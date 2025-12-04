Нейропсихологи: чем больше мы двигаемся, тем лучше работает мозг! Какая связь? Получается, спортсмены умнее «ботаников»?

Почему мозг развивается через движение

Мозг ребенка созревает «снизу вверх». Сначала — зоны, отвечающие за крупную моторику и равновесие, затем — сенсорная система, и только потом — речь, внимание и логическое мышление. Соответственно, обеспечение двигательной активности — одна из первых функций мозга и та база, прокачивая которую можно способствовать развитию остальных нейросистем.

Это подтверждают десятки исследований. К примеру, доказано, что мозжечок (центр координации) напрямую связан с зонами внимания и планирования — в итоге умение держать баланс может в итоге внести вклад в навык концентрации на работе. Также ученые подтверждают, что регулярные физические нагрузки улучшают развитие префронтальной коры головного мозга — области, отвечающей за контроль поведения, память и фокус, а еще — что телесный «непокой» усиливает нейропластичность — способность мозга строить новые нейронные связи, обучаться, приспосабливаться к новым условиям (в том числе восстанавливаться после болезней).

То есть движение — это буквально питание для головы. Когда ребенок лазает, прыгает, ползает, выполняет кувырки или висит на перекладине, его мозг работает не менее (а в какой-то степени и более) продуктивно, чем во время «тихой» учебной деятельности.

Здесь важно оговориться, что мы не призываем перестать инвестировать в образование и не утверждаем, что умение делать сальто волшебным образом приведет к тому, что ребенок станет гроссмейстером. Речь о том, что без активности мозг, пусть и самый гениальный, будет функционировать хуже. Это закон его физиологии.