довольно типичная история. Некоторые пациенты также жалуются на ощущение «песка» в глазах и нечеткость зрения.
Чаще всего это списывают на простуду или проблемы с желудком. Но через 4–6 дней состояние может резко ухудшиться: появляются кашель, одышка и чувство нехватки воздуха. Так обычно начинается хантавирусный легочный синдром, при котором в легких начинает скапливаться жидкость. Это состояние опасно для жизни и требует немедленной госпитализации.
Срочно вызывать скорую нужно при таких симптомах:
- тяжелое, затрудненное дыхание
- резкое падение давления
- потеря сознания
- заметное уменьшение количества мочи
- кровотечения или синяки без причины
Как лечат хантавирус?
Специальной таблетки от хантавируса пока не существует. Например, противовирусный препарат Рибавирин, на который раньше возлагали надежды, при тяжелой легочной форме оказался неэффективен.
Поэтому врачи борются в первую очередь не с самим возбудителем, а с последствиями инфекции и стараются поддержать организм, пока иммунная система справляется сама. Пациентам дают кислород, подключают к ИВЛ, поддерживают давление, вводят жидкости, а при поражении почек используют диализ — аппарат для очищения крови.
Главное здесь — время. При тяжелом течении состояние может ухудшаться очень быстро, а лечение работает намного лучше, если его начали до развития отека легких.
Прорывом последних лет стала ЭКМО — система, которая временно берет на себя работу легких и сердца. По сути, аппарат помогает организму пережить самый опасный период болезни. Если подключить его вовремя, спасти жизнь иногда удается даже при крайне тяжелом состоянии.
Почему нет вакцины?
Причин сразу несколько:
- Разновидностей хантавируса очень много, поэтому создать одну универсальную вакцину сложно
- Сама инфекция остается сравнительно редкой: в мире ежегодно фиксируют тысячи случаев, но для крупных фармкомпаний этого недостаточно, чтобы вкладывать миллиарды в масштабные разработки
- В отличие от COVID, вспышки хантавируса не приводили к глобальной пандемии и колоссальному экономическому ущербу
При этом некоторые вакцины уже существуют, но используются локально. Например, корейская Hantavax. Она пока не получила широкого международного распространения, а препараты против вируса Андес еще не прошли все стадии крупных клинических испытаний.
Исследования продолжаются и сейчас: ученые работают в том числе над вакцинами нового поколения, которые можно будет хранить без холодильника. Но до их массового применения пока далеко.
Это начало пандемии?
Тревогу вокруг истории с MV Hondius вызвал не столько сам вирус, сколько обстоятельства:
- Круизный лайнер вдали от портов — почти идеальная среда для паники и слухов.
- Сообщения о передаче вируса между людьми.
- Тяжелая легочная форма инфекции с высокой смертностью — в некоторых случаях до 40%.
- Слишком знакомый после COVID сценарий: неизвестная инфекция, карантин, изоляция, эвакуация пассажиров и новости о распространении болезни между странами.
Все это слишком напоминает начало новой пандемии, каким оно рисовалось в предлагаемых сценариях и прогнозах вирусологов последних лет. Дополнительное внимание привлек и предполагаемый возбудитель вспышки — вирус Андес. Обычно хантавирусы связаны именно с грызунами и передаются человеку через зараженную пыль и выделения мышей или крыс. Но Андес считается исключением: это разновидность хантавируса, которая в редких случаях способна передаваться от человека к человеку. При этом происходит это совсем не так, как при COVID-19.
Коронавирус распространялся легко — воздушно-капельным путем, часто еще до появления симптомов. Именно поэтому инфекция смогла так быстро охватить мир. Хантавирусы устроены иначе. Даже вирус Андес передается с трудом и требует очень тесного и продолжительного контакта. Проще говоря — это не та инфекция, которая легко разлетается по помещению вместе с кашлем.
При этом врачи подчеркивают: легочная форма хантавирусной инфекции действительно опасна. Именно поэтому новости о вспышке воспринимаются настолько остро.
После COVID сообщения о новом вирусе, поражении легких и карантине автоматически вызывают тревогу. Но нынешняя ситуация не похожа на начало новой пандемии. ВОЗ и CDC уже заявили, что хантавирус не обладает тем пандемическим потенциалом, который был у коронавируса.
Версию с «супер-мутацией» специалисты тоже считают маловероятной. Да, вирусы постоянно меняются, но хантавирусы тысячелетиями существовали среди грызунов и плохо приспособлены к быстрому распространению среди людей. Поэтому ученые считают, что вспышка на лайнере связана скорее с редким стечением обстоятельств — тесным контактом пассажиров и условиями на борту, — а не с появлением нового сверхзаразного штамма.
Так стоит ли паниковать жителю большого города?
После COVID новости о любой новой инфекции автоматически воспринимаются намного тревожнее. Заголовки про неизвестный вирус, поражение легких, карантин и случаи заболевания на кораблях слишком сильно напоминают события 2020 года — поэтому эмоциональная реакция часто возникает раньше рациональной.
На этом фоне неудивительно, что 13 мая мировые СМИ начали активно обсуждать еще один инцидент на круизном лайнере — Ambassador Cruise Line. Но речь там шла уже не о хантавирусе, а о норовирусе — распространенной кишечной инфекции, которая гораздо чаще приводит к массовым заражениям на судах. Как пишет Guardian, на вечер среды «среди пассажиров и членов экипажа зарегистрировано 49 активных случаев желудочно-кишечных заболеваний , что составляет чуть менее 3% от общего числа пассажиров и членов экипажа». При этом отмечается, что ежегодно в мире фиксируются сотни миллионов заражений норовирусом и сотни тысяч смертей, особенно среди маленьких детей.
Такие истории хорошо показывают, почему круизные лайнеры считаются сложной средой для эпидемиологов: тысячи людей долго находятся в закрытом пространстве, пользуются общими помещениями, вентиляцией, водой и системой питания.
При этом специалисты подчеркивают: для большинства жителей крупных городов риск столкнуться с хантавирусом остается крайне низким. Обычная квартира, особенно выше первого этажа и без проблем с грызунами, считается безопасной средой.
Но если вы все-таки отправляетесь на дачу, в поход или на природу, врачи советуют помнить простое правило: меньше пыли — меньше риск.
Для этого стоит соблюдать несколько базовых мер предосторожности:
- Не ночевать в старых заброшенных постройках, стогах сена и лесных хижинах
- Пить только бутилированную или кипяченую воду из открытых источников
- Не оставлять еду открытой (мыши придут на запах печенья!).
- Не брать голыми руками дрова из поленниц, где могут быть гнезда грызунов.
- Не подметать сухой пол в старых помещениях: лучше сначала смочить поверхность водой, чтобы не поднимать пыль в воздух.
Авторы: Анна Емельянова, Константин Крылов
