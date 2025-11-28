10 важных вопросов про рак простаты. Как заподозрить? Всегда ли нужна операция? Генетика правда влияет?

Почему развивается рак простаты (РПЖ)?

Есть так называемые немодифицируемые факторы — те, что мы в принципе не можем изменить. В части РПЖ среди них выделяют три.

Первый — возраст. Чем старше мужчина, тем выше вероятность РПЖ. Дело в биологии: клетки простаты дольше живут под действием мужских гормонов, накапливают мутации. Рак простаты развивается действительно очень медленно, может пройти и не одно десятилетие от одной клетки до формирования уже клинически явной опухоли.

Второй — семейная история. Если у близкого родственника (особенно у отца или брата) был рак простаты, риск значимо выше. Для данных категорий пациентов скрининг начинается раньше на 5 лет, то есть с 45 лет. Наибольшие клинические последствия дает носительство мутаций в генах репарации ДНК, прежде всего BRCA2.

Третий фактор — этническая принадлежность. У мужчин африканского происхождения чаще встречаются более агрессивные формы. Для них старт раннего выявления также смещают на более ранний возраст (45 лет).

А какие модифицируемые факторы выступают триггером?

В целом, это все те же факторы, что в принципе негативно влияют на любой организм. Один из самых явных — ожирение (связано с более агрессивным течением болезни!). Избыточная жировая клетчатка меняет гормональный фон, поэтому питание должно включать больше овощей (особенно крестоцветных), цельных продуктов, меньше переработанного красного мяса и прожарки. Кроме того, рыба в рационе и «средиземноморский» стиль питания ассоциируются с лучшими общими исходами здоровья.

Курение — фактор повышенной смертности при уже диагностированном раке простаты. И отказ от этой привычки — важная часть онкопрофилактики. Злоупотребление алкоголем ухудшает общее здоровье, увеличивает риски осложнений лечения и, как отмечают разные исследователи, повышает смертность. Также работа в ночные смены, контакт с некоторыми пестицидами и тяжелыми металлами обсуждаются медицинским профсообществом как возможные факторы риска. Правда, это не повод для паники, а хороший стимул соблюдать технику безопасности.

Что же касается тяжелых ментальных условий, то прямая связь «стресс → рак простаты» не доказана. Но! Хронический стресс ухудшает сон, питание, активность, контроль веса, а это влияет на переносимость лечения и общие исходы. Рабочие инструменты: гигиена сна, регулярное движение, дыхательные/медитативные практики, работа с психологом при необходимости.