Плохие новости для «сов»: риск инфаркта у них выше, чем у «жаворонков». Ночная работа, кстати, тоже вредна!

Наверное, каждый, кого в детстве насильно загоняли спать до полуночи, спрашивал себя: «А это правда так необходимо?» Тем же вопросом давно интересуются ученые — так, в самом конце января в журнале Американской кардиологической ассоциации вышла большая научная статья по этому поводу.

Группа ученых во главе с сотрудником Гарвардской медицинской школы Сином Кианерси решила проверить, правда ли люди с вечерним хронотипом, проще говоря «совы», подвержены большей опасности возникновения проблем с сердцем. Выводы получились неутешительными для тех, кто любит поздно ложиться спать.

Как выяснилось, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у «сов» оказался выше на 16%, чем у людей из нейтральной группы (тех, кто ложится и встает не рано и не поздно). Для «жаворонков» такой повышенной опасности инфарктов и инсультов не наблюдалось. При этом «совы» на 79% чаще имели проблемы с 8 ключевыми показателями здоровья, чем «нейтралы». А жаворонки демонстрировали плохие результаты по этому параметру на 5% реже, чем люди из нейтральной группы.