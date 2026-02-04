Какие чекапы пройти в 20, 30, 40 и 50, чтобы вовремя предупредить рак или «поймать» заболевание на самой ранней стадии?

В 20 лет: фокус на профилактику

В молодости вероятность развития рака относительно невелика, однако закладываются основы будущего здоровья. При сборе анамнеза необходимо узнать, имеются ли наследственные онкориски. При подтверждении предрасположенности врач может назначить индивидуальное генетическое дообследование.

Под наследственными рисками мы подразумеваем наличие в роду онкодиагноза до 40-50 лет у родственников первой линии. Эти кейсы составляют 5-10% от всех случаев злокачественных новообразований!

Не стоит игнорировать и образ жизни: к примеру, начало курения в подростковом возрасте повышает риски рака легких до 50 лет.

Необходимые исследования:

1. Самообследование молочных желез раз в месяц. Позволяет выявить любые изменения во внутреннем строении груди (важно: формируется до 25 лет). Беременность, ее прерывание, нарушение менструального цикла, гормональные заболевания могут влиять на данный процесс.

2. Ежегодный визит к гинекологу/урологу. Проверка у гинеколога включает в себя осмотр на кресле, взятие мазка на цитологическое исследование (ПАП-тест) для выявления предраковых изменений шейки матки и ДНК-анализ на ВПЧ (помним: некоторые штаммы являются онкогенными, то есть могут привести к началу злокачественного процесса). Возможно выполнение и УЗИ органов малого таза. В случае выявления кисты яичника неясного генеза или изменений в полости матки иногда назначают анализ крови на Са125, НЕ4 и индекс ROMA.

Мужчинам рекомендуется посещать уролога для профилактического осмотра. Не стоит забывать, что носительство ВПЧ повышает риски не только кондилом на коже паховой области, но и рак головки члена, рак анального канала etc. Поэтому чем раньше будет проведена вакцинация от ВПЧ как для женщины, так и для мужчины, тем лучше для самого человека (выше иммунный ответ) и для его партнера!

3. Осмотр кожи. Здесь имеется ввиду консультация дерматолога с целью определения фототипа, рисков возникновения рака кожи и меланомы, а также меры профилактики. Порой необходимо выполнить фотофиксацию каких-либо дерматологических новообразований.

В 30 лет: расширяем горизонты

С течением жизни клетки организма приобретают мутации. Чем старше человек, тем выше риски появления мутации в клетки, что и повышает риски рака соответственно.

Поэтому программа обследований постепенно расширяется. В нее входит:

1. Все, что рекомендовано в 20 лет.

2. Ежегодное УЗИ молочных желез. Его можно выполнить и раньше при наличии болевого синдрома или пальпируемого уплотнения. При большом содержании жировой ткани в груди онколог может назначить маммографию, что является нормой, однако выходит за рамки общих правил.

3. Ежегодная флюорография. Регулярное рентгенологическое исследование легких помогает, в первую очередь, выявить туберкулез на ранней стадии. Что касается рака легких, то флюрография тут не самый лучший вариант визуализации.

Считается, что скрининга рака легких нет, но это не совсем так. Скрининг рака легких — это ежегодное низкодозовое КТ органов грудной клетки у людей с наличием онкорисков. Если стаж курения (активного и пассивного, сигареты/айкосы/ «парилки» и прочее) более 10 лет, то врачи рекомендуют проводить проверку каждый год.

4. Анализ кала на скрытую кровь. Это исследование выявляет признаки кровотечения в желудочно-кишечном тракте, что иногда является признаком полипов или рака толстой кишки. Существует несколько лабораторных методов, основной называется иммунохимическим (ИХМ).