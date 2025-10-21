Голова тяжелая, а спина скрипит? Вот, чем (по науке!) поможет массаж — рассказываем про самые полезные техники

Докмед или нет

Профессиональный лечебный массаж — это доказанный терапевтический метод, способный улучшить работу организма. В отличие от релаксационных техник, которые направлены исключительно на расслабление тела, он воздействует на мышцы, нервную, сосудистую и даже иммунную системы.

Как это работает? Финальная точка в ответе на этот вопрос не поставлена, но в науке приводится, в частности, следующее объяснение. Массаж оказывает механическое воздействие, которое способствует ускорению кровотока (за счет увеличения давления в сосудах), а также повышению температуры мышц (в результате растирания). В зависимости от выбранной техники эти манипуляции повышают или понижают нервную возбудимость. Изменения в парасимпатической активности (измеряется по частоте сердечных сокращений, артериальному давлению и сердечному ритму) и гормональном фоне (измеряется по уровню кортизола) приводят к расслаблению, снятию боли, улучшению настроения.

Кроме того, есть исследования, подтверждающие, что курс массажа (как средство дополнительной терапии) увеличивает уровни дофамина, естественных клеток-киллеров (уничтожают инфицированные, поврежденные клетки) и лимфоцитов (защищают организм от вирусов, бактерий, грибков etc.). Иммунная защита х 2.

Современные подходы объединяют классический медицинский массаж (научно обоснованный метод, признанный в клинической практике) и традиции разных школ мира, к примеру:

Тайский массаж — точечное воздействие на так называемые энергетические линии. Несмотря на то, что это метод альтернативной медицины, есть научные сведения об эффективности при снижении боли, поэтому врач может посоветовать его как вспомогательное средство.

Гуаша — глубокая проработка тканей с помощью специальных скребков. По некоторым данным, которые весьма ограничены, она облегчает состояние при хронической боли в шее.

Но настоящий лечебный эффект возможен только при работе квалифицированного специалиста в медицинском учреждении. Поэтому, придя на процедуру, не стесняйтесь и просите релевантные документы (образование, лицензия etc.).