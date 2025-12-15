Как понять, что у вашего ребенка дислексия? И что делать, если это действительно так? Чек-лист от Марии Пиотровской!

Вдумайтесь, каждый десятый человек живет с дислексией! Во всяком случае, такие цифры озвучивает Европейская ассоциация дислексии. Российская ассоциация детей с дислексией полагает, что трудности с чтением могут быть еще более распространены и затрагивать каждого пятого ребенка. Между тем такие дети все еще сталкиваются с непониманием, буллингом, упреками в лени и невнимательности (в том числе дома!). В это же время им нужна поддержка родителей, помощь специалистов и специальная программа. Много лет назад дочь директора Эрмитажа Мария Пиотровская столкнулась с дислексией у своей дочери. По мере работы со своей дочерью, она поняла, насколько это распространенная ситуация и как трудно бывает получить необходимую помощь. Тогда она создала Ассоциацию родителей детей с дислексией, благодаря которой дети могут пройти первичную диагностику, а родители — лучше понять потребности своего ребенка. Вместе с Марией Михайловной Собака.ru подготовила чек лист: как понять, не требуется ли все это и вашему сыну или вашей дочери? Также рассказываем, где искать специалистов и какие ошибки можно (но не стоит) совершать?
Что такое дислексия?
Если коротко, дислексия — это состояние, при котором ребенку по-настоящему трудно освоить чтение или письмо. Как говорится на сайте Европейской ассоциации дислексии (EDA), сейчас ученые выделяют три вида сложностей:
- проблемы с освоением чтения;
- сложности с тем, чтобы научиться писать;
- комбинированные трудности как с чтением, так и с правописанием (иногда в Европе термин дислексия используется только для этой, третьей, категории).
Как утверждается, каждый тип проблемы встречается в среднем у 3–4% жителей Европы, вне зависимости от страны происхождения и родного языка. Таким образом, общее число людей, которым приходится трудно на уроках чтения и письма, колеблется от 9 до 12%.
Российская ассоциация родителей детей с дислексией (основана в 2016 году дочерью директора Эрмитажа Марией Пиотровской) предупреждает, что дислексия может быть даже более распространена. По оценке организации, проблема может касаться каждого пятого(!) ребенка.
Мария Пиотровская
Руководитель и основательница Ассоциации родителей детей с дислексией:
«О проблеме дислексии я впервые узнала совершенно случайно — и, честно сказать, это стало для меня потрясением. Когда моей дочери было около шести, я, как и многие ответственные мамы, старалась заниматься с ней всевозможными развивающими программами, ну и, конечно, чтением. Но я все чаще замечала, что Ксении читать очень трудно. Не просто "не любит", а именно трудно — видно было невооруженным глазом.
Она посещала группы раннего развития, и я была уверена, что все идет как должно. Однажды ее репетитор по английскому, которая хорошо знала международные методики, осторожно сказала мне: "Возможно, у вашей дочери дислексия". Для меня это прозвучало как что-то почти катастрофическое — слово, о котором я раньше ничего не знала.
Я начала настырно искать информацию, специалистов, поддержку. И вот тогда меня по-настоящему поразило — найти кого-то, кто компетентно занимается дислексией, оказалось практически невозможно. Даже в школе мне говорили одно и то же: "Будет больше читать — научится. Просто ленивая". И это были самые тяжелые моменты — понимать, что проблема есть, время уходит, а помощь найти негде».
Почему возникает дислексия?
Ученые изучают проблему уже больше 100 лет — сам термин дислексия был введен еще в 1887 году немецким офтальмологом Рудольфом Берлином. Однако до сих пор в науке нет единого мнения о том, почему же некоторым детям так тяжело дается чтение и письмо (более того, исследователи даже не пришли к единому заключению о том, как именно рассчитывать распространенность этих сложностей).
Более того, вокруг дислексии до сих пор существует множество мифов, несмотря на более чем вековую историю изучения. Так, иногда пишут, что дислексия чаще встречается среди тех, для кого родным языком является английский (вероятно, это заблуждение связано с тем, что большая часть исследований проводилась на детях из англоязычных стран).
Как пишут эксперты EDA, дислексия, вероятно, имеет «неврологическую природу» и может быть связана с «генетическими факторами». При этом, добавляют в ассоциации, «не существует никакой связи между уровнем интеллекта, социально-экономическим положением индивида и наличием у него дислексии». Проще говоря, трудности в чтении вовсе не означают, что у ребенка есть ментальные проблемы, задержка в развитии или, наоборот, какая-то особая форма гениальности.
А, может, это просто лень?
Идея о том, что проблемы с чтением связаны просто с тем, что ребенок недостаточно старается, — один из самых распространенных мифов о дислексии. Причем это заблуждение имеет далеко идущие последствия, считают ученые.
Энкеледа Сако
Исследовательница Психолого-педагогического факультета Университета Тираны (цитата по статье «Эмоциональные и социальные эффекты дислексии»):
«Снова и снова дети с дислексией и их родители слышат: "Он такой способный, если бы только побольше старался". По иронии судьбы, никто точно не знает, насколько сильно старается ребенок с дислексией. [В результате такие дети] растут с чувством, что совершить ошибку — "ужасно". При этом их неспособность к обучению [в обычных школьных условиях без помощи специалиста] приводит к тому, что они будут совершать много "глупых" ошибок. Это постоянно расстраивает детей, заставляя чувствовать себя неполноценными».
При этом, раз за разом сталкиваясь с проблемами и негативной реакцией учителей и родителей, дети с дислексией действительно редко относятся к чтению с энтузиазмом, ведь оно для них связано с хроническим стрессом.
Мария Пиотровская
Руководитель и основательница Ассоциации родителей детей с дислексией:
«Нам постоянно говорят: "Перерастет", "Просто нужно больше читать", "Ленится", "Не старается". Из-за таких убеждений родители годами ищут проблему там, где ее нет, и упускают время, когда можно помочь самым эффективным образом. Самое болезненное, что эти мифы звучат отовсюду — от учителей, от родственников, от других родителей. Они создают ощущение, что это вина ребенка или что он просто недостаточно усерден. А в реальности дислексия — это не лень и не каприз, это нейробиологическая особенность. И чем раньше взрослые это понимают, тем быстрее ребенок получает поддержку и уверенность в себе. Мне хочется, чтобы об этом говорили чаще, открыто и честно: мифы не защищают — они мешают. Они заставляют родителей блуждать в темноте в поисках решения, которое давно существует».
Как понять, что у ребенка дислексия?
Сложность раннего выявления дислексии заключается в том, что она проявляется лишь в школьном возрасте, когда ученик, должен освоить чтение и письмо. Поэтому, отмечает в беседе с Собака.ru логопед Ольга Величенкова ( член экспертного совета Ассоциации родителей детей с дислексией), в дошкольном возрасте следует обращать внимание на общие показатели развития:
- насколько ребенок моторно ловок;
- хорошо ли он ориентируется в пространстве
- не отстает ли он в речевом развитии
- способен ли ребенок в течение получаса сидеть и сосредоточенно решать какую-то задачу.
Ольга Величенкова
Член экспертного совета Ассоциации родителей детей с дислексией:
«Важно помнить, что это все, однако, предсказательные категории. Дислексия уверенно выявляется только в школьном возрасте. В 4–5 лет невозможно сказать, что вот у этого ребенка она точно будет, а этот учит стихи, считает в уме, занимается спортом и у него проблем точно не будет».
Для школьников существуют уже более формальные критерии диагностики, которые позволяют сказать о том, что у ребенка дислексия. Как объясняет Ольга Величенкова, это:
- низкая скорость чтения, например, если во втором классе она составляет менее 20 слов в минуту;
- проблемы с тем, чтобы понять прочитанный текст;
Ольга Величенкова
Член экспертного совета Ассоциации родителей детей с дислексией:
«Если вы наблюдаете пропуск букв при письме, если ребенок переставляет буквы местами, делает много орфографических ошибок — это может быть нарушением письма, дисграфией или дизорфографией. Порог обращения за помощью к специалисту — систематическое совершение более 5 ошибок в одной работе».
При этом, настаивают специалисты, ни в коем случае нельзя проявлять агрессию или обвинять ученика в неуспешности. «Нужно прислушаться к своему ребенку, откликнуться на его удивление, когда у него не получается», — добавляет руководительница Ассоциации родителей детей с дислексией Мария Пиотровская.
Мария Пиотровская
Руководитель и основательница Ассоциации родителей детей с дислексией:
«Осознание того, что у ребенка может быть дислексия, приходит не сразу. Чаще всего — через усталость, недоумение и ощущение, что "что-то не складывается". В нашем случае первые признаки были очень яркими, но тогда я этого не понимала. Моя дочь много читала, много занималась, делала домашние задания порой бесконечно долго. Она была невероятно старательной. Но при всем этом ошибки в письме никуда не исчезали, а оценки за чтение становились все ниже.
Это был парадокс, который невозможно было объяснить: усилий — море, а результат не меняется. Я видела, как это постепенно убивает ее мотивацию. Многие родители из нашей ассоциации рассказывают почти то же самое: они видят, что ребенок умный, любознательный, трудолюбивый — но чтение, письмо, диктанты даются непропорционально тяжело. Часто именно эта несостыковка и становится первым сигналом, что дело не в лени и не в недостатке старания, а в особенностях переработки информации. Осознание приходит постепенно, шаг за шагом. А когда наконец понимаешь, что это — дислексия, все встает на свои места».
Где искать помощь?
Первый, к кому необходимо обратиться, если ребенку сложно читать и писать, — логопед. «Это может быть логопед детского сада или школьный, — говорит Ольга Величенкова. — Также логопеды и психологи доступны в Психолого-медико-педагогических центрах (ППМС). Они есть во всех районах всех регионов, достаточно вбить название вашего района и аббревиатуру ППМС в поисковике».
Также, добавляет собеседница редакции, записаться на бесплатную консультацию можно на сайте самой Ассоциации. «Прием двухэтапный — сначала первичная встреча с родителями, прояснение запроса и дальше обследование ребенка логопедом и нейропсихологом, а по результатам мы присылаем развернутое заключение с рекомендациями», — заключает Величенкова.
Мария Пиотровская
Руководитель и основательница Ассоциации родителей детей с дислексией:
«Когда я впервые начала искать помощь, это было, честно говоря, самым тяжелым этапом. В школе и даже у тех специалистов, которые, казалось бы, должны знать, как работать с такими детьми, я слышала одно и то же: “Вы просто ищете оправдания“, “Она не старается“, “Заставьте больше заниматься“. Получалось, что не только ребенка обвиняли — но и меня. И в какой-то момент я поняла главное: профессиональной помощи в реальности просто нет, или она настолько скрыта, что ее невозможно найти.
С помощью ведущих ученых мы открыли диагностический центр, создали курсы повышения квалификации для специалистов, запустили пилотную школу с классом для детей с дислексией, начали ежегодные конференции. Это стало уникальной площадкой, где профессионалы обмениваются опытом, а родители получают возможность наконец-то найти ответы и нужных людей».
Чего следует опасаться?
Помимо государственных центров, существует немало частных компаний, школ, центров, которые работают с дислексией. Нередко, отмечают специалисты, в них используются спорные методики.
«Важно помнить, что не существует волшебной таблетки для избавления от всех трудностей, — говорил Ольга Величенкова. — Не работают методики, обещающие избавить от дислексии за 10 дней».
Чтобы не попасть к шарлатанам, эксперты советуют:
- почитать об организации, ее учредителях и педагогах;
- проверить используемые методики (были ли они представлены в каких-то научных статьях или на конференциях, что о них пишут ученые);
- готовы ли школы и центры открыто говорить, как именно они работают с детьми (методики обучения не могут быть коммерческой тайной!)
Какие есть проблемы?
«За девять лет проделана по-настоящему огромная работа — без преувеличения, — считает Мария Пиотровская. — То, что начиналось как попытка одной мамы найти ответы, сегодня превратилось в масштабное всероссийское движение. Самым заметным результатом стала уже традиционная Неделя осведомленности о дислексии в октябре, которая проходит одновременно со всем миром. Теперь это даже не неделя, а целый месяц, и ежегодно он объединяет миллионы людей: родителей, педагогов, специалистов, исследователей».
При этом собеседники редакции отмечают, что пока, несмотря на усилия специалистов, активистов и родителей, семьи детей с дислексией сталкиваются со множеством проблем:
- помощь получить все еще бывает непросто, нужно проходить специальную процедуру психолого-педагогической комиссии;
- до сих пор не разработана полноценная линейка учебников для работы с детьми, испытывающими трудности при чтении;
- осведомленность (в том числе, увы, некоторых учителей) оставляет желать лучшего.
Мария Пиотровская
Руководитель и основательница Ассоциации родителей детей с дислексией:
«Сейчас мы завершаем разработку уникального проекта — онлайн-методики диагностики дислексии и других трудностей обучения, таких как дисграфия. Это будет первый российский цифровой инструмент такого уровня, основанный на научных данных и международных практиках.
Но самое важное — что мы видим, как меняется отношение общества. Родители начинают верить в своих детей. Они перестают ругать их за мифическую “лень“ и начинают понимать, что их ребенок — умный, любознательный, интеллектуально сохранный. Он просто нуждается в другой образовательной траектории.
Когда нет понимания проблемы, нет и поддержки — ни в семье, ни в школе. В результате дети теряют веру в себя и в обучение, уходят в избегание, а иногда — в самые опасные формы саморазрушающего поведения. Но когда есть знание, принятие, своевременная диагностика и правильно организованная помощь, все меняется. Мы видим, как в наше общество возвращаются дети, которые снова хотят учиться, понимают свои сильные стороны и верят, что у них все получится. Ради этого — ради их будущего мы и работали все эти девять лет. И будем продолжать».
