Какие чекапы пройти в 20, 30, 40 и 50, чтобы вовремя предупредить рак или «поймать» заболевание на самой ранней стадии?

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака! Некоторые виды этого заболевания постепенно утрачивают статус неизлечимых, что происходит благодаря прогрессу не только в терапии, но (зачастую это гораздо важнее) и в ранней диагностике. Какие исследования помогают выявить подозрительные процессы и когда обратиться к врачу, чтобы выиграть у болезни время (и даже победить), — рассказала в новой колонке Анна Архицкая, онколог-маммолог, фаундер образовательного центра для врачей «Доказательная медицина», эксперт фонда «Онкологика» и лауреат премии Собака.ru «Новые имена в медицине Петербурга».
Порой на приеме я слышу от пациентов, что онкочекап — это пустая трата денег, что он очень дорого стоит и не имеет смысла. Отчасти я могу согласиться с этими утверждениями, но не совсем.
Во-первых, некоторые диагностические мероприятия можно пройти в рамках ОМС. Во-вторых, лечение от рака намного дороже (несмотря на то, что основное лечение проходит в рамках ОМС), чем профилактические мероприятия. В-третьих, нет смысла выполнять исследования, которые можно назвать лже-онкочекапами. Например, анализ на серологические маркеры (нельзя сдать кровь и узнать есть рак или нет!). В адекватном мире существует несколько показателей, которые иногда можно проверять, о них я напишу ниже.
Официально ВОЗ принимает только:
- скрининг рака шейки матки: осмотр гинеколога + жидкостная онкоцитология (ПАП-тест) + анализ на ВПЧ
- скрининг рака молочной железы: рентгенологическая маммография в двух проекциях
- скрининг колоректального рака: кал на скрытую кровь, ИХМ ежегодно, колоноскопия
- скрининг рака простаты: осмотр уролога + ПСА
- условно мы можем еще вписать сюда скрининг по раку кожи/базальноклеточному раку/меланоме: осмотр дерматолога + дерматоскопия
Все остальные профилактические диагностические мероприятия нельзя назвать скринингом, но порой на приеме онколог (или смежный специалист) может направить человека на дообследование.
В 20 лет: фокус на профилактику
В молодости вероятность развития рака относительно невелика, однако закладываются основы будущего здоровья. При сборе анамнеза необходимо узнать, имеются ли наследственные онкориски. При подтверждении предрасположенности врач может назначить индивидуальное генетическое дообследование.
Под наследственными рисками мы подразумеваем наличие в роду онкодиагноза до 40-50 лет у родственников первой линии. Эти кейсы составляют 5-10% от всех случаев злокачественных новообразований!
Не стоит игнорировать и образ жизни: к примеру, начало курения в подростковом возрасте повышает риски рака легких до 50 лет.
Необходимые исследования:
1. Самообследование молочных желез раз в месяц. Позволяет выявить любые изменения во внутреннем строении груди (важно: формируется до 25 лет). Беременность, ее прерывание, нарушение менструального цикла, гормональные заболевания могут влиять на данный процесс.
2. Ежегодный визит к гинекологу/урологу. Проверка у гинеколога включает в себя осмотр на кресле, взятие мазка на цитологическое исследование (ПАП-тест) для выявления предраковых изменений шейки матки и ДНК-анализ на ВПЧ (помним: некоторые штаммы являются онкогенными, то есть могут привести к началу злокачественного процесса). Возможно выполнение и УЗИ органов малого таза. В случае выявления кисты яичника неясного генеза или изменений в полости матки иногда назначают анализ крови на Са125, НЕ4 и индекс ROMA.
Мужчинам рекомендуется посещать уролога для профилактического осмотра. Не стоит забывать, что носительство ВПЧ повышает риски не только кондилом на коже паховой области, но и рак головки члена, рак анального канала etc. Поэтому чем раньше будет проведена вакцинация от ВПЧ как для женщины, так и для мужчины, тем лучше для самого человека (выше иммунный ответ) и для его партнера!
3. Осмотр кожи. Здесь имеется ввиду консультация дерматолога с целью определения фототипа, рисков возникновения рака кожи и меланомы, а также меры профилактики. Порой необходимо выполнить фотофиксацию каких-либо дерматологических новообразований.
В 30 лет: расширяем горизонты
С течением жизни клетки организма приобретают мутации. Чем старше человек, тем выше риски появления мутации в клетки, что и повышает риски рака соответственно.
Поэтому программа обследований постепенно расширяется. В нее входит:
1. Все, что рекомендовано в 20 лет.
2. Ежегодное УЗИ молочных желез. Его можно выполнить и раньше при наличии болевого синдрома или пальпируемого уплотнения. При большом содержании жировой ткани в груди онколог может назначить маммографию, что является нормой, однако выходит за рамки общих правил.
3. Ежегодная флюорография. Регулярное рентгенологическое исследование легких помогает, в первую очередь, выявить туберкулез на ранней стадии. Что касается рака легких, то флюрография тут не самый лучший вариант визуализации.
Считается, что скрининга рака легких нет, но это не совсем так. Скрининг рака легких — это ежегодное низкодозовое КТ органов грудной клетки у людей с наличием онкорисков. Если стаж курения (активного и пассивного, сигареты/айкосы/ «парилки» и прочее) более 10 лет, то врачи рекомендуют проводить проверку каждый год.
4. Анализ кала на скрытую кровь. Это исследование выявляет признаки кровотечения в желудочно-кишечном тракте, что иногда является признаком полипов или рака толстой кишки. Существует несколько лабораторных методов, основной называется иммунохимическим (ИХМ).
В 40 лет: повышенное внимание
В этом возрасте возрастает риск развития рака молочной железы, толстой кишки, легких и предстательной железы. Помним — в клетках накапливаются мутации.
Что делать?
1. Все, что рекомендовано в 20 и 30 лет.
2. Ежегодную маммографию. Женщинам рекомендуется начинать проводить маммографию (рентгенологическое исследование молочных желез) с 40 лет. Но если в груди превалирует железистый слой, то помимо маммографии пациентке рекомендовано выполнение и УЗИ молочных желез.
3. Колоноскопию раз в 5-10 лет. Это эндоскопическое исследование толстой кишки, позволяющее выявить полипы и опухоли. Полип может через какое-то время малигнизироваться (озлокачествляться), поэтому чем раньше будет выявлено образование и удалено, тем лучше!
4. ПСА-тест (исследование на простатический специфический антиген). Мужчинам рекомендуется обсудить с урологом необходимость сдачи этого анализа крови для скрининга рака предстательной железы. ПСА — это один из тестов, который можно выполнить в рамках скрининга рака простаты. Однако уролог выполняет и осмотр per rectum, плюс может выполнить УЗИ простаты.
5. Гастроскопию. Проводится по показаниям, особенно при наличии дискомфорта в желудке, изжоги или других проблем с пищеварением. На данный момент в России нет признанного скрининга рака желудка, но в некоторых азиатских странах прописаны четкие критерии выполнения гастроскопии в рамках этого мероприятия.
В 50+: регулярность — залог успеха
В этом возрасте риск развития большинства видов рака значительно возрастает, поэтому регулярные обследования становятся особенно важными.
В дорожной карте:
1. Все, что рекомендовано в 20, 30 и 40 лет. Проходите регулярно и соблюдайте рекомендованные врачом интервалы между медицинскими мероприятиями.
2. Более тщательное обследование. По назначению врача могут быть рекомендованы дополнительные КТ и МРТ-исследования и другие процедуры.
И еще немного мотивации быть внимательным к своему телу и не игнорировать профилактику и диагностику:
- Колоректальный рак на ранней стадии можно победить и избавить себя от постоянного частого эндоскопического исследования.
- От «начальной» меланомы можно полностью излечиться, но очень тяжело (и дорого!) это сделать на поздних стадиях.
- При раке молочной железы на ранней стадии можно выполнить минимальное оперативное вмешательство и жить спокойно.
Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о диагнозе, медицинской услуге и необходимости ее получения.
