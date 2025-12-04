Нейропсихологи: чем больше мы двигаемся, тем лучше работает мозг! Какая связь? Получается, спортсмены умнее «ботаников»?

Научный факт: движение — мотор когнитивного развития, а постоянное сидение за столом и гаджеты, наоборот, тормозят созревание важных зон мозга. Какие секции помогут ребенку стать спокойнее, наблюдательнее и организованнее и как взрослому самому не растерять остроту ума, вовремя подключив спорт (не пролистываем!), — рассказывает Андрей Жаринов, основатель детских гимнастических центров GYMKiDs.
Почему мозг развивается через движение
Мозг ребенка созревает «снизу вверх». Сначала — зоны, отвечающие за крупную моторику и равновесие, затем — сенсорная система, и только потом — речь, внимание и логическое мышление. Соответственно, обеспечение двигательной активности — одна из первых функций мозга и та база, прокачивая которую можно способствовать развитию остальных нейросистем.
Это подтверждают десятки исследований. К примеру, доказано, что мозжечок (центр координации) напрямую связан с зонами внимания и планирования — в итоге умение держать баланс может в итоге внести вклад в навык концентрации на работе. Также ученые подтверждают, что регулярные физические нагрузки улучшают развитие префронтальной коры головного мозга — области, отвечающей за контроль поведения, память и фокус, а еще — что телесный «непокой» усиливает нейропластичность — способность мозга строить новые нейронные связи, обучаться, приспосабливаться к новым условиям (в том числе восстанавливаться после болезней).
То есть движение — это буквально питание для головы. Когда ребенок лазает, прыгает, ползает, выполняет кувырки или висит на перекладине, его мозг работает не менее (а в какой-то степени и более) продуктивно, чем во время «тихой» учебной деятельности.
Здесь важно оговориться, что мы не призываем перестать инвестировать в образование и не утверждаем, что умение делать сальто волшебным образом приведет к тому, что ребенок станет гроссмейстером. Речь о том, что без активности мозг, пусть и самый гениальный, будет функционировать хуже. Это закон его физиологии.
Как именно это работает
Внимание и концентрация
Физическая нагрузка активизирует нейросети, отвечающие за контроль внимания. В крупном исследовании, опубликованном в Nature Reviews Neuroscience, было обнаружено, что дети, которые участвовали в ежедневной двигательной программе, показывали значительный рост способности концентрироваться в сравнении с группой «сидячих» сверстников.
Память и обучаемость
Умеренная активность влияет на функцию гиппокампа — зоны памяти. Работы ученых Чикагского университета показали: дети, которые больше двигаются, лучше удерживают информацию и быстрее осваивают новое.
Коммуникация
Нейропсихологи подчеркивают: развитие моторных навыков стимулирует речевые центры, а ползание, лазание, игра руками и пальцами — ускоряют речевое развитие.
На практике мы регулярно наблюдаем одно и то же: после одного-двух месяцев занятий улучшается речь, ребенок становится внимательнее, спокойнее и увереннее в себе.
Чего лишается «сидячее поколение»
Согласно данным ВОЗ, современные дети двигаются на 40% меньше, чем поколение 20 лет назад. А в работе, представленной в The Lancet Child & Adolescent Health, эксперты организации выявили, что более 80% школьников в мире — 85% девочек и 78% мальчиков — двигаются гораздо меньше рекомендуемой нормы (менее одного часа в сутки)!
Последствия заметны:
- ухудшается координация;
- растут проблемы внимания, формируется СДВГ;
- чаще встречаются задержки развития речи;
- нарушаются осанка и дыхание;
- снижается эмоциональная устойчивость.
А взрослым можно двигаться поменьше? Нет. Если хотите жить долго, счастливо и с минимальным риском нейрозаболеваний, то дочитываем и встаем в планку. Исследования показывают, что физические упражнения активизируют процесс аутофагии (самоочищения клеток от токсинов, поврежденных и старых структур) и стимулируют выработку так называемых нейротрофических факторов BDNF и GDNF, которые нужны для выживания и функционирования нейронов.
Как исправить ситуацию: 10 способов
Вот, как привить любовь к движению и ребенку, и взрослому — без принуждения, давления и скучных «занятий ради занятий»:
1. Делайте активность частью ежедневных ритуалов
- легкая гимнастика перед завтраком;
- пеший маршрут в сад/школу;
- 5 минут игры за каждые 20 минут сидения.
Это работает лучше, чем один-единственный спортчас раз в неделю!
2. Играйте в «невидимую зарядку»
Превратите физактивность в развлечение: «иди как робот», «как кошка», «как краб», «как огромный медведь», «как мышонок». Так ребенок тренирует тело, не чувствуя, что это «упражнения», да и путь до садика или школы становится веселее.
3. Используйте «домашние полосы препятствий»
Подушки, стулья, веревки, коробки — идеальный способ развивать ловкость, равновесие и планирование. Мы в GYMKiDs используем специальные модули — они дают быстрый прогресс.
4. Создайте дома пространство, где можно двигаться
Мини-турник, шведская стенка, мат, балансир, мини-батут, даже одна перекладина заставит всю семью (!) чаще отрываться от дивана.
5. Разрешайте «шуметь» и «быть энерджайзером»
Мозгу движение нужно так же, как телу — это физиология, а не плохое поведение.
6. Найдите вид активности, который нравится лично вам / вашему ребенку
Не всем нужны единоборства или танцы. Кому-то подойдет акробатика, кому-то — бег, кому-то — танцы, а кому-то — футбол. Любимое занятие всегда работает лучше обязательного.
7. Показывайте личный пример
Если родители занимаются спортом, путешествуют и просто не сидят на месте, то и младший воспринимает активность как норму. Не «иди занимайся», а: «давай попробуем вместе», «давай устроим веселые соревнования».
8. Танцуйте вместе перед сном
Мягкие ритмичные движения расслабляют нервную систему, снимают дневное напряжение и улучшают сон.
9. Используйте гаджеты с пользой
Существуют приложения с танцевальными заданиями, играми, мини-тренировками, в том числе онлайн-курсы по гимнастике в домашних условиях.
10. Хвалите не за результат, а за процесс
Неважно, сколько раз сын подтянулся, а дочь скрутила фуэте. Важно, чтобы человек пробовал, радовался, двигался.
Комментарии (0)