Как сократить экранное время и перестать думскроллить? Вот 8 эффективных способов

Нет, мы не скажем, что само по себе время, проведенное за компьютером или в смартфоне, категорически вредно. Однако многочасовое залипание в рилсах может привести к самым разным и супернеприятным последствиям: от сухости глаз (забываем моргать) до переедания (мозг не фиксирует насыщение, он занят) и проблем со сном (нервная система перегружена). Нашли лайфхаки, как разорвать созависимые отношения с гаджетом!
Следите за своим экранным временем
Это самый очевидный и довольное скучный совет, но пренебрегать им нельзя. Знаете, почему? Именно он дает понимание масштаба проблемы!
Одно дело — довольно безразлично признавать, что, да, периодически грешим думскроллингом, а другое дело — увидеть цифры (как в рабочее время получилось так, что ТикТок не закрывался?) и привести себя тем самым в чувство.
В результате оценив количество времени, затрачиваемого на каждое приложение, вы можете удалить (не из библиотеки, но хотя бы с экрана) самые прожорливые и наименее полезные программы, отписаться от источников брейнрот-контента. Так соблазн отвлечения потеряет некоторую часть своей силы.
Перейдите в черно-белый режим
Да, делаем контакт с телефоном не слишком приятным, удаляя яркие цвета. К примеру, для iOS 18 схема следующая: смахиваем экран и нажимаем на «Добавить элемент управления» → «Универсальный доступ: зрение» → «Светофильтры».
Сработает ли это? Зависит от индивидуальных особенностей психики, но! Исследование команды университета Кобленца в Германии, показало, что люди, которые настраивали свой гаджет в 50 оттенках серого, в итоге тратили в виртуальном пространстве меньше времени. А ресерч ученых из университета Северной Дакоты в США продемонстрировал, что такая неудобная палитра сокращает время, которое студенты проводят у экрана, в среднем на 37 минут в день.
Отключите уведомления
И просто не давайте случайным цифровым событиям рассеивать ваше внимание (новые акции в доставке явно не приоритетная информация, когда дедлайн жжется, верно?). Для этого устройте ревизию всех программ на устройстве и самым суровым образом отключите звуковые сигналы, всплывающие сообщения, информирование на заблокированном экране. Если вы не можете пройти и мимо новой цифры на иконке приложения, то отмените баннеры.
Кроме того, хорошим решением могут стать разнообразные режимы, ограничивающие доступ к вам. Такие фичи, как авиарежим, и «Сон», «Не беспокоить» и «Режим концентрации», mute для чатов и каналов позволяют отключиться от виртуальных триггеров на определенное время либо допустить срочные уведомления от выбранной вами группы пользователей. Удобно? Удобно.
Договоритесь с самим собой
Беседа, требующая самоотречения! Определите ситуации, в которых вы не будете пользоваться девайсом, и придерживайтесь этого правила. Допустим, совершенно не повредит пребывать только в реальном мире, когда вы:
- Принимаете пищу;
- Встречаетесь с прекрасным (то есть в кино и музеях, на концертах etc.);
- Общаетесь с друзьями и семьей (просто не доставайте аппарат из кармана);
- Готовитесь ко сну (да-да, тот самый пресловутый час без телефона).
Найдите хобби
Когда мозг скучает, он дает рукам команду взяться за телефон. Поэтому надо занять его чем-то другим, приносящим удовольствие! Это классная возможность прокачать новый скилл или вернуться к старому, но любимому занятию. В частности, вы можете посвятить свое время:
Поговорите об этом
Чаще всего мы используем смартфоны для общения. А это значит, что сократить экранное время, не создав новые правила коммуникации, довольно трудно. Расскажите друзьям, что пробуете новую рутину, попросите поддержки и можете даже предложить присоединиться к новому опыту! Возможно, ожидания людей, мнение которых вам важно, станет лучшей мотивацией. А есть вариант, что вы станете получать меньший поток мемов (или тот же, но в более разумное время) — и это тоже позволит не отвлекаться от текущих задач.
Используйте альтернативные инструменты
Другими словами, делегируйте задачи телефона технологиям без экранов. Допустим, купите обычный будильник (олдскул, но зато стильно!) и тогда вряд ли получится прыгнуть в соцсети сразу после сна. А музыку, подкасты и голосовые сообщения включайте и слушайте через умную колонку.
Занимайте экранное время с пользой
Ограничение использования не то же самое, что полное прекращение. Как иначе общаться с близкими, которые далеко, смотреть новый сериал или изливать душу в блоге?
Все дело в том, как вы себя чувствуете после конкретного онлайн-действия. Попробуйте это фиксировать! Вы счастливы после прослушивания музыки или тг-обмена новостями с другом? А как вы себя чувствуете, когда, начав листать ленту в 20:00, обнаруживаете себя в этой же позе в 22:30 (это что, гипноз?). Делайте выводы.
И, разумеется, не ждите моментального результата. Срывы, как говорят некоторые психотерапевты, специализирующиеся на лечении зависимостей, бывают частью пути (дисклеймер: овериспользование телефона это не диагноз!). Сокращайте свое кибер-время постепенно, экспериментируя как с поблажками, так и с более строгими ограничениями. Ваш прогресс может быть неравномерным: сегодня девайс попал в руки только для сброса спам-звонка, а на следующий день вы весь в нем. Это ок.
