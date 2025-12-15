Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Здоровье
  • Здоровье
Здоровье

Поделиться:

20 супертехнологичных и доказательных подарков для здоровья на Новый год и не только

В 2025-м велнес окончательно превратился в персональную экосистему. Еще бы! Ведь глобальный рынок здоровья и заботы о себе масштабировался до 6,8 триллионов долларов уже в 2024 году — и прогресс сохраняется. Сейчас примерно 36,4% взрослых используют носимые устройства для анализа ежедневной активности (спрос вырос почти на 10% с в 2019-го!). А около 40% людей регулярно пользуются health-приложениями — чаще всего, чтобы отслеживать сон, пульс и другие биометрики.

Вывод? Лучший подарок (на здоровье!) с 2025-го на 2026-й — высокотехнологичный. От смарт-трекеров и вуншпунш-шейкеров для протеиновых смузи до очков с функцией фототерапии, тренажеров дыхания и стимуляторов блуждающего нерва (это секс — метафорически) — рассказываем, что положить под елку зож-гикам.

Диджитал-детокс — out, цифровой баланс — in

Фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 8 Pro Black, 7 499 рублей
Xiaomi

Фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 8 Pro Black,  7 499 рублей

Электронная книга Amazon Kindle, 17 699 рублей
Amazon Kindle

Электронная книга Amazon Kindle, 17 699 рублей

Подписка на приложение для медитации Headspace, 5 143 рублей / год
Headspace

 Подписка на приложение для медитации Headspace, 5 143 рублей / год

Онлайн-сертификат на N консультаций с психологом, 15 750 рублей (5 сессий)
Ясно

Онлайн-сертификат на N консультаций с психологом, 15 750 рублей (5 сессий)

Тренд сместился: мы больше не боремся с зависимостью от гаджетов, а учимся выстраивать с технологиями здоровые отношения. Главная цель не «уйти в офлайн любой ценой», а создать собственный экологичный кибер-режим: убрать лишний шум, освободить внимание и оставить лишь то, что действительно улучшает качество жизни.

Поэтому на смену жестким блокировщикам пришли цифровые помощники — устройства и сервисы, которые помогают мягко отрегулировать ритм дня, сформировать полезные привычки и вернуться в настоящее без стресса.

Идеи для подарков:

  • Трек-часы, анализирующие состояние организма и главное — позволяющие ограничить поток уведомлений и включить режимы «фокус» и «не беспокоить».
  • Электронная книга, экран которой не мерцает и полностью имитирует бумагу — глаза отдыхают, и нет привычной «усталости от монитора». Плюс регулировка подсветки ограничивает воздействие синего света вечером — разум и тело умиротворяются и легче отходят ко сну.
  • Подписка на приложение для медитации. Факт: 10 минут практики в день снижают уровень кортизола, помогают отрегулировать фокус и уменьшают импульсивное переключение между приложениями. Это самый быстрый способ дать мозгу «перезагрузку», не уходя из цифровой среды.
  • Сессия с психологом! Постоянные попытки сбежать в кибер-реальность могут сигнализировать о нерешенных ментальных проблемах, да и в целом полезно поговорить с независимым экспертом о своем беспокойстве, а не устраивать ненадежную консультацию с ИИ (если хотите экспериментировать, то сначала прочтите наш материал, чтобы не допустить ошибку в сеттинге).

(Супер!)осознанное питание

Тест на микрофлору кишечника Novabiom MAXI, 59 990 рублей
Novabiom

Тест на микрофлору кишечника Novabiom MAXI, 59 990 рублей

Беспроводной шейкер Promixx Original, 2 910 рублей
Promixx

Беспроводной шейкер Promixx Original, 2 910 рублей

Кухонные весы REDMOND RS-741S-E, 3 999 рублей
REDMOND

Кухонные весы REDMOND RS-741S-E, 3 999 рублей

Система газации напитков K620 BORK, 29 000 рублей
BORK

Система газации напитков K620 BORK, 29 000 рублей

Универсальные диеты уходят в прошлое по мере того, как появляется все больше подтверждений: кишечник определяет ход многих процессов в организме — в том числе его самочувствие влияет на состояние кожи и функцию мозга. Потому сегодня рацион подбирают так же персонализировано, как skincare-рутину: на основе анализа микробиоты, уровня витаминов, генетических маркеров и метаболических особенностей. Это превращает питание в точную систему, где человек понимает, почему организм реагирует тем или иным образом — и какие продукты действительно работают на здоровье.

Идеи для подарков:

  • Тест на микрофлору кишечника, который определяет соотношение бактерий, влияющих на иммунитет, воспалительные процессы и энергообмен, выявляет возможные причины проблем (от повышенной проницаемости до чувствительности к глютену), объясняет связь микробиома с состоянием кожи, уровнем стресса, весом и склонностью к отекам и выдает персональные рекомендации по питанию (Какие ферментированные продукты вам подходят? Какие виды клетчатки не усваиваются и вызывают вздутие? Каких микроорганизмов не хватает?).
  • Портативный шейкер. Идеальный гастрогаджет, который экономит время утром и дисциплинирует: когда полезный напиток готовится за 10-15 секунд, вероятность, что вы будете пить его ежедневно, резко вырастает.
  • Смарт-весы: автоматически считывают КБЖУ каждого ингредиента, поднимая данные из приложения, помогают вести цифровой пищевой дневник и контролировать дефициты/переедание и выстраивать питание по плану нутрициолога (точность датчиков до 1 г!).
  • Система газации напитков. Раз: контролирует скорость и интенсивность насыщения CO₂ — дринк получается стабильно игристым, без резкого переполнения пузырьками. Два — позволяет отказаться от магазинной газировки и сократить сахар в рационе — полезно для тех, кто следит за уровнем инсулина. Три — можно создавать под свои задачи персональные напитки: от изотоников до витаминных миксов.

Таргетная соматика

Расслабляющая маска для глаз ELAX 2.0, 11 990 рублей
WAU

Расслабляющая маска для глаз ELAX 2.0, 11 990 рублей

Дыхательный тренажер RESPIRO by O2IN, 7 200 рублей
RESPIRO by O2IN

Дыхательный тренажер RESPIRO by O2IN, 7 200 рублей

Устройство для профилактики и лечения простудных заболеваний REVIXAN, 8 000 рублей
REVIXAN

Устройство для профилактики и лечения простудных заболеваний REVIXAN,  8 000  рублей

Массажер для тела Askona Performance Power Body, 23 390 рублей
Askona

Массажер для тела Askona Performance Power Body, 23 390 рублей

Вместо абстрактного оздоровления теперь в авангарде — точечная работа с восстановлением отдельных функций тела: зрения, дыхания, иммунной и нервной систем. Грамотно подобранные гаджеты помогают мозгу и телу быстрее переключаться между напряжением и отдыхом — это основа высокой толерантности к стрессу и болезням, концентрации и стабильной энергии в течение дня.

Идеи для подарков:

  • Расслабляющая маска для глаз (три режима: мягкий нагрев, холодный компресс или вибрация!) расслабляет мышцы головы, лица и глаз, улучшает кровообращение. Так можно уменьшить головную боль, увидеть мир четче, избавиться от отеков, оставленных работой до поздней ночи.
  • Тренажер дыхания. Честно говоря, нужен всем нам, столкнувшимся с коронавирусной инфекцией. Он создает небольшое сопротивление на вдохе/выдохе → человек автоматически дышит глубже и медленнее →  легкие и диафрагма «включаются» в работу. А за счет того, что активизируется парасимпатическая нервная система, ум успокаивается, организм входит в состояние релаксации.
  • Гаджет для здоровья носа! Чтобы тот не убежал по Невскому проспекту. В него встроен режим LED-терапии, благодаря которому быстрее восстанавливается слизистая, уменьшается воспаление, исчезает заложенность. А чего еще желать для счастья, если с простудой, ринитом, отекам и постковидными прелестями встречается каждый второй?

  • Мультифункциональный массажер для тела — перфекто для эстетов и почитателей фитнеса, бодибилдеров (и скульпторов), профессиональных спортсменов. Криофункция сужает сосуды, снимает отек, делает кожу более упругой. Термотерапия активизирует микроциркуляцию и расслабляет мышечные волокна, что ускоряет восстановление после нагрузки. А перкуссионный режим помогает ликвидировать «забитость» мышц и боль, повысить подвижность суставов.

Сон, светлый счастья сон мой

Очки для светотерапии Luminette 3, 40 000 рублей
LUMINETTE 3

Очки для светотерапии Luminette 3, 40 000 рублей

Ортопедичекая подушка SONOX, 4 725 рублей
SONOX

Ортопедичекая подушка SONOX, 4 725 рублей

Утяжелённое одеяло Drёmky, 14 990 рублей
Drёmky

Утяжелённое одеяло Drёmky, 14 990 рублей

Умное устройство для стимуляции блуждающего нерва Pulsetto FIT, 74 990 рублей
Pulsetto

Умное устройство для стимуляции блуждающего нерва Pulsetto FIT, 74 990 рублей

Сон — всему голова! Кажется, человечество наконец-то вернулось к этой истине, устав от сводящего с ума достигаторства (а с ним соответственно и от ночного бдения). Но экономика уже разогналась, цифровой шум тише не станет, да и солнце в регионы, где его зимой не встретишь, не собирается захаживать чаще. Что делать? Вот тут в игру и вступает слип-оптимизация по науке.

Идеи для подарков:

  • Очки для светотерапии. Спасение для всех, кто страдает от дефицита энергии зимой, (не)переживает джет-лаги или трудится в ночные смены. Работает инструмент просто: имитирует естественный солнечный свет (без ультрафиолета), который стимулирует выработку серотонина и корректирует циркадные ритмы — это напрямую влияет на лимит сил на подвиги, настроение, скорость засыпания и глубину сна.
  • Анатомическая подушка. Выбирайте с гибридным наполнителем (например, безопасными гранулами) и материалом с эффектом памяти. Такой состав подстраивается под форму головы и шеи, устраняя «окаменелость» мышц и повышая качество отдыха. Кстати, именно в ночной период активнее всего происходит регенерация тканей, так что не удивляйтесь, если проснетесь моложе, чем легли.
  • Утяжеленное одеяло. Укрылись, улыбнулись и получили эффект глубокого сенсорного давления — буквально массаж без прикосновений. Под весом одеяла тело расслабляется, увеличивается синтез эндорфинов и серотонина, а вот кортизол, наоборот, снижается. Получаем целительный сон, который не прерывается ни судорогами, ни кошмарами. 
  • Аппарат для стимуляции блуждающего нерва (БН). БН — это фактически «кнопка перезагрузки» для нервной системы, которая располагается у нас на шее. Когда он получает мягкие импульсы — тревога отступает, и даже живот перестанет нервно скручиваться. Погрузиться в сон, ни о чем не беспокоясь — легко и приятно.

Биотех-бьюти

Фен-стайлер REMEZ Model S Sensor, 29 990 рублей
REMEZ

Фен-стайлер REMEZ Model S Sensor, 29 990 рублей

Микротоковый аппарат для лица Medicube, 29 990 рублей Важно! Амплитуда импульса высокая, а у насадки плотный контакт, поэтому аппарат дает довольно
Medicube

Микротоковый аппарат для лица Medicube, 29 990 рублей

Важно! Амплитуда импульса высокая, а у насадки плотный контакт, поэтому аппарат дает довольно глубокую проработку тканей. Если сосуды расположены близко или кожа очень чувствительная, то сначала обязательно посоветуйтесь с врачом.

Ультразвуковой аппарат для домашнего ухода Dr.Melaxin EX Derma Booster Sonic Shot, 6 990 рублей
Dr.Melaxin

Ультразвуковой аппарат для домашнего ухода Dr.Melaxin EX Derma Booster Sonic Shot, 6 990 рублей

KN TULEX FIBER LASER system Важно! Это единственная лазерная технология для омоложения периорбитальной зоны, которую одобрило FDA
KN

KN TULEX FIBER LASER system

Важно! Это единственная лазерная технология для омоложения периорбитальной зоны, которую одобрило FDA

Hi-tech бьютификация перестала быть научной экзотикой и стала частью персонализированного ухода, ура! Те аппараты, которые раньше нужно было бронировать или, еще страшнее, которые могли увидеть только эксперты на конференциях, — теперь доступны в домашнем формате или ждут вашего визита в кабинете любимого косметолога или мастера красоты.

Идеи для подарков:

  • Мощный, но доказательно бережный фен для волос, чтобы не отказываться от стайлинга. Просто пушка, созданная по технологии аэродинамики, и не травмирующая пряди от слова «совсем». Аэродинамическое отверстие притягивает локоны и аккуратно фиксирует их волосок к волоску (о, тот самый четкий завиток как в Pinterest!), функция ионизации действует как естественный кондиционер-антистатик, а четыре режима температуры: от ультранежного до вулканического (в хорошем смысле) защищают шевелюру от перегрева, потери цвета и прочих неприятностей, но при этом обеспечивают классный объем и стабильную форму укладки.
  • Фейс-массажер с микротоками + светотерапией. С помощью такого комбо получаем все, что надо, и в домашних условиях: лифтинг-эффект и акцентирование овала и скул, разглаживание мелких морщин, ровный тон и сияние.
  • УЗ-гаджет для оптимизации домашнего ухода. 5 режимов (термо-, охлаждение, LED- и ультразвуковая вибрация) объединяются в очень достойном деле: подготавливают кожу к нанесению сывороток и эссенций, благодаря чему активные компоненты лучше проникают в ткани и усваиваются внутри. Итого: спокойная, упругая, эластичная кожа, а риск высыпаний (если нет заболеваний) минимальный.
  • Лазерное омоложение глаз у косметолога. Нет, не коррекция зрения, а работа в периорбитальной области на профессиональной платформе (дома пока никак, честно, не рискуйте). Воздействие двух разных волн лазера глубоко ремоделирует дерму и эпидермис — и вместо уставшей панды в зеркале львица с ясным и свежим взглядом.

Текст: Ксения Гавриленко

Редакция напоминает, что медицинские, спортивные и бьюти-устройства и практики могут иметь противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: