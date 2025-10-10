«Такие люди обществу не нужны»: в какие мифы об инклюзии важно перестать верить и как создать принимающее комьюнити

Миф 3. Инклюзия — это только про школу

Школы действительно стали первыми, кто столкнулся с необходимостью работать по инклюзивным принципам. Это объясняется российским законодательством: образовательное учреждение обязано принять любого ребенка, вне зависимости от его особенностей.

Однако школа — лишь один элемент принимающего общества. Этот принцип постепенно распространяется и на другие сферы.

Иллюстрацией может служить работа музеев: Пушкинский музей разработал карту сенсорной нагрузки для посетителей с аутизмом, в Музее русского импрессионизма есть тактильные коллекции для незрячих, в Дарвиновском музее и Третьяковской галерее проводятся адаптированные экскурсии. В «Царицыно» реализуются тренинги по пониманию инвалидности для сотрудников, работает сенсорная комната.

Другой кейс: в этом году специалисты Фонда «Обнаженные сердца» провели воркшоп «Адаптация программ для людей с РАС» в рамках ежегодного форума Русского музея «Инклюзия в художественном музее», где обсуждались методы адаптации экспозиций и коммуникации с аудиторией с РАС. На мероприятии команда экспертов рассказала о том, с какими трудностями ежедневно сталкиваются аутичные люди, как взаимодействовать с ними во время экскурсии и как сотрудникам организаций выстраивать коммуникацию с посетителями с особыми потребностями. Подобные инициативы помогают вовлечь в культурную жизнь новую аудиторию и формируют у музейных работников практические навыки общения и понимания особенностей разных людей.

Инклюзивные практики развиваются и в спорте. Например, футбольный клуб «Зенит» развивает доступную среду на стадионах, проводит турниры для людей с инвалидностью, поддерживает благотворительные организации и вовлекает болельщиков в просветительские акции и волонтерские проекты.

С 2019 года «Зенит» сотрудничает с Фондом «Обнаженные сердца». Совместные проекты посвящены теме понимания людей с аутизмом: от масштабных акций на «Газпром Арене» (инфостенды, поддержка транзитного трудоустройства!) до подкастов (в одном из самых интересных игроки задают неудобные вопросы об аутизме, а эксперты отвечают на них максимально доступно). Благодаря таким партнерствам спортивные клубы становятся площадками, где принципы принятия становятся живой частью культуры.

В кафе, ресторанах и общественных пространствах такие инициативы пока редки, но появляются истории, когда люди с особенностями принимаются не только как посетители, но и как сотрудники. Так мастерские «Простые вещи» открыли программу транзитного трудоустройства для людей с ментальными особенностями и ее выпускники нашли работу: к примеру, Даня Бердников занял позицию бариста в спешелти-кофейне verlé на Петроградской, а Ваня Шарипов устроился администратором в городскую гостиную «Сообщество» на Новой Голландии.

Миф 4. Это слишком дорого

Создание доступной среды требует затрат: адаптация помещений, подготовка специалистов, организация новых форм сопровождения. Однако это инвестиции возвращаются обществу.

Люди с инвалидностью, имея доступ к образованию и работе, становятся налогоплательщиками, пользователями товаров и услуг, участниками социальной жизни. Это снижает расходы государства на содержание закрытых учреждений и повышает экономическую активность общества.

Система интернатов, где многие особенные люди продолжают жить, обходится дороже: здания требуют постоянного содержания, нужны сотрудники, при этом качество жизни остается низким. У обитателей чаще возникают проблемы со здоровьем, продолжительность жизни ниже, чем у тех, кто живет в обществе.

Россия начала процесс деинституционализации, но пока параллельно финансируются обе системы: и интернаты, и развитие инклюзии. Чтобы переход был эффективным, необходимо развивать все направления — доступ к досугу, поддерживаемое трудоустройство, независимое проживание.