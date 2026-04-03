Витамин С: есть ли в нем смысл? Он правда защищает от вирусов, старения и слабости или мы пьем его по привычке?

Зачем нам этот витамин

Если убрать привычную ассоциацию с простудой, окажется, что у аскорбиновой кислоты, или, другими словами, витамина С, гораздо больше задач и ни одна из них не сводится к «быстрому спасению от насморка». Исследования показывают: он не снижает вероятность заболеть, максимум — может немного сократить время болезни. Так что роль этого вещества в организме куда шире и сложнее.

Человек, в отличие от большинства животных, не способен синтезировать витамин С самостоятельно — он должен регулярно поступать с пищей.

Прежде всего Аскорбиновая кислота нужна для выработки коллагена — белка, от которого зависит состояние кожи, сосудов, связок и костей. Проще говоря, всего, что отвечает за прочность, упругость и способность тканей восстанавливаться.

Параллельно витамин С выполняет и другие функции:

Участвует в обмене железа и поддерживает работу сердца.

Защищает клетки от повреждений: нейтрализует свободные радикалы — нестабильные молекулы, которые со временем ускоряют старение и развитие хронических заболеваний.

Влияет на работу нервной системы: помогает клеткам передавать сигналы друг другу, что отражается на настроении и устойчивости к стрессу.

Участвует в синтезе L-карнитина и обмене белков.

Помогает восстанавливать другие антиоксиданты, например витамин Е.

Кому и сколько нужно аскорбиновой кислоты

Если питание нормальное, то серьезный дефицит витамина С — редкость. Большинство взрослых уже получает его достаточное количество с обычной едой. В среднем нужно около 75–90 мг в сутки.

Но бывают ситуации, когда уровень снижается: зимой, при однообразном рационе или проблемах с желудком и кишечником. В группе риска — курящие, пожилые, люди с хроническими заболеваниями, дети и беременные.

Во всех остальных случаях дополнительный прием чаще всего не нужен. Если в рационе есть овощи и фрукты, достаточное количество вещества поступает в организм естественным образом. Прием «на всякий случай» не дает дополнительных преимуществ.

Как закрыть потребность

Сделать это проще, чем кажется. Достаточно регулярно включать в меню продукты, богатые витамином С:

сладкий перец

капуста (брокколи, брюссельская)

зелень (петрушка, шпинат)

цитрусовые

киви

ягоды (смородина, облепиха)

Лучший сценарий — добавлять их в каждый прием пищи.