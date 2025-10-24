Какие антидепрессанты могут вызвать набор веса, скачки холестерина и сбои сердца, а какие безопасны? Глобальный обзор

! Дисклеймер: результаты исследования не являются истиной в последней инстанции. Назначение препарата с учетом соотношения пользы-риска осуществляет врач в каждом конкретном кейсе.

Итак, что снижает и повышает вес

Ученые нашли подтверждения тому, что масса тела действительно уменьшается при применении агомелатина (вызывает клинически значимую потерю кило примерно у 55 % пациентов), моклобемида, флуоксетина, бупропиона, левомилнаципрана, сертралина, венлафаксина, дулоксетина (он же, кстати, отвечает за скачок глюкозы), циталопрама, десвенлафаксина и пароксетина.

А вот вырасти цифра на весах может в том случае, если в терапии используется мапротилин, амитриптилин (первые два клинически значимо увеличивают массу у 48% пациентов!), милнаципран, миансерин, флувоксамин и миртазапин.

Почему антидепрессанты вообще влияют на килограммы?

Как объяснил Василий Мороз, врач-психиатр, руководитель филиала ALVI Clinic на Съезжинской, во время приема АД вес может меняться непосредственно от психического состояния пациента, например, если человек обращается за помощью с симптомами депрессивного круга, одним из которых является снижение аппетита. Так после начала терапии вес может начать увеличиваться, но это не побочный эффект АД, а следствие улучшения состояния, возвращения любви к еде и достижения массой тела нормальных значений. В отдельных случаях у людей на фоне тревоги повышается аппетит, что может привести к перееданию и впоследствии к расширению талии — в подобных кейсах уменьшение тревоги способствовать решению проблемы.

Однако, отмечает эксперт, набор веса может являться и сайд-эффектом препарата. Это, разумеется, происходит не во всех кейсах, не со всеми людьми и не со всеми антидепрессантами, ситуации очень индивидуальны. Например, такие антидепрессанты как пароксетин, миртазапин, амитриптилин, кломипрамин вызывают увеличение веса с большей вероятностью, чем остальные позиции, так как они в большей степени блокируют гистаминовые и мускариновые рецепторы, что приводит к седативному эффекту, повышению аппетита, снижению расхода энергии.

Существует мнение, что прием антидепрессанта флуоксетина способствует снижению аппетита и прощанию с килограммами. Дело в том, что флуоксетин опосредованно влияет на концентрацию дофамина и норадреналина, и это связывают с его способностью купировать голод. Но, как правило, этот эффект носит кратковременный характер, который снижается в процессе терапии.