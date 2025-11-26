«Я должен быть лучшим!»: как сохранить психику в мире постоянной конкуренции? Опыт спортсменов, артистов балета и мнение психолога

Почему бороться с РПП так сложно?

РПП — это состояние, которое характеризуется тяжелыми стойкими изменениями пищевого поведения. Оно негативно влияет на психологическую, физическую, социальную сферы жизни человека. По МКБ 10 выделяется несколько видов этого заболевания: нервная анорексия, нервная булимия, орторексия, компульсивное переедание, мышечная дисморфия, расстройство избирательного питания и атипичные расстройства.

Представьте себе круглую диаграмму в виде пиццы — это все мысли, состояния, переживания человека. А теперь представьте, что у этой пиццы 9 десятых занимают представление о собственной фигуре. Это и есть — главная особенность мышления людей с РПП.

«Значимость собственной фигуры, неадаптивные стратегии контроля собственного веса могут способствовать развитию расстройств пищевого поведения. Для расстройств пищевого поведения характерны попытки значительно снижать калорийность рациона (особенно при нервной анорексии) и/или пытаться регулировать вес, принимая слабительные, диуретики, вызывая рвоту, также могут использоваться изнуряющие физические нагрузки. Подобные проявления периодически встречаются и у спортсменов и у артистов балета» — говорит психолог Александр Еричев.

Специалисты уверены, что пищевые паттерны менять сложно, что делает диагностику и лечение РПП сложнее.

Что делать, если ты столкнулся с пищевыми нарушениями, а определенная форма — профессиональный стандарт?

Балерина Вероника Стерхова рассказывает:

«Балетная среда создает идеальные условия для развития пищевых расстройств. Тело – главный инструмент артиста, его постоянно рассматривают, оценивают и критикуют. В профессию обычно приходят в совсем юном возрасте. Ты просто ребенок, ещё не сформирована личность, отсутствует критическое мышление. Если педагоги постоянно подчеркивают, что нужно худеть, это может создавать серьезное напряжение. Я помню свой первый экзамен в 1-ом классе (эквивалентно 5-ому классу общеобразовательной школы. Прим. ред.), когда мне поставили "3", но авансом — нужно похудеть к следующему году. Вот ты и начинаешь пробовать диеты, голодать, взвешиваться утром и вечером, постоянно думать о еде и винить себя. Думаю, самый тяжелый период для балетных девочек — переходный возраст. Тело меняется, идет в рост, мышцы не успевают укрепляться, гормоны бушуют, родители далеко — и ты один на один со своим телом, которое не слушается. От диет последствия неоднозначные — то худеешь, то поправляешься, а педагоги наблюдают за тобой каждый день. Это тяжело.

Как только я выпустилась и уехала работать, выбросила весы и пообещала себе не вставать на них. Надо беречь нервную систему. Ни килограммы, ни калории я не считаю. Так я могу оставаться в равновесии с телом и головой. В питании себя не ограничиваю — ем то, что вкусно, но стараюсь выбирать полезные продукты, которые дают энергию».

Даша Рыбакова автор блога Dasha.Dalshe, организатор бегового клуба 9am «Однажды я столкнулась с каким-то скрытым небольшим расстройством, когда ты получаешь удовлетворение от того, что чуть меньше съел, чем нужно, например, пропустил прием пищи. Это проявилось в студенчестве, когда я впервые набрала "лишние килограммы". Чтобы их сбросить, я начала считать калории, но "перестаралась" и потеряла вес до 39 килограмм. Хотя я всегда старалась делать упор на здоровье, на тот момент тревоги и скрытые мотивы победили. Я смогла выйти из этого состояния с поддержкой близких — стала больше есть и дошла до комфортного веса. Сейчас я периодами считаю калории, наоборот, с целью добора необходимых нутриентов».

Все или ничего: тревожность, фанатизм и черно-белое мышление у спортсменов. Есть ли лекарство?

Тревожность — главный недуг людей XXI века: информационные тяготы, бесконечная жизнь (или выживание) в диджитал, нестабильность и хроническое одиночество. Все отягощает невозможность почувствовать себя «достаточным», сложности с оценкой своих достижений и деление мира на хорошо и плохо. Именно это паттерны становятся частыми преградами на профессиональном пути спортсменов, которые мешают им добиваться желаемых результатов и, что важно, быть в гармонии с собой и в дружеских (или хотя бы приятельских) отношениях с миром.

«Перфекционизм вкупе с черно-белым мышлением “помогает” формировать сверхзначимость цели, например, чтобы выиграть на каком-то спортивном соревновании, или, например, выступить определенным образом в балете. Но когда эта тема сверхзначима, то любое отклонение от заданных параметров, которые человек себе поставил, может приводить к патологический тревожности и просто к катастрофе» — говорит Александр Еричев.

Но что делать, если ты не готов уступить, а от твоих результатов зависит твое благосостояние? Как быть, если твое дело — твоя жизнь?

Если ты чувствуешь себя как Натали Портман в фильме «Черный лебедь», может быть, стоит навестить психотерапевта?

Вероника Стерхова солистка Театра балета им. Леонида Якобсона «Я не "фанатик" балета, даже скажу, что боюсь таких людей. Нездоровый перфекционизм — это палка о двух концах. Он чаще всего приводит к отрицательным последствиям. Баланс должен быть во всем, а жизнь за пределом театра должна быть такой же яркой, как и твои лучшие спектакли. В этом и есть секрет здорового подхода к жизни. Конечно, бывают периоды, когда работы очень много и сил остаётся только чтобы доползти до кровати и снова идти на работу. От такого режима гаснешь. Важно найти в себе силы хотя бы прогуляться, сходить с подружками в бар, нарисовать картину или изучить что-то новое для себя. У всех должно быть свое "дофаминовое меню"!»

«Я уверена, что нужно быть фанатом своего дела. Например, в баскетболе, в моем виде спорта, достаточно сложно добиться чего-то, если ты не горишь своей профессией. Нужно увлекаться, разбираться, развивать насмотренность, но, конечно, в какой-то момент важно находить и другие интересные дела в своей жизни. Мир не должен крутиться только вокруг одного, необходимо обращать внимание на другие прекрасные вещи в нашем мире, искать хобби, общаться» — комментирует баскетболистка Елизавета Шабанова.