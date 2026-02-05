Качаю ягодицы, аж мышцы сводит — это нормально? Спойлер: нет! Вот 10 упражнений для рельефных ног

Почему ноги — наше все

Стопы и голени принимают на себя основную нагрузку каждый день, формируя костяк поддержания нашего тела. Нетренированные мышцы ног часто становятся причиной нарушения осанки и ускоряют развитие хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата. Даже минимальный пятиминутный комплекс, выполненный правильно, становится для вен, суставов, связок и мышц той самой «каплей в океане», которой хватает для профилактики серьезных проблем.

10 отличных упражнений

1. Подъем на носки, стоя у опоры: 2 подхода по 10 раз.

2. Приседания с широкой постановкой стоп: ноги шире плеч, носки развернуты в стороны под углом 45°, 10 повторений.

3. Сгибание и разгибание коленей в положении сидя: садимся на стул, стопы на полу, колени согнуты под углом 90°, попеременно разгибаем ноги в колене, стараясь расположить ногу параллельно полу, 10 повторений для каждой стороны.

4. Перекатывания с пятки на носок: 2 подхода по 10 раз.

5. «Велосипед» лежа на спине: 1-2 минуты в зависимости от уровня физической подготовки. Чтобы повысить эффективность, делаем упражнение максимально медленно.

6. Круговые вращения стоп, сидя или лежа: 10-15 вращений в каждую сторону.

7. Ходьба на пятках: 1-2 минуты.

8. Перекаты туловища с попеременным переносом веса на одну ногу

Ноги шире плеч, перенести вес и присесть на одну ногу, согнув её в колене под углом 90°, вторую выпрямить в сторону как можно дальше. Спина прямая, стопы параллельны друг другу, колени параллельны стопам. Затем плавным движением поочередно переносить вес с одной ноги на другую. Повторить 10 раз.

9. Легкие выпады назад от стула

Встаем за стулом, отступив от него 30-40 см, держитесь руками за спинку, ноги на ширине таза. Отставляем одну ногу назад на носок, вес тела не переносим. Сгибаем оба колена под углом примерно 90°. Коленом задней ноги не касаем пола. Через 1-2 секунды возвращаемся в исходное положение. Повторяем 10 раз на каждую ногу.

10. Сведение и разведение стоп в положении сидя, работа с мускулатурой стоп

Садимся на стул, колени разводим, стопы вместе. Поднимаем внутренние края стоп, удерживая колени руками. Фиксируемся в точке максимального подъема на 5 секунд, затем возвращаемся в исходное положение. 2 повтора по 10 раз.