Как воспитать ребенка достойно и бережно? Завести щенка, ограничить секции, убрать денежные поощрения. Вот 10 советов от нейропсихолога

Как помочь ребенку разбираться с его эмоциями, чтобы он не капризничал, а выражал их четко?

Полноценно с чувствами мы начинаем знакомить с пяти лет. Именно в этом возрасте уже есть примерное понимание себя, немного других людей, включается эмпатия и сопереживание. Полезно, когда Вы проговариваете эмоции — свои, ребёнка и окружающих. Но на практике это обычно тяжело даётся взрослым. При работе с эмоциями хорошо помогает арт-терапия, где через рисование, краски, песок мы знакомим ребёнка с миром чувств.

Для развития эмоционального интеллекта и у детей, и у взрослых важную роль играет эмоциональный опыт, а это искусство и выставки, музеи, филармонии, театры. Их можно вводить с 5-летнего возраста, постепенно увеличивая время. Начинать посещать музеи и театры можно с 15 минут. Как только видите, что ребёнок заерзал, устал, стал отвлекаться, то лучше уйти. Не заставляем досиживать до конца, иначе так может стереться удовольствие от процесса.

Какие книги могут помочь родителям в развитии эмоционального интеллекта и понимании эмоций:

«Когда я…». Серия полезных сказок для детей от полутора лет.

«Азбука эмоций», Н.Кедрова. Рекомендуемый возраст — 3+. О том, какие чувства мы испытываем в той или иной ситуации.

«Где живут эмоции», В.Шаманская, возраст 3+.

«Король своего королевства», Алексей Афанасьев, Мария Миронова. Подойдет для детей 7+ лет и в том числе подростков. В книге уже детальнее разбираются чувства, за которыми стоит стремление жить полной жизнью, быть собой, понимать себя. Не только владеть своими желаниями, но и воплощать их в жизнь.

Узнать больше о развитии эмоционального интеллекта, понять и проработать свои чувства и эмоции ребенка можно на арт-практикуме «Территория эмоций».

Влияет ли домашнее животное на развитие эмпатии?

Обычно в возрасте 5–6 лет у детей проявляется интерес к определенным мягким игрушкам: кошки, собаки, хомяки. Игры с ними тоже меняют характер и направленность: покормить, погладить, уложить спать, взять с собой на прогулку. Так выражается потребность детей заботиться о ком-то, а родителям это повод задуматься о появлении домашнего питомца.

Домашние животные — не только про формирование эмпатии, но и про возможность справиться ребенкуребёнку с сильными эмоциями. Особенно ярко это прослеживается в период возрастных кризисов и сложных эмоциональных ситуаций (переезд, смена коллектива, развод родителей). Тактильно, через поглаживания животного, дети выражают свои эмоции, успокаиваются, подростки доверяют свои секреты и рассказывают о переживаниях.

Если Вы чувствуете, что ребенок нуждается в питомце — сам просит его или требуется такого рода терапия, — если Вы сами готовы помочь сформировать ответственность по уходу, то питомец — хороший выбор. Главное, чтобы животное не воспринималось как очередная игрушка, которую через неделю забросили в угол.

Эмпатию можно формировать и другими способами, например, через посещение контактных зоопарков, питомников, приютов животных. Они же помогают понять и взрослым, и детям всю ответственность, которая появляется вместе с домашним животным: что из себя представляет уход, сколько сил, времени и средств потребуется, как ведёт себя питомец, как складывается быт в квартире и частном доме и т.д.