«Не голоден, но продолжаю есть»: как распознать компульсивное переедание и вернуть себе кнопку «стоп»

Доктор, что со мной? Я ем и не могу остановиться!

Компульсивные, или психогенные переедания — тип расстройства пищевого поведения, при котором человек регулярно испытывает тягу к большому количеству еды. Он буквально поглощает пищу, делает это быстро и бесконтрольно, после чего ощущает вину, стыд или отвращение к себе. Однако, в отличие от булимии, такие переедания обычно никак не компенсируются: ни рвотой, ни слабительными или детокс-смесями, ни бегом на дорожке по 2 часа.

Гарвардские ученые выяснили, что количество компульсивных перееданий только растет: каждый год диагностируют на 0,96% больше случаев КП среди женщин. Мужчины, конечно, страдают расстройством реже — число диагнозов ежегодно увеличивается на 0,26% процентов. Более того, исследователи уверены, что цифры будут только расти до 2035 года!

Важно и то, что «пик» компульсивных перееданий часто приходится на возраст от 20 до 24 лет (в то время как, например, анорексия чаще встречается в подростковом возрасте), а само расстройство диагностируется в самых социально-экономически развитых странах.

То есть, любое переедание — болезнь?

Конечно, нет! Многие из нас ловили себя на мысли, что съели пару лишних конфет на ночь или переели салатов на Новый год. Неужели это настолько серьезная проблема? Когда начинать волноваться?

Александр Еричев психолог и психотерапевт, д.м.н., профессор СЗГМУ им. Мечникова «Как правило, у человека с расстройством пищевого поведения переедания случаются как минимум раз в неделю. Во время эпизода он съедает в несколько раз больше еды, чем обычно, часто такие пациенты едят очень быстро, до тошноты или неприятных ощущений в желудке. А триггером переедания обычно и вовсе не является чувство голода, чаще это чувство одиночества, тревога или скука. Как правило, во время таких приступов у человека субъективное ощущение, что он теряет контроль над процессом, он не может остановиться».

Чаще всего пациенты с расстройством переедают в одиночку, а не в заведениях или в компании. Некоторые люди, страдающие КП, описывают состояние примерно так: «Я начинаю есть и не могу остановится! Я не прекращаю даже после того, как у меня начинает болеть живот. Параллельно с этим думаю, что я слабовольная и ужасная, никогда не смогу привести себя в форму!».

Важно: человек, который столкнулся с КП обычно понимает, что с ним что-то не так и замечает патологию — переедания становятся частыми и начинают выходить из-под контроля. Так что не торопитесь записываться к психотерапевту, если просто переели десертов на дне рождения друга. Кстати, банка мороженого под мелодраму после трудного дня — тоже не компульсивное переедание, а, скорее, эмоциональный голод, о которым мы уже говорили.