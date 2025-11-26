«Я должен быть лучшим!»: как сохранить психику в мире постоянной конкуренции? Опыт спортсменов, артистов балета и мнение психолога

Как перестать сравнивать себя с другими, принять свое «неидеальное» тело и искать мотивацию (а не повод для самокритики) в работе? А если ты — профессиональный спортсмен? Как снова полюбить искусство, простить педагогов и перестать выгорать? Особенно если ты — артист балета? Как избавиться от злокачественного перфекционизма, научиться чиллить и что такое «дофаминовое меню»? Спросили у эксперта-психолога и наших героев.
Наблюдая за изящными балеринами на сцене Мариинского, встречая легких бегунов на набережных или болея за лыжников на гран-при мы не представляем себе, с чем эти люди сталкиваются в реальной жизни. Регулярные соревнования, конкуренция, контроль веса и многочасовые тренировки — конечно, большой спорт = большие жертвы, а хороший результат = усердие и труд.
Зависимости, депрессия и тревожность — чем чаще всего страдают достигаторы (на примере спортсменов и артистов)
Хотя доказательная база, касающаяся психического здоровья спортсменов ограничена, исследователи все же выявили, что эта группа населения подвержена ряду ментальных проблем (включая злоупотребление психоактивными веществами), которые могут быть связаны как со спортивными факторами (например, травмами, перетренированностью), так и с неспортивными факторами (допустим, особенностями психики, средой).
В частности, ученые уверены, что профессиональный спорт — рассадник тревожности, а спортивные клубы и балетные училища не берегут нервы своих учеников. Спросили у петербургского психолога, доктора психологических наук Александра Еричева, с чем же все-таки к психологам приходят солисты балета и звезды ринга.
«У людей в значительной степени сконцентрированных на достижениях, выше риск формирования депрессии и тревожных расстройств. Предрасполагающим фактором является злокачественный перфекционизм: высокие стандарты, реализация которых находится на пике возможностей или превышает их. Для этого состояния также характерна самооценка, которая в существенной степени зависит от достижений, быстрое обесценивание достигнутого результата, постоянная неудовлетворенность текущим уровнем достижений. Таким людям свойственна реакция на ошибки в катастрофической манере, им трудно переносить неопределенность. Нередко подобное сочетание встречается и даже поощряется в профессиональном спорте: или "первое место или проиграл"» — делится специалист.
Достаточно часто такие люди мыслят через призму идеи — «все или ничего». Кажется, что их оценивают по какому-то одному критерию — забил гол, не забил гол, поставил рекорд или нет.
Второе место — катализатор депрессии. Ежедневные репетиции в театре и замечания худрука — демотивация.
Вокруг слова «депрессия» сегодня ходит много легенд. Подвыгоревший коллега и уставший друг часто утверждают, что у них депрессивный эпизод. Но так ли это на самом деле? По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессия — это психическое заболевание, которое характеризуется стойким подавленным настроением и потерей интереса к занятиям, приносящим удовольствие. Кроме того, оно приводит к неспособности выполнять повседневные дела, сопровождается чувством вины, снижением самооценки, нарушением сна и аппетита, а также снижением концентрации внимания.
Как мы уже выяснили, заболевание часто затягивает спортсменов в свой омут и мешает им достигать успеха.
«Младший брат» депрессии — выгорание — порой причиняет работникам физического труда не меньше вреда. ВОЗ утверждает, что профессиональное выгорание — это синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен.
Что делать? Рассказывают герои
«Выгорание — часто следствие чрезмерной усталости, физической и эмоциональной. В моей профессии это случается часто. Когда чувствую усталость, стараюсь себе помочь: больше спать, качественно питаться и, главное, не думать о балете с утра до вечера. Постоянные мысли и переживания выматывают не меньше, чем репетиции и спектакли. Важно уметь отвлекаться и разгружать не только тело, но и разум» — делится Вероника Стерхова, солистка Театра Якобсона.
«Раньше у меня был подход вообще не останавливаться, всегда заниматься спортом, постоянно и регулярно. Но сейчас, чем больше я изучаю информацию о том, как это правильно все должно происходить, я понимаю, что нужно включать также и периоды восстановления. Я спокойно даю себе отдохнуть в путешествиях, а в обычной жизни я чувствую, что не могу жить без спорта, и большие перерывы не делаю. Стабильность без фанатизма — так я поддерживаю и спортивную форму, и здоровье» — рассказала Даша Рыбакова, организатор бегового клуба 9am, автор блога Dasha.Dalshe и подкаста «По Маслоу».
Елизавета Шабанова
баскетболистка женского клуба «Динамо»
«Часто у профессиональных спортсменов настолько высокий уровень стресса, что он выходит далеко за пределы работы. Ментальные сложности, невозможность справиться с чем-то приносят проблемы не только спортсмену, но и его близким. В моей жизни однажды случился сложный, переломный момент, после которого я начала работать с психологом. Я считаю это достаточно экологичный вариант решить свои вопросы, справиться со стрессом, особенно тогда, когда ты уже не чувствуешь в себе силы. Важно уметь и правильно справляться с проигрышами — переживать свои эмоции, а потом тренироваться так, будто ты уже победил».
Почему бороться с РПП так сложно?
РПП — это состояние, которое характеризуется тяжелыми стойкими изменениями пищевого поведения. Оно негативно влияет на психологическую, физическую, социальную сферы жизни человека. По МКБ 10 выделяется несколько видов этого заболевания: нервная анорексия, нервная булимия, орторексия, компульсивное переедание, мышечная дисморфия, расстройство избирательного питания и атипичные расстройства.
Представьте себе круглую диаграмму в виде пиццы — это все мысли, состояния, переживания человека. А теперь представьте, что у этой пиццы 9 десятых занимают представление о собственной фигуре. Это и есть — главная особенность мышления людей с РПП.
«Значимость собственной фигуры, неадаптивные стратегии контроля собственного веса могут способствовать развитию расстройств пищевого поведения. Для расстройств пищевого поведения характерны попытки значительно снижать калорийность рациона (особенно при нервной анорексии) и/или пытаться регулировать вес, принимая слабительные, диуретики, вызывая рвоту, также могут использоваться изнуряющие физические нагрузки. Подобные проявления периодически встречаются и у спортсменов и у артистов балета» — говорит психолог Александр Еричев.
Специалисты уверены, что пищевые паттерны менять сложно, что делает диагностику и лечение РПП сложнее.
Что делать, если ты столкнулся с пищевыми нарушениями, а определенная форма — профессиональный стандарт?
Балерина Вероника Стерхова рассказывает:
«Балетная среда создает идеальные условия для развития пищевых расстройств. Тело – главный инструмент артиста, его постоянно рассматривают, оценивают и критикуют. В профессию обычно приходят в совсем юном возрасте. Ты просто ребенок, ещё не сформирована личность, отсутствует критическое мышление. Если педагоги постоянно подчеркивают, что нужно худеть, это может создавать серьезное напряжение. Я помню свой первый экзамен в 1-ом классе (эквивалентно 5-ому классу общеобразовательной школы. Прим. ред.), когда мне поставили "3", но авансом — нужно похудеть к следующему году. Вот ты и начинаешь пробовать диеты, голодать, взвешиваться утром и вечером, постоянно думать о еде и винить себя. Думаю, самый тяжелый период для балетных девочек — переходный возраст. Тело меняется, идет в рост, мышцы не успевают укрепляться, гормоны бушуют, родители далеко — и ты один на один со своим телом, которое не слушается. От диет последствия неоднозначные — то худеешь, то поправляешься, а педагоги наблюдают за тобой каждый день. Это тяжело.
Как только я выпустилась и уехала работать, выбросила весы и пообещала себе не вставать на них. Надо беречь нервную систему. Ни килограммы, ни калории я не считаю. Так я могу оставаться в равновесии с телом и головой. В питании себя не ограничиваю — ем то, что вкусно, но стараюсь выбирать полезные продукты, которые дают энергию».
Даша Рыбакова
автор блога Dasha.Dalshe, организатор бегового клуба 9am
«Однажды я столкнулась с каким-то скрытым небольшим расстройством, когда ты получаешь удовлетворение от того, что чуть меньше съел, чем нужно, например, пропустил прием пищи. Это проявилось в студенчестве, когда я впервые набрала "лишние килограммы". Чтобы их сбросить, я начала считать калории, но "перестаралась" и потеряла вес до 39 килограмм. Хотя я всегда старалась делать упор на здоровье, на тот момент тревоги и скрытые мотивы победили. Я смогла выйти из этого состояния с поддержкой близких — стала больше есть и дошла до комфортного веса. Сейчас я периодами считаю калории, наоборот, с целью добора необходимых нутриентов».
Все или ничего: тревожность, фанатизм и черно-белое мышление у спортсменов. Есть ли лекарство?
Тревожность — главный недуг людей XXI века: информационные тяготы, бесконечная жизнь (или выживание) в диджитал, нестабильность и хроническое одиночество. Все отягощает невозможность почувствовать себя «достаточным», сложности с оценкой своих достижений и деление мира на хорошо и плохо. Именно это паттерны становятся частыми преградами на профессиональном пути спортсменов, которые мешают им добиваться желаемых результатов и, что важно, быть в гармонии с собой и в дружеских (или хотя бы приятельских) отношениях с миром.
«Перфекционизм вкупе с черно-белым мышлением “помогает” формировать сверхзначимость цели, например, чтобы выиграть на каком-то спортивном соревновании, или, например, выступить определенным образом в балете. Но когда эта тема сверхзначима, то любое отклонение от заданных параметров, которые человек себе поставил, может приводить к патологический тревожности и просто к катастрофе» — говорит Александр Еричев.
Но что делать, если ты не готов уступить, а от твоих результатов зависит твое благосостояние? Как быть, если твое дело — твоя жизнь?
Если ты чувствуешь себя как Натали Портман в фильме «Черный лебедь», может быть, стоит навестить психотерапевта?
Вероника Стерхова
солистка Театра балета им. Леонида Якобсона
«Я не "фанатик" балета, даже скажу, что боюсь таких людей. Нездоровый перфекционизм — это палка о двух концах. Он чаще всего приводит к отрицательным последствиям. Баланс должен быть во всем, а жизнь за пределом театра должна быть такой же яркой, как и твои лучшие спектакли. В этом и есть секрет здорового подхода к жизни. Конечно, бывают периоды, когда работы очень много и сил остаётся только чтобы доползти до кровати и снова идти на работу. От такого режима гаснешь. Важно найти в себе силы хотя бы прогуляться, сходить с подружками в бар, нарисовать картину или изучить что-то новое для себя. У всех должно быть свое "дофаминовое меню"!»
«Я уверена, что нужно быть фанатом своего дела. Например, в баскетболе, в моем виде спорта, достаточно сложно добиться чего-то, если ты не горишь своей профессией. Нужно увлекаться, разбираться, развивать насмотренность, но, конечно, в какой-то момент важно находить и другие интересные дела в своей жизни. Мир не должен крутиться только вокруг одного, необходимо обращать внимание на другие прекрасные вещи в нашем мире, искать хобби, общаться» — комментирует баскетболистка Елизавета Шабанова.
Как проверить себя на психоэмоциональные нарушения? Как помочь самому себе?
Депрессия, РПП, тревожность, выгорание — риски столкнуться с этими трудностями высоки. для того, чтобы предотвратить их, нужно качественно отдыхать, вести социальную жизнь и уделять время хобби и маленьким радостям. Что делать, если ты уже подозреваешь негативные изменения в своем психологическом состоянии? Спросили психолога.
«Важно обратить внимание на то, что есть тесты и скрининговые опросники на выявление депрессии, генерализованный тревоги, расстройств пищевого поведения. Такие простые инструменты самодиагностики позволяют несколько более объективно оценить необходимость обращения за квалифицированной помощью. Врач-психиатр или психотерапевт поможет установить правильный диагноз (или его отсутствие) и выработать тактику — нужна ли психотерапия, нужны ли лекарства и, если да, то в каком объеме. Специалистов пси-сферы до сих пор побаиваются, а на самом деле это как мнение со стороны, ведь главное понять что происходит, а делать с этим что-то или всё оставить как есть - это уже решение и зона ответственности самого человека» — отмечает доктор психологических наук Александр Еричев.
«Мама, я хочу быть балериной!»: как уберечь детей от психологических сложностей на старте карьеры спортсмена или артиста?
Родители становятся все более осознанными, перестают скептически смотреть на психологов и начинают уделять больше внимания состоянию своих чад. Однако важно проследить, стоит ли игра свеч? Нужно ли ребенку терпеть сложности при, например, обучении в балетной академии? Может, их можно минимизировать?
«На этот вопрос на самом деле однозначного ответа нет. Мне кажется, хороший результат — это сохранять тесную эмоциональную связь с ребенком, чтобы он не боялся поделиться своими сложностями, проблемами и тревогами. И это, наверное, самая оптимальная предиспозиция, которую хороший родитель пытается сформировать. Если ребенок идет к спортивным достижениям, у него все более-менее получается, биологические потребности и функции не нарушены, а желание есть — значит, возможно, он идет правильным путем. Если ребенок злоупотребляет препаратами, для успокоения использует психоактивные вещества, отказывается от пищи или страдает высокой тревожностью, возможно, стоит дойти до специалиста» — отмечает психолог.
Важнее всего вовремя обратить внимание на проблемы, которые волнуют ребенка. Стоит быть аккуратными — они не всегда явные, а реакция юного спортсмена может быть непредсказуема.
Текст: Маргарита Тугарева
