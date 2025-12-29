5 правил, чтобы не сломать режим в праздники и пережить их без ущерба для кишечника, фигуры и нервной системы

Приближаются долгожданные каникулы — время бессонных ночей, поблажек в спортивной рутине и, конечно, гастрономических соблазнов. Все мы (ну, почти) сталкивались с последствиями «праздничного разгрома» в организме: отеки, заморочки с пищеварением, афтепати-усталость. Но это не значит, что нужно сидеть на овсянке и ложиться спать в десять (цель — не аскетизм, а разумный баланс!). Советами, которые помогут 1 января проснуться не на руинах былой стройности и здоровья, а в хорошем настроении и тонусе, — поделился Сергей Исковских, эксперт-терапевт ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Правило № 1. Движение, движение, движение
Вы привыкли к тренировкам, а теперь диван манит сильнее, чем беговая дорожка, и чувствуете себя немного «запущенным мячиком»? Это нормально! Организм накапливает жидкость из-за смены режима, избытка соленого и сладкого. Не корите себя, а действуйте.
Что делать?
Забудьте о высокоинтенсивных тренировках в первые дни. Ваше тело и так в стрессе. Идеальный вариант — «социальная нагрузка». Долгая прогулка с семьей на свежем воздухе, катание на коньках или лыжах. Дома отлично подойдут 15-20 минут растяжки или йоги — они улучшат лимфоток, снимут скованность в мышцах и помогут «разогнать» отеки. Представьте, что вы тянетесь за конфетой с верхней ветки елки — вот и готово упражнение! Главный принцип: активность должна быть в радость, а не через силу.
Правило № 2. Умный гастрогедонизм
Стол ломится от яств, и хочется попробовать абсолютно все. Знакомая ситуация? Жесткие ограничения в праздник — верный путь к срыву. Вместо этого используйте стратегию «умной тарелки».
Классический лайфхак: мысленно разделите блюдо. Половину заполните легким салатом (без майонеза, заправленным йогуртом или маслом), четверть — белком (запеченное мясо, рыба), и оставшуюся часть — тем, что душа пожелает (оливье, селедкой под шубой). Начинайте трапезу с овощей и белка — это даст чувство сытости, и на «вкусненькое» останется довольно мало места.
Почему «Наелся? Поголодаю завтра!» — порочная практика?
Устраивать разгрузочный день после пиршества — все равно что тушить пожар бензином. Резкое ограничение калорий — мощный стресс для организма. Он, испугавшись голода, в следующий прием пищи начнет запасать энергию еще активнее, откладывая ее в жир. Кроме того, такие качели бьют по поджелудочной железе и желчному пузырю. Лучше на следующий день вернуться к своему обычному, сбалансированному рациону, добавив больше воды и клетчатки.
Правило № 3. Шампанское — пока организм не вышлет маячок
Игристое вино — символ праздника, но оно же может стать причиной утреннего «фейерверка» в голове. Как понять, что бокал пора заморозить?
Сигналы «стоп»:
- Легкое головокружение и ощущение, что вы говорите громче обычного.
- Чувство, что каждая следующая порция не приносит удовольствия, а пьется «на автомате».
- Исчезновение вкуса снэков.
Чтобы шампанское не ударило в голову:
- Применяйте правило «бутерброда». Никогда не пейте на пустой желудок. За 30 минут до фужера съешьте что-то жирное или белковое (кусочек сыра, ложку сметаны). Это замедлит всасывание алкоголя.
- Пейте стакан воды — за каждый бокал. Чередуйте напиток с градусом и чистую воду без газа. Это предотвратит обезвоживание и снизит нагрузку.
- Двигайтесь! Танцы — лучший способ метаболизировать коктейли.
Правило № 4. Компенсируйте ночь без сна
Если вы встретили утро с мыслью «Я не спал(а), лучше не смотреться в зеркало», не паникуйте.
Утренний алгоритм:
- Не налегайте на кофе. Первые 1-2 чашки допустимы, но затем перейдите на воду с лимоном или зеленый чай. Обезвоживание усиливает чувство усталости.
- Выбирайте разумное питание. Легкий белковый завтрак (омлет, творог) даст энергию без нагрузки на ЖКТ. Избегайте тяжелой, жирной пищи и сладкого.
- Спорт? Только очень легкий! Прогулка, суставная гимнастика. Интенсивная тренировка даст обратный эффект и истощит вас еще больше.
- Сон. Вечером ложитесь в обычное время, даже если кажется, что не хотите спать. Помогите себе: проветрите комнату, примите теплый душ. А вот спать днем, если вам предстоит следующая ночь на ногах, — можно, но не более 60-90 минут, чтобы не погрузиться в глубокий сон и не проснуться разбитым.
Правило № 5. Лечите эмоциональное похмелье
Даже положительные, но интенсивные переживания — колоссальный челлендж для нервной системы. Шум, гам, общение с большим количеством людей — все это истощает ментальные ресурсы.
Как восстановить внутренний баланс?
Выделите себе хотя бы час тишины. Выключите телевизор, отложите телефон. Примите ванну с морской солью, почитайте книгу, послушайте спокойную музыку. Не чувствуйте вину за то, что хотите побыть в одиночестве. Вашему мозгу нужна перезагрузка, и это абсолютно нормально.
Помните, лучший праздник — тот, после которого остаются приятные воспоминания, а не проблемы со здоровьем. Будьте осознанны, двигайтесь, смейтесь и отдыхайте с умом.
С наступающими! Будьте здоровы!
Комментарии (0)