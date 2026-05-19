5 топовых хирургов Петербурга, которые знают все о трансплантации, регенерации и операциях будущего

Евгений Серезлеев

хирург-онколог, эндоскопист, завотделением.

Гатчинская клиническая больница

Онколог-эндоскопист сделал полный ресет лапароскопии в бюджетной областной больнице (той самой, которую превращает в технологичный хаб его ментор и герой наших первых «Новых имен в медицине —2023» Ростислав Павлов!). Оборудование в гатчинской клинике уже было, но нужно было его эффективно использовать — а значит, перезагрузить все процессы и замотивировать команду. Серезлеев с челленджем справился: теперь и в экстренной, и в плановой хирургии гораздо чаще делают малоинвазивные операции с крошкой-камерой внутри прокола. Меньше порезов — короче реабилитация и ниже риски. Так хирург Серезлеев внедрил в Гатчине принцип fast-track: он ставит пациентов на ноги (буквально!) почти сразу после операции и выписывает на второй день — в итоге они получают минимум осложнений и не успевают схватить внутрибольничные инфекции. За организацию этой системы в госклинике Евгений получил международную премию The Iconic «Люди дела». Титул он подтверждает тройной специализацией: хирург, онколог, эндоскопист — и реальной практикой. За девять лет — больше 1500 операций в общей хирургии и еще столько же (и планово, и экстренно) на молочной железе.

Какие новые ПДД нужны в больнице, чтобы ускорить движение пациентов?

Главное — понятный и быстрый маршрут к хирургу и в стационар. Потоки пациентов не должны пересекаться: мы разводим плановых и экстренных, инфекционных и неинфекционных. Это вопрос и безопасности, и комфорта. Есть и менее заметные, но очень важные вещи — например, цветные браслеты, которые мы надеваем пациентам с аллергиями или другими повышенными рисками. Все эти детали могут казаться незначительными по отдельности, но вместе они и формируют ту самую современную, безопасную и эффективную медицину.