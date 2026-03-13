Как просыпаться легче (без ненависти к будильнику!) и перестать откладывать подъём десять раз? Циклы сна, вечерние ловушки и гаджеты, которые будят мягче

Почему так сложно встать вовремя?

Эта проблема обычно не связана с силой воли. Жизнь в большом городе нарушает внутренние ритмы: постоянный стресс, тревожный фон, плотный график и привычка оставаться на связи допоздна не дают организму полноценно отключаться. Сон становится поверхностным, прерывистым, а утро — тяжелым.

Невролог клиники CMD Лефортово Оксана Мухина отмечает, что нарушения сна сегодня — одна из самых распространенных жалоб у жителей мегаполисов. Хроническая нагрузка и эмоциональный шум мешают мозгу вовремя перейти в режим глубокого восстановления и оставляют ощущение недосыпа даже после восьми часов в постели.

К этому добавляется наш типичный вечерний сценарий: «еще пара тиктоков и точно все». Яркий свет экранов подавляет выработку мелатонина и засыпание отодвигается все дальше. Плюс график «лягу попозже, а завтра как-нибудь соберусь», попытки отоспаться на выходных и тот самый социальный джетлаг, когда в будни мы живем по одному расписанию, а в субботу и воскресенье — по совсем другому. В итоге тело просто не успевает понять, когда ему спать, а когда — работать на полную.

Поэтому чувствовать себя разбитым можно и после 8 часов в постели. Сон состоит из циклов и стадий, и то, насколько легко получится встать, во многом зависит от фазы, в которой нас застает будильник.

Когда лечь, чтобы проснуться легко

Ночной отдых устроен гораздо сложнее, чем просто «залезть в кровать — отключиться — проснуться». Пока мы спим, организм проходит через несколько стадий, которые чередуются в определенном порядке. Именно от этого ритма во многом зависит, получится ли проснуться полным сил.

Оксана Мухина невролог клиники CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора «Сон имеет свою структуру и состоит из фазы медленного сна (NREM, которая занимает 75% от всего сна) и фазы быстрого сна (REM, на нее приходится 25%). Медленная фаза в свою очередь также делится на несколько стадий или фаз. В отечественной медицинской литературе обычно упоминаются четыре стадии. Чередуясь между собой, все стадии и фазы образуют общий цикл, средняя продолжительность которого составляет полтора часа. В норме сон может прерываться короткими пробуждениями, но все вместе они должны составлять не более 20 минут за ночь.

Получается, что за ночь обычно проходит 4-6 циклов сна. Если будильник срабатывает ближе к завершению одного из них — проснуться получается легко и естественно. Совсем другая история, если сигнал застает в середине этапа, попадая на момент глубокого отдыха: возникает ощущение вялости, словно сознание еще не полностью вернулось. Именно поэтому шесть часов сна иногда ощущаются легче, чем семь: если пробуждение попадает в правильную фазу, мозг уже почти готов проснуться.

Можно вывести простую формулу: чтобы встать бодрым, например, в 7:00, нужно заранее продумать отход ко сну так, чтобы время подъема выпадало на завершение полуторачасового цикла.

Считаем назад от подъема в 7:00:

6 циклов (9 часов сна) → лечь в 22:00

5 циклов (7 ч 30 мин) → лечь в 23:30

4 цикла (6 часов) → лечь в 01:00

И добавьте еще 10–15 минут на засыпание!