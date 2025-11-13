Как сократить экранное время и перестать думскроллить? Вот 8 эффективных способов

Следите за своим экранным временем

Это самый очевидный и довольное скучный совет, но пренебрегать им нельзя. Знаете, почему? Именно он дает понимание масштаба проблемы!

Одно дело — довольно безразлично признавать, что, да, периодически грешим думскроллингом, а другое дело — увидеть цифры (как в рабочее время получилось так, что ТикТок не закрывался?) и привести себя тем самым в чувство.

В результате оценив количество времени, затрачиваемого на каждое приложение, вы можете удалить (не из библиотеки, но хотя бы с экрана) самые прожорливые и наименее полезные программы, отписаться от источников брейнрот-контента. Так соблазн отвлечения потеряет некоторую часть своей силы.

Перейдите в черно-белый режим

Да, делаем контакт с телефоном не слишком приятным, удаляя яркие цвета. К примеру, для iOS 18 схема следующая: смахиваем экран и нажимаем на «Добавить элемент управления» → «Универсальный доступ: зрение» → «Светофильтры».

Сработает ли это? Зависит от индивидуальных особенностей психики, но! Исследование команды университета Кобленца в Германии, показало, что люди, которые настраивали свой гаджет в 50 оттенках серого, в итоге тратили в виртуальном пространстве меньше времени. А ресерч ученых из университета Северной Дакоты в США продемонстрировал, что такая неудобная палитра сокращает время, которое студенты проводят у экрана, в среднем на 37 минут в день.