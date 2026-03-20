«Не голоден, но продолжаю есть»: как распознать компульсивное переедание и вернуть себе кнопку «стоп»

Холодильник становится злейшим врагом, а мамины пироги вызывают тревогу и лишают контроля. Разбираемся со специалистами, что такое компульсивные переедания, когда вместо конфеты стоит выбрать психолога и почему «ночной жор» бывает так сложно остановить.
Доктор, что со мной? Я ем и не могу остановиться!
Компульсивные, или психогенные переедания — тип расстройства пищевого поведения, при котором человек регулярно испытывает тягу к большому количеству еды. Он буквально поглощает пищу, делает это быстро и бесконтрольно, после чего ощущает вину, стыд или отвращение к себе. Однако, в отличие от булимии, такие переедания обычно никак не компенсируются: ни рвотой, ни слабительными или детокс-смесями, ни бегом на дорожке по 2 часа.
Гарвардские ученые выяснили, что количество компульсивных перееданий только растет: каждый год диагностируют на 0,96% больше случаев КП среди женщин. Мужчины, конечно, страдают расстройством реже — число диагнозов ежегодно увеличивается на 0,26% процентов. Более того, исследователи уверены, что цифры будут только расти до 2035 года!
Важно и то, что «пик» компульсивных перееданий часто приходится на возраст от 20 до 24 лет (в то время как, например, анорексия чаще встречается в подростковом возрасте), а само расстройство диагностируется в самых социально-экономически развитых странах.
То есть, любое переедание — болезнь?
Конечно, нет! Многие из нас ловили себя на мысли, что съели пару лишних конфет на ночь или переели салатов на Новый год. Неужели это настолько серьезная проблема? Когда начинать волноваться?
Александр Еричев
психолог и психотерапевт, д.м.н., профессор СЗГМУ им. Мечникова
«Как правило, у человека с расстройством пищевого поведения переедания случаются как минимум раз в неделю. Во время эпизода он съедает в несколько раз больше еды, чем обычно, часто такие пациенты едят очень быстро, до тошноты или неприятных ощущений в желудке. А триггером переедания обычно и вовсе не является чувство голода, чаще это чувство одиночества, тревога или скука. Как правило, во время таких приступов у человека субъективное ощущение, что он теряет контроль над процессом, он не может остановиться».
Чаще всего пациенты с расстройством переедают в одиночку, а не в заведениях или в компании. Некоторые люди, страдающие КП, описывают состояние примерно так: «Я начинаю есть и не могу остановится! Я не прекращаю даже после того, как у меня начинает болеть живот. Параллельно с этим думаю, что я слабовольная и ужасная, никогда не смогу привести себя в форму!».
Важно: человек, который столкнулся с КП обычно понимает, что с ним что-то не так и замечает патологию — переедания становятся частыми и начинают выходить из-под контроля. Так что не торопитесь записываться к психотерапевту, если просто переели десертов на дне рождения друга. Кстати, банка мороженого под мелодраму после трудного дня — тоже не компульсивное переедание, а, скорее, эмоциональный голод, о которым мы уже говорили.
Причины устрашающего голода и кто страдает от over-eating’а чаще других
Еще помните о влиянии глянцевых журналов, ПП-сдвига и «героинового шика» на распространение анорексии? Скорее всего — да. Но откуда у людей появляется тяга к бесконтрольному поеданию пищи? Это расстройство же никак не связано с нашим внешним видом!
Причин много. Некоторые исследователи РПП отмечают, что КП могут быть буквально наследственным, нейробиологическим или эндокринным расстройством (вспоминаем любимый оземпик и его последствия!). Есть и другие данные — механизм формирования тяги к компульсии схож с депрессией и даже зависимостью: у переедающих нарушается система вознаграждения, ингибиторного контроля и эмоциональной регуляцией. Но корректно ли говорить, что такие люди зависимость от еды?
Александр Еричев: «РПП отделяют от зависимого поведения прежде всего потому, что при пищевых нарушениях чаще встречается существенная озабоченность своим весом и фигурой. Для таких пациентов тело — центр, вокруг которого строится самооценка. При зависимости механизм иной».
Иногда компульсивные переедания — прямое следствие других пищевых расстройств. Например, если человек болел анорексией в 25 лет, вероятность, что его настигнет проблема КП в 35 достаточно высока. Иногда речь идет и о более коротких сроках, здесь подключается физиология и потребности: вспомните, как сильно вы были голодны, когда долго сидели на строгой диете! А что насчет того самого запретного вензеля с малиной? Как же хочется его съесть, когда нельзя!
Сергей Медведко
гастроэнтеролог клиники WClinic, автор блога Dr. Medok
«После длительного голода объем употребляемой пищи может увеличиваться, так как организм пытается компенсировать возникший дефицит и что более важно, после длительного голода люди как правило едят достаточно быстро, а чувство насыщения все же приходит не сразу. Также переедания могут быть следствием некоторых других заболеваний. Иногда при той же функциональной диспепсии пациенты могут отмечать отсутствие насыщения или увеличение объема пищи требуемое для насыщения. Некоторые эндокринологические заболевания тоже могут сопровождаться повышенным аппетитом».
Если говорить о возрасте, то в группе риска развития РПП находятся подростки и юноши и девушки до 25 лет — заболевание часто диагностируется среди молодежи. Как и другие пищевые расстройства, КП чаще встречается среди женщин.
Я переедаю, какие будут последствия?
Компульсии не всегда приводят к страшным последствиям для психики и тела. Все-таки еда — это не наркотики. Однако часто пациенты с РПП начинают испытывать серьезные проблемы с самооценкой и даже социализацией. Но главная мишень в организме переедающих — органы ЖКТ.
Сергей Медведко: «Частое употребление больших объемов пищи приводит к снижению чувствительности желудка и его растяжению, следовательно снижается скорость наступления насыщения. Буквально человек уже не наедается "стандартными" порциями. Это становится провоцирующим фактором рефлюксной болезни. [прим. ред. паталогическое состояние, при котором содержимое желудка попадает в пищевод]. А повышение массы тела приводит к появлению метаболических нарушений: накоплению жировой ткани в печени, повышению уровня холестерина, мочевой кислоты и развитию заболеваний».
ЗОЖ, разумные порции и сбалансированное питание помогут не только держать себя в форме, но и сохранить здоровье желудка.
Как распознать компульсивное переедание
Не будем ставить себе диагнозы раньше времени! Вот несколько явных признаков КП, при которых стоит задуматься о консультации психолога (и не только!).
Стоит насторожиться, если вы:
- съедаете значительное количество еды за короткое время (например, все содержимое стандартной недельной продуктовой корзины за 2 часа);
- не можете остановиться во время еды, чувствуете, что теряете контроль;
- во время эпизода переедания едите быстрее, чем обычно;
- едите до болей в животе/тошноты, неприятной сытости или других атипичных ощущений;
- едите много, когда не голодны;
- едите в одиночестве, стесняетесь объемов потребляемой пищи;
- испытываете ненависть, отвращение или злость к себе после эпизода переедания.
Чем помочь себе до обращения к специалисту
Психотерапия — самый эффективный метод работы с нарушениями пищевого поведения. Но мы уже знаем, что РПП часто обрушивается на совсем молодых людей, студентов и даже школьников, которым работа с терапевтом не всегда доступна.
Психолог Александр Еричев уверен: «Компульсивное переедание не обязательно имеет постоянную негативную динамику. Бывает и такое, что эпизоды становятся более редкими или уходят вовсе со временем. Например, если в его жизни снизилась стрессовая нагрузка, будни стабилизировались или ушли триггеры».
Одним из важнейших шагов на пути к ремиссии от РПП становится регулярное питание. Пациентам с КП нужно понимать, что их тело нуждается в пище несмотря ни на что! Не стоит доводить себя до состояния сильного голода, ведь именно оно может провоцировать очередной нежелательный эпизод. И главное — никаких диет!
«Если у человека присутствуют частые эпизоды переедания, либо диагностировано именно компульсивное переедание, нельзя использовать диеты, не рекомендуется использовать систему подсчета калорийности, либо какие-то вводить ограничения в питании, потому как все эти меры могут наоборот только усугубить ситуацию и ухудшить общее состояние человека. Таким пациентам стоит убирать запреты, переставать делить продукты на плохие и хорошие», — говорит врач-диетолог, эндокринолог Татьяна Филиппова.
Работать над пищевыми привычками нужно комплексно: помимо психотерапии, не будет лишним проконсультироваться у диетолога и эндокринолога. Один из самых эффективных сегодня методов борьбы с КП — «Правило трех» Марши Херринг.
По мнению специалиста, в рационе должно быть три полноценных приема пищи и от одного до трех перекусов. Самое интересное — Херринг советует переедающим осознанно добавлять в свою daily-рутину «еду для радости» (любимый чизбургер, шоколадка, бабл-ти или что душе угодно!).
В завтрак, обед и ужин стоит включать сложные углеводы (вроде овсянки, булгура или картофеля), добавить к ним белок (не забываем про растительный!) и полезные жиры. Конечно, помним про фрукты и овощи: клетчатка — наше все! Ну а заканчиваем основные приемы пищи своими самыми любимыми продуктами.
Сергей Медведко: «Нет никаких научно-обоснованных данных о пользе “очищающих” мероприятий. Более того, мы видим рост токсических поражений печени, на фоне употребления разных БАДов, трав или чего-то еще. Вопрос юридический — такие добавки не проходят должный контроль перед попаданием на рынок, мы даже не можем сказать точный состав этой баночки с красивым названием. В моей практике был случай постановки пациента в очередь на трансплантацию печени, после употребления “травок” для похудения: у человека развился цирроз».
Что меня ждет у психолога?
Обычно расстройства пищевого поведения лечатся научноподтвержденным методом — когнитивно-поведенческой терапией, в ходе которой специалист помогает разобрать связь между мыслями, чувствами и действиями. Иногда лечение поддерживают антидепрессантами (принимать их можно только с назначения врача-психиатра!), но этот способ считается второстепенным и опциональным.
«Часто в терапии используются разные варианты дневниковых записей. Например, когда я переел, что происходило в этот момент? Что я чувствовал, что я думал, чем я переел? Но обычно такие “дневники” используются параллельно с работой со специалистом как обучающая модель. Один из важных компонентов терапии — помочь пациенту понять, какой цикл включается, что поддерживает переедания. Например, “мне одиноко, я переедаю, в моменте мне немного спокойнее, потом я чувствую себя физически плохо, ругаю себя, на фоне подавленности мне вновь хочет переесть и я вновь переедаю”», — делится психолог Александр Еричев.
Редакция Собака.ru напоминает, что если вы заметили у себя признаки расстройства пищевого поведения, следует обратиться к специалисту для дальнейшей диагностики опасных для здоровья состояний.
Автор: Маргарита Тугарева
