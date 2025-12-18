Объятия, зрительный контакт, поза «звездочки»: 15 простых (и очень милых!) действий, чтобы избавиться от тревоги, почувствовать любовь и разгрузить мозг

18 декабря — День сворачивания в клубочек. Предлагаем отпраздновать, а заодно поправить здоровье! Что? Да, этот акт, как и другие проявления булочки с корицей (расскажем, какие!) напрямую влияют на когнитивные функции, работу тела и самоощущение. Как? Нейроликбез проводит психолог, гештальт-терапевт Алена Дербина.
Наши тело и психика неразделимо связаны, поэтому самые простые действия могут дать ощущение устойчивости, вернуть хорошее расположение духа.
Телесные жесты и позы играют огромную роль в работе нервной системы, гормонов и мышц, которые, в свою очередь, влияют на пульс, дыхание, уровень стресса и даже болевую чувствительность. Вот простые и милые, но весьма эффективные действия, которые помогут организму жить легче.
Поза эмбриона / клубка
Любимое многими положение — словно в животе у мамы. «Запускает» сгибательные мышцы, защищая живот, грудную клетку и шею — зоны, которые мозг считает уязвимыми. Такое сворачивание уменьшает внешнюю стимуляцию, облегчает «абдоминальное» дыхание и может стимулировать парасимпатическую систему, создавая субъективное чувство «укрытия». В идеале еще накрыться покрывалом сверху.
Исследования и клинические наблюдения связывают эту позу с саморегуляцией при тревоге: она дает эмоциональное «укутывание», а концентрация ощущений в теле — колени к груди, руки вокруг себя — работает как самоподдерживающий жест. При хроническом стрессе это может быть бессознательным способом «перезагрузки», но при застывании в такой позе важно смотреть, не становится ли она телесным знаком постоянной уязвимости.
Рука в руке
Кожа и проприорецепторы дают старт цепочке реакций: через спинной мозг и ствол активизируются парасимпатическая система и блуждающий нерв, а гипоталамус выделяет окситоцин («гормон привязанности»). Это ведет к снижению уровня кортизола («гормона стресса»), чуть замедляет пульс и дыхание, повышает дофамин и серотонин («гормоны хорошего настроения»), поэтому тело буквально «успокаивается», появляется / усиливается осознание «я не один».
Эффект заметен, если контакт надежен и приятен: тогда сенсорная кора, островок и системы вознаграждения кодируют прикосновение как награду, а не угрозу. Поэтому мы рефлекторно одергиваем руку, если человек нам не знаком или неприятен — он подсознательно идентифицируется для нас с опасностью.
При хроническом стрессе держание за руки создает ощущение такого «якоря» и может действовать как микродоза регуляции — возвращать нервную систему из режима «бей/беги» в «отдохни и перевари».
Объятия и засыпание в обнимку
Длительные объятия от 20–30 секунд и дольше опять же активизируют парасимпатическую систему: усиливается тонус блуждающего нерва, выравнивается сердечный ритм и артериальное давление, падает кортизол. Параллельно повышаются окситоцин и серотонин, что дает ощущение доверия и телесного комфорта, появляется «расслабленность».
Засыпание в объятиях добавляет синхронизацию дыхания и биения сердец, а мозг «считывает» близкого как внешний ресурс безопасности, что облегчает ночную тревожность. Для нервной системы поступает сигнал о том, что угроз рядом нет, можно уходить в глубокую перезагрузку. Однако, согласно исследованиям, значительную роль здесь играют привязанность и качество отношений — чем они глубже/лучше, тем качественнее сон и наоборот.
Присутствие рядом без касаний
Работает как социальный «маркер безопасности»: мозг считывает, что рядом источник сил. Повышается ощущение опоры и поддержки, что само по себе связано с меньшей реактивностью стрессовой системы и лучшей иммунной устойчивостью.
Но есть нюанс! Если человек стоит позади, и мы «чувствуем взгляд», включаются сети внимания и система ориентировочного ответа: шея и спина рефлекторно напрягаются, пульс может слегка учащаться. Это эволюционный механизм: мозг предпочитает «перебдеть», если есть ощущение, что кто-то наблюдает, даже без реального контакта. В гештальт-психологии молчаливому присутствию терапевта отводят большую роль, ведь некоторым людям важно просто побыть здесь и сейчас, в контакте с другим. Без лишних слов и касаний. Кстати, с таким же успехом многие не выдерживают такого присутствия и пытаются разговорить собеседника.
Поцелуи
В отношениях родитель-ребенок и других родственных контактах «включают» системы привязанности: повышают окситоцин, снижают кортизол, укрепляют ощущение защищенности и дают понимание: «меня любят». У ребенка параллельно формируется ассоциация «контакт → утешение», а в мозге укрепляются связи между центрами эмоций и префронтальной корой, что со временем поддерживает способность успокаиваться через контакт.
Романтические же поцелуи добавляют дофаминовую «искру» и активность систем награды — вентрального стриатума, префронтальной коры, что переживается как страсть, возбуждение, влечение. При согласии и взаимности они обезоруживают социальный страх, укрепляют доверие и могут даже повышать болевой порог за счет выделения окситоцина и эндогенных опиоидов (в частности, эндорфинов).
Молитвенное сложение / переплетение рук
Создает умеренное давление на кожу и суставы, что открывает потоки проприоцептивных сигналов, которые способствуют стабилизации внимания и гармонизации внутреннего состояния. Для многих людей это ритуализированный жест: мозг связывает его с фокусировкой и умиротворением, поэтому активизируются сети контроля внимания и префронтальная кора.
При молитве или медитации в этой позе дополнительно работают дыхательные практики и смысловой компонент («я с кем‑то/чем‑то большим») — еще один вклад в парасимпатическую регуляцию. В итоге уменьшается активность стрессовых центров и возникает внутреннее чувство опоры и собранности.
Закидывание ног вверх / на стол
Уменьшается нагрузка на сосуды и может уменьшаться отек. В ответ сердечно‑сосудистая система работает экономнее, что субъективно ощущается как «облегчение» и отступление усталости. Для опорно-двигательного аппарата и нервной системы это еще и смена позы: растягиваются задние поверхности ног и поясница, часть мышечного напряжения рассеивается. Если это делается в мирной обстановке, парасимпатическая система получает шанс «подхватить волну» и перевести тело в более расслабленный режим.
Самообъятия
В этот момент кожа и мышцы рук, плеч и грудной клетки посылают те же сигнализирующие о контакте импульсы, что и при внешнем объятии. Это может корректировать кортизол и активировать окситоциновые и вагусные пути, которые отвечают за контроль чувств и социальные взаимодействия, особенно если жест сочетается с мягким давлением и медленным дыханием. Самообъятия применяются как техника саморегуляции: помогают «собрать» себя и уменьшить ощущение распада при сильных эмоциях.
Одним из удачных вариантов будет взять плед или палантин, окинуть себя, крепко стянуть и раскачиваться. Такое «убаюкивание» дает ощущение успокоения и безопасности. Хорошо применять тем, у кого были травмы в перинатальный период.
Поглаживание по волосам или спине
Включает особые С‑тактильные нервные волокна, которые кодируют «эмоциональное прикосновение». В ответ усиливается активность островка и лобных областей, связанных с переживанием приязни и безопасности, а также выделение окситоцина. Это нормализует сердечный ритм, уменьшает тревожность и облегчает засыпание у детей и взрослых — по сути, это «ручная настройка» парасимпатической системы. А еще добрая отсылка к детству — когда мама гладила нас по спине и голове.
Другим хорошим вариантом будет, если кто-то сильно расстроен или плачет и не может прийти в себя, — положить свою ладонь между его лопаток. Это в целом та зона на нашем теле, которая отвечает за самоутверждение. Можно попросить еще начать делать глубокие вдохи и более глубокие выдохи — это ускорит процесс успокоения.
Компресс или грелка на грудь
Тепло на области груди стимулирует кожные рецепторы и через блуждающий нерв дает сигнал «здесь комфортно». Наблюдения показывают, что локальное тепло в этой зоне может устранить мышечное напряжение и эмоциональное «сжатие» при тревоге. Грелка или одеяло часто используются в терапевтических подходах как телесный якорь: мозг связывает тепло с заботой и восстановлением, что понижает гиперактивацию стрессовой системы.
В свою очередь, согласно ряду исследований, холодочувствительность связана с более низким мышечным тонусом и общим уровнем сил, особенно у молодых женщин, из-за чего усталость наступает у них быстрее и сильнее, могут развиться проблемы с засыпанием. В таком случае рекомендуется вечером принимать горячие ванны для ног или хотя бы надевать носки.
Удерживание взгляда глаза в глаза
Теплый, неагрессивный зрительный контакт активизирует социальные сети мозга — от зрительной коры до префронтальной и лимбической систем. Исследования связывают его с повышением окситоцина и снижением социальной тревожности, если контакт воспринимается как поддерживающий, а не угрожающий. «Глаза в глаза» усиливают осознанность момента, помогают лучше считывать эмоции другого и укрепляют привязанность, что нивелирует чувство одиночества и помогает преодолеть внутреннюю «рассыпанность». Однако такой результат будет только в том случае, если взгляд поддерживающий, а не осуждающий, опасный. Стоит тщательно выбирать того, с кем вступать в глубокий зрительный контакт.
Многие коучи рекомендуют человеку во время публичного выступления найти в зале одного, поддерживающего зрителя и как бы «заякориться», вести свою речь именно для него, чтобы чувствовать опору и уверенность в себе. Поддерживающий взгляд как будто бы говорит «Я рядом. Я с тобой. Все хорошо!».
Поза «звездочки» на полу
Очень простой, но весьма действенный способ борьбы с измотанностью — просто лечь на пол в удобной позе или «звездочкой» и провести так минут 15. Будет здорово, если пол с подогревом или есть мягкий коврик.
В горизонтальном положении с максимальным контактом с полом мозг переключается с постоянного мониторинга угроз на фоновую переработку информации. Внимание естественно смещается с мыслей на ощущения: где холоднее, где теплее, где сильнее давит пол. Это работает как мягкая «телесная медитация» или боди-скан, который, по некоторым научным данным, прокачивает способность замечать и отпускать напряжение.
Жесткая, ровная поверхность распределяет давление по всему телу, поэтому отдельные перегруженные участки (поясница, шея, плечи) получают передышку. Мышцы легче «сдаются» под весом тела и гравитации, уменьшается общее мышечное напряжение и зажимы. Кроме того, поза «звездочки» открывает грудную клетку и живот, улучшает подвижность диафрагмы и облегчает глубокое, медленное дыхание. Последнее само по себе дополнительно вызывает парасимпатический отклик и позволяет «отпустить» беспокойство. В общем, классическая практика заземления.
Душ под полотенцем
Еще один отличный инструмент — забраться в ванную, накрыть голову полотенцем и включить душ, настроив воду до комфортной температуры (хорошо бы дополнительно приглушить свет). Этот «домашний хаммам» — мощный успокаивающий ритуал для нервной системы: тепло, пар, замкнутое пространство и шум воды вместе снижают уровень стресса, расслабляют мышцы и помогают «не загоняться».
Глотки теплой воды
Действуют как маленькая, но очень эффективная «кнопка успокоения»: вода слегка расширяет сосуды и улучшает кровоток, за счет чего мышцы получают больше кислорода и могут легче расслабиться, а тепловые ощущения во рту, горле и по ходу пищевода стимулируют вагус и дают сознанию сигнал «можно замедлиться».
Свободное рисование
По сути, это мягкая нейроперезагрузка: рука двигается, мозг занят простым действием здесь и сейчас. В процессе появляется чуть больше внутреннего пространства для себя. Одновременно работают зрительная кора, моторная кора, лобные доли и области, отвечающие за эмоции и саморефлексию. Такое «многоцентровое» включение улучшает связь между зонами мозга, тренирует и перенаправляет внимание с тревожных мыслей на сенсорный опыт — цвет, фактуру, движение руки.
Появляется легкое чувство удовлетворения и интереса к процессу, даже если рисунок «ни о чем». За счет ритмичных движений и концентрации на повторяющемся действии рисование работает как медитация в движении — дыхание выравнивается, тело чуть расслабляется.
С точки зрения психологии, лист становится экологичным контейнером для любых состояний. Можно без стеснения «изливать» злость, растерянность или радость через линии и пятна.
Что еще стоит знать про эти милые алгоритмы
Напряжение эмоциональное, психическое — неизбежно влечет напряжение в теле. Как только мы воздействуем на тело, эмоционально нам становится легче.
К тому же, здесь срабатывает сам факт заботы о себе — ведь человек делает что-то конкретное для себя. Здоровый эгоизм в вопросах бережного отношения к себе — не прихоть и неплохо, это важно и нужно.
Ключевое: понимать, что уровень накопления стресса у мужчин и женщин различается, как и различаются способы расслабления, что обусловлено разницей физиологии и преобладающих гормонов. У обоих полов базовый стресс‑механизм один: активируется симпатическая нервная система и гипоталамо‑гипофизарно‑надпочечниковая ось, выделяются кортизол и другие стресс‑гормоны. Но исследования показывают, что у мужчин и женщин отличаются чувствительность рецепторов, баланс гормонов и даже включающиеся при стрессе участки мозга — у мужчин больше задействуется префронтальная кора, у женщин сильнее подключаются лимбические и стриарные зоны.
В ряде работ видно, что при кратком социальном стрессе у части мужчин растут и кортизол, и тестостерон — это может усиливать готовность к конкуренции, доминантному поведению, активным действиям. При хроническом же стрессе тестостерон, наоборот, часто падает, что связывают с регрессом настроения, всплесками тревожности и потерей жизненного тонуса.
У женщин прогестерон — не столько «гормон активности», сколько важный модератор стресс‑ответа в паре с кортизолом и эстрогенами. Есть данные, что при стрессе надпочечники у женщин выделяют и кортизол, и прогестерон: прогестерон и его метаболиты могут включать тормозящие ГАМК‑механизмы в мозге, способствуя постепенному возвращению к равновесию.
Из‑за этих гормональных и нейрональных различий мужчины чаще выбирают разрядку через действие, конкуренцию, физическую активность, сексуальность — там, где тестостерон «узнает» привычное поле игры. Женщины чаще тянутся к форматам, где есть связь, безопасность, телесная мягкость и ритуалы заботы: общение, объятия, теплые ванны, творчество, практики регуляции.
Но важно: речь о тенденциях, а не жестких ролях — на выбор способов заземления сильно влияют и культура, и личная история, и опыт в семье, а не только гормоны. Корректнее говорить так: пол и гормональный профиль задают «фон» реакции на стресс, а конкретные рабочие способы отдыха у каждого человека подбираются уже индивидуально. Берегите себя, свои тело и психику, не забывайте, что наш организм — это единое целое.
