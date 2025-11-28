10 важных вопросов про рак простаты. Как заподозрить? Всегда ли нужна операция? Генетика правда влияет?

Ноябрь — месяц осведомленности о раке предстательной железы, главном онкозаболевании среди мужчин, опасность которого в том, что оно протекает без симптомов на ранних стадиях! Кому точно быть настороже и какие анализы стоит сдать? Какие методы лечения применяются и высок ли шанс победы над болезнью? Отвечает Сергей Артеменко, врач-уролог клиники DocMed.
Почему развивается рак простаты (РПЖ)?
Есть так называемые немодифицируемые факторы — те, что мы в принципе не можем изменить. В части РПЖ среди них выделяют три.
Первый — возраст. Чем старше мужчина, тем выше вероятность РПЖ. Дело в биологии: клетки простаты дольше живут под действием мужских гормонов, накапливают мутации. Рак простаты развивается действительно очень медленно, может пройти и не одно десятилетие от одной клетки до формирования уже клинически явной опухоли.
Второй — семейная история. Если у близкого родственника (особенно у отца или брата) был рак простаты, риск значимо выше. Для данных категорий пациентов скрининг начинается раньше на 5 лет, то есть с 45 лет. Наибольшие клинические последствия дает носительство мутаций в генах репарации ДНК, прежде всего BRCA2.
Третий фактор — этническая принадлежность. У мужчин африканского происхождения чаще встречаются более агрессивные формы. Для них старт раннего выявления также смещают на более ранний возраст (45 лет).
А какие модифицируемые факторы выступают триггером?
В целом, это все те же факторы, что в принципе негативно влияют на любой организм. Один из самых явных — ожирение (связано с более агрессивным течением болезни!). Избыточная жировая клетчатка меняет гормональный фон, поэтому питание должно включать больше овощей (особенно крестоцветных), цельных продуктов, меньше переработанного красного мяса и прожарки. Кроме того, рыба в рационе и «средиземноморский» стиль питания ассоциируются с лучшими общими исходами здоровья.
Курение — фактор повышенной смертности при уже диагностированном раке простаты. И отказ от этой привычки — важная часть онкопрофилактики. Злоупотребление алкоголем ухудшает общее здоровье, увеличивает риски осложнений лечения и, как отмечают разные исследователи, повышает смертность. Также работа в ночные смены, контакт с некоторыми пестицидами и тяжелыми металлами обсуждаются медицинским профсообществом как возможные факторы риска. Правда, это не повод для паники, а хороший стимул соблюдать технику безопасности.
Что же касается тяжелых ментальных условий, то прямая связь «стресс → рак простаты» не доказана. Но! Хронический стресс ухудшает сон, питание, активность, контроль веса, а это влияет на переносимость лечения и общие исходы. Рабочие инструменты: гигиена сна, регулярное движение, дыхательные/медитативные практики, работа с психологом при необходимости.
Как профилактируют РПЖ?
Современная стратегия — персонализированное раннее выявление, а не «сплошной скрининг для всех».
Основа — общий и свободный ПСА (тест на простатический специфический антиген), соотношение свободного ПСА к общему (анализ крови) + пальцевое ректальное исследование (ПРИ) + трансректальное ультразвуковое исследования (ТРУЗИ) простаты.
При подозрении на рак простаты далее проводится дообследование в объеме МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием, биопсия простаты.
Если говорить о возрастных границах, то первый ПСА нужно предлагать сдать всем информированным мужчинам в возрасте от 50 лет, с 45 лет — тем, у кого есть семейная история (близкие родственники с раком простаты) и/или в случае, если мужчина африканского происхождения, с 40 лет — при носительстве мутаций высокого риска (например, BRCA2).
Витамины и, как говорят, обрезание, помогают?
Что касается лекарственных средств, биодобавок и некоторых оперативных вмешательств, то тут существуют некоторые мифы. Например, ингибиторы 5-альфа-редуктазы (финастерид, дутастерид) уменьшают объем простаты и снижают вероятность обнаружения размеров «малых» опухолей, но не применяются для предупреждения рака простаты.
Терапия тестостероном при корректной замене у мужчин с доказанным гипогонадизмом (снижением уровня тестостерона) не увеличивает риска возникновения рака. Лечиться или нет — всегда решается индивидуально после базового обследования у уролога-андролога.
Витамин Е, селен, «антиоксиданты» не рекомендованы для «профилактики» — в крупных исследований не выявлена убедительная польза. Витамин D следует принимать только по назначению по результатам анализов для коррекции дефицита.
Вазэктомия и обрезание — повышают не риск, а частоту эякуляций (читайте, активизируется половая жизнь), что в наблюдательных исследованиях ассоциируется с немного сниженным риском возникновения РПЖ. Но это не рецепт профилактики, а, скорее, просто интересный эпидемиологический факт.
Правда, что у РПЖ нет ранних симптомов? Когда точно нужно бежать к врачу?
Все верно, ранний рак простаты часто бессимптомен. Он, как мы уже упоминали, может развиваться не один десяток лет. И чаще всего люди не испытывают никаких жалоб. Дело в том, что преимущественная локализация этого вида злокачественной опухоли — периферическая зона железы, вдали от мочеиспускательного канала и болевых рецепторов. Пока опухоль мала и не вышла за пределы капсулы, болеть нечему. Дискомфорт появляется при местном распространении или костных метастазах.
Что должно насторожить мужчину? В первую очередь изменения в мочеиспускании: ослабление струи, необходимость «натуживания», прерывистость струи мочи. Также тревожными сигналами являются учащенные мочеиспускания, резкие и иногда неконтролируемые позывы в туалет, ночные подъемы, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, жжение, дискомфорт при мочеиспускании.
Эти симптомы выше чаще вызваны доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), или по-старому — аденомой простаты, воспалением в предстательной железе. Однако лучше подстраховаться и обратиться к врачу. Сочетание таких проявлений с аномальным ПСА и/или непривычными находками при пальцевом ректальном исследовании и ТРУЗИ простаты — сигнал сделать МРТ и решить вопрос о биопсии.
На более поздних стадиях заболевания могут возникать кровь в моче (гематурия) и сперме (гематоспермия), боли в области таза, недержание мочи, эректильная дисфункция. При метастазировании в кости человек испытывает постоянные боли, особенно в спине/тазовых костях; при компрессии спинного мозга — слабость/онемение ног, нарушение контроля тазовых функций — экстренная ситуация. Мужчины с РПЖ резко худеют без причины, испытывают общую слабость, а на поздних стадиях наблюдается анемия.
Как лечится рак простаты?
Выбор стратегии терапии зависит от стадии, группы риска (по ПСА, шкале ISUP/Глисона, стадии по классификации TNM), возраста, сопутствующих болезней и предпочтений человека.
Для очень низкого/низкого риска применяют метод активного наблюдения. Он включает регулярный ПСА, ТРУЗИ простаты и МРТ, контрольные биопсии. Цель — не лечить «биологически спокойные» опухоли, сохранив качество жизни, так как в топ-2 осложнений, возникающих после терапии рака простаты, входят эректильная дисфункция и недержание мочи.
Радикальная простатэктомия — это золотой стандарт лечения. При локализованном раке применяют открытую лапароскопическую или робот-ассистированную операцию. Современные техники нервосбережения и реконструкции уретры снижают риск недержания мочи и эректильной дисфункции, хотя, к сожалению, полностью их не исключают.
При промежуточном и высоком риске часто используют лучевую терапию в сочетании с брахитерапией (внутренним облучением) и коротким курсом гормонотерапии. Облучение может быть в том числе гипофракционирование — более крупными дозами за меньшее число сеансов, необходимость определяет онколог.
Также существуют спасительные (salvage) подходы. Например, после простатэктомии при подъеме ПСА могут применять раннюю лучевую терапию, которая повышает шанс излечения. В некоторых центрах и клиниках при наличии опыта иногда после лучевой терапии при локальном рецидиве применяют простатэктомию, повторную лучевую или брахитерапию, криобляцию или HIFU.
При местно-распространенном и метастатическом гормоночувствительном процессе применяется метод андрогенной депривации (снижение уровня мужских гормонов).
Также врачи используют PARP-ингибиторы. При мутациях в ДНК (прежде всего BRCA2) они улучшают контроль болезни. Их используют как монотерапию или в комбинации с антиандрогенами (об это сказано выше). Кроме того, в наши дни при раке простаты применяется стереотаксическая лучевая терапия тела (SBRT) — метод лечения, при котором опухоль облучают высокой дозой радиации за несколько (обычно от одного до пяти) сеансов с высокой точностью. Эта технология минимизирует повреждение здоровых тканей вокруг опухоли, эффективна на ранних стадиях рака простаты и может использоваться для лечения ограниченного числа метастазов.
И, конечно же, наука не стоит на месте, постоянно тестируются и изучаются новые методы лечения. Среди них радиолигандная терапия — для лечения метастатической кастрационно-резистентной формы заболевания. Препарат работает, связываясь со специфическим белком (ПСМА), который в больших количествах присутствует на поверхности раковых клеток, и уничтожая их с помощью бета-излучения лютеция-177 (¹⁷⁷Lu).
Сложная ли реабилитация? Часты ли рецидивы?
Главные факторы, при которых может возникнуть рецидив, — вовлечение в опухолевый процесс внутритазовых лимфоузлов; тотальное поражение предстательной железы, когда опухоль распространена в том числе на капсулу железы, семенные пузырьки и ткани вокруг; выявление агрессивного морфологического подтипа аденокарциномы предстательной железы. Чем выше степень злокачественности (по гистологической классификации Grade), тем выше вероятность того, что болезнь вернется вновь.
При локализованном раке простаты шанс излечения очень высок. Для групп низкого и промежуточного риска 10-летняя выживаемость превышает 90–95%. Ключ — своевременное выявление, корректная группировка риска, правильный выбор между активным наблюдением, хирургией и лучевой. Чем раньше «ловим» клинически значимый рак, тем выше вероятность жить долго и качественно — без системной терапии.
Где в мире чаще болеют РПЖ?
Высокие показатели заболеваемости отмечены в нескольких регионах. В Америке, Европе, Австралии и Новой Зеландии это частично обусловлено широким распространением скрининга с использованием ПСА, который позволяет выявлять рак на ранних стадиях и используется в комплексной диагностике рака простаты. В других регионах, например, в Карибском бассейне и странах Африки к югу от Сахары, высокая заболеваемость в некоторой мере связана с повышенной генетической восприимчивостью к этому типу рака.
В целом, по статистике на 2023 год на долю РПЖ приходилось оценочно 19,1% среди всех мужских опухолей, или порядка 58,8 тысяч новых случаев, что на 8% больше, чем в 2022-м. Такие цифры подтвердили статус РПЖ как главного онкозаболевания у мужчин. В России на него приходится 8,7% всех новых онкослучаев.
Рост онкозаболеваемости — плохой знак?
Не всегда. Дело в том, что, население стареет (то есть больше людей доживает до 70+ лет), все шире используются методы ПСА-тестирования и МРТ-исследований (болезнь выявляется на ранних стадиях), а сами мужчины начинают внимательнее относиться к своему здоровью.
Доля случаев РПЖ, найденных активно (например, в ходе диспансеризации и профилактических осмотров) — примерно 35,5%. Это заметный, но явно недостаточный уровень для выявления болезни, часто протекающей бессимптомно. Морфологическая верификация (подтверждение путем изучения строения клеток и тканей под микроскопом) РПЖ в среднем по стране держится на уровне 98,5% — это говорит о высоком качестве диагностики.
Но! IV стадия по всем злокачественным образованиям по-прежнему составляет порядка 18,9% при первичной постановке диагноза — это не специфично для РПЖ, но косвенно иллюстрирует проблему позднего обращения в целом.
Лечить РПЖ дорого?
Ответ зависит от конкретного случая: стадии заболевания, методов лечения и препаратов, финансовых ресурсов самого человека. По данным Росгосстраха, которыми поделилась заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании Ольга Купцова, средняя стоимость лечения рака предстательной железы по полису онкострахования в 2025-м составила 1,6 миллиона рублей. А самая большая сумма — достигла 5,9 миллиона. Как подчеркнула эксперт, если диагноз подтверждается, то по полису клиент получает полную оплату лечения и реабилитации.
Интересный факт: В среднем петербуржцы тратят 8 700 рублей на онкостраховку. Самые распространенные кейсы —рак молочной железы и рак предстательной железы.
Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для целей самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о диагнозе, медицинской услуге и необходимости ее получения.
