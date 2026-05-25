«Весила 49 кг при росте 175 — и считала себя бесподобной!»: Мария Фурсова (Chisla) — откровенно об РПП, веганстве, опасных БАДах и новом отношении к телу

Суперсила: пять звезд, скалодром и все свои

Могу точно сказать, что наш Chisla восемь лет назад стал первым в Петербурге салоном красоты, где каждого гостя принимают в отдельном кабинете — неважно, это укладка, архитектура бровей, хиромассаж или депиляция. Я хотела создать тут полную приватность и консьерж-сервис уровня токийского «Ритца». А вот в спортзале Chisla всё по-другому: на единственном в городе скалодроме с подсветкой нужных зацепов, в сайкл-студии, в 25-метровом панорамном бассейне и в ресторане здорового питания рождаются прекрасная дружба и целые комьюнити. По моей душе растекается мед, когда вижу близких в любом из этих мест — только сегодня утром встретила в зале свекровь и трех подруг!

Что делать: проверка здоровья и локальные продукты без читинга

Во-первых и в-главных, обязательны чекапы раз в полгода по утвержденному Минздравом стандарту. После сорока нельзя забывать про регулярные ФГДС и колоноскопию — тот случай, когда страдания (не такие уж сильные под седацией!) оправданы, потому что в разы снижают онкориски. Во-вторых, советую питаться чисто. Никаких сложных соусов и трехчасовых танцев у плиты: человек должен распознавать природный вкус продукта. И желательно, локального продукта. Есть мнение, что бум аутоиммунок сейчас возник из-за того, что наши организмы видят врагов в непривычной для родных широт еде. В целом, здоровый рацион — это белки, жиры и углеводы без исключения любого из элементов, а также завтрак, обед и ужин без перекусов. Я вообще считаю, что сегодня почти все люди переедают, и тянется это с детской установки «пока тарелка не будет чистой, из-за стола не встанешь».