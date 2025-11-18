Как выскочит! Чем быстро вылечить герпес и снизить риск рецидива?

Завтра у вас назначенное непосильным трудом свидание, фотосет или семейный вечер с придирчивыми родственниками, а около губ начинается неприятный зуд? Хоть бы не герпес! Но даже если это он, то есть шанс купировать проблему (и никаких фиаско!). Как это сделать и почему вообще высыпания появляются нежданно-негаданно — объясняет Наталья Большенко, к.м.н., дерматовенеролог Центральной клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Откуда берется герпес
Заражение происходит при контакте с инфицированным вирусом человеком при поцелуях, воздушно-капельным, контактно-бытовым путем (через предметы обихода, игрушки), а также через небольшие повреждения на коже и/или слизистых оболочках не только ротовой полости, но и половых органов и/или прямой кишки при оральном, вагинальном и/или анальном сексе.
Проблема проявляется в виде болезненных пузырьков или язвочек, образующихся после вскрытия пузырьков, — при типичном течении или зудящего пятна, папул, трещин — при атипичной форме заболевания.
Масштаб проблемы
Инфекция, вызванная возбудителем Herpes simplex virus очень распространена: почти 90 из 100 человек являются носителями вируса простого герпеса (ВПГ). Согласно данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения в 2025 году, почти 4 миллиарда человек в мире инфицированы ВПГ I типа (основная причина орального герпеса!) и до 520 миллионов — ВПГ II типа (вызывает генитальный герпес). Около 20% встречаются с рецидивами.
В нашей стране общее число людей с хроническими формами инфекции, по информации российских исследователей, приближается к 20 миллионам.
Но! Многие не подозревают, что у них есть вирус герпеса, так как не у всех проявляются клинические признаки. Заболевание может протекать бессимптомно, а первичное инфицирование в детском возрасте происходит незамеченным у большинства. Однако даже при отсутствии симптомов, инфицированные люди могут передавать вирус.
Главные триггеры
Частота обострений герпеса зависит от состояния здоровья человека и следующих провоцирующих факторов:
- переохлаждения или УФ-облучения (одеваемся тепло и не забываем про SPF);
- простудного заболевания, вызванного другими вирусами (ОРВИ);
- косметических манипуляций, проведенных с нарушением гайдлайнов и санитарных правил (чаще характерно для инфекции ротовой области);
- изменений гормональных ритмов во время менструального цикла, полового контакта (например, при генитальном герпесе).
Правила лечения
Не существует терапии, которая могла бы полностью победить герпетическую инфекцию и окончательно избавить человека от вируса. Он остается в инфицированном организме на всю жизнь, периодически обостряясь, а затем переходя в период ремиссии (когда вирус находится в нервных клетках и не вызывает симптомов).
Сократить продолжительность обострений или предотвратить их у часто болеющих людей могут противовирусные препараты (ациклические нуклеозиды), которые блокируют размножение ВПГ. Их назначает врач в период обострения (для эпизодического лечения) или для ежедневного приема в течение 6-12 месяцев (для супрессивной/превентивной терапии) если инфекция обостряется более 6 раз и более в год.
А если не работает? Когда системная терапия ациклическими нуклеозидами не дает результат, может потребоваться исследование иммунного статуса — а после него может быть назначено дополнительное лечение вспомогательными иммуномодуляторами (строго под наблюдением иммунолога!).
При сильной болезненности в области высыпаний врачи назначают обезболивающие препараты для приема внутрь и/или местные обезболивающие и/или противовирусные средства. Наносить наружные средства нужно ватной палочкой или напальчником. Если вы нечаянно прикоснулись к высыпаниям, то тщательно помойте руки, чтобы исключить передачу вируса контактно-бытовым путем.
Может, вакцинироваться? Препараты, действительно, есть, как для взрослых, так и для детей, но прививку можно сделать только по показаниям — доктор оценит частоту рецидивов и тяжесть течения болезни, общую клиническую картину, а потом даст заключение.
Что делать нельзя ни в коем случае
При появлении высыпаний:
- не мочите место высыпаний;
- не выдавливайте пузырьки;
- не отрывайте корочки;
- избегайте травматизации (не растирайте и не прижигайте);
- не наносите гормональные и косметические крема и мази.
Почему? Обратные действия повышают риск осложнений.
Время ограничено, нужно быть красивым через день — что предпринять
Оперативное реагирование — наше все! Именно в первые сутки лечение герпеса наиболее эффективно. Особенно в так называемом продромальном периоде — в это время некоторые люди могут почувствовать приближение заболевания: зуд, жжение или ощущение покалывания еще до пузырьковых высыпаний.
При появлении первых симптомов схема терапии ациклическим нуклеозидом может быть такая: два приема в течение суток, при этом вторая доза должна быть принята через 6 + часов (край — 12 часов) после первой. Продолжительность такого лечения не должна превышать сутки, и выход за пределы этого срока точно не принесет пользы.
Поэтому людям, страдающим герпетической инфекцией, всегда необходимо иметь под рукой противовирусный препарат. Но не какой-либо, а тот, который вы заранее подобрали с врачом. Суточный экспресс-протокол тоже необходимо согласовать со специалистом, потому что для него есть противопоказания: в частности, повышенная чувствительность к препарату, наследственная непереносимость или недостаточность лактазы, мальабсорбция глюкозы/галактозы, период грудного вскармливания, детский и пожилой возраст, нарушение функции почек.
Дополнительно доктор посоветует:
1. Соблюдать гигиену при обострении в зависимости от очага высыпаний:
на слизистой губ: пользоваться индивидуальной посудой и столовыми приборами, сменить зубную щетку, избегать контакта со слизистыми оболочками других людей (не целовать, не есть с одной ложки, не «делить» одну сигарету, не одалживать губную помаду и/или другие косметические средства — чтобы не передать вирус);
на коже туловища, конечностей, половых органов: не мочить очаги высыпаний, исключить половые контакты, проглаживать одежду, соприкасавшуюся с высыпаниями после стирки и просушивания;
на волосистой части головы: не мыть волосы, избегать переохлаждения для исключения осложнений;
2. Избегать контакта с инфекционными больными, чтобы не усугубить течение заболевания;
3. Поддерживать и укреплять иммунитет: нормализовать график работы и отказаться от ТВ-бдения по ночам, питаться полноценно (меньше полуфабрикатов и джанк-фуда, больше белка, овощей и фруктов), заниматься спортом.
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
