5 отличных эндокринологов Петербурга, которые знают все о гормонах, диабете, щитовидке и здоровом похудении

Гормоны управляют нами, а они управляют гормонами — выдающиеся петербургские эндокринологи сохраняют жизни, спасают мозг и возвращают стройное тело всем, кто по нему скучал!
Анна Мурашева
эндокринолог, к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории клинической эндокринологии, доцент кафедры факультетской терапии с клиникой НМИЦ им. В.А. Алмазова
Клиника «Медицина Северо-Запад»
Анна сохраняет качество жизни (памяти, внимания и мышления!) пациентам с диабетом. Дано: глюкоза годами повреждает сосуды головы и сами нейроны — и инсульты у диабетиков случаются почти вдвое чаще, а вместе с ними приходят когнитивные проблемы. И здесь эндокринолог Мурашева работает на опережение: смотрит на состояние внутренней оболочки сосудов по биомаркерам, проводит тесты и разбирает процессы на клеточном уровне в лаборатории.
Петербургский доктор известна по всему миру: автор 70 публикаций в топ-базах, обладательница международных грантов совершила прорыв в пандемийном 2020-м — доклад доктора Мурашевой на Европейском конгрессе по диабету ворвался в топ-10 самых обсуждаемых и стал учебным пособием для всех (да!) врачей Латинской Америки и Китая. А сейчас Анна работает над докторской: изучает, как современные сахароснижающие препараты защищают кости и мозг.
Звучит как кликбейт (или заговор биг фармы!), но семаглутид правда оберегает мозг?
Да, агонисты GLP-1 — оригинальные препараты и аналоги — действительно могут это делать. Изначально их создавали для лечения диабета, а уже потом начали использовать для снижения веса. Сейчас мы понимаем, что их эффект гораздо шире: они помогают не только контролировать массу тела, но и снижают риски для сердца, печени, почек и нервной системы. Но важно помнить: это серьезная терапия с противопоказаниями. Такие препараты должен подбирать врач — самостоятельно назначать их себе или близким небезопасно.
Ирина Журавлева
эндокринолог
Клиника Фомина, Lahta Clinic
Доктор Журавлева дает шанс на материнство женщинам с суровыми гормональными сбоями, которые связаны с нарушением работы и одной, и нескольких желез одновременно — гипофиза, щитовидной, надпочечников. А также ведет прием беременных пациенток с диабетом и гиперпролактинемией (выработкой пролактина сверх нормы!). Знания по репродуктивной эндокринологии выпускница СПбГМУ им. Павлова и ординатуры НМИЦ им. Алмазова Журавлева прокачивает на международных обучениях и конгрессах — от экспертного форума ENEA по причинам бесплодия до мероприятий Европейской ассоциации по изучению диабета EASD. Редкие скиллы — помповую инсулинотерапию и непрерывный мониторинг глюкозы — эндокринолог освоила и успешно применяет. В школах самоконтроля сахарного диабета она учит пациентов тому, как самостоятельно грамотно управлять лечением и не отдавать болезнь на полный контроль врачу.
К кому бежать при проблемах с зачатием — к репродуктологу или к эндокринологу?
Иногда беременность и правда не наступает из-за гормональных сбоев. Если их вовремя обнаружить и скорректировать, все может произойти естественным образом. Чаще всего речь идет о таких состояниях, как повышенный уровень пролактина, синдром поликистозных яичников, сахарный диабет или клинически значимое ожирение. Когда эти проблемы берут под контроль, шансы на беременность вырастают очень заметно.
Дина Реброва
эндокринолог, к.м.н., доцент кафедры эндокринной хирургии СПбГУ
Клиника им. Н.И.Пирогова
Все новейшие исследования по оземпику и его собратьям — это к ведущему петербургскому специалисту по лечению диабета и ожирения из Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова. С подробным разбором того, где в действии его активной молекулы семаглутида — докмед, а где пугающие мифы, Реброва выступает на конференциях, публикует научные статьи (их уже больше 100!), участвует в научпоп-подкастах и пишет просветительский блог, где переводит с медицинского на человеческий.
При этом Дина — эндокринолог-инноватор! Она стала соавтором технологий, которые делают операции на щитовидной железе гораздо безопаснее — например, снижают риски повреждения голосового нерва и крошечных, но очень важных паращитовидных желез, отвечающих за обмен кальция в организме.
Мы ждем массовые побочки от оземпика лет через десять?
Опасения, что у этого средства есть скрытая побочка в долгосрочной перспективе, сильно преувеличены. Такие препараты применяются больше 15 лет, их безопасность хорошо изучена. Сам семаглутид — уже третья ступень развития этой группы, а не что-то принципиально новое. Поэтому широко обсуждаемые сейчас негативные эффекты, например влияние на мышцы или кости, — не сенсация, а давно известные вещи. Под наблюдением врача их можно держать под контролем. При этом массовый опыт дал и новые наблюдения, например, оказалось, что семаглутид может снижать тягу к алкоголю!
Максим Кузнецов
эндокринолог
Кортизол не виноват в отеках? Шторм гормонов не равно жир? Шок! Вот так доктор-просветитель Кузнецов жжет глаголом на 300К подписчиков в соцсетях и в бестселлере «Сожги свою диету» (такое нам надо — полное название книги Максима: «Как питаться, чтобы потерять вес, а не рассудок»). Кузнецов экспрессивно и со ссылками на пабмед объясняет: у гормонов почти всегда есть алиби в наборе веса. Почему анализ на инсулин никому не нужен, витаминные коктейли ничем не лучше овощного салата, а кортизол действительно не виновен в ваших отеках — эту ценную информацию специалист по эндокринным патологиям уже десять лет несет в массы. Свой черный пояс по гормональным кейсам эндокринолог заслужил, ежедневно разбираясь с нарушениями щитовидки и сахарным диабетом всех типов. Ну а глобальная миссия Максима — через просвещение повлиять на эпидемию ожирения: на приемах (и на авторском курсе!) доктор разъясняет триггеры срывов и помогает выстроить стратегию питания, которую реально соблюдать десятилетиями.
В рилсах только и говорят, что живот — от кортизола. То есть если мы в стрессе, то не видать нам стройной талии?
Жир распределяется в первую очередь по генетике: у одних он накапливается в области живота, у других — на бедрах или в других зонах. Идея про «кортизоловый живот» в бытовом смысле — миф. Кортизол действительно влияет на организм, но выраженные изменения бывают крайне редко. Например, при опухолях, когда гормон вырабатывается в избытке. В таких случаях картина тяжелая и системная: резко меняется мышечная масса, тело теряет силу, и живот увеличивается не из-за жира, а из-за общего нарушения обмена и структуры тканей.
Евгения Улупова
эндокринолог
«МЕДИ на Невском»
Доктор Улупова знает все о сахарном диабете — и даже о центральном несахарном! Сложное и экзотическое (примерно в 3 500 раз реже обычного диабета) заболевание может привести к отказу почек. Человек с таким диагнозом пьет больше трех литров воды в день и кажется себе приверженцем ЗОЖ-постулатов. Но член городской ассоциации эндокринологов Улупова понимает, как отличить полезную привычку от атипичной жажды, которая возникает у пациентов c несахарным диабетом. К Евгении — вообще всем, кто испытывает стресс и намерен восстановить свой гормональный баланс, но не хочет, например, принимать антидепрессанты. Улупова вникает в анамнез и действует по принципу разделяй (гормональные штормы и ментальный шум) и властвуй (над метаболизмом и физиологическими сбоями), всегда привлекая коллег — диетологов, терапевтов, психологов — чтобы решить проблему в самом корне. О связи гормонов и психосоматики Евгения знает и охотно этим знанием делится на курсе «PRO гормоны» в столичном Институте психологии и психотерапии.
Кто в зоне риска несахарного диабета?
Суть заболевания — в дефиците гормона, который регулирует водный баланс, из-за чего организм теряет слишком много жидкости. Чаще всего это связано с проблемами в области гипофиза. Но иногда случается, например, после черепно-мозговых травм. Правда, есть случаи, когда несахарный диабет возникает вообще без причины — этому пока нет объяснения, но я верю, что она найдется.
