ДНК, гормоны, воспаление: 5 анализов, чтобы узнать свой биологический возраст, поймать сигналы старения и не паниковать раньше времени

Сколько вам лет — 20, 35, 50? А анализы вдруг заявляют — 67! Мы все чаще играем в эту игру с биологическим возрастом: сдаем тесты, сравниваем цифры и пытаемся понять, стареем ли мы быстрее нормы или все пока под контролем. Но можно ли на самом деле измерить свое увядание? Какие медицинские показатели реально имеют смысл, а какие — просто модный шум, рассказывает врач-биофизик Юлия Юсипова в книге «Дорожная карта долголетия. Практический курс для почти вечной жизни».
Можно ли измерить свой биологический возраст? Однозначно и с высокой достоверностью — нет, но есть ряд биомаркеров, которые вместе дают представление о темпе вашего старения. В практических целях рассмотрим несколько показателей, доступных сегодня.
- Эпигенетический возраст (DNAm age)
Что измеряется? Уровень метилирования [износа — прим. ред.] ДНК в ряде участков. Сдается как тест: забор крови или слюны, анализ по специальным панелям (Horvath Clock, GrimmAge, Dunedin PACE и др.).
Что показывает? Биологический возраст в годах по эпигенетическим часам позволяет оценить, старше или младше ваша биология относительно паспортного возраста. Например, GrimAge даже прогнозирует оставшуюся продолжительность жизни.
- Длина теломер
Что измеряется? Анализ средней длины теломер в лейкоцитах крови (методом ПЦР или FISH).
Что показывает? Клеточный износ: короткие теломеры ассоциированы с более высоким риском возрастных болезней и смертности. Позволяет отчасти оценить, не укорачиваются ли ваши «концевые колпачки» преждевременно? Однако вариабельность высокая, разница ± 5–10 лет — не редкость, поэтому результат анализируют вместе с другими маркерами.
- Воспалительные маркеры
Что измеряется? Уровень ультрачувствительного C-реактивного белка (hsCRP), интерлейкина-6 (IL-6), фактор некроза опухоли α и др. (анализ крови).
Что показывает? Уровень хронического воспаления. Повышенные показатели указывают на скрыто протекающий воспалительный процесс, связанный со старением. Например, hsCRP > 12 мг/л говорят о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний. С возрастом он у многих повышается, и цель — держать их внизу (диета, спорт).
- Гликированный гемоглобин (HbA1c)
Что измеряется? Процент гемоглобина, связанного с глюкозой (анализ крови).
Что показывает? Гликацию и риск диабета. Отражает средний уровень сахара в крови за ~3 месяца. Чем он выше, тем больше «сахарная нагрузка» на организм. У молодых людей нормой считается ~5%, допустимо до 5,7%; у пожилых — часто 5,8-6,2%. Выше 6,5% — критерий диабета. Этот маркер связан с риском осложнений (атеросклероз, нейропатии) и в целом с метаболическим возрастом.
- Гормональные маркеры старения
Что измеряется? Уровень дегидроэпиандростерон-сульфата (DHEA-S), уровень IGF-1, уровень ночного мелатонина.
Что показывает? Эндокринные изменения с возрастом. DHEA — гормон надпочечников, пик — в 20-30 лет, затем падает; низкий DHEA-S ассоциирован с ухудшением выживаемости у пожилых людей. IGF-1 связан с ростом и обменом веществ; слишком высокий может ускорять старение, слишком низкий — признак склонности к саркопении [потери мышечной массы и силы — прим. ред.], поэтому ищем баланс. Мелатонин — гормон сна, его ночная выработка снижается с возрастом, что нарушает сон и регенерацию. Измеряя эти гормоны, можно понять, соответствуют ли они вашему возрасту или «ушли» вперед.
Кроме вышеперечисленного, в оценке уровня здоровья и биологического возраста помогают данные:
- о липидном профиле (холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды), уровне сахара в крови и инсулина (анализ сдают натощак);
- маркер биологического возраста иммунной системы — индекс CD4/CD8 (соотношение Т-лимфоцитов снижается с возрастом);
- скорость ходьбы на 4–6 метров или тест подъема со стула (физические маркеры, очень показательные для пожилых людей).
В продвинутых клиниках anti-age предлагают тестировать уровень окислительного стресса (например, 8-оксогуанин в моче — маркер повреждения ДНК, идет и во многих панелях органических кислот), уровень теломеразы в иммунных клетках, композицию микробиоты кишечника (есть данные, что у долгожителей своя, особая микробиота). Но эти показатели пока только исследуются.
Из всего набора самый популярный сейчас эпигенетический тест возраста, потому что он суммирует многие показатели. Если он показывает, что ваш биологический возраст на 5 лет меньше паспортного, можете себя поздравить: вы делаете что-то правильно [или вам повезло с генами — прим. ред.]. Если больше — это повод задуматься и проверить свой образ жизни и здоровье.
Важно! Любые отдельные показатели в ваших тестах — не приговор. У двух людей с одинаковым паспортным возрастом и даже похожими анализами реальная скорость старения может отличаться. Поэтому подход комплексный: врачи оценивают и объективные маркеры, и функциональное состояние — выносливость, когнитивные функции, состав тела (мышечная и жировая ткань), состояние сосудов (по УЗИ или индексу лодыжка-плечо) и т. д. Все вместе складывается в достаточно объективную картину.
