Как воспитать ребенка достойно и бережно? Завести щенка, ограничить секции, убрать денежные поощрения. Вот 10 советов от нейропсихолога

Дети не рождаются с готовой инструкцией. Эту инструкцию мамы и папы год за годом пишут сами, понимая, что важно чаду, а что — вредит, как правильно в конкретном случае, а как — неправильно. «Почему? Зачем? Как? Что делать, если…?» — ежедневные вопросы, с которыми сталкиваются родители. Попросили детского нейропсихолога Валентину Паевскую, автора вебинара «Развитие ребенка от рождения и до подросткового возраста», разобрать нестандартные и спорные кейсы.
Как помочь ребенку разбираться с его эмоциями, чтобы он не капризничал, а выражал их четко?
Полноценно с чувствами мы начинаем знакомить с пяти лет. Именно в этом возрасте уже есть примерное понимание себя, немного других людей, включается эмпатия и сопереживание. Полезно, когда Вы проговариваете эмоции — свои, ребёнка и окружающих. Но на практике это обычно тяжело даётся взрослым. При работе с эмоциями хорошо помогает арт-терапия, где через рисование, краски, песок мы знакомим ребёнка с миром чувств.
Для развития эмоционального интеллекта и у детей, и у взрослых важную роль играет эмоциональный опыт, а это искусство и выставки, музеи, филармонии, театры. Их можно вводить с 5-летнего возраста, постепенно увеличивая время. Начинать посещать музеи и театры можно с 15 минут. Как только видите, что ребёнок заерзал, устал, стал отвлекаться, то лучше уйти. Не заставляем досиживать до конца, иначе так может стереться удовольствие от процесса.
Какие книги могут помочь родителям в развитии эмоционального интеллекта и понимании эмоций:
- «Когда я…». Серия полезных сказок для детей от полутора лет.
- «Азбука эмоций», Н.Кедрова. Рекомендуемый возраст — 3+. О том, какие чувства мы испытываем в той или иной ситуации.
- «Где живут эмоции», В.Шаманская, возраст 3+.
- «Король своего королевства», Алексей Афанасьев, Мария Миронова. Подойдет для детей 7+ лет и в том числе подростков. В книге уже детальнее разбираются чувства, за которыми стоит стремление жить полной жизнью, быть собой, понимать себя. Не только владеть своими желаниями, но и воплощать их в жизнь.
Узнать больше о развитии эмоционального интеллекта, понять и проработать свои чувства и эмоции ребенка можно на арт-практикуме «Территория эмоций».
Влияет ли домашнее животное на развитие эмпатии?
Обычно в возрасте 5–6 лет у детей проявляется интерес к определенным мягким игрушкам: кошки, собаки, хомяки. Игры с ними тоже меняют характер и направленность: покормить, погладить, уложить спать, взять с собой на прогулку. Так выражается потребность детей заботиться о ком-то, а родителям это повод задуматься о появлении домашнего питомца.
Домашние животные — не только про формирование эмпатии, но и про возможность справиться ребенкуребёнку с сильными эмоциями. Особенно ярко это прослеживается в период возрастных кризисов и сложных эмоциональных ситуаций (переезд, смена коллектива, развод родителей). Тактильно, через поглаживания животного, дети выражают свои эмоции, успокаиваются, подростки доверяют свои секреты и рассказывают о переживаниях.
Если Вы чувствуете, что ребенок нуждается в питомце — сам просит его или требуется такого рода терапия, — если Вы сами готовы помочь сформировать ответственность по уходу, то питомец — хороший выбор. Главное, чтобы животное не воспринималось как очередная игрушка, которую через неделю забросили в угол.
Эмпатию можно формировать и другими способами, например, через посещение контактных зоопарков, питомников, приютов животных. Они же помогают понять и взрослым, и детям всю ответственность, которая появляется вместе с домашним животным: что из себя представляет уход, сколько сил, времени и средств потребуется, как ведёт себя питомец, как складывается быт в квартире и частном доме и т.д.
Можно ли поощрять ребенка финансово за успешную учебу и выполненные домашние дела?
Одна из самых распространенных ошибок родителей — платить детям за дела по дому или хорошие оценки. Всё кажется логичным: вынес мусор — получил награду, принес пятерку за контрольную — заработал деньги на карманные расходы. Мы думаем, что таким образом ребенок поймет саму ценность денег, но она прививается другим путём.
За выполнение домашних обязанностей, учебу и другую повседневную деятельность платить нельзя. Это убивает внутреннюю мотивацию, снижает эмоциональную связь с родителями и превращает отношения в «денежные».
Портят ли детей символы достатка (новый айфон, дорогие украшения и прочее)?
Вопрос здесь скорее к ваш и ребенку: «А зачем ему такие дорогие вещи? Просто потому, что у одноклассников такие же? Или потому что ваш ребенок учится программированию и ему нужен качественный ноутбук с хорошим процессором, оперативной памятью и т. д.?».
Финансовой грамотности мы начинаем обучать ребенка с 5 лет. Мы не говорим «Нет» на просьбы, мы задаем вопросы: «А зачем тебе эта вещь? А почему именно она?». Обязательно обращайте внимание и свое, и ребенка на функционал вещи, разбирайте эти моменты. Есть аналог с такими же важными для ребенка характеристиками, но дешевле, значит, вы приобретаете его. Потому что все остальное — плата за бренд.
Дети, особенно в школьном возрасте, находятся в точке роста. А когда мы им покупаем все самое дорогое, лучшее и брендированное, что их ждет во взрослой жизни? Неразумное потребление, шопоголизм, кредиты — обратная сторона таких дорогих подарков для детей.
Опасно ли отдавать ребенка в профессиональный спорт и балет?
Опасно не отдавать никуда и не формировать спортивное развитие. Когда дочь / сын занимается спортом регулярно, вы учите его мозг получать удовольствие от процесса труда и результата.
Профессиональный спорт, будь это футбол, баскетбол или лыжи, вначале всегда начинается на любительском уровне. Ребенок осваивает базовые навыки, учится двигаться и понимать технику, которую ставит ему тренер. Бывает, что, позанимавшись несколько лет, ребёнок устаёт или хочет попробовать новое направление. Здесь Вам вместе необходимо поговорить, понять, действительно ли этот вид не его и найти замену. Но оставив одну спортивную секцию, Вы выбираете новую и именно связанную со спортом.
Активность в жизни ребенка должна быть всегда. Это и про силу воли, и про выносливость, и про стимуляцию мозга, и про компенсацию слабых сторон. Даже детям с задержками в развитии нагрузки необходимы. Выстраивайте стратегию образования так, чтобы спорт был неотъемлем.
Ломают ли гаджеты психику? И с какого возраста их можно давать?
Не гаджет формирует ребенка, а то, во что он играет, что смотрит и как умеет реагировать. Зависимость от гаджетов появляется там, где нет других источников энергии — спорта, общения, хобби и интересов.
Родителям важно не откладывать знакомство с гаджетами, а правильно их ввести в жизнь детей. И лучше это сделать до школы, ориентировочно после 5 лет. Тогда у ребенка появится опыт и базовые правила пользования, принятые в семье. Если этого не происходит, он перенимает стереотипное поведение у сверстников, и далеко не всегда это здоровые привычки.
В каком возрасте и как рассказывать про секс, чтобы бережно подать информацию, но объяснить правила безопасности?
Сексуальное воспитание начинается с раннего детства. И это в первую очередь формирование личных границ ребёнка. Самостоятельная гигиена, отсутствие совместного сна, контакты в вашей семье — даже через эти простые, казалось бы, вещи вы формируете половое поведение ребёнка.
В детском саду, поверьте, уже звучит тема «трусиков». А в школе дети сталкиваются с другими, более серьезными проблемами: ранняя половая жизнь, подростковая беременность и аборты, ВИЧ, ЗППП. Единственная профилактика — постоянное напоминание ребенку о том, что нужно делать, чтобы этого не произошло.
До 1 класса ребенок должен знать, откуда берутся дети. Тема «секса» не должна быть табуированной в семье, иначе ребенок со своими вопросами пойдет к другим людям и другим источникам. И не исключено, что получит искаженную и недостоверную информацию в этой области.
Более того, если вовремя не начать говорить о сексе и ребенок узнает об этом раньше — тема для него автоматически станет «взрослой», запретной. Он будет стесняться и избегать этих разговоров. Все, что вам важно донести к подростковому возрасту, будет проходить через преграды психики.
Рекомендую две энциклопедии для дошкольников:
- Роби Харрис, Майкл Эмберли «Давай поговорим про это» — 3–7 лет.
- Джерри Бейли «Мое тело меняется» — 5–10 лет.
Можно ли «сломать мозг» ребенку, отправив его во множество кружков разом?
Да, можно перегрузить психику множеством секций, уроков и заданий. Чтобы понимать нагрузку, всегда рекомендую составлять бумажное расписание. Когда оно есть перед глазами со всеми деталями (подъемы и укладывание, график кружков, время на дорогу), вы уже по-другому будете воспринимать и содержательное наполнение. Давайте возьмем один день из жизни школьника: ребенку будет тяжело, если в школе стоит математика, физика, геометрия, а после — в музыкальной школе сольфеджио. И наоборот, хорошо, если после сложных уроков будет спортивная секция или творческий кружок, например, по рисованию.
По поводу множества кружков — «А зачем Вам множество?». Кружок должен быть не ради кружка, а ради развития. Например, направление, которое выбрал сам ребенок по интересу, направление, которое компенсирует слабую сторону, спортивная секция. Этого будет достаточно до школы.
С какого возраста можно учить второй язык?
Иностранный язык лучше начинать учить с конца 2 класса с точки зрения развития мозга и ребенка в целом. В 3 классе обычно полностью уходят игрушки, появляется интерес к деятельности. В детском саду изучение английского без весомых причин, например, переезда, не будет иметь никакого профита.
До какого возраста разрешена тактильность и не вырастет ли ребенок «неженкой»?
Любому человеку нужна тактильность, будь это малыш, подросток или взрослый. Те же подростки, несмотря на свою колючесть, нуждаются в словах любви, объятиях, поцелуях. Не получая теплых эмоций от родителей, ребенок в любом возрасте может тянуть ваше внимание через негатив: плохое поведение, оценки в школе, замечания, грубость. Даже в моменты истерик маленькие дети нуждаются в успокоении и объятиях.
Наши теплые эмоции и их проявление не сформирует «неженок» из детей. Другой разговор, если вы не выстраиваете границ или оттягиваете сепарацию ребенка.
До 7 лет дети подобны комнатному цветку. Мы питаем их разными удобрениями: формирование интересов и увлечений, различные развивающие и спортивные занятия, общение внутри семьи и доверительные отношения. После 7 лет почва дальше будет напитываться из других источников: друзей, окружения, иных авторитетов. Поэтому не сто́ит исключать любовь и тактильность из жизни ребёнка, иначе в подростковом возрасте и взрослой жизни какие-то моменты будет сложно вернуть.
В развитии детей главное — поэтапность и системность. Для каждого навыка, каждого действия есть свой сенситивный период, когда этот навык лучше всего освоить. Для каждого возрастного этапа есть свои задачи и цели.
Если не научить малыша убирать за собой с 1 года по чуть-чуть, в 8 лет вы столкнетесь с протестным поведением относительно уборки. Если ребенок не научится общаться в 3–4 года, в 7 лет ему будет сложнее начать это делать. Если не привить любовь к чтению через интерес и ощущение своей успешности, вы так и будете бороться с подростком за каждую книгу.
Система — то, что пошагово закладывает и формирует родитель для здорового, счастливого и успешного будущего своего ребенка. Не бойтесь чего-то не знать о воспитании и развитии, знания можно приобрести, бойтесь знать и не делать.
Комментарии (0)