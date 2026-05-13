5 отличных эндокринологов Петербурга, которые знают все о гормонах, диабете, щитовидке и здоровом похудении

Гормоны управляют нами, а они управляют гормонами — выдающиеся петербургские эндокринологи сохраняют жизни, спасают мозг и возвращают стройное тело всем, кто по нему скучал!

На Анне Мурашевой: блуза DOLCE & GABBANA (ДЛТ), юбка и макинтош ROGOV, колготки CALZEDONIA
Фото: В. Каштан, Н. Сатлер. Стиль: В. Дуров. Визаж и волосы: М. Швец. Ассистентыстилиста: В. Зелёная, Е. Ефремова. Ассистент продюссера: А. Чиркова. Свет: И. Волков, П. Знаменский (Octalight). Ретушь: А. Билык, С. Полякова.

Анна Мурашева

эндокринолог, к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории клинической эндокринологии, доцент кафедры факультетской терапии с клиникой НМИЦ им. В.А. Алмазова
Клиника «Медицина Северо-Запад»

Анна сохраняет качество жизни (памяти, внимания и мышления!) пациентам с диабетом. Дано: глюкоза годами повреждает сосуды головы и сами нейроны — и инсульты у диабетиков случаются почти вдвое чаще, а вместе с ними приходят когнитивные проблемы. И здесь эндокринолог Мурашева работает на опережение: смотрит на состояние внутренней оболочки сосудов по биомаркерам, проводит тесты и разбирает процессы на клеточном уровне в лаборатории.
Петербургский доктор известна по всему миру: автор 70 публикаций в топ-базах, обладательница международных грантов совершила прорыв в пандемийном 2020-м — доклад доктора Мурашевой на Европейском конгрессе по диабету ворвался в топ-10 самых обсуждаемых и стал учебным пособием для всех (да!) врачей Латинской Америки и Китая. А сейчас Анна работает над докторской: изучает, как современные сахароснижающие препараты защищают кости и мозг.

Звучит как кликбейт (или заговор биг фармы!), но семаглутид правда оберегает мозг?

Да, агонисты GLP-1 — оригинальные препараты и аналоги — действительно могут это делать. Изначально их создавали для лечения диабета, а уже потом начали использовать для снижения веса. Сейчас мы понимаем, что их эффект гораздо шире: они помогают не только контролировать массу тела, но и снижают риски для сердца, печени, почек и нервной системы. Но важно помнить: это серьезная терапия с противопоказаниями. Такие препараты должен подбирать врач — самостоятельно назначать их себе или близким небезопасно.

Фото: Елизавета Хабарова

Ирина Журавлева

эндокринолог
Клиника Фомина, Lahta Clinic

Доктор Журавлева дает шанс на материнство женщинам с суровыми гормональными сбоями, которые связаны с нарушением работы и одной, и нескольких желез одновременно — гипофиза, щитовидной, надпочечников. А также ведет прием беременных пациенток с диабетом и гиперпролактинемией (выработкой пролактина сверх нормы!). Знания по репродуктивной эндокринологии выпускница СПбГМУ им. Павлова и ординатуры НМИЦ им. Алмазова Журавлева прокачивает на международных обучениях и конгрессах — от экспертного форума ENEA по причинам бесплодия до мероприятий Европейской ассоциации по изучению диабета EASD. Редкие скиллы — помповую инсулинотерапию и непрерывный мониторинг глюкозы — эндокринолог освоила и успешно применяет. В школах самоконтроля сахарного диабета она учит пациентов тому, как самостоятельно грамотно управлять лечением и не отдавать болезнь на полный контроль врачу.

К кому бежать при проблемах с зачатием — к репродуктологу или к эндокринологу?

Иногда беременность и правда не наступает из-за гормональных сбоев. Если их вовремя обнаружить и скорректировать, все может произойти естественным образом. Чаще всего речь идет о таких состояниях, как повышенный уровень пролактина, синдром поликистозных яичников, сахарный диабет или клинически значимое ожирение. Когда эти проблемы берут под контроль, шансы на беременность вырастают очень заметно.

Фото: Светлана Богомолова

Дина Реброва

эндокринолог, к.м.н., доцент кафедры эндокринной хирургии СПбГУ
Клиника им. Н.И.Пирогова

Все новейшие исследования по оземпику и его собратьям — это к ведущему петербургскому специалисту по лечению диабета и ожирения из Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова. С подробным разбором того, где в действии его активной молекулы семаглутида — докмед, а где пугающие мифы, Реброва выступает на конференциях, публикует научные статьи (их уже больше 100!), участвует в научпоп-подкастах и пишет просветительский блог, где переводит с медицинского на человеческий.
При этом Дина — эндокринолог-инноватор! Она стала соавтором технологий, которые делают операции на щитовидной железе гораздо безопаснее — например, снижают риски повреждения голосового нерва и крошечных, но очень важных паращитовидных желез, отвечающих за обмен кальция в организме.

Мы ждем массовые побочки от оземпика лет через десять?

Опасения, что у этого средства есть скрытая побочка в долгосрочной перспективе, сильно преувеличены. Такие препараты применяются больше 15 лет, их безопасность хорошо изучена. Сам семаглутид — уже третья ступень развития этой группы, а не что-то принципиально новое. Поэтому широко обсуждаемые сейчас негативные эффекты, например влияние на мышцы или кости, — не сенсация, а давно известные вещи. Под наблюдением врача их можно держать под контролем. При этом массовый опыт дал и новые наблюдения, например, оказалось, что семаглутид может снижать тягу к алкоголю!

Фото из личного архива

Максим Кузнецов

эндокринолог

Кортизол не виноват в отеках? Шторм гормонов не равно жир? Шок! Вот так доктор-просветитель Кузнецов жжет глаголом на 300К подписчиков в соцсетях и в бестселлере «Сожги свою диету» (такое нам надо — полное название книги Максима: «Как питаться, чтобы потерять вес, а не рассудок»). Кузнецов экспрессивно и со ссылками на пабмед объясняет: у гормонов почти всегда есть алиби в наборе веса. Почему анализ на инсулин никому не нужен, витаминные коктейли ничем не лучше овощного салата, а кортизол действительно не виновен в ваших отеках — эту ценную информацию специалист по эндокринным патологиям уже десять лет несет в массы. Свой черный пояс по гормональным кейсам эндокринолог заслужил, ежедневно разбираясь с нарушениями щитовидки и сахарным диабетом всех типов. Ну а глобальная миссия Максима — через просвещение повлиять на эпидемию ожирения: на приемах (и на авторском курсе!) доктор разъясняет триггеры срывов и помогает выстроить стратегию питания, которую реально соблюдать десятилетиями.

В рилсах только и говорят, что живот — от кортизола. То есть если мы в стрессе, то не видать нам стройной талии?

Жир распределяется в первую очередь по генетике: у одних он накапливается в области живота, у других — на бедрах или в других зонах. Идея про «кортизоловый живот» в бытовом смысле — миф. Кортизол действительно влияет на организм, но выраженные изменения бывают крайне редко. Например, при опухолях, когда гормон вырабатывается в избытке. В таких случаях картина тяжелая и системная: резко меняется мышечная масса, тело теряет силу, и живот увеличивается не из-за жира, а из-за общего нарушения обмена и структуры тканей.

Фото: Система клиник МЕДИ

Евгения Улупова

эндокринолог
«МЕДИ на Невском»

Доктор Улупова знает все о сахарном диабете — и даже о центральном несахарном! Сложное и экзотическое (примерно в 3 500 раз реже обычного диабета) заболевание может привести к отказу почек. Человек с таким диагнозом пьет больше трех литров воды в день и кажется себе приверженцем ЗОЖ-постулатов. Но член городской ассоциации эндокринологов Улупова понимает, как отличить полезную привычку от атипичной жажды, которая возникает у пациентов c несахарным диабетом. К Евгении — вообще всем, кто испытывает стресс и намерен восстановить свой гормональный баланс, но не хочет, например, принимать антидепрессанты. Улупова вникает в анамнез и действует по принципу разделяй (гормональные штормы и ментальный шум) и властвуй (над метаболизмом и физиологическими сбоями), всегда привлекая коллег — диетологов, терапевтов, психологов — чтобы решить проблему в самом корне. О связи гормонов и психосоматики Евгения знает и охотно этим знанием делится на курсе «PRO гормоны» в столичном Институте психологии и психотерапии.

Кто в зоне риска несахарного диабета?

Суть заболевания — в дефиците гормона, который регулирует водный баланс, из-за чего организм теряет слишком много жидкости. Чаще всего это связано с проблемами в области гипофиза. Но иногда случается, например, после черепно-мозговых травм. Правда, есть случаи, когда несахарный диабет возникает вообще без причины — этому пока нет объяснения, но я верю, что она найдется.

Новые имена в медицине
