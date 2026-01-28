Корсеты (супертренд!) вредны для дыхания, осанки и кишечника? И даже ломают ребра? Без паники! Вот как носить их правильно

Корсет + фигура: суровая правда

С ходу развенчиваем главный миф: сколько бы вы ни носили корсет — талия сама по себе не уменьшится. Почему? Потому что он не работает как фитнес, липолитик или хирург. Никакого магического формирования форм в корсете не происходит: жировая ткань не исчезает и не перераспределяется навсегда — она просто механически сдавливается и, как только появляется возможность, спешит вернуться на прежнее место.

Еще нюанс: если у вас от природы фигура «прямоугольник» или «яблоко» — корсет не превратит ее в «песочные часы». Визуально подчеркнуть талию, поиграть с пропорциями — да. Переписать анатомию, костяк и распределение жира — нет. Хотите настоящую «осу»? Добро пожаловать в мир генетики (что есть, то есть), тренировок и дефицита калорий.

Побочки: причины и последствия

С пользой корсетов разобрались — ее нет, а вред? Все ниже — не страшилки из XIX века, а то, что реально видят врачи, подтверждают исследования и рассказывают опытные фешн-дивы.

Дышать становится тяжело

Корсет (особенно если как следует затянуть) ограничивает движение диафрагмы — той самой мышцы, которая отвечает за базовое глубокое дыхание. Вместо того чтобы дышать животом, вы переключаетесь на грудь и не используете от 30% до 60% объема легких. Это сразу чувствуется — усталость настигает быстрее, появляется одышка, головокружение, а в крайних случаях возможны обмороки (автор подтверждает и предостерегает!). А если ходить в корсете постоянно, то от хронической нехватки кислорода могут пострадать даже сердце с мозгом.

Поэтому, если планируете покорять танцпол — запасайтесь силами и берите с собой внимательных друзей. Кто бы знал, что звезда вечеринки должна не только сиять, но и нормально дышать.

Внутренние органы сдавливаются

Пока вы просите подругу «еще чуть-чуть» и скорее завязывать, все, что находится у вас в брюшной полости (желудок, кишечник, печень, почки), неестественно сжимается и сдвигается.

Ирина Волкова гастроэнтеролог клиники Open Mind, лауреат премии «Новые имена в медицине Петербурга» «С медицинской точки зрения корсет повышает внутрибрюшное давление — из-за этого может появляться рефлюкс, вздутие, ощущение распирания (газам просто сложнее проходить). При этом серьезных исследований, которые бы доказывали, что его длительное ношение вызывает болезни ЖКТ — нет. Но вот людям с рефлюксной болезнью любые тугие корсеты, пояса и одежда, давящая на живот, действительно противопоказаны — это стандартная медицинская рекомендация. Есть в корсете можно и надевать его сразу после еды, чтобы скорректировать животик, — тоже технически можно. Но это больше вопрос наших ожиданий от себя, чем реальной необходимости. После еды живот немного меняется — это абсолютно нормально и нет необходимости его мгновенно прятать. Мы часто слишком строго требуем от себя быть идеальными в любой момент. Корсет красиво подчеркивает фигуру, но я бы не советовала носить его часто и долго: это все-таки не самая комфортная одежда».

Мышцы кора постепенно слабеют

Вот самый коварный пункт. Корсет работает как внешний «пресс», поэтому вашим мышцам живота и спины больше не нужно напрягаться. Проблема в том, что они так постепенно теряют тонус. И вот уже без корсета осанка становится далека от балетной, спина ноет, живот вываливается, а все потому что мышцы разучились поддерживать корпус самостоятельно. Конечно, это не случится от одного ослепительного выхода в свет, но вот любители утягиваться регулярно наверняка уже задумались (задумались же, да?).

«Модный корсет не вылечит и не исправит вам спину, — поясняет Рустам Бабкин, специалист по спортивной медицине и реабилитации. — Для этого существуют специальные корректоры, которые работают совсем по другой логике: их используют ограниченное время, по назначению врача и только как часть терапии. Такие конструкции перераспределяют мышечную нагрузку, помогают выпрямиться и снять дискомфорт. Но одного корректора недостаточно — правильную осанку формируют мышцы спины и кора. Если их не укреплять упражнениями, эффект будет временным».