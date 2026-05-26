Что такое лимфа и зачем она нужна

Лимфатическая система — это огромная сеть тонких сосудов, которые проходят через все тело. По ним медленно движется прозрачная жидкость — лимфа. В отличие от кровообращения, здесь нет своего «мотора» в виде сердца, поэтому движение происходит иначе: лимфу продвигают специальные сокращающиеся участки сосудов — лимфангионы, а еще дыхание и работа мышц во время движения. По пути лимфа проходит через лимфоузлы — своеобразные «фильтры» организма. Они задерживают вирусы, бактерии, повреждённые клетки и другие чужеродные частицы.

Лимфатическая система нужна организму, потому что она:

Возвращает лишнюю жидкость обратно в кровоток. Каждый день примерно 2-3 литра жидкости выходит из мелких кровеносных сосудов в ткани тела, а сеть лимфатических сосудов помогает собирать этот избыток обратно, чтобы влага не накапливалась и не провоцировала отёки.

Помогает бороться с инфекциями. В лимфоузлах находятся лимфоциты — клетки, которые распознают вирусы и бактерии и запускают защитную реакцию. Поэтому во время простуды или воспалений иногда увеличиваются и становятся чувствительными узлы на шее, под челюстью или около ушей.

Поддерживает стабильную работу организма. Лимфатическая система участвует в обмене жиров и белков между тканями и кровью, помогает сохранять водно-солевой баланс и выводить продукты обмена, погибшие клетки и вредные частицы.

Лимфа движется по организму гораздо медленнее, чем кровь. Если сердце в норме сокращается 60–90 раз в минуту, то специальные «клапаны» лимфатических сосудов — лимфангионы — всего 6–15 раз. Поэтому отёки не могут пропасть моментально.

Лимфа правда может застояться и засориться?

«Разгон лимфы» — выражение, которое любят блогеры, бьюти-индустрия и производители БАДов. Но с точки зрения доказательной медицины всё устроено гораздо сложнее.

Сергей Мозгунов флеболог, лимфолог, сосудистый хирург медицинского центра «Династия» «У здорового человека лимфа не может буквально "стоять". Она движется постоянно, пусть и медленно. А полная остановка оттока — уже тяжелое состояние, при котором человеку требуется медицинская помощь, иногда даже хирургическая. Миф про "очищение" тоже звучит красиво, но к реальной физиологии не имеет отношения. Лимфа — не фильтр, который забивается токсинами, а часть транспортной системы организма. За настоящую очистку отвечают прежде всего печень и почки: именно они выводят продукты обмена естественным путём. А лимфатическая система лишь перемещает жидкость и продукты обмена дальше по организму. Поэтому детокс-чаи, лимфодренажные таблетки, голодания и другие попытки срочно "отфильтровывать" лимфу не имеют доказанной эффективности. Более того, они могут навредить: например, нарушить водно-солевой баланс, микрофлору кишечника или замаскировать реальные проблемы со здоровьем».

Значит причина отеков — в лимфе?

Не всегда. Скопление жидкости в тканях — это симптом, а не самостоятельное заболевание, и причин у него гораздо больше, чем кажется, объясняет Сергей Мозгунов. Часто дело вообще не в лимфатической системе, а в сосудах, работе сердца и почек, лишнем весе или образе жизни.

То, что в быту называют «застоем лимфы», может быть связано с:

положением тела во сне

малоподвижностью

особенностями работы

длительными перелетами или поездками

жарой

нарушением венозного оттока, например при варикозе

избытком соли или алкоголя

гормональными колебаниями

недосыпом

Именно отсюда берется утренняя отечность , ощущение тяжести и чувство, будто к вечеру тело немного «наливается». Главную роль здесь играют капилляры — мельчайшие сосуды, через которые жидкость постоянно перемещается между кровью и тканями. На этот процесс влияет сразу несколько факторов:

давление внутри сосудов белки крови, которые удерживают жидкость внутри состояние сосудистых стенок работа венозной и лимфатической систем, которые должны вовремя убирать избыток жидкости

Если баланс нарушается, жидкость начинает задерживаться в тканях — появляется припухлость. По словам Сергея, именно поэтому списывать все на «застой лимфы» — слишком большое упрощение.