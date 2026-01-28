Корсеты (супертренд!) вредны для дыхания, осанки и кишечника? И даже ломают ребра? Без паники! Вот как носить их правильно

Утянуть, подтянуть и показать всем завистникам, кто тут реально extremely slay! Все это сделает корсет — моментально скроет лишнее, поможет талии проявиться и подчеркнет остальные достоинства (те самые, как у Ким!). Разбираемся с экспертами: сколько разрешено носить этот трендовый аксессуар? Можно ли с корсетом и без тренировок изменить фигуру? И что категорически нельзя делать, если затянули все ленты на максимум?
Корсет + фигура: суровая правда
С ходу развенчиваем главный миф: сколько бы вы ни носили корсет — талия сама по себе не уменьшится. Почему? Потому что он не работает как фитнес, липолитик или хирург. Никакого магического формирования форм в корсете не происходит: жировая ткань не исчезает и не перераспределяется навсегда — она просто механически сдавливается и, как только появляется возможность, спешит вернуться на прежнее место.
Еще нюанс: если у вас от природы фигура «прямоугольник» или «яблоко» — корсет не превратит ее в «песочные часы». Визуально подчеркнуть талию, поиграть с пропорциями — да. Переписать анатомию, костяк и распределение жира — нет. Хотите настоящую «осу»? Добро пожаловать в мир генетики (что есть, то есть), тренировок и дефицита калорий.
Побочки: причины и последствия
С пользой корсетов разобрались — ее нет, а вред? Все ниже — не страшилки из XIX века, а то, что реально видят врачи, подтверждают исследования и рассказывают опытные фешн-дивы.
- Дышать становится тяжело
Корсет (особенно если как следует затянуть) ограничивает движение диафрагмы — той самой мышцы, которая отвечает за базовое глубокое дыхание. Вместо того чтобы дышать животом, вы переключаетесь на грудь и не используете от 30% до 60% объема легких. Это сразу чувствуется — усталость настигает быстрее, появляется одышка, головокружение, а в крайних случаях возможны обмороки (автор подтверждает и предостерегает!). А если ходить в корсете постоянно, то от хронической нехватки кислорода могут пострадать даже сердце с мозгом.
Поэтому, если планируете покорять танцпол — запасайтесь силами и берите с собой внимательных друзей. Кто бы знал, что звезда вечеринки должна не только сиять, но и нормально дышать.
- Внутренние органы сдавливаются
Пока вы просите подругу «еще чуть-чуть» и скорее завязывать, все, что находится у вас в брюшной полости (желудок, кишечник, печень, почки), неестественно сжимается и сдвигается.
Ирина Волкова
гастроэнтеролог клиники Open Mind, лауреат премии «Новые имена в медицине Петербурга»
«С медицинской точки зрения корсет повышает внутрибрюшное давление — из-за этого может появляться рефлюкс, вздутие, ощущение распирания (газам просто сложнее проходить). При этом серьезных исследований, которые бы доказывали, что его длительное ношение вызывает болезни ЖКТ — нет. Но вот людям с рефлюксной болезнью любые тугие корсеты, пояса и одежда, давящая на живот, действительно противопоказаны — это стандартная медицинская рекомендация.
Есть в корсете можно и надевать его сразу после еды, чтобы скорректировать животик, — тоже технически можно. Но это больше вопрос наших ожиданий от себя, чем реальной необходимости. После еды живот немного меняется — это абсолютно нормально и нет необходимости его мгновенно прятать. Мы часто слишком строго требуем от себя быть идеальными в любой момент. Корсет красиво подчеркивает фигуру, но я бы не советовала носить его часто и долго: это все-таки не самая комфортная одежда».
- Мышцы кора постепенно слабеют
Вот самый коварный пункт. Корсет работает как внешний «пресс», поэтому вашим мышцам живота и спины больше не нужно напрягаться. Проблема в том, что они так постепенно теряют тонус. И вот уже без корсета осанка становится далека от балетной, спина ноет, живот вываливается, а все потому что мышцы разучились поддерживать корпус самостоятельно. Конечно, это не случится от одного ослепительного выхода в свет, но вот любители утягиваться регулярно наверняка уже задумались (задумались же, да?).
«Модный корсет не вылечит и не исправит вам спину, — поясняет Рустам Бабкин, специалист по спортивной медицине и реабилитации. — Для этого существуют специальные корректоры, которые работают совсем по другой логике: их используют ограниченное время, по назначению врача и только как часть терапии. Такие конструкции перераспределяют мышечную нагрузку, помогают выпрямиться и снять дискомфорт. Но одного корректора недостаточно — правильную осанку формируют мышцы спины и кора. Если их не укреплять упражнениями, эффект будет временным».
Есть еще один миф, он связан с тем, что корсеты негативно влияют не только на мышцы туловища, но и на ребра — деформируют их или даже ломают. По словам Рустама Бабкина, даже в прошлом, когда корсеты были гораздо жестче, повреждения костей возникали лишь в крайних случаях — при экстремальной утяжке и практически круглосуточном ношении. Современные модели сами по себе гораздо более щадящие, и без умысла ими себе ничего сломать нельзя.
Нюанс, о котором редко говорят: найти удобный корсет среди массового пошива — большая удача. Поэтому не удивляйтесь, если самый роскошный экземпляр в магазине будет с вас сползать, давить, а может даже и натирать. Идеально сидят и носятся корсеты, которые созданы по индивидуальным параметрам. И дело не только в посадке, но и в самой логике конструкции — именно с нее начинается работа дизайнера.
Полина Апреликова
Дизайнер гобеленовых изделий бренда Aprelikova, создательница корсетов
«Я работаю с плотными материалами, костями и дублированием, но для меня корсет изначально — это аксессуар, а не инструмент изменения тела. Когда я начала их делать, меня интересовала прежде всего стилистика, а не идея утягивания.
При этом анатомию невозможно игнорировать. Я работаю только по индивидуальным меркам: фигуры слишком разные и особенно важно, чтобы грудная клетка и дыхание оставались свободными. Корсет в его “классическом” понимании — с жесткой утяжкой и деформацией тела — сегодня просто не имеет смысла.
Минимизировать возможный вред можно за счет конструкции. Я отказалась от жестких косточек в пользу мягких и гибких и использую эластичную шнуровку — она позволяет двигаться и дышать. Для меня это принципиально: корсет должен работать на образ и уверенность, а не мешать жизни».
Все это работает ровно до тех пор, пока корсет остается аксессуаром, а не инструментом радикального преображения фигуры. К сожалению, по-настоящему утягивающий корсет — это аксессуар с побочками. Он может сделать из вас Диту фон Тиз, но если переусердствовать — тело заплатит свою цену.
Как носить, если очень хочется
Идеально безопасного способа ходить в тугом корсете 24/7 не существует. Но периодически блистать в нем никто не запрещает! Чтобы было комфортно, постарайтесь не наедаться заранее или хотя бы выдержите получасовую паузу после приема пищи. Лайфхак: если надеть корсет без жестких швов и косточек поверх тонкого белья или даже основного наряда — шанс того, что он будет раздражать кожу, стремится к нулю.
Затягивайте шнуровку или ремни постепенно, не рывками. Давление должно быть ощутимым, но не болезненным. Главный ориентир — дыхание: вы все еще должны спокойно делать глубокий (или хотя бы не минимальный) вдох животом. Если дышите только коротко и поверхностно или чувствуете, что воздуха не хватает — не мучайтесь, ослабьте, все равно в таком режиме долго на ногах не устоять.
Прямая осанка выглядит статно, но ее можно держать и без корсета. А им не злоупотребляйте: 1–4 часа вполне достаточно для выхода в свет, фотосессии или мероприятия. Дольше — не стоит. И обязательно прислушивайтесь к телу. Любая резкая боль, сильная одышка, головокружение или тошнота — это сигнал SOS (срочно снять!).
Категорические корсетные НЕТ:
- Спать в корсете
- Затягивать «до боли»
- Заниматься активным спортом в корсете
- Носить каждый день по 8–12+ часов без перерывов
- Не учитывать индивидуальные противопоказания (проблемы с ЖКТ, спиной, дыханием)
- Игнорировать плохое самочувствие, связанное с ношением корсета
Не будем превращать мечту об идеале в ежедневную пытку. Во-первых, шикарной можно быть и без корсета! Во-вторых, он — не предмет повседневного гардероба. Носите разумно и в первую очередь ориентируйтесь на ощущения своего тела — оно врать не станет.
Редакция напоминает, что медицинские изделия имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
