Мы привыкли думать, что тазовая область работает априори. Вернее, мы не привыкли о ней думать вообще. А зря — вовремя озаботившись вопросом, можно и сексуальную жизнь сделать в разы приятнее, и хронические боли профилактировать, и в целом «старение» этой зоны отодвинуть. Почему стоит зайти через мозг и психику, грамотную рутину и выборочный (!) спорт — составили задротский ликбез (зато с юмором) вместе с к.м.н., нейроурологом, лауреатом премии «Новые имена в медицине Петербурга» Глебом Ковалевым.
База: как устроен таз
Таз — это «коммунальная квартира», которая объединяет очень много «жильцов», то есть органов и систем, которые отвечают за выделительную и репродуктивную функции организма — те процессы, которые, с одной стороны, неотъемлемы, а с другой считаются сами собой разумеющимися: выведение продуктов жизнедеятельности, ведение половой жизни.
Любые сбои в этих процессах: болезненность, жжение, невозможность осуществить тот или иной акт или значительные трудности — значимый минус к качеству жизни (то, что кажется естественным, вдруг неосуществимо или осуществимо с огромным трудом!) Поэтому здоровью таза, равно как и здоровью сердца, легких, ЖКТ (о них почему-то мы думаем чаще), нужно уделять внимание. Активная и долгая жизнь — это про оптимальную работу всего тела.
Важно (иначале дальше непонятно): как связаны таз и мозг
Мозг отвечает за правильную работу человеческого тела. Таз поддерживает с ним контакт следующим образом.
Органы, мышцы, фасции («пленочки», которые покрывают наши органы и придают им форму) передают сигналы по нервам как по проводами. Кому они ее передают? Начальнику тазового отдела
легонькой промышленности — тазовому нервному сплетению. Оно воспринимает всю информацию от мочевого пузыря, мышц таза, кишечника, матки, влагалища и остальных органов таза, и передает информацию дальше по нервам в спинной мозг, в крестец (находится в позвоночнике), а тот в свою очередь — в префронтальную кору головного мозга — участок, который отвечает за контроль таза.
И вот теперь самое интересное: именно рядом с зоной, отвечающей за иннервацию таза, находится зона, отвечающая за тревогу То есть любой человек, у которого есть проблема с тазовым регионом, может сильно тревожиться и депрессовать!
Ключевое: триггеры сбоев в области таза
Триггеры — это явления или условия-провокаторы развития патологических процессов. Выделяют три категории триггеров: физические (травмы, повреждения, плоскопопый малоподвижный образ жизни), инфекционные (бактерии, вирусы) и стрессовые. И если с первыми все понятно, то последние до сих пор не очевидны даже врачам. Часто когда пациенты обращаются к урологам или гинекологам первичного звена, им ставят классические диагнозы: если мальчик — простатит, если девочка — цистит, и еще, увы, иногда на всякий случай назначают антибиотики, а потом препараты для восстановления микрофлоры. Но в 2 из 3 случаев дело вообще не в этом.
Вот, как ситуация обстоит на самом деле. Помним, что зона мозга, отвечающая за формирование тревоги, находится рядом с зоной, отвечающей за иннервацию таза. Когда у человека есть хронические стрессы, то переживание выливается в физическое состояние, и проблема возникает по принципу «где тонко, там и рвется». Мозг «словивший тревогу», подключает к решению вопроса область иннервации таза, та «звонит» крестцу, а он в свою очередь — тазовому сплетению. А тазовое сплетение начинает кошмарить всех, кого иннервирует, то есть тазовые системы. И какая из них была наиболее уязвимой в данный момент — и дает сбой.
Подобная ситуация, но с осложненным сценарием: начались проблемы в тазу (болезненный половой акт, к которому девушка не была готова), мышца спазмировались –> ушел сигнал в префронтальную кору, которая поделилась информацией с зоной тревоги, появилась тревожность –> префронтальная кора обеспокоилась еще больше –> пошел обратный сигнал в таз –> тазовое сплетение передает тревожное сообщение во все системы → либо ухудшается изначальная проблема (и дальше замкнутый круг), либо еще и появляется новая.
Нюанс: это не психосоматика!
Точнее будет термин — нейрофизиология, то есть механизм обмена электрическими импульсами между системами таза и мозгом. И базовую механику этого процесса нужно знать просто потому, что это помогает профилактировать урологические проблемы. Допустим, если человек на стрессе часто ходит в туалет, то порой необходимо сдержать себя, дать мочевому пузырю накопить жидкость и только после этого отправиться в уборную, иначе человек остается узником замкнутого круга. Та же история с активной мастурбацией, которая связана со спазмом тазовых мышц и приводит к еще большему их спазмированию.
(Не)глупый вопрос: достаточно просто сдерживаться, если триггерит?
Сдерживаться очень непросто, особенно если фактор-провокатор сильно выражен. Конечно, будем честны, все мы начинаем борьбу с проблемой самостоятельно, без обращения к врачу — применительно к нашему вопросу, могут помочь медитация, дыхательные практики, йога, пилатес, танцы, в общем, все методы, которые позволяют лучше почувствовать свое тело, выпустить стресс и напряжение. Но факт: надежнее и быстрее вопрос получится решить, если обратиться к урологу, который посоветует релевантные именно для вашего кейса стратегии (самостоятельные или профессиональные, к примеру, аппаратную реабилитацию). Возможно, понадобится консультация психотерапевта — в этом нет ничего страшного и стыдного, телесно-ориентированная терапия дает отличные результаты!
Итого: как заботиться о тазе самостоятельно
На самом деле таз — это та область, которая просто любит, чтобы ее особо не тревожили. Ему нравится умеренная физическая активность без упора на упражнения которые вызывают подъем внутрибрюшного давления (тяги, жимы и все, что приводит к перенапряжению мышц брюшного пресса), комфортная для обоих партнеров половая жизнь, аккуратная рутина (очищающим формулам с нейтральным pH, доказательным препаратам и гигиеническим средствам — да, а вот спринцеванию, свечам-БАДам и любым домашним экспериментам — нет).
Хорошие новости: что предлагает медицина для случаев разной сложности
На сегодняшний день появилось много центров, которые специализируются на здоровье тазового дна, но, к сожалению, не все из них способны представить высококлассных специалистов, которые могут провести диагностику и лечение в режиме одного окна. Очень часто пресловутый мультидисциплинарный подход подразумевает перенаправление пациента из одной клиники в другую, где есть знакомые, дружественные врачи, но они не работают в стенах одного учреждения. А если они не работают вместе, то у них всегда будут разнится подход и философия к введению конкретного случая.
Поэтому мы с командой и создали Научно-клинический центр нейроурологии и лечения тазовой боли: для нас самым принципиальным было объединение молодых врачей и доказательных технологий, которые мы адаптировали. Почему «адаптировали»? Потому что, и здесь мы будем очень честны, ни одна из технологий лечения тазовой боли пока не является уникальной для медицины, но она может стать уникальной для нейроурологии. Допустим, мы научились применять нейромодуляцию для пациентов с нарушениями функций тазовых органов — а пришла это методика из области нейрореабилитации людей, у которых есть нарушение функции или травмы спинного мозга. То же касается методики биологической обратной связи в нейроурологической реабилитации или, к примеру, методики интервенции ботулиническим токсином, которая известна применением в косметологии для омоложения и в неврологии — для лечения спазмов в мышцах. Мы ее ввели для лечения спазмов в мышцах таза — при этом ничего не из того, что не должно расслабляться, не расслабляется — все сфинктеры работают.
Глеб Ковалев
нейроуролог, уролог-хирург, к. м. н.
Подход в лечении должен быть всегда научный. Доктор, который занимается очень узкой областью медицины, в частности нейроурологией, должен непрерывно вести научную работу, иначе его мнение будет не таким ценным, глубоким, полным, как мнение врача-исследователя. Благодаря таким кадрам наш центр специализируется не просто на поддержании нормальных функций тазового дна, а на лечении сложнейших патологий, которыми люди страдают от 10 лет и больше (синдром болезненного мочевого пузыря/интерстициальный цистит, тазовая невралгия и миалгия, реабилитация после травм спинного мозга и демиелинизирующих заболеваний, к примеру, рассеянного склероза) — и этого делает его уникальным в России и штучным в мире.
На сегодняшний день наша научная работа сконцентрирована на инвазивной нейромодуляции — технологии, которая позволит контролировать работу тазового сплетения, чтобы оно, как мы уже говорили, не «кошмарило» подвемодственные органы при малейшейем беспокойстве. Сейчас идут доклинические испытания инвазивных нейроимплантов, которые устанавливаются эпидурально к спинному мозгу. Совместно с командой профессора, доктора наука Павла Евгеньевича Мусиенко мы уже больше шести лет занимаемся исследованиями и надеемся, что скоро приступим к клиническим испытаниям. Тогда мы узнаем, как с помощью инвазивной нейромодуляции можем повлиять на работу всей области таза, чтобы она работала без боли и перебоев, грамотно и полноценно на протяжении долгих-долгих лет человеческой жизни.
Текст: Дарья Скаянская
