5 правил, чтобы не сломать режим в праздники и пережить их без ущерба для кишечника, фигуры и нервной системы

Правило № 1. Движение, движение, движение

Вы привыкли к тренировкам, а теперь диван манит сильнее, чем беговая дорожка, и чувствуете себя немного «запущенным мячиком»? Это нормально! Организм накапливает жидкость из-за смены режима, избытка соленого и сладкого. Не корите себя, а действуйте.

Что делать?

Забудьте о высокоинтенсивных тренировках в первые дни. Ваше тело и так в стрессе. Идеальный вариант — «социальная нагрузка». Долгая прогулка с семьей на свежем воздухе, катание на коньках или лыжах. Дома отлично подойдут 15-20 минут растяжки или йоги — они улучшат лимфоток, снимут скованность в мышцах и помогут «разогнать» отеки. Представьте, что вы тянетесь за конфетой с верхней ветки елки — вот и готово упражнение! Главный принцип: активность должна быть в радость, а не через силу.

Правило № 2. Умный гастрогедонизм

Стол ломится от яств, и хочется попробовать абсолютно все. Знакомая ситуация? Жесткие ограничения в праздник — верный путь к срыву. Вместо этого используйте стратегию «умной тарелки».

Классический лайфхак: мысленно разделите блюдо. Половину заполните легким салатом (без майонеза, заправленным йогуртом или маслом), четверть — белком (запеченное мясо, рыба), и оставшуюся часть — тем, что душа пожелает (оливье, селедкой под шубой). Начинайте трапезу с овощей и белка — это даст чувство сытости, и на «вкусненькое» останется довольно мало места.

Почему «Наелся? Поголодаю завтра!» — порочная практика?

Устраивать разгрузочный день после пиршества — все равно что тушить пожар бензином. Резкое ограничение калорий — мощный стресс для организма. Он, испугавшись голода, в следующий прием пищи начнет запасать энергию еще активнее, откладывая ее в жир. Кроме того, такие качели бьют по поджелудочной железе и желчному пузырю. Лучше на следующий день вернуться к своему обычному, сбалансированному рациону, добавив больше воды и клетчатки.