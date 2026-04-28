Онколог Ростислав Павлов возглавил одно из подразделений «Сбера»

В должности вице-президента индустрии здоровья «Сбера» хирург-онколог и лауреат премии Собака.ru «Новые имена в медицине» Ростислав Павлов будет отвечать за стратегическое развитие направления, сообщается на сайте компании.

Под руководством Павлова корпорация будет развивать цифровые медицинские сервисы, в том числе на базе искусственного интеллекта, а также внедрять новые технологии, которые должны сделать медицинскую помощь доступнее и качественнее.

Индустрия здоровья «Сбера» — это экосистема цифровых медицинских сервисов и решений. В нее в том числе входит платформа «СберЗдоровье», которая предлагает телемедицину, запись к врачам и инструменты для мониторинга состояния здоровья.

С 2019 года Ростислав Павлов работал онкологом в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова, а уже с 2020 года занялся хирургической практикой в больнице «РЖД-Медицина». В 2022 году Павлов стал руководителем компании «Мой медицинский центр – Высокие технологии». Год спустя он получил должность советника председателя правления «СОГАЗ». Позже он перешел на работу в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу, где занял пост заместителя главного врача.

