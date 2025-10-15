Самое главное про рак груди. Почему возникает у женщин и мужчин? После лечения всегда нужна пластика? Ее никто не заметит? А генетика влияет на прогноз?

У мужчин рак груди встречается весьма редко и составляет 1% от всех случаев. Но это не значит, что стоит махнуть рукой на красные флаги:

Наличие BRCA-мутации;

Возраст 60+ лет;

Синдром наследственного высокого уровня эстрогенов (кстати, может быть связан с ожирением, циррозом печени, приемом гормональных препаратов, а также с нарушением функции предстательной железы);

Рак груди в семейном анамнезе;

Ранее проведенная лучевая терапия. Если мужчина болел (например, лимфомой) и получил лучевую нагрузку, то у него высокий риск радиоиндуцированной опухоли грудной железы;

Заболевания яичек (орхит, крипторхизм) и удаление яичек также могут привести к гормональным нарушениям, из-за которых может развиться рак грудной железы;

Гинекомастия (увеличение грудных желез);

Образ жизни: злоупотребление алкоголем, курение.

Мы постоянно подчеркиваем, что риски выше у тех, в чьем ДНК есть BRCA-мутация. Давайте разберемся, почему?

Антон Телишевский: Если организм функционирует без поломок, то иммунная система спокойно стирает любые ошибки в работе клеток и уничтожает те клетки, которые не работают (за это отвечает фермент-«дворник» транскриптаза).

У человека с мутацией данный фермент отсутствует. А значит, технически, с каждым делением клеток накапливаются ошибки, происходит сбой системы, и клетка с высокой степенью вероятности может превратиться в злокачественную. Таким образом, наследственная BRCA-мутация провоцирует рак груди.

Если генетическое тестирование выявило BRCA, то 100% будет рак?

Антон Телишевский: Положительный или отрицательный результат теста не диагностирует рак и не выдает готовую дорожную карту его профилактики и лечения, он только показывает, что есть риски.

Поэтому скрининг без дальнейшей стратегии — неверный шаг. Нужен персонифицированный подход, объединяющий работу врача-генетика, онколога и иногда медицинского психолога. Пути решения могут быть самые разные: медикаментозная профилактическая терапия, интенсивное наблюдение и даже превентивное удаление железы.

Итак, ранняя диагностика (без преувеличения) спасает?

Антон Телишевский: Безусловно. Чем раньше человек придет на обследование, тем больше шансов на полное излечение. При обнаружении на первой стадии вероятность выздороветь выше 90% (это зависит от ряда факторов, но в общей статистике — утверждение справедливо). Число пациентов, обратившихся к врачу на ранних стадиях, увеличивается, и благодаря этому растет процент излеченных, снижается смертность.

Кстати, ранняя диагностика рака груди у мужчин в определенном смысле имеет еще большее значение, чем у женщин. Объясню: скорость и масштаб распространения поражения у мужчин больше — поскольку объем желез небольшой, злокачественное новообразование достаточно быстро прорастает в окружающие ткани. Так даже маленькие опухоли могут затронуть весь объем грудной железы — соответственно, чем раньше выявлен патологический процесс, тем меньше будет зона поражения и хирургической коррекции.

Нужно ли ехать за границу, чтобы лечить рак груди?

Антон Телишевский: Протоколы и гайдлайны везде примерно одинаковы, но в получении лечения за рубежом есть существенный минус — коммуникация с онкологом далеко не всегда находится на том же уровне, что и в России. Это не отменяет профессионализм наших коллег, просто их система предполагает несколько иной формат врачебного контроля: меньше послеоперационных обследований и осмотров.

Кроме того, я бы отметил, что несмотря на текущую ситуацию в мире, российская хирургия молочной железы находится на две головы выше, чем в Европе или Америке. В ней сочетаются три «высокие» величины: стандарты советской школы, ожидания пациентов, современные технологии.

В арсенале врачей сейчас: методы иммунопрофилактики для пациентов с самым высоким риском заболевания, таргетные препараты («бьют» по специфическим рецепторам опухоли), иммунотерапия (помогает настроить иммунную систему против новообразования). Значительные прорывы сделаны в хирургии — большинство операций сегодня проводятся по принципу максимального сохранения пораженного органа и соседних тканей.