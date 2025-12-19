Что такое интегративное и альтернативное лечение рака? Это замена химиотерапии и операциям? Какие методы безопасны, а какие — влекут огромные риски?

Мы привыкли думать, что онкозаболеваниям нужна на 100% доказательная терапия. Что, в целом, верно, но есть нюанс — существуют показавшие надежность вспомогательные инструменты, которые помогают выздоровлению. Главное — отличать их от псевдолечения. Как? Отвечает (по нашей просьбе вдаваясь в детали биохимии!) Максим Котов, онколог-хирург НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова, член Попечительского совета фонда «Не напрасно».
Альтернативное лечение рака — такое вообще бывает?
Для начала предлагаю проговорить важные здесь термины.
Традиционные методы лечения рака — это хирургия, лучевая терапия и лекарственная противоопухолевая, которая включает химиотерапию, таргетную терапию и иммунотерапию.
Альтернативными называют любые методы лечения, которые не одобрены профессиональными сообществами и медицинским регуляторами, то есть данные об эффективности и безопасности этих подходов отсутствуют. Если бы научная информация о них была, то врачи бы их использовали в своей практике и они не были бы альтернативными.
Есть комплементарные методы — это инструменты, которые не лечат рак, но используются совместно с традиционными методами для улучшения качества жизни людей. К ним, например, относятся медитация, психотерапия, нутритивная поддержка.
Откуда идет интерес к этому направлению? Это страх болезни и магическое мышление, нежелание тратиться на лечение?
Причин, по которым люди используют различные альтернативные подходы, достаточно много. Это может быть страх перед болезнью и традиционным лечением. Многие люди думают, что постановка онкологического диагноза равнозначно плохому прогнозу и смерти в ближайшем будущем. Также существует страх перед побочными эффектами химиотерапии и лучевой терапии, осложнениями хирургических операция. Он может быть основан на личной истории друзей и родственников, информации (недостоверной) из интернета, либо негативных примерах из книг и телевидения.
Свою роль играет недоверие к медицине. Как правило, оно связано с проблемами доступности помощи, организации лечения — длительные очереди, большое количество обследований. Также весомый вклад вносят сложности в коммуникации между врачом и пациентом — грубое обращение, перебивание, дефицит информации и отсутствие эмпатии.
Стоит отметить и непонимание научного метода и отсутствие критического мышления. Некоторые пациенты могут не осознавать, почему важно полагаться на доказательную медицину.
Влияют также культурные или религиозные особенности, которые приводят к невозможности использования традиционных методов лечения. Также в некоторых традициях болезнь воспринимается как испытание духа, и соответственно необходимы различные духовные практики для исцеления.
Альтернативные методы выглядят привлекательными еще и ввиду того, что их адепты говорят только о положительных сторонах — обещают выздоровление, при этом не говорят о побочных эффектах и отсутствии результативности. Кроме того, они обладают отличными коммуникативными навыками, завоевывая доверие человека.
И наконец, в социальных сетях существует огромное количество информации о чудо-действии альтернативных методов лечения (конечно же это не так), и пользователям этот материал подается в доступной форме с гарантией результата. Сложно остаться равнодушным.
Разберем некоторые решения альтернативной медицины
На самое деле их огромное количество. Я остановлюсь лишь на самых популярных. Кроме того, создаются новые методы и авторские техники, которые не имеют научного обоснования и подтверждения.
Сода
Популяризация соды в терапии рака связана с итальянским врачом Туллио Симончини, который с начала 2000-х годов продвигал гипотезу о грибковой природе рака и необходимости «ощелачивания» опухоли. Метод основан на теории, что кислая среда опухоли способствует ее росту, а сода должна нейтрализовать кислотность. Практикуют внутривенное введение 5% раствора бикарбоната натрия, пероральный прием или местные инфузии в опухоль
Теоретически нейтрализация кислотности микроокружения опухоли может усилить иммунный ответ и чувствительность к иммунотерапии. Однако для достижения эффекта требуются локальные высокие концентрации, недостижимые при пероральном приеме.
Потенциальный вред: связан с электролитными нарушениями и возникновением метаболического алколоза, что может привести к судорогам, нарушению ритма сердца, слабости.
Нет данных, что сода ускоряет появление злокачественных клеток, но отсутствие своевременного лечения приводит к прогрессии и метастазированию.
Комбуча
Комбуча — ферментированный напиток из подслащенного чая, популяризированный в 1990-е годы как «панацея». Происходит из Азии, традиционно использовался в китайской и русской народной медицине. Пациенты употребляют по 100–300 мл ежедневно как общеукрепляющее средство и предполагаемый «детоксикатор».
Надежной информации о влиянии на онкологический процесс нет.
Потенциальный вред: при избыточном употреблении может возникнуть ацидоз и электролитные нарушения, нарушения всасывания в желудке лекарственным препаратов, а также возможно загрязнения напитка при домашнем изготовлении (бактериями или плесенью).
Омела белая
Первое использование омелы в терапии рака относится к началу 1920-х годов. Идею вводить экстракт омелы онкологическим больным предложил в 1920 году австрийский философ Рудольф Штайнер — основатель антропософской медицины.
Экстракт вводят подкожно 2–3 раза/неделю, реже внутривенно или интратуморально (внутрь опухоли). Он содержат ряд биологически активных компонентов — прежде всего, лектины омелы (ML I–III) и вискотоксины. Предполагается, что благодаря этим веществам омела проявляет иммуномодулирующее и цитотоксическое действие. Однако научных подтверждений нет.
Потенциальный вред: местные реакции в местах инъекций, головная боль, лихорадка, озноб, усталость, редко — анафилактический шок.
Также данных о том, что экстракт омелы белой может влиять на рост опухоли, нет.
Куркума
Куркумин является полифенолом из корня Curcuma longa, который используется в традиционной аюрведической медицине около 5 тысяч лет. С 2000-х годов активно изучается как потенциальный адъювант к химиотерапии. Люди принимают капсулы (2–8 г/день перорально), реже внутривенно (300 мг/неделю).
Куркумин воздействует на множественные молекулярные мишени, регулирующие ключевые процессы канцерогенеза. Основной механизм действия связан с ингибированием онкогенных сигнальных каскадов Wnt/β-катенин, PI3K/Akt/mTOR, JAK/STAT3, MAPK и NF-κB.
Но! Клинические исследования показывают, что даже при пероральном приеме в высоких дозах (8 г/день) куркумин быстро превращается в метаболиты, что приводит к минимальным уровням свободного куркумина в плазме (<2,5 нг/мл).
Есть данные о том (исследования I и II фазы), что пероральное использование куркумина в сочетании с химиотерапией ускорило регресс опухоли. Также ученые выяснили, что куркумин может усиливать противоопухолевое действие цисплатина, а также противодействовать резистентности к цисплатину в клетках рака яичников, регулируя сигналинг PI3K.
Куркумин в целом считается безопасным даже при относительно высоких пероральных дозах (до 8-12 г/день в клинических исследованиях), при этом сообщалось лишь о легких «побочках», таких как желудочно-кишечный дискомфорт.
Диеты
Важно понимать, что использование одной только диеты никак не повлияет на опухоль. В тоже время, нутритивная поддержка — соблюдение калорийности питания и содержания белка — очень важно для онкопациентов. Существует большое количество исследований и клинических рекомендаций по нутритивной поддержке.
В тоже время различные диеты распространены среди пациентов как альтернативные методы лечения рака. Например, кетогенный протокол питания. Теоретическое обоснование его применения в онкологии базируется на наблюдении Отто Варбурга о том, что раковые клетки предпочитают анаэробный гликолиз даже в присутствии кислорода. Этот феномен, известный как эффект Варбурга, указывает на то, что опухолевые клетки используют глюкозу в качестве основного энергетического компонента для быстрого роста и метастазирования.
Кетогенная диета представляет собой высокожировой рацион с резким ограничением углеводов, направленный на снижение доступности глюкозы для опухолевых клеток. Наиболее известный вариант диеты предполагает соотношение жиров к сумме углеводов и белков 4:1, что составляет примерно 90% калорий из жиров. При таком питании организм переходит в состояние кетоза, когда основным источником энергии становятся кетоновые тела вместо глюкозы.
Несмотря на теоретическую привлекательность концепции, существуют противоречивые сведения о способности опухолевых клеток адаптироваться к кетогенной диете. Ряд исследований показал, что некоторые линии раковых клеток способны использовать жирные кислоты и кетоновые тела в качестве альтернативных источников энергии!
В настоящее время нет убедительных данных о том, что кетодиета обладает противоопухолевым действием, а те исследования, которые говорят обратно, имеют множественные нарушения в методологии.
При этом негативных последствий много: такой подход к питанию может вызвать снижение массы тела, тромбоз глубоких вен, бессимптомную гипогликемию, нефролитиаз, судороги в ногах, диспепсию, сухость во рту, гиперурикемию, гиперлипидемию, отеки, анемию, нейтропению и фебрильную нейтропению, тромбоцитопению, галитоз, зуд, гипогликемию, электролитные нарушения, слабость, галлюцинации, аллергические реакции, раневые инфекции, головные боли и нейропатию.
Есть ли случаи, когда изначально альтернативные методы лечения становились доказательными?
Нужно понимать, что все альтернативные методы лечения рака не имеют под собой научной основы. Для того, чтобы любой метод лечения стал использоваться для лечения людей, он должен быть проверен в нескольких этапах доклинических и клинических и клинических исследованиях.
Если мы говорим про какое-то вещество (например, отвар чаги, куркумы, омелы белой или других, часто используемых в альтернативной медицине), то сначала необходимо убедиться в том, что это вещество воздействует на опухолевые клетки, далее — на опухоль в организме лабораторных животных, а затем — нужно провести исследования на людях. При этом весь процесс научной проверки строго регламентирован, с целью предотвращения когнитивных искажений в испытаниях и направлен на получение достоверных данных.
В тоже время, например, мы знаем, что ряд препаратов для химиотерапии — цитостатики — были получены из растительного сырья. Например, препараты винкрестин и винбластин, были получены из мадагаскарского барвинка (Catharanthus roseus, ранее Vinca rosea). Эти растения традиционно использовались в народной медицине для лечения диабета и высокого кровяного давления. Открытие их противоопухолевых свойств в 1950-х годах дало начало новой эры в химиотерапии.
Или препарат паклитаксел, полученный из коры тихоокеанского тиса (Taxus brevifolia), который традиционно использовался в народной медицине. Растения рода Taxus применялись в традиционной китайской медицине на протяжении тысячелетий для лечения различных заболеваний. Другой препарат Этопозид и его аналоги были разработаны на основе подофиллотоксина, выделенного из корневищ американской мандрагоры (Podophyllum peltatum).
Таким образом, самые первые химиотерапевтические препараты, которые активно используются в настоящее время, были получены из растительных компонентов, которые в свою очередь длительное время использовались для в народной медицине.
В тоже время ряд методов альтернативной медицины могут использоваться в комбинации с традиционными методами лечения опухолей, но не заменять их. Это важно.
Например, акупунктура может использоваться для лечения боли, тошноты, связанной с химиопрепаратами, тревогой, утомляемостью. Важно при этом что эффективность была доказана в клинических исследованиях, и рекомендуется профессиональными медицинским обществами — например Американским Обществом Клинической Онкологии. Существует даже направление интегративной (комплементарной) онкологии — сочетание альтернативных методов лечения с традиционными методами, для улучшения лечения и повышения качества жизни.
При этом процесс трансформации альтернативного метода лечения в комплементарный или даже традиционный, должен опираться на понимание механизмов действия и их обоснование, а также проверку в контролируемых испытаниях со строгим соблюдением протоколов.
Вопрос на грани этики: могут ли врачи реально рекомендовать такие методы, чтобы успокоить людей (скажем, советовать обратиться к специалисту по акупунктуре), но в сочетании с докмед-терапией?
Если говорить про этический компонент, то необходимо соблюдать два принципа: принцип безопасности — то есть, все рекомендации врача должны быть надежными и не ухудшать ситуацию, а также принцип информирования — необходимо рассказать человеку о всех имеющихся вариантах лечения, их плюсах и недостатках.
Если мы понимаем, что какой-то комплементарный метод может улучшить качество жизни пациента, и не помешает доказательному лечению опухоли — то проблем в этом нет. Принципиально при этом, чтобы эффективность комплементарного метода была доказана. А вот если научных данных нет — перед нами альтернативная медицина, о разумности применения которой в данном кейсе мы ничего не знаем. И эта информация — хороший аргумент в разговорах с пациентами, которые хотят использовать непроверенные подходы к восстановлению своего здоровья.
