Как выскочит! Чем быстро вылечить герпес и снизить риск рецидива?

Откуда берется герпес

Заражение происходит при контакте с инфицированным вирусом человеком при поцелуях, воздушно-капельным, контактно-бытовым путем (через предметы обихода, игрушки), а также через небольшие повреждения на коже и/или слизистых оболочках не только ротовой полости, но и половых органов и/или прямой кишки при оральном, вагинальном и/или анальном сексе.

Проблема проявляется в виде болезненных пузырьков или язвочек, образующихся после вскрытия пузырьков, — при типичном течении или зудящего пятна, папул, трещин — при атипичной форме заболевания.

Масштаб проблемы

Инфекция, вызванная возбудителем Herpes simplex virus очень распространена: почти 90 из 100 человек являются носителями вируса простого герпеса (ВПГ). Согласно данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения в 2025 году, почти 4 миллиарда человек в мире инфицированы ВПГ I типа (основная причина орального герпеса!) и до 520 миллионов — ВПГ II типа (вызывает генитальный герпес). Около 20% встречаются с рецидивами.

В нашей стране общее число людей с хроническими формами инфекции, по информации российских исследователей, приближается к 20 миллионам.

Но! Многие не подозревают, что у них есть вирус герпеса, так как не у всех проявляются клинические признаки. Заболевание может протекать бессимптомно, а первичное инфицирование в детском возрасте происходит незамеченным у большинства. Однако даже при отсутствии симптомов, инфицированные люди могут передавать вирус.