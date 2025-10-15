В Государственном Эрмитаже пройдет Всероссийская Неделя осведомленности о дислексии

17 октября с 16:00 до 17:30 в Малом атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа академик РАО Марьяна Безруких прочитает лекцию «Многоликая дислексия: мифы и факты». Лауреат Премии Президента РФ в области образования расскажет, почему одни дети сталкиваются с трудностями чтения, а другие — нет, правда ли, что дислексия — это «невнимательность» и можно ли «вылечить» ее.

В программу VII Всероссийской Недели осведомленности о дислексии: «100 ответов о дислексии» вошли мероприятия в Московском институте психоанализа (МИП), Российской государственной библиотеке, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, а также в региональных школах, библиотеках и вузах. Подробнее о событиях можно узнать на сайте Ассоциации родителей детей с дислексией.

Помимо этого, ключевым событием Недели осведомленности о дислексии станет запуск образовательного онлайн-проекта «Навигатор: 100 ответов о дислексии». В нем собраны ответы на ключевые вопросы о том, как распознать признаки дислексии, какие методики диагностики и коррекции работают, как помочь ребенку и куда обратиться за поддержкой. В разработке участвовали такие российские эксперты, как Татьяна Ахутина, Александр Корнев, Ольга Величенкова.

«"Навигатор: 100 ответов" — это простой "вход" во все глубины знаний о нарушениях письма и речи. Мы поставили себе задачу создать продукт, который буквально "за руку" проведет любого пользователя по миру знаний о дислексии и приведет к тем ответам, советам и решениям, которые он искал годами», — отмечает Мария Пиотровская, учредитель Ассоциации родителей детей с дислексией.