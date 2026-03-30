ДНК, гормоны, воспаление: 5 анализов, чтобы узнать свой биологический возраст, поймать сигналы старения и не паниковать раньше времени

Можно ли измерить свой биологический возраст? Однозначно и с высокой достоверностью — нет, но есть ряд биомаркеров, которые вместе дают представление о темпе вашего старения. В практических целях рассмотрим несколько показателей, доступных сегодня.

Эпигенетический возраст (DNAm age)

Что измеряется? Уровень метилирования [износа — прим. ред.] ДНК в ряде участков. Сдается как тест: забор крови или слюны, анализ по специальным панелям (Horvath Clock, GrimmAge, Dunedin PACE и др.).

Что показывает? Биологический возраст в годах по эпигенетическим часам позволяет оценить, старше или младше ваша биология относительно паспортного возраста. Например, GrimAge даже прогнозирует оставшуюся продолжительность жизни.

Длина теломер

Что измеряется? Анализ средней длины теломер в лейкоцитах крови (методом ПЦР или FISH).

Что показывает? Клеточный износ: короткие теломеры ассоциированы с более высоким риском возрастных болезней и смертности. Позволяет отчасти оценить, не укорачиваются ли ваши «концевые колпачки» преждевременно? Однако вариабельность высокая, разница ± 5–10 лет — не редкость, поэтому результат анализируют вместе с другими маркерами.

Воспалительные маркеры

Что измеряется? Уровень ультрачувствительного C-реактивного белка (hsCRP), интерлейкина-6 (IL-6), фактор некроза опухоли α и др. (анализ крови).

Что показывает? Уровень хронического воспаления. Повышенные показатели указывают на скрыто протекающий воспалительный процесс, связанный со старением. Например, hsCRP > 12 мг/л говорят о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний. С возрастом он у многих повышается, и цель — держать их внизу (диета, спорт).

Гликированный гемоглобин (HbA1c)

Что измеряется? Процент гемоглобина, связанного с глюкозой (анализ крови).

Что показывает? Гликацию и риск диабета. Отражает средний уровень сахара в крови за ~3 месяца. Чем он выше, тем больше «сахарная нагрузка» на организм. У молодых людей нормой считается ~5%, допустимо до 5,7%; у пожилых — часто 5,8-6,2%. Выше 6,5% — критерий диабета. Этот маркер связан с риском осложнений (атеросклероз, нейропатии) и в целом с метаболическим возрастом.

Гормональные маркеры старения

Что измеряется? Уровень дегидроэпиандростерон-сульфата (DHEA-S), уровень IGF-1, уровень ночного мелатонина.

Что показывает? Эндокринные изменения с возрастом. DHEA — гормон надпочечников, пик — в 20-30 лет, затем падает; низкий DHEA-S ассоциирован с ухудшением выживаемости у пожилых людей. IGF-1 связан с ростом и обменом веществ; слишком высокий может ускорять старение, слишком низкий — признак склонности к саркопении [потери мышечной массы и силы — прим. ред.], поэтому ищем баланс. Мелатонин — гормон сна, его ночная выработка снижается с возрастом, что нарушает сон и регенерацию. Измеряя эти гормоны, можно понять, соответствуют ли они вашему возрасту или «ушли» вперед.