Весь мир следит за вспышкой хантавируса на лайнере MV Hondius! Что это за болезнь? Насколько она опасна?

Что случилось?

«Три пассажира скончались в результате предполагаемой вспышки хантавируса на круизном судне», — примерно такое сообщение 4 мая появилось во всех крупных мировых СМИ. Речь шла о вспышке на голландском лайнере MV Hondius, который совершал круиз от аргентинского города Ушуаи до Канарских остров.

Первым заболевшим был пожилой гражданин Нидерландов. Мужчине стало плохо 6 апреля, через 5 дней после отплытия от берегов Южной Америки. Уже 11-го числа мужчина скончался от острой дыхательной недостаточности.

Через две недели на берег сошла вдова первого погибшего. У нее уже были симптомы заболевания, во время перелета в Южную Африку ей стало хуже и 26 апреля она умерла в аэропорту.

Еще одна пассажирка, немка, умерла 2 мая. А уже на следующий день стало известно, что ВОЗ расследует вспышку на борту лайнера. 10 мая судно пришло в Тенерифе, где началась эвакуация пассажиров, завершившаяся 11-го числа.

Дарья Михайлович инфекционист Lahta Clinic «Круизные лайнеры — очень сложная среда с точки зрения распространения инфекций. Люди долго находятся в тесном контакте друг с другом, пользуются общими помещениями, системами вентиляции, источниками воды и питания. Именно поэтому любые вспышки на судах всегда требуют особенно жесткого эпидемиологического контроля».

А как же карантин?

Пассажиры, покинули судно в обязательном порядке сдают тесты на вирус и остаются под наблюдением врачей. Так, вечером 11 мая стало известно, что тест одной из пассажирок, француженки, дал положительный результат уже после того как она сошла на берег. Сейчас женщина находится в клинике в тяжелом состоянии.Также вирус был выявлен у американца, доставленного на родину, однако у него заболевание протекает в легкой форме, он находится под надзором врачей. А уже 12-го числа заболевание было выявлено у испанца, который находился на карантине в Мадридском военном госпитале. Общее число выявленных случаев среди пассажиров достигло 9.

Как пишет BBC, жители Великобритании, доставленные на родину, проведут в клинике 72 часа, после чего (если у них не выявят симптомов), им предстоит самоизоляция в течение 42 дней. Обследования будут проходить и граждане других стран, которые вернутся домой после эвакуации с лайнера. Однако, отмечает издание, часть пассажиров успела покинуть борт еще до 4 мая, когда был официально подтверждена вспышка хантавируса.

Что вообще такое хантавирус?

Для многих это слово прозвучало впервые только сейчас, но на самом деле хантавирус известен врачам давно: впервые его возбудитель обнаружили еще в 1976 году, а сегодня ученые знают уже десятки его разновидностей.

По данным ВОЗ, хантавирусы — это целая группа инфекций, связанных прежде всего с грызунами. Мыши и крысы сами при этом обычно не болеют, но могут долгое время переносить возбудитель. Человек чаще всего заражается, когда вдыхает пыль с высохшими следами этих выделений — например, во время уборки подвала, сарая, дачного дома или плохо проветриваемого помещения. Реже заражение происходит через укусы грызунов. Однако есть формы, которые передаются от человека к человеку (об этом ниже).

В соцсетях уже начали распространяться страшилки о том, что зараженные мыши и крысы якобы становятся агрессивными, перестают бояться людей и даже сами нападают. Но научных подтверждений этому нет. Хантавирус не превращает грызунов в «зомби»: они переносят инфекцию практически бессимптомно.

Одна из главных проблем в том, что возбудитель довольно хорошо сохраняется во внешней среде:

в высохшей пыли он может сохраняться до нескольких недель

в выделениях грызунов при комнатной температуре — до 12–15 дней

в холодной воде — до нескольких месяцев

Проще говоря, если в дачном доме или подвале когда-то были мыши, а потом помещение долго стояло закрытым, обычная уборка веником может оказаться опасной: вместе с пылью в воздух поднимаются частицы мочи, слюны и помета грызунов.

Риск на природе тоже есть — например, во время лесных работ, походов и ночевок в заброшенных постройках, — но он ниже. А вот в обычной городской квартире (без грызунов) вероятность столкнуться с инфекцией — минимальная.

Среди первых симптомов хантавируса: