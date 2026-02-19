Плохие новости для «сов»: риск инфаркта у них выше, чем у «жаворонков». Ночная работа, кстати, тоже вредна!

«После полуночи жизнь только начинается!» — если это про вас, то вам следует внимательнее следить за своим здоровьем. Ученые находят все больше подтверждений тому, что «совы» чаще страдают от разнообразных заболеваний, нежели «жаворонки». В начале 2026 года в официальном журнале Американской кардиологической ассоциации вышла статья, в которой было показано: люди, которые поздно ложатся, куда сильнее рискуют получить инфаркт, чем те, у кого нет такой предрасположенности. Рассказываем, что современная наука думает о «совах», «жаворонках», ночной работе и фразе «еще одну серию и точно спать».
Наверное, каждый, кого в детстве насильно загоняли спать до полуночи, спрашивал себя: «А это правда так необходимо?» Тем же вопросом давно интересуются ученые — так, в самом конце января в журнале Американской кардиологической ассоциации вышла большая научная статья по этому поводу.
Группа ученых во главе с сотрудником Гарвардской медицинской школы Сином Кианерси решила проверить, правда ли люди с вечерним хронотипом, проще говоря «совы», подвержены большей опасности возникновения проблем с сердцем. Выводы получились неутешительными для тех, кто любит поздно ложиться спать.
Как выяснилось, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у «сов» оказался выше на 16%, чем у людей из нейтральной группы (тех, кто ложится и встает не рано и не поздно). Для «жаворонков» такой повышенной опасности инфарктов и инсультов не наблюдалось. При этом «совы» на 79% чаще имели проблемы с 8 ключевыми показателями здоровья, чем «нейтралы». А жаворонки демонстрировали плохие результаты по этому параметру на 5% реже, чем люди из нейтральной группы.
Что еще за 8 ключевых показателей? Речь о системе, которую разработала Американская кардиологическая ассоциация. Ее специалисты представили формулу, согласно которой здоровье сердца и сосудов зависит от:
- здорового питания;
- физической активности;
- отказа от курения (очень советуем!);
- качественного сна;
- здорового веса;
- низкого холестерина;
- нормального давления.
За каждый показатель пациенту начисляются баллы — чем их больше, тем ниже риск возникновения инфаркта или инсульта.
Как все это посчитали?
Кианерси с коллегами взял большую базу данных Британского биобанка (UK Biobank). В нем содержатся данные о более чем полумиллионе британцев в возрасте от 40 до 69 лет. Все эти люди добровольно согласились заполнить специальную анкету и пройти небольшое медицинское обследование (от измерения давления до сдачи анализов мочи и крови).
Затем создатели биобанка еще долгое время следили за состоянием здоровья этих людей, фиксируя возникновение различных заболеваний (все данные, разумеется, заносились в специальную табличку).
Так вот, среди вопросов в той самой первой анкете был и один, касающийся хронотипа. Люди могли добровольно назвать себя «совами» (так сделало 8%), «жаворонками» (25%) или сообщить, что не знают, к какой категории себя отнести (их и относят к «нейтральной группе» — примерно 67%). Кианерси и коллеги запросили у британских коллег эти данные и проверили, насколько часто у участников исследования фиксировались сердечно-сосудистые заболевания.
В итоге выяснилось, что риск возникновения проблем у «сов» больше. И это не случайное совпадение, а статистическая закономерность, которая подтверждается специальными тестами.
А можно второе мнение?
На самом деле это исследование далеко не первое, в котором обнаруживается связь между хронотипом и здоровьем. Так, метаанализ (специальное исследование, обобщающее результаты десятков других научных статей) 2022 года показал, что «совы» больше подвержены риску диабета II типа. Еще один метаанализ 2017 года подтверждал, что вечерний хронотип, «в некоторой степени связан с более выраженными симптомами расстройства настроения».
Более того, связь между привычкой поздно ложиться и риском сердечно-сосудистых заболеваний показывал еще один метаанализ 2022 года. Следует повториться, речь об анализе не какого-то конкретного набора пациентов, а десятков или даже сотен статей, прошедших научную редактуру.
Впрочем, пока не совсем ясно, что именно повышает риск проблем со здоровьем. Вовсе не обязательно можно говорить, что сама по себе «совиность» прямо вредна для здоровья. Вполне возможно, картина тут сложнее. В исследовании Кианерси и коллег не зря отмечалось, что «совы» имели худшие показатели по 8 параметрам здоровья. То есть они не только хуже спали, но и чаще курили, питались менее здоровой пищей, реже следили за весом и давлением.
«Возможно, внутренние биологические часы людей, ведущих ночной образ жизни, не соответствуют естественному циклу смены дня и ночи или их обычному распорядку дня, — отмечает в беседе с Собака.ru Бобылев Денис, кардиолог ИНВИТРО Северо-Запад. — При этом вечером люди чаще ведут себя так, что это может негативно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы: например, ложатся поздно и недосыпают, питаются тяжелой едой, употребляют алкоголь и табачные изделия, пренебрегают физической активностью».
То есть дело не только в том, что ты «сова»?
Судя по всему, вопрос действительно не только в том, когда ты ложишься спать, но и в том, сколько ты спишь. И насколько здоровый образ жизни ведешь в остальном. Так, существует отдельная группа исследований, в которой рассматриваются не привычки людей, а влияние ночной работы на здоровье. И здесь все также не благополучно.
Так, еще метаанализ 2015 года, выполненный китайскими учеными, показал, что работа ночью повышает риск рака молочной железы, а заодно вероятность смерти от других причин. Сходные результаты показал еще один метаанализ 2021 года.
Впрочем, как настаивает социолог Московской международной высшей школы бизнеса Игорь Олейников (соавтор исследования людей, работающих на удаленке), речь здесь может идти, опять же, не о самой по себе работе ночью. Вполне возможно, те, кто вынужден трудиться, пока большинство остальных людей спит, просто сталкиваются с системно большей нагрузкой.
«Я не врач, но могу предположить, что человек, который работает 3 часа ночью, а 21 час в сутки отдыхает, не слишком рискует своим здоровьем, — говорит собеседник редакции. — Как Дед Мороз, который работает 24 часа, но один день в году. Но чаще всего дело обстоит не так. Я сам работаю по ночам, мои друзья работают и мои респонденты тоже. Большинство из нас после полуночи заканчивает вторую, а то и третью работу».
Что же делать?
Исследование Кианерси и коллег не призвано усилить социальное давление на «сов» (все эти: «вам просто не хватает силы воли»). Один из главных выводов ученых: людям с вечерним хронотипом особенно полезны вмешательства, направленные на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Проще говоря, «совам» (их их врачам) следует особенно внимательно следить за здоровьем сердца и по-возможности убирать лишние факторы риска. «Высыпайтесь по семь-восемь часов, бросьте курить, увеличьте физическую активность в течение дня», — так комментирует исследование для NBC News доктор Филлис Зи, директор Центра циркадной и сомнологической медицины в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета.
Кстати, а ученые знают, как плохой сон влияет на сердце? Да, причем теперь механизм известен куда более детально. В 2025 году вышло исследование Упсальского университета, показавшее, что даже несколько суток с недостаточным количеством сна приводит к повышению в крови уровня специальных белков, связанных с воспалением.
«Если уровень этих белков остается высоким в течение длительного времени, они могут повреждать кровеносные сосуды и повышать риск развития таких заболеваний, как сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и фибрилляция предсердий (нерегулярное сердцебиение)», — отмечает Бобылев Денис, кардиолог ИНВИТРО Северо-Запад.
Впрочем, если свои привычки человек еще может как-то контролировать, то вот работу сменить сложнее. Как полагает социолог Игорь Олейников, распространение знаний о важности сна вряд ли приведет в текущих экономических реалиях к резкому отказу от ночных смен.
«Человек работает по ночам не потому, что он хочет работать по ночам. Это либо приносит больше денег (к примеру, если ты во Владивостоке работаешь на московскую компанию), либо дает нужную долю мобильности и возможность совмещать работу с другими проектами или другой социальной ролью, к примеру уходом за детьми, животными или больными родственниками», — заключает он.
