5 отличных эндокринологов Петербурга, которые знают все о гормонах, диабете, щитовидке и здоровом похудении

Анна Мурашева

эндокринолог, к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории клинической эндокринологии, доцент кафедры факультетской терапии с клиникой НМИЦ им. В.А. Алмазова

Клиника «Медицина Северо-Запад»

Анна сохраняет качество жизни (памяти, внимания и мышления!) пациентам с диабетом. Дано: глюкоза годами повреждает сосуды головы и сами нейроны — и инсульты у диабетиков случаются почти вдвое чаще, а вместе с ними приходят когнитивные проблемы. И здесь эндокринолог Мурашева работает на опережение: смотрит на состояние внутренней оболочки сосудов по биомаркерам, проводит тесты и разбирает процессы на клеточном уровне в лаборатории.

Петербургский доктор известна по всему миру: автор 70 публикаций в топ-базах, обладательница международных грантов совершила прорыв в пандемийном 2020-м — доклад доктора Мурашевой на Европейском конгрессе по диабету ворвался в топ-10 самых обсуждаемых и стал учебным пособием для всех (да!) врачей Латинской Америки и Китая. А сейчас Анна работает над докторской: изучает, как современные сахароснижающие препараты защищают кости и мозг.

Звучит как кликбейт (или заговор биг фармы!), но семаглутид правда оберегает мозг?

Да, агонисты GLP-1 — оригинальные препараты и аналоги — действительно могут это делать. Изначально их создавали для лечения диабета, а уже потом начали использовать для снижения веса. Сейчас мы понимаем, что их эффект гораздо шире: они помогают не только контролировать массу тела, но и снижают риски для сердца, печени, почек и нервной системы. Но важно помнить: это серьезная терапия с противопоказаниями. Такие препараты должен подбирать врач — самостоятельно назначать их себе или близким небезопасно.