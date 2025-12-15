20 супертехнологичных и доказательных подарков для здоровья на Новый год и не только

В 2025-м велнес окончательно превратился в персональную экосистему. Еще бы! Ведь глобальный рынок здоровья и заботы о себе масштабировался до 6,8 триллионов долларов уже в 2024 году — и прогресс сохраняется. Сейчас примерно 36,4% взрослых используют носимые устройства для анализа ежедневной активности (спрос вырос почти на 10% с в 2019-го!). А около 40% людей регулярно пользуются health-приложениями — чаще всего, чтобы отслеживать сон, пульс и другие биометрики.

Вывод? Лучший подарок (на здоровье!) с 2025-го на 2026-й — высокотехнологичный. От смарт-трекеров и вуншпунш-шейкеров для протеиновых смузи до очков с функцией фототерапии, тренажеров дыхания и стимуляторов блуждающего нерва (это секс — метафорически) — рассказываем, что положить под елку зож-гикам.