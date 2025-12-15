Как понять, что у вашего ребенка дислексия? И что делать, если это действительно так? Чек-лист от Марии Пиотровской!

Мария Пиотровская

Руководитель и основательница Ассоциации родителей детей с дислексией:

«О проблеме дислексии я впервые узнала совершенно случайно — и, честно сказать, это стало для меня потрясением. Когда моей дочери было около шести, я, как и многие ответственные мамы, старалась заниматься с ней всевозможными развивающими программами, ну и, конечно, чтением. Но я все чаще замечала, что Ксении читать очень трудно. Не просто "не любит", а именно трудно — видно было невооруженным глазом.

Она посещала группы раннего развития, и я была уверена, что все идет как должно. Однажды ее репетитор по английскому, которая хорошо знала международные методики, осторожно сказала мне: "Возможно, у вашей дочери дислексия". Для меня это прозвучало как что-то почти катастрофическое — слово, о котором я раньше ничего не знала.

Я начала настырно искать информацию, специалистов, поддержку. И вот тогда меня по-настоящему поразило — найти кого-то, кто компетентно занимается дислексией, оказалось практически невозможно. Даже в школе мне говорили одно и то же: "Будет больше читать — научится. Просто ленивая". И это были самые тяжелые моменты — понимать, что проблема есть, время уходит, а помощь найти негде».