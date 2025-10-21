Голова тяжелая, а спина скрипит? Вот, чем (по науке!) поможет массаж — рассказываем про самые полезные техники

Если в конце рабочего дня вы хрустите как кроканте и с болью (головной) поглядываете на ближнего, то переставайте быть человеком духа, заботьтесь о теле. Как выбрать массажную практику, которая поможет решить проблему и почему это действительно работает — рассказала Евгения Мурашкина, врач-физиотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).
Докмед или нет
Профессиональный лечебный массаж — это доказанный терапевтический метод, способный улучшить работу организма. В отличие от релаксационных техник, которые направлены исключительно на расслабление тела, он воздействует на мышцы, нервную, сосудистую и даже иммунную системы.
Как это работает? Финальная точка в ответе на этот вопрос не поставлена, но в науке приводится, в частности, следующее объяснение. Массаж оказывает механическое воздействие, которое способствует ускорению кровотока (за счет увеличения давления в сосудах), а также повышению температуры мышц (в результате растирания). В зависимости от выбранной техники эти манипуляции повышают или понижают нервную возбудимость. Изменения в парасимпатической активности (измеряется по частоте сердечных сокращений, артериальному давлению и сердечному ритму) и гормональном фоне (измеряется по уровню кортизола) приводят к расслаблению, снятию боли, улучшению настроения.
Кроме того, есть исследования, подтверждающие, что курс массажа (как средство дополнительной терапии) увеличивает уровни дофамина, естественных клеток-киллеров (уничтожают инфицированные, поврежденные клетки) и лимфоцитов (защищают организм от вирусов, бактерий, грибков etc.). Иммунная защита х 2.
Современные подходы объединяют классический медицинский массаж (научно обоснованный метод, признанный в клинической практике) и традиции разных школ мира, к примеру:
- Тайский массаж — точечное воздействие на так называемые энергетические линии. Несмотря на то, что это метод альтернативной медицины, есть научные сведения об эффективности при снижении боли, поэтому врач может посоветовать его как вспомогательное средство.
- Гуаша — глубокая проработка тканей с помощью специальных скребков. По некоторым данным, которые весьма ограничены, она облегчает состояние при хронической боли в шее.
Но настоящий лечебный эффект возможен только при работе квалифицированного специалиста в медицинском учреждении. Поэтому, придя на процедуру, не стесняйтесь и просите релевантные документы (образование, лицензия etc.).
Какие есть техники
Дисклеймер: как мы говорили выше, в клинической практике применяется только лечебный массаж. Все перечисленное ниже не является инструментом терапии, а используется факультативно для улучшения самочувствия.
Тайский массаж
Выполняется в одежде, без масел. Сочетает надавливания, растяжки и элементы йоги.
Показания: хроническая усталость, стресс, скованность суставов и мышц.
Противопоказания: острые воспаления, тромбозы, онкологические заболевания, беременность (особенно I триместр), остеопороз.
Курс: от 5 до 10 сеансов 1-2 раза в неделю.
Миофасциальный массаж
Воздействует на мышцы и фасции («оболочки» мышц, органов, сосудов, нервов) через глубокие надавливания, растяжение тканей, работу с триггерными (болевыми) точками.
Показания: миофасциальные боли, ограничение подвижности, восстановление после травм.
Противопоказания: острые воспаления, кожные болезни, тромбофлебит, онкологические заболевания.
Курс: от 6 до 12 сеансов 1-2 раза в неделю.
Гуаша
Скребковая техника с применением масел. Проработка до легкого покраснения (петехий), которая стимулирует микроциркуляцию.
Показания: простуды, мышечный дискомфорт, застойные явления.
Противопоказания: нарушение свертываемости, повреждения кожи, беременность, онкологические заболевания.
Курс: от 3 до 5 процедур с интервалом 5-7 дней.
Шиацу
Японская методика надавливания пальцами на акупунктурные точки вдоль «энергетических меридианов».
Показания: стресс, бессонница, головные боли, дисфункции ЖКТ.
Противопоказания: лихорадка, инфекции, тромбозы, онкологические заболевания.
Курс: от 6 до 10 сеансов 1-2 раза в неделю.
Спортивный массаж
Комплекс ритмичных приемов — разминание, растирание, вибрация. Бывает восстановительным, пред- и послесоревновательным.
Показания: повышенные физические нагрузки, профилактика травм, снятие мышечного гипертонуса.
Противопоказания: острые травмы, воспаления, высокая температура.
Курс: от 5 до 15 сеансов, периодичность определяется в зависимости от нагрузки.
(Очень) таргетная терапия, когда все бесят
Мы живем в постоянном напряжении (не отпирайтесь, это ваш случай, если пару раз в неделю вздыхаете, почему некоторые люди — дурики): спазмируются трапециевидные и затылочные мышцы, пережимаются сосуды, питающие мозг, появляются головные боли, усталость, раздражительность. В данном случае специалисты обычно рекомендуют терапевтические методы, которые сочетают миофасциальный релиз и расслабляющее тепловое воздействие.
Глубокий массаж шейно-воротниковой зоны помогает:
- снять мышечные зажимы;
- восстановить кровообращение в зоне головы и шеи соответственно (незаменимо при ощущении внутричерепной «тяжести» и проблемах со сном);
- нормализовать артериальное давление.
Массаж головы в свою очередь:
- разминает окаменевшие от напряжения жевательные, височные и затылочные мышцы;
- снижает нервное напряжение;
- улучшает мозговое кровообращение (и вот кейс, который не поддавался неделю, решен!);
- повышает стрессоустойчивость (никаким глупцам подальше от вас бежать не надо).
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
