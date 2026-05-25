«Весила 49 кг при росте 175 — и считала себя бесподобной!»: Мария Фурсова (Chisla) — откровенно об РПП, веганстве, опасных БАДах и новом отношении к телу

Основательница сети Chisla Мария Фурсова вышла победительницей из битвы с РПП и теперь кормит всех (белковыми!) завтраками в ресторане при огромном спортзале на Барочной.
Суперсила: пять звезд, скалодром и все свои
Могу точно сказать, что наш Chisla восемь лет назад стал первым в Петербурге салоном красоты, где каждого гостя принимают в отдельном кабинете — неважно, это укладка, архитектура бровей, хиромассаж или депиляция. Я хотела создать тут полную приватность и консьерж-сервис уровня токийского «Ритца». А вот в спортзале Chisla всё по-другому: на единственном в городе скалодроме с подсветкой нужных зацепов, в сайкл-студии, в 25-метровом панорамном бассейне и в ресторане здорового питания рождаются прекрасная дружба и целые комьюнити. По моей душе растекается мед, когда вижу близких в любом из этих мест — только сегодня утром встретила в зале свекровь и трех подруг!
Что делать: проверка здоровья и локальные продукты без читинга
Во-первых и в-главных, обязательны чекапы раз в полгода по утвержденному Минздравом стандарту. После сорока нельзя забывать про регулярные ФГДС и колоноскопию — тот случай, когда страдания (не такие уж сильные под седацией!) оправданы, потому что в разы снижают онкориски. Во-вторых, советую питаться чисто. Никаких сложных соусов и трехчасовых танцев у плиты: человек должен распознавать природный вкус продукта. И желательно, локального продукта. Есть мнение, что бум аутоиммунок сейчас возник из-за того, что наши организмы видят врагов в непривычной для родных широт еде. В целом, здоровый рацион — это белки, жиры и углеводы без исключения любого из элементов, а также завтрак, обед и ужин без перекусов. Я вообще считаю, что сегодня почти все люди переедают, и тянется это с детской установки «пока тарелка не будет чистой, из-за стола не встанешь».
Жакет TRUE RED, лонгслив и сабо NUME, джинсы LUVELENA, очки MAX & CO, серьги CAVIAR JEWELLERY
Чего не делать: экстремальные диеты и спорт на выживание
Интервальное голодание, кето, сыроедение — давайте без крайностей. Я могу говорить об этом смело, потому что сама прошла долгий путь к здоровым отношениям с едой. Много лет была веганом, и белка практически не получала — только совсем немного растительного в бобах. Кто-то стресс заедает, а кто-то, как я, наоборот. Весила тогда 49 килограммов при росте 175, имела серую кожу и считала себя бесподобно красивой. Победить РПП и начать нормально питаться удалось только двенадцать лет назад. И тогда же оказалось, что я мясоед. Впрочем, женщинам особенно полезно восполнять потери железа — иначе ухудшается качество кожи, волос, да и в целом страдает весь организм. И важно: не менее опасно, чем недоедать, убиваться на тренировках шесть раз в неделю. Напрягся — расслабился. Нельзя постоянно себя нагружать и верить, что тело оставит это незамеченным. Двухчасовая пробежка утром? Это не бег для здоровья, это бег от тревожных мыслей.
Точка опоры: йогический сон и дыхание по квадрату
Каждое утро практикую кундалини-йогу. Она научила меня, человека, который загорается как спичка, справляться с эмоциями и не придавать окраску никаким событиям. Случился конфликт? Что ж, в споре рождается истина. Или не рождается. Мы ничего особо не контролируем в мире, и лучше принять это как данность. А когда в течение дня все же думаю, что готова кого-то убить (совещание! родительское собрание! ДПС!), использую техники пранаямы, попеременное дыхание ноздрями. Обычные психотерапевтические приемы — «квадрат» со сжатием-разжимом кулаков на счет тоже отлично срабатывают даже во время панической атаки. Ну а два-три вечера в неделю — время йоги-нидры. Это осознанная релаксация, почти сон.
Минус вайб: детоксы и пригоршни биодобавок
Генетика у меня, к сожалению, не звездная. Говорю как гордая обладательница аутоиммунного тиреоидита. Это диагноз с описанием «только встал — уже устал». И с ним легко было попасться в руки недобросовестных нутрициологов. Один такой назначил мне пить горсть БАДов утром и такую же горсть вечером. Через полгода я получила токсическое поражение печени. Опыт так себе, не рекомендую. Но я вывела себя в стойкую ремиссию одним только питанием, без лекарств и добавок. Все перечисленное вообще можно принимать исключительно по назначению врача и после анализов. А клизмы и тюбинги для «очищения» — вообще гигантский редфлаг. Если это не реанимационные мероприятия, не операция и не эндоскопия, то никакое вторжение в тело трубок и прочих странных предметов никак не оправдано.
Плюс вайб: динамический ультрамассаж, полимолочка и световые маски
Люблю доступные, но очень эффектные в деле клеточного восстановления процедуры для лица в нашем Chisla — ультразвуковой лифтинг LDM и фотодинамическую терапию (многоуровневый буст для кожи). Вообще оставила бы эти два аппарата на рынке вместо десятков бесполезных или мало кому подходящих. Простите, коллеги из клиник косметологии! Делаю инъекции полимолочной кислоты и коллагена, использую LED-маски и расческу с инфракрасным светом — увидела у моей подруги, примы Театра балета Эйфмана Маши Абашовой, и всерьез их полюбила.
К кому идти: кондитер и тренеры
Заглядываю в кафе Ани Красовской за веганскими десертами с минимальным калоражем и максимальным счастьем. И занимаюсь с тренерами Chisla — почти все они не просто фитнес-инструкторы, которые могут научить хукам, упражнениям на петлях TRX и правильной стойке на вибрирующей платформе BOSU, но еще и находят подход к каждому гостю с упором на реабилитацию — блестяще ставят технику микродвижений и могут помочь восстановиться даже после операций на позвоночнике.
Автор: Алла Шарандина
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